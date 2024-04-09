читать дальше и попутно всё рассказывая. На точках давал много времени для самостоятельной прогулки, осмотра и фотографирования достопримечательностей. Вежливый и приятный молодой человек. Нам всё понравилось.

Потрясающая экскурсия по всем знаковым местам Ессентуков с подробным рассказом и историческими фактами. Встретил прямо в аэропорту. Ехал очень аккуратно