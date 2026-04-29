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Экскурсии в Ессентуках

Найдено 345 экскурсий в Ессентуках, цены от 735 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Выйду в луг и рощу с конём
Конные прогулки
2.5 часа
91 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
В тренде
Выйду в луг и рощу с конём
Покататься вдоль Берёзовского ущелья и посетить смотровую площадку - в мини-группе
Начало: В Приозёрном сквере
Расписание: ежедневно в 08:45, 11:15, 13:45 и 16:15
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
3834 ₽ за человека
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
12 часов
222 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
Начало: Заберем с вашего местопроживания
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
4670 ₽ за человека
Едем в таинственную Северную Осетию из Ессентуков
На машине
13 часов
33 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Едем в таинственную Северную Осетию из Ессентуков
Путешествие из Ессентуков в Северную Осетию обещает стать настоящим открытием: живописные ущелья, древние крепости и загадочные некрополи ждут вас
Начало: От вашего места проживания в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
5700 ₽ за человека
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
На машине
На микроавтобусе
13 часов
89 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Северной Осетии в комфортной экскурсии из Ессентуков
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 06:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:00
5500 ₽ за человека
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
Джиппинг
На машине
13 часов
83 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и потрясающих пейзажей Верхней Балкарии. Этот джип-тур подарит вам незабываемые впечатления и открытия
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
5000 ₽ за человека
Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе из Ессентуков
На машине
На микроавтобусе
12 часов
14 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе из Ессентуков
Сырная пещера, перевал Гумбаши, озеро Кара-Кёль и подъём на Мусса-Ачитару
Начало: У места вашего проживания в Ессентуках. За день пе...
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
4670 ₽ за человека
3 в 1 из Ессентуков: гора Кольцо + Медовые водопады + термальные источники
На машине
7 часов
18 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
3 в 1 из Ессентуков: гора Кольцо + Медовые водопады + термальные источники
Путешествие по Кавказу за один день: гора Кольцо, Медовые водопады и термальные источники подарят вам незабываемые впечатления и отдых
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
3200 ₽ за человека
Ессентуки - мир целебных вод
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ессентуки - мир целебных вод
Узнать о зарождении курорта, дореволюционном фитнесе и отдыхе Шаляпина
Начало: В центре города
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 6400 ₽ за всё до 6 чел.
Из Ессентуков - на Эльбрус
На машине
На микроавтобусе
12 часов
-
15%
33 отзыва
Групповая
до 13 чел.
Из Ессентуков - на Эльбрус
Увидеть красоту природы и прикоснуться к истории и культуре Кавказа на автоэкскурсии
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
4250 ₽5000 ₽ за человека
Из Ессентуков в Грозный, Аргун и Шали за один день
На автобусе
15 часов
362 отзыва
Групповая
Из Ессентуков в Грозный, Аргун и Шали за один день
Начало: Ессентуки, ул. Анджиевского, д. 1
Расписание: Среда, суббота, воскресенье.
Завтра в 05:30
10 авг в 11:00
3500 ₽ за человека
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
На машине
13 часов
63 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4200 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по Ессентукам
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Обзорная экскурсия по Ессентукам
Познакомиться с известным курортом Кавказских Минеральных Вод
Начало: У Курортного парка
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
2700 ₽ за человека
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Ессентуков
На машине
9 часов
-
10%
19 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Ессентуков
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4500 ₽5000 ₽ за человека
Дачные сезоны на рубеже 19-20 веков в Ессентуках
Пешая
2.5 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Дачные сезоны на рубеже 19-20 веков в Ессентуках
Прогулка по историческим дачам Ессентуков, где жили и творили знаменитости. Узнайте тайны и истории этих мест
Начало: Ул. Вокзальная
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 7900 ₽ за всё до 5 чел.
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами! (Из Ессентуков)
На машине
6 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами! (Из Ессентуков)
Погрузитесь в мир горных вершин и древних легенд на комфортабельном внедорожнике. Плато Бермамыт ждет вас
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Бёрдвотчинг в Ессентуках
Пешая
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Бёрдвотчинг в Ессентуках
Погрузитесь в мир птиц и древних окаменелостей в Ессентуках. Узнайте о пернатых обитателях и найдите уникальные следы прошлого
Начало: У городского озера
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Из Ессентуков - к Джилы-Су: водопады, суслики и панорамы Эльбруса
Джиппинг
На машине
10 часов
58 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Ессентуков - к Джилы-Су: водопады, суслики и панорамы Эльбруса
Насладиться пейзажами гор и водопадов - в мини-группе
Начало: В Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
4300 ₽ за человека
День у Эльбруса: ущелья, озеро и нарзаны из Ессентуков в мини-группе
На машине
12 часов
76 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
День у Эльбруса: ущелья, озеро и нарзаны из Ессентуков в мини-группе
Увидеть чарующие панорамы Приэльбрусья с самых впечатляющих ракурсов
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:30
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
4500 ₽ за человека
Джилы-Су, Харбас, скалы Аватары, три водопада за один день
9 часов
178 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
В тренде
Джилы-Су, Харбас, скалы Аватары, три водопада за один день
Начало: От вашего отеля (накануне поездки напишите ваш адр...
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
4000 ₽ за человека
Джилы-Су: Экскурсия из Ессентуков
Джиппинг
На машине
8 часов
50 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Джилы-Су: Экскурсия из Ессентуков
Провести день в окружении фантастических горных пейзажей и узнать о Кавказе самое интересное
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от 17 650 ₽ за всё до 4 чел.
Сказочный Эльбрус: Гижгит, Азау, Адыр-Су, поляна нарзанов в мини-группе
На микроавтобусе
12 часов
506 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Сказочный Эльбрус: Гижгит, Азау, Адыр-Су, поляна нарзанов в мини-группе
Начало: Ваш отель. Накануне поездки уточним ваш адрес в во...
Расписание: Ежедневно! Время выезда уточнит водитель-гид, оно может меняться.
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4200 ₽ за человека
Ессентуки - город, где сбываются мечты
Пешая
3 часа
86 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ессентуки - город, где сбываются мечты
Путешествие по Ессентукам раскроет историю и культуру курорта, его архитектурные жемчужины и целебные источники
Начало: Маг. Универмаг
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 7800 ₽ за всё до 5 чел.
На джипе из Ессентуков: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Джиппинг
На машине
12 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
На джипе из Ессентуков: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от 18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Ессентуков
Джиппинг
На машине
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Ессентуков
Восхитительное путешествие на плато Бермамыт с захватывающими видами и уникальными историями ждет вас
Начало: У жд вокзала в Ессентуках
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 2 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
Джиппинг
На машине
12 часов
-
30%
25 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
Побывать в местах, где горные вершины целуют небо, а долины хранят тайны веков
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4550 ₽6500 ₽ за человека
И это все - Кавказские Минеральные Воды
На машине
9 часов
96 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
И это все - Кавказские Минеральные Воды
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказа, посетив его знаменитые курорты и природные достопримечательности
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Ессентуков)
На машине
12 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Ессентуков)
Поднимитесь на канатке к облакам в Домбае, вдохните свежесть гор и узнайте тайны древних храмов и ущелий
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков в мини-группе
Джиппинг
На машине
8 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков в мини-группе
Провести день в окружении фантастических горных пейзажей и узнать о Кавказе самое интересное
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4100 ₽ за человека
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Ессентуков
На машине
12 часов
24 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Ессентуков
Побывать во владениях кавказского исполина и сделать сочные снимки малахитового водоема
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
Расписание: в будние дни в 07:00, в субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 07:00
4300 ₽ за человека
Звёздные Ессентуки: вечерняя поездка в обсерваторию
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
Звёздные Ессентуки: вечерняя поездка в обсерваторию
Погрузиться в мир астрономии и полюбоваться невероятным небом
Начало: у у парковки рядом с ЖД вокзалом
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 авг в 20:00
от 6300 ₽ за человека

Что посмотреть в Ессентуках на экскурсиях?

Ессентуки полны удивительных достопримечательностей, в первую очередь это лучшие грязелечебницы и санатории в стране, потрясающие зелёные парки курорта и питьевые галереи с минеральной водой, музеи, церкви, архитектурные и исторические шедевры города

Местные экскурсоводы

Познакомиться с Ессентуками самостоятельно не составит труда, но это не даст вам четкого понимания о городе и его составляющих, к тому же многие завораживающие достопримечательности находятся за пределами города, и исследовать их самостоятельно будет проблематично. Чтобы не забивать голову планированием, рекомендуем отправиться хотя бы на одну-две экскурсии, а вот какую тут уже выбор за вами, заходите в наш каталог и выбирайте подходящую вам по душе

Последние отзывы на экскурсии

Ю
Манящий Эльбрус из Ессентуков
Дата посещения: 26 апр 2026
Отличная поездка,профи Николай (обязательно еще воспользуемся его услугами). Не много испортилась погода на верху и не вышло подняться на 5100)))
Отличная поездка,профи Николай (обязательно еще воспользуемся его услугами). Не много испортилась погода на верху и не вышло подняться на 5100)))
Отличная поездка,профи Николай (обязательно еще воспользуемся его услугами). Не много испортилась погода на верху и не вышло подняться на 5100)))
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М
Из Ессентуков - через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляну нарзанов - на Эльбрус
Дата посещения: 4 апр 2026
Это было незабываемое путешествие! благодарю организаторов, что не смотря на дождливую погоду поездка состоялась. А потом выглянуло солнце и стало
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веселее) С нами был водитель экскурсовод Владимир, человек знающий свое дело, сопровождал нас от начала до конца, отвечал на наши вопросы с энтузиазмом!) с заботой и огромным терпением ждал нас пока мы дегустировали и напивались Нарзана и закупали весь рынок))Интересно и подробно рассказывал историю Кавказа, гор и городов. Поездка прошла лучше чем мы ожидали, с комфортом, музыкой и конфетами))

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Е
Нестандартное джип-путешествие на Бермамыт и Джилы-Су из Ессентуков
Дата посещения: 8 ноя 2025
Заказ 5855565. Хочу поделиться яркими впечатлениями от недавней поездки на Бермамыт и Джилы-Суу - это было поистине незабываемое путешествие!
Прежде всего
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хочу отметить профессионализм и чуткость нашего гида. С первой минуты стало понятно: человек не просто хорошо знает своё дело, но искренне любит то, чем занимается. Гид внимательно относился к каждому участнику группы, терпеливо отвечал на все вопросы, учитывал пожелания и даже предугадывал потребности. Благодаря его заботе и доброжелательности в группе сразу сложилась тёплая, дружеская атмосфера.
Особого восхищения заслуживает продуманность маршрута. Каждое место было выбрано не случайно — мы увидели самые интересные и живописные локации, при этом переходы и переезды оказались максимально комфортными. Не было ощущения спешки или перегруженности: темп путешествия позволял в полной мере насладиться видами и сделать отличные фотографии.
Локации просто поражали воображение: панорамные смотровые площадки с захватывающими видами на горные хребты, живописные водопады, от которых невозможно оторвать взгляд… Особенно запомнились моменты, когда гид делился интересными фактами и историями о местах, которые мы посещали — благодаря этому путешествие стало не просто визуальным наслаждением, но и настоящим погружением в культуру и природу региона. В целом, поездка оставила исключительно положительные эмоции. Это был идеальный баланс между насыщенной программой и возможностью расслабиться, между активным передвижением и моментами созерцания. Однозначно рекомендую такого формата путешествия и, конечно, выражаю огромную благодарность нашему гиду Алану за профессионализм, внимательность и душевное отношение!

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Н
Путешествие из Ессентуков в Домбай
Дата посещения: 4 ноя 2025
Путешествовали на Домбай. Остались очень довольны поездкой. Гид и в том числе водитель Марат всю поездку туда и обратно вел
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очень интересную экскурсию, отвечал на все наши вопросы. Ему отдельное спасибо! Несмотря на то, что выполнял функцию гида, вел машину очень аккуратно, без риска и лихачества. Надо сказать, что накануне, узнав, что поедем на УАЗ Патриот, я сначала даже расстроилась и думала отказаться от поездки. Но было всё комфортно, нас было 6 туристов и водитель. Такая машина обусловлена заездом в промежуточные точки, например Шаонинский храм, где дорога как раз только для такого транспорта. Всем рекомендую! Хорошего отдыха!

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А
Обзорная экскурсия по Ессентукам
Дата посещения: 1 окт 2025
Очень насыщенная информативная экскурсия, гид Андрей рассказал море исторической информации, всё подробно осветил с момента основания города, показал знаковые места,
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время пронеслось на одном дыхании, очень рекомендую, получила исчерпывающую информацию и ответы на все мои вопросы. Чувствуется любовь и трепетное отношение к своему делу.

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Ч
Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
Дата посещения: 13 сен 2025
Ездили из Ессентуков в Кисловодск, Железноводск и Пятигорск . Спасибо за прекрасно проведённое время ❤️ гиду Лолите))) очень понравилась экскурсия) интересно и просто рассказывала, комфортная машина, очень доброжелательная девушка!.
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М
Из Ессентуков - на Эльбрус
Дата посещения: 29 авг 2025
Сегодня была очень крутая поездка, море впечатлений, особенно поразил гид Магомед, у него много интересных рассказов начиная с истории, заканчивая горами, всё прошло на одном дыхании. Большое спасибо за отдых
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А
Обзорная экскурсия по Ессентукам
Дата посещения: 27 июл 2025
Экскурсия было очень интересной! Все понравилось!
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Е
Из Ессентуков - в самобытную Чечню (в группе)
Дата посещения: 16 июл 2025
Отличная экскурсия! Были семьей с двумя детьми. Очень повезло с гидом- Дахир интересно рассказывал о всех республиках, которые проезжали и
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посещали по пути следования, о их быте , культуре. Очень организованно все на месте рассказывал, показывал куда идти что как правильно делать, где что стоит купить, попробовать - супер, с ним не потеряетесь. Очень комфортабельный автомобиль. Сами места невероятной красоты, особенно Чечня🔥. Обязательно стоит побывать всем, и увидеть эту красоту хоть раз в жизни! И обязательно побывать в мечетях. Красота и масштабы поражают! Мы люди другой веры, поэтому было вдвойне интереснее. Спасибо всем- гиду и организатору Оксане.

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Е
В мини-группе из Ессентуков - к чудесам Кабардино-Балкарии
Дата посещения: 18 июл 2025
Поездка понравилась не передать словами. Спасибо большое нашему гиду Рустаму, всё рассказал, всё показал, прокатил с ветерком на УАЗ Патриоте
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по живописным и красивейшим местам, заезжали на завтрак, обед. Этот великолепный день буду помнить ещё долго и обязательно вернусь в эти места. Всем советую поехать и увидеть самим эту красоту.

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Всего 8864 отзыва в Ессентуках

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Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам

Самые популярные экскурсии в Ессентуках
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Выйду в луг и рощу с конём;
  2. Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе;
  3. Едем в таинственную Северную Осетию из Ессентуков;
  4. Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков;
  5. Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков.
Что посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус;
  2. Домбай;
  3. Чегемские водопады;
  4. Джилы-су;
  5. Плато Бермамыт;
  6. Гижгит;
  7. Медовые водопады;
  8. Грязелечебница им. Семашко;
  9. Курортный парк;
  10. Приэльбрусье.
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в августе 2026
Сейчас в Ессентуках можно забронировать 345 экскурсий и билетов от 735 до 39 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 8864 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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