Экскурсии Ессентуков

Все экскурсии в Ессентуках

Доступно 67 экскурсий 🚌 в Ессентуках на 2021 год, 401 ⭐ отзыв, цены от 900₽, посетите достопримечательности: Эльбрус, Бермамыт, Джилы-су, Медовые водопады, Голубые озера. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Тип
На чём
На машинеНа автобусеДжиппингПешкомТрансферКонные прогулки
Вид
Для кого
Время
За город
Популярные места
Популярные
По цене
По отзывам
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
4.5
9
2 500
за 1 чел.
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
Эльбрус - самая высокая и самая известная вершина на территории России
Ежедневно в 6.30
На плато Бермамыт в мини-группе из Ессентуков
4.3
9
2 500
за 1 чел.
На плато Бермамыт в мини-группе из Ессентуков
Всего в 40 километрах от Кисловодска находится Эльбрус
Ежедневно
Большой и Малый Бермамыт
Индивидуальная экскурсия
4.9
12
3000
2 700
за 1-4 чел.
Большой и Малый Бермамыт
Лучшие виды на Эльбрус, зеленые луга, скалы и местные легенды на автомобильной экскурсии
Экскурсия из Ессентуков «Гигант Эльбрус»
4.3
8
12ч
3 000
за 1 чел.
Экскурсия из Ессентуков «Гигант Эльбрус»
Эльбрус - самая известная гора в России
каждый день при наборе группы 4-8 человек в 7.30 утра
И это все — Кавказские Минеральные Воды!
Индивидуальная экскурсия
5
13
9 500
за 1-4 чел.
И это все — Кавказские Минеральные Воды!
Пятигорск, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск за один день
Грозный, Аргун и Шали за один день
4.2
13
17ч
2 700
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Грозный, Аргун и Шали за один день
Мы отправляемся в путешествие из Ессентуков в Чечню
Среда, суббота, воскресенье в 05:40
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Индивидуальная экскурсия
4.8
14
11ч
12 000
за 1-8 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Горное озеро, музей Высоцкого, лучшие виды главной вершины Кавказа и дегустация нарзана за один день
Чегемские водопады и природа Кабардино-Балкарии
4.7
29
12ч
1 800
за 1 чел.
Чегемские водопады и природа Кабардино-Балкарии
Кабардино-Балкария - сказочное и чудесное место, спрятанное среди гор
Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 06:40
Знакомьтесь, Ессентуки!
Индивидуальная экскурсия
4.9
15
3 700
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Знакомьтесь, Ессентуки!
Дружеская обзорная экскурсия по главным местам города
Домбай и термальные воды «Жемчужины Кавказа»
4.7
42
14ч
1 800
за 1 чел.
Домбай и термальные воды «Жемчужины Кавказа»
Домбай неспроста называют "Сердцем гор"
Среда, суббота, воскресенье в 08:20
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Индивидуальная экскурсия
5
4
10 000
за 1-4 чел.
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Провести день в окружении фантастических горных пейзажей и узнать о Кавказе самое интересное
Три ущелья Северной Осетии и "Город мёртвых"
4.8
22
15ч
2 700
за 1 чел.
Три ущелья Северной Осетии и "Город мёртвых"
На целый день из Ессентуков мы отправимся в Северную Осетию
Среда, Воскресенье 06:40
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами!
Индивидуальная экскурсия
4.9
9
7 800
за 1-6 чел.
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами!
Причудливые скалы, живописные ущелья, заснеженные горы и вид на Эльбрус на авто-пешеходной экскурсии
Медовые водопады и гора Кольцо: великое таинство ветров
Индивидуальная экскурсия
4.8
4
10 000
за 1-5 чел.
Медовые водопады и гора Кольцо: великое таинство ветров
Неподалеку от Кисловодска есть невероятно живописное место, и мы приглашаем вас отправиться туда...
По договоренности
Уютные Ессентуки
Индивидуальная экскурсия
5
1
3 900
за 1-6 чел.
Уютные Ессентуки
История и «визитные карточки» города в компании профессионального гида
Джип-путешествие на Бермамыт
Индивидуальная экскурсия
4.8
17
8 000
за 1-4 чел.
Джип-путешествие на Бермамыт
Горы - это непередаваемое чувство свободы и спокойствия
По договоренности
Из Ессентуков — в великолепный Домбай!
Индивидуальная экскурсия
5
8
12ч
12000
10 800
за 1-6 чел.
Из Ессентуков — в великолепный Домбай!
Горные пейзажи, древние храмы, виды на Эльбрус и заповедные места Кавказа на автомобильной экскурсии
Джилы-Су: дорога в облака
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
8 000
за 1-4 чел.
Джилы-Су: дорога в облака
Полюбуйтесь на могучий Эльбрус, испробуйте разные виды источников в Долине нарзанов и доберитесь до...
По договоренности
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
Индивидуальная экскурсия
5
6
12ч
13 000
за 1-8 чел.
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
Влюбиться в горные панорамы Северного Кавказа и исследовать тропы Тебердинского заповедника
Ессентуки: "Здесь, конечно, лучше, чем в Виши"
Индивидуальная экскурсия
3 750
за 1-5 чел.
Ессентуки: "Здесь, конечно, лучше, чем в Виши"
Приглашаю вас на прогулку по самому молодому курорту Кавминвод
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Индивидуальная экскурсия
5
18
10ч
8 000
за 1-4 чел.
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Покориться красоте гор и открыть местные легенды, обычаи народа и особенности природы
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день
11ч
3 200
за 1 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день
Вас ждёт незабываемая экскурсия по живописным окрестностям Кабардино-Балкарии
Ежедневно в 06:00
Из Ессентуков в Пятигорск — колыбель «водяного общества»
Индивидуальная экскурсия
5ч 30м
6 000
за 1-4 чел.
Из Ессентуков в Пятигорск — колыбель «водяного общества»
Отыскать следы Печорина, рассмотреть фасады зданий 19 века и насладиться видом на Кавказский хребет
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Верхний Чегем из Ессентуков
11ч
3 000
за 1 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Верхний Чегем из Ессентуков
Чегемские водопады и Баксанское ущелье - самые популярные туристические места Кабардино-Балкарии, куда...
Суббота Воскресение или любой день если вас 4 и больше человек

Последние отзывы «Экскурсии Ессентуков»

  • Отзыв на: Большой и Малый Бермамыт
    О
    Ольга
    26 октября 2021
    5
    Спасибо большое, великолепная экскурсия!
  • Отзыв на: Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Д
    Дмитрий
    25 октября 2021
    5
    Отличная была поездка.
  • Отзыв на: Таинственная Кабардино-Балкария
    О
    Ольга
    25 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия! Далеко- но интересно и здорово! Перекрасный гид, спокойный и уверенный водитель. Много знает и интересно рассказывает. А красоты, в которые он наз вывез…!Экскурсия далекая, но того стоит.
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Ессентуки!
    В
    Виктория
    24 октября 2021
    5
    Ставлю 5 баллов, потому что особых претензий нет ни к гиду ни к программе. К отдалённым участкам мы перемещались на автомобиле Сергея, далее были предложены 2 варианта маршрута (в зависимости от желания протяженности). Маршрут насыщен, информация дана полная, не было пауз или заученных шаблонных фраз, явно, что Сергей очень хорошо владеет материалом. Субъективно - нам не очень понравилось, но это вопрос восприятия, поэтому снижать оценку нет причины!
  • Отзыв на: Из Ессентуков — в великолепный Домбай!
    М
    Мария
    24 октября 2021
    5
    Потрясающая экскурсия! Рекомендую
  • Отзыв на: Большой и Малый Бермамыт
    Н
    Нина
    23 октября 2021
    5
    Волшебный день! И не только потому, что была прекрасная погода, но и благодарю лучшему гиду Сергею. Кроме высокого профессионализма в вождении в таких непростых местах как горы Северного Кавказа очень важно ехать с человеком, который абсолютно любит свою работу, любит свой край, вежлив, предупредителен, аккуратен. Но и не могу не поблагодарить Сергея за талант фотографа. Уедем с высокими эмоциями от такой поездки.
  • Отзыв на: Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Н
    Надежда
    21 октября 2021
    5
    Спасибо большое Алексею за замечательную экскурсию к Эльбрусу! Все очень понравилось: маршрут, рассказы гида, окружающие пейзажи, безопасное вождение, интересные факты, рекомендации по ресторанам. Рекомендую Алексея- с ним вы проведёте целый день и исполните свои маленькие мечты!
  • Отзыв на: Таинственная Кабардино-Балкария
    Н
    Наталья
    19 октября 2021
    5
    Замечательная экскурсия, просто завораживающие виды! Иван-историк по образованию, очень увлеченный и образованный гид! Мы узнали много нового об истории Кавказа в целом, не только по теме нашего путешествия. Удобный большой внедорожник, чудесная компания и невероятная красота Кабардино-Балкарии! Большое спасибо!
  • Отзыв на: И это все — Кавказские Минеральные Воды!
    Е
    Елена
    19 октября 2021
    5
    Став участниками экскурсии «И это всё-Кавказские Минеральные Воды» мы и не предполагали насколько может быть интересна обычная экскурсия с необычным гидом Сергеем! Экскурсии Сергея-это не шаблонная, классическая поездка. Это прогулка по самым интересным местам. Гид не выдаёт вам информацию менторским тоном, а дружески беседует с вами. Причём, все сведения, как правило, малоизвестные, Сергей тщательно проверяет прежде, чем поделиться ими. Каждый маршрут продуман и имеет эффект неожиданности. Вояж пролетает незаметно, оставляя послевкусие путешествия-возвращает нас вновь и вновь в приятные воспоминания и поднимает настроение. ⠀ ⠀
  • Отзыв на: Таинственная Кабардино-Балкария
    С
    Светлана
    18 октября 2021
    5
    Очень интересная экскурсия. Красота гор неописуема, не одна фото съёмка и видеосъёмка не может передать эту прелесть. Это надо просто видеть. Иван очень приятный собеседник и рассказчик, дорога была длинная, но нам не было скучно, узнали много интересного про Кавказ и его историю. Предоставленный транспорт комфортабельный, все очень удобно. Гид и программа экскурсии заслуживают самой высокой оценки.
🇷🇺