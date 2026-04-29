Сейчас актуально
Мини-группа
до 10 чел.
В трендеВыйду в луг и рощу с конём
Покататься вдоль Берёзовского ущелья и посетить смотровую площадку - в мини-группе
Начало: В Приозёрном сквере
Расписание: ежедневно в 08:45, 11:15, 13:45 и 16:15
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
3834 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
Начало: Заберем с вашего местопроживания
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
4670 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборЕдем в таинственную Северную Осетию из Ессентуков
Путешествие из Ессентуков в Северную Осетию обещает стать настоящим открытием: живописные ущелья, древние крепости и загадочные некрополи ждут вас
Начало: От вашего места проживания в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
5700 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Северной Осетии в комфортной экскурсии из Ессентуков
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 06:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:00
5500 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и потрясающих пейзажей Верхней Балкарии. Этот джип-тур подарит вам незабываемые впечатления и открытия
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе из Ессентуков
Сырная пещера, перевал Гумбаши, озеро Кара-Кёль и подъём на Мусса-Ачитару
Начало: У места вашего проживания в Ессентуках. За день пе...
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
4670 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
3 в 1 из Ессентуков: гора Кольцо + Медовые водопады + термальные источники
Путешествие по Кавказу за один день: гора Кольцо, Медовые водопады и термальные источники подарят вам незабываемые впечатления и отдых
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Ессентуки - мир целебных вод
Узнать о зарождении курорта, дореволюционном фитнесе и отдыхе Шаляпина
Начало: В центре города
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 6400 ₽ за всё до 6 чел.
-
15%
Групповая
до 13 чел.
Из Ессентуков - на Эльбрус
Увидеть красоту природы и прикоснуться к истории и культуре Кавказа на автоэкскурсии
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
4250 ₽
5000 ₽ за человека
Групповая
Из Ессентуков в Грозный, Аргун и Шали за один день
Начало: Ессентуки, ул. Анджиевского, д. 1
Расписание: Среда, суббота, воскресенье.
Завтра в 05:30
10 авг в 11:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4200 ₽ за человека
Групповая
до 16 чел.
Обзорная экскурсия по Ессентукам
Познакомиться с известным курортом Кавказских Минеральных Вод
Начало: У Курортного парка
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
2700 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Ессентуков
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4500 ₽
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Дачные сезоны на рубеже 19-20 веков в Ессентуках
Прогулка по историческим дачам Ессентуков, где жили и творили знаменитости. Узнайте тайны и истории этих мест
Начало: Ул. Вокзальная
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 7900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами! (Из Ессентуков)
Погрузитесь в мир горных вершин и древних легенд на комфортабельном внедорожнике. Плато Бермамыт ждет вас
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Бёрдвотчинг в Ессентуках
Погрузитесь в мир птиц и древних окаменелостей в Ессентуках. Узнайте о пернатых обитателях и найдите уникальные следы прошлого
Начало: У городского озера
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Из Ессентуков - к Джилы-Су: водопады, суслики и панорамы Эльбруса
Насладиться пейзажами гор и водопадов - в мини-группе
Начало: В Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
4300 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
День у Эльбруса: ущелья, озеро и нарзаны из Ессентуков в мини-группе
Увидеть чарующие панорамы Приэльбрусья с самых впечатляющих ракурсов
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:30
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
4500 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
В трендеДжилы-Су, Харбас, скалы Аватары, три водопада за один день
Начало: От вашего отеля (накануне поездки напишите ваш адр...
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Джилы-Су: Экскурсия из Ессентуков
Провести день в окружении фантастических горных пейзажей и узнать о Кавказе самое интересное
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от 17 650 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Сказочный Эльбрус: Гижгит, Азау, Адыр-Су, поляна нарзанов в мини-группе
Начало: Ваш отель. Накануне поездки уточним ваш адрес в во...
Расписание: Ежедневно! Время выезда уточнит водитель-гид, оно может меняться.
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Ессентуки - город, где сбываются мечты
Путешествие по Ессентукам раскроет историю и культуру курорта, его архитектурные жемчужины и целебные источники
Начало: Маг. Универмаг
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 7800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
На джипе из Ессентуков: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от 18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Ессентуков
Восхитительное путешествие на плато Бермамыт с захватывающими видами и уникальными историями ждет вас
Начало: У жд вокзала в Ессентуках
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 2 чел.
-
30%
Мини-группа
до 8 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
Побывать в местах, где горные вершины целуют небо, а долины хранят тайны веков
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4550 ₽
6500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
И это все - Кавказские Минеральные Воды
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказа, посетив его знаменитые курорты и природные достопримечательности
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Ессентуков)
Поднимитесь на канатке к облакам в Домбае, вдохните свежесть гор и узнайте тайны древних храмов и ущелий
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков в мини-группе
Провести день в окружении фантастических горных пейзажей и узнать о Кавказе самое интересное
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4100 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Ессентуков
Побывать во владениях кавказского исполина и сделать сочные снимки малахитового водоема
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
Расписание: в будние дни в 07:00, в субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 07:00
4300 ₽ за человека
Индивидуальная
Звёздные Ессентуки: вечерняя поездка в обсерваторию
Погрузиться в мир астрономии и полюбоваться невероятным небом
Начало: у у парковки рядом с ЖД вокзалом
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 авг в 20:00
от 6300 ₽ за человека
Ессентуки полны удивительных достопримечательностей, в первую очередь это лучшие грязелечебницы и санатории в стране, потрясающие зелёные парки курорта и питьевые галереи с минеральной водой, музеи, церкви, архитектурные и исторические шедевры города
Познакомиться с Ессентуками самостоятельно не составит труда, но это не даст вам четкого понимания о городе и его составляющих, к тому же многие завораживающие достопримечательности находятся за пределами города, и исследовать их самостоятельно будет проблематично. Чтобы не забивать голову планированием, рекомендуем отправиться хотя бы на одну-две экскурсии, а вот какую тут уже выбор за вами, заходите в наш каталог и выбирайте подходящую вам по душе
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Дата посещения: 26 апр 2026
Отличная поездка,профи Николай (обязательно еще воспользуемся его услугами). Не много испортилась погода на верху и не вышло подняться на 5100)))
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М
Дата посещения: 4 апр 2026
Это было незабываемое путешествие! благодарю организаторов, что не смотря на дождливую погоду поездка состоялась. А потом выглянуло солнце и стало
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Е
Дата посещения: 8 ноя 2025
Заказ 5855565. Хочу поделиться яркими впечатлениями от недавней поездки на Бермамыт и Джилы-Суу - это было поистине незабываемое путешествие!
Прежде всего
Прежде всего
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Н
Дата посещения: 4 ноя 2025
Путешествовали на Домбай. Остались очень довольны поездкой. Гид и в том числе водитель Марат всю поездку туда и обратно вел
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А
Дата посещения: 1 окт 2025
Очень насыщенная информативная экскурсия, гид Андрей рассказал море исторической информации, всё подробно осветил с момента основания города, показал знаковые места,
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Ч
Дата посещения: 13 сен 2025
Ездили из Ессентуков в Кисловодск, Железноводск и Пятигорск . Спасибо за прекрасно проведённое время ❤️ гиду Лолите))) очень понравилась экскурсия) интересно и просто рассказывала, комфортная машина, очень доброжелательная девушка!.
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М
Дата посещения: 29 авг 2025
Сегодня была очень крутая поездка, море впечатлений, особенно поразил гид Магомед, у него много интересных рассказов начиная с истории, заканчивая горами, всё прошло на одном дыхании. Большое спасибо за отдых
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А
Дата посещения: 27 июл 2025
Экскурсия было очень интересной! Все понравилось!
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Е
Дата посещения: 16 июл 2025
Отличная экскурсия! Были семьей с двумя детьми. Очень повезло с гидом- Дахир интересно рассказывал о всех республиках, которые проезжали и
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Е
Дата посещения: 18 июл 2025
Поездка понравилась не передать словами. Спасибо большое нашему гиду Рустаму, всё рассказал, всё показал, прокатил с ветерком на УАЗ Патриоте
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Всего 8864 отзыва в Ессентуках
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Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам
Самые популярные экскурсии в Ессентуках
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в августе 2026
Сейчас в Ессентуках можно забронировать 345 экскурсий и билетов от 735 до 39 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 8864 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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