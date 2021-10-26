Все экскурсии в Ессентуках
Доступно 67 экскурсий 🚌 в Ессентуках на 2021 год, 401 ⭐ отзыв, цены от 900₽, посетите достопримечательности: Эльбрус, Бермамыт, Джилы-су, Медовые водопады, Голубые озера. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
9ч
2 500₽
за 1 чел.
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
Эльбрус - самая высокая и самая известная вершина на территории России
Ежедневно в 6.30
9ч
2 500₽
за 1 чел.
На плато Бермамыт в мини-группе из Ессентуков
Всего в 40 километрах от Кисловодска находится Эльбрус
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
8ч
30002 700₽
за 1-4 чел.
Большой и Малый Бермамыт
Лучшие виды на Эльбрус, зеленые луга, скалы и местные легенды на автомобильной экскурсии
12ч
3 000₽
за 1 чел.
Экскурсия из Ессентуков «Гигант Эльбрус»
Эльбрус - самая известная гора в России
каждый день при наборе группы 4-8 человек в 7.30 утра
Индивидуальная экскурсия
9ч
9 500₽
за 1-4 чел.
И это все — Кавказские Минеральные Воды!
Пятигорск, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск за один день
17ч
2 700₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Грозный, Аргун и Шали за один день
Мы отправляемся в путешествие из Ессентуков в Чечню
Среда, суббота, воскресенье в 05:40
Индивидуальная экскурсия
11ч
12 000₽
за 1-8 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Горное озеро, музей Высоцкого, лучшие виды главной вершины Кавказа и дегустация нарзана за один день
12ч
1 800₽
за 1 чел.
Чегемские водопады и природа Кабардино-Балкарии
Кабардино-Балкария - сказочное и чудесное место, спрятанное среди гор
Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 06:40
Индивидуальная экскурсия
4ч
3 700₽
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Знакомьтесь, Ессентуки!
Дружеская обзорная экскурсия по главным местам города
14ч
1 800₽
за 1 чел.
Домбай и термальные воды «Жемчужины Кавказа»
Домбай неспроста называют "Сердцем гор"
Среда, суббота, воскресенье в 08:20
Индивидуальная экскурсия
8ч
10 000₽
за 1-4 чел.
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Провести день в окружении фантастических горных пейзажей и узнать о Кавказе самое интересное
15ч
2 700₽
за 1 чел.
Три ущелья Северной Осетии и "Город мёртвых"
На целый день из Ессентуков мы отправимся в Северную Осетию
Среда, Воскресенье 06:40
Индивидуальная экскурсия
6ч
7 800₽
за 1-6 чел.
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами!
Причудливые скалы, живописные ущелья, заснеженные горы и вид на Эльбрус на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
4ч
10 000₽
за 1-5 чел.
Медовые водопады и гора Кольцо: великое таинство ветров
Неподалеку от Кисловодска есть невероятно живописное место, и мы приглашаем вас отправиться туда...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 900₽
за 1-6 чел.
Уютные Ессентуки
История и «визитные карточки» города в компании профессионального гида
Индивидуальная экскурсия
7ч
8 000₽
за 1-4 чел.
Джип-путешествие на Бермамыт
Горы - это непередаваемое чувство свободы и спокойствия
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
12ч
1200010 800₽
за 1-6 чел.
Из Ессентуков — в великолепный Домбай!
Горные пейзажи, древние храмы, виды на Эльбрус и заповедные места Кавказа на автомобильной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
8ч
8 000₽
за 1-4 чел.
Джилы-Су: дорога в облака
Полюбуйтесь на могучий Эльбрус, испробуйте разные виды источников в Долине нарзанов и доберитесь до...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
12ч
13 000₽
за 1-8 чел.
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
Влюбиться в горные панорамы Северного Кавказа и исследовать тропы Тебердинского заповедника
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 750₽
за 1-5 чел.
Ессентуки: "Здесь, конечно, лучше, чем в Виши"
Приглашаю вас на прогулку по самому молодому курорту Кавминвод
Индивидуальная экскурсия
10ч
8 000₽
за 1-4 чел.
Плато Бермамыт. Джип-приключение
Покориться красоте гор и открыть местные легенды, обычаи народа и особенности природы
11ч
3 200₽
за 1 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день
Вас ждёт незабываемая экскурсия по живописным окрестностям Кабардино-Балкарии
Ежедневно в 06:00
Индивидуальная экскурсия
5ч 30м
6 000₽
за 1-4 чел.
Из Ессентуков в Пятигорск — колыбель «водяного общества»
Отыскать следы Печорина, рассмотреть фасады зданий 19 века и насладиться видом на Кавказский хребет
11ч
3 000₽
за 1 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Верхний Чегем из Ессентуков
Чегемские водопады и Баксанское ущелье - самые популярные туристические места Кабардино-Балкарии, куда...
Суббота Воскресение или любой день если вас 4 и больше человек
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Последние отзывы «Экскурсии Ессентуков»
- Отзыв на: Большой и Малый БермамытООльга26 октября 2021Спасибо большое, великолепная экскурсия!
- ДДмитрий25 октября 2021Отличная была поездка.
- ООльга25 октября 2021Отличная экскурсия! Далеко- но интересно и здорово! Перекрасный гид, спокойный и уверенный водитель. Много знает и интересно рассказывает. А красоты, в которые он наз вывез…!Экскурсия далекая, но того стоит.
- Отзыв на: Знакомьтесь, Ессентуки!ВВиктория24 октября 2021Ставлю 5 баллов, потому что особых претензий нет ни к гиду ни к программе. К отдалённым участкам мы перемещались на автомобиле Сергея, далее были предложены 2 варианта маршрута (в зависимости от желания протяженности). Маршрут насыщен, информация дана полная, не было пауз или заученных шаблонных фраз, явно, что Сергей очень хорошо владеет материалом. Субъективно - нам не очень понравилось, но это вопрос восприятия, поэтому снижать оценку нет причины!
- Отзыв на: Из Ессентуков — в великолепный Домбай!ММария24 октября 2021Потрясающая экскурсия! Рекомендую
- Отзыв на: Большой и Малый БермамытННина23 октября 2021Волшебный день! И не только потому, что была прекрасная погода, но и благодарю лучшему гиду Сергею. Кроме высокого профессионализма в вождении в таких непростых местах как горы Северного Кавказа очень важно ехать с человеком, который абсолютно любит свою работу, любит свой край, вежлив, предупредителен, аккуратен. Но и не могу не поблагодарить Сергея за талант фотографа. Уедем с высокими эмоциями от такой поездки.
- ННадежда21 октября 2021Спасибо большое Алексею за замечательную экскурсию к Эльбрусу! Все очень понравилось: маршрут, рассказы гида, окружающие пейзажи, безопасное вождение, интересные факты, рекомендации по ресторанам. Рекомендую Алексея- с ним вы проведёте целый день и исполните свои маленькие мечты!
- ННаталья19 октября 2021Замечательная экскурсия, просто завораживающие виды! Иван-историк по образованию, очень увлеченный и образованный гид! Мы узнали много нового об истории Кавказа в целом, не только по теме нашего путешествия. Удобный большой внедорожник, чудесная компания и невероятная красота Кабардино-Балкарии! Большое спасибо!
- Отзыв на: И это все — Кавказские Минеральные Воды!ЕЕлена19 октября 2021Став участниками экскурсии «И это всё-Кавказские Минеральные Воды» мы и не предполагали насколько может быть интересна обычная экскурсия с необычным гидом Сергеем! Экскурсии Сергея-это не шаблонная, классическая поездка. Это прогулка по самым интересным местам. Гид не выдаёт вам информацию менторским тоном, а дружески беседует с вами. Причём, все сведения, как правило, малоизвестные, Сергей тщательно проверяет прежде, чем поделиться ими. Каждый маршрут продуман и имеет эффект неожиданности. Вояж пролетает незаметно, оставляя послевкусие путешествия-возвращает нас вновь и вновь в приятные воспоминания и поднимает настроение. ⠀ ⠀
- ССветлана18 октября 2021Очень интересная экскурсия. Красота гор неописуема, не одна фото съёмка и видеосъёмка не может передать эту прелесть. Это надо просто видеть. Иван очень приятный собеседник и рассказчик, дорога была длинная, но нам не было скучно, узнали много интересного про Кавказ и его историю. Предоставленный транспорт комфортабельный, все очень удобно. Гид и программа экскурсии заслуживают самой высокой оценки.