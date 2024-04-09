Курортный парк Ессентуки – экскурсии в Ессентуках

Найдено 3 экскурсии в категории «Курортный парк Ессентуки» в Ессентуках, цены от 4 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Ессентукам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Обзорная экскурсия по Ессентукам
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.
Встреча (трансфер) из аэропорта и душевная прогулка по Ессентукам
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Встреча (трансфер) из аэропорта и душевная прогулка по Ессентукам
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Из Ессентуков по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Из Ессентуков по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    9 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Ессентукам
    Гид Надежда оставила очень приятное впечатление и провела замечательную экскурсию по Ессентукам. Рассказала много интересных фактов о городе, показала интересные места. Старалась, чтобы было интересно и ребёнку 10 лет. Большое спасибо!
  • С
    Сергей
    5 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Ессентукам
    Очень понравилась гид Надежда. Она рассказала нам про все достопримечательности города, историю, интересные факты.
  • А
    Александр
    30 января 2024
    Обзорная экскурсия по Ессентукам
    Были на обзорной экскурсии по Ессентукам и окрестностям с Надеждой 28.01.24г. Посетили великолепный храмовый комплекс близ Ессентуков, увидели 22- метровую
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    статую Христа, аллею апостолов, храмы и часовни. Затем экскурсия продолжилась в центре города - грязелечебница им. Семашко, Николаевские ванны, основные достопримечательности города,парк. Надежда знающий гид, ответственно относящийся к своей работе. Очень рекомендуем!

  • Е
    Елена
    19 сентября 2023
    Встреча (трансфер) из аэропорта и душевная прогулка по Ессентукам
    Потрясающая экскурсия по всем знаковым местам Ессентуков с подробным рассказом и историческими фактами. Встретил прямо в аэропорту. Ехал очень аккуратно
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    и попутно всё рассказывая. На точках давал много времени для самостоятельной прогулки, осмотра и фотографирования достопримечательностей. Вежливый и приятный молодой человек. Нам всё понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Курортный парк Ессентуки»

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Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Курортный парк Ессентуки" можно забронировать 3 экскурсии от 4 900 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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