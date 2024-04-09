1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Ессентукам
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Встреча (трансфер) из аэропорта и душевная прогулка по Ессентукам
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Ессентуков по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна9 апреля 2024Гид Надежда оставила очень приятное впечатление и провела замечательную экскурсию по Ессентукам. Рассказала много интересных фактов о городе, показала интересные места. Старалась, чтобы было интересно и ребёнку 10 лет. Большое спасибо!
- ССергей5 апреля 2024Очень понравилась гид Надежда. Она рассказала нам про все достопримечательности города, историю, интересные факты.
- ААлександр30 января 2024Были на обзорной экскурсии по Ессентукам и окрестностям с Надеждой 28.01.24г. Посетили великолепный храмовый комплекс близ Ессентуков, увидели 22- метровую
- ЕЕлена19 сентября 2023Потрясающая экскурсия по всем знаковым местам Ессентуков с подробным рассказом и историческими фактами. Встретил прямо в аэропорту. Ехал очень аккуратно
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Курортный парк Ессентуки»
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