Отзыв на: Большой и Малый Бермамыт О Ольга 5 Спасибо большое, великолепная экскурсия!

Отзыв на: Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит Д Дмитрий 5 Отличная была поездка.

Отзыв на: Таинственная Кабардино-Балкария О Ольга 5 Отличная экскурсия! Далеко- но интересно и здорово! Перекрасный гид, спокойный и уверенный водитель. Много знает и интересно рассказывает. А красоты, в которые он наз вывез…!Экскурсия далекая, но того стоит.

Отзыв на: Знакомьтесь, Ессентуки! В Виктория 5 Ставлю 5 баллов, потому что особых претензий нет ни к гиду ни к программе. К отдалённым участкам мы перемещались на автомобиле Сергея, далее были предложены 2 варианта маршрута (в зависимости от желания протяженности). Маршрут насыщен, информация дана полная, не было пауз или заученных шаблонных фраз, явно, что Сергей очень хорошо владеет материалом. Субъективно - нам не очень понравилось, но это вопрос восприятия, поэтому снижать оценку нет причины!

Отзыв на: Из Ессентуков — в великолепный Домбай! М Мария 5 Потрясающая экскурсия! Рекомендую

Отзыв на: Большой и Малый Бермамыт Н Нина 5 Волшебный день! И не только потому, что была прекрасная погода, но и благодарю лучшему гиду Сергею. Кроме высокого профессионализма в вождении в таких непростых местах как горы Северного Кавказа очень важно ехать с человеком, который абсолютно любит свою работу, любит свой край, вежлив, предупредителен, аккуратен. Но и не могу не поблагодарить Сергея за талант фотографа. Уедем с высокими эмоциями от такой поездки.

Отзыв на: Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит Н Надежда 5 Спасибо большое Алексею за замечательную экскурсию к Эльбрусу! Все очень понравилось: маршрут, рассказы гида, окружающие пейзажи, безопасное вождение, интересные факты, рекомендации по ресторанам. Рекомендую Алексея- с ним вы проведёте целый день и исполните свои маленькие мечты!

Отзыв на: Таинственная Кабардино-Балкария Н Наталья 5 Замечательная экскурсия, просто завораживающие виды! Иван-историк по образованию, очень увлеченный и образованный гид! Мы узнали много нового об истории Кавказа в целом, не только по теме нашего путешествия. Удобный большой внедорожник, чудесная компания и невероятная красота Кабардино-Балкарии! Большое спасибо!

Отзыв на: И это все — Кавказские Минеральные Воды! Е Елена 5 Став участниками экскурсии «И это всё-Кавказские Минеральные Воды» мы и не предполагали насколько может быть интересна обычная экскурсия с необычным гидом Сергеем! Экскурсии Сергея-это не шаблонная, классическая поездка. Это прогулка по самым интересным местам. Гид не выдаёт вам информацию менторским тоном, а дружески беседует с вами. Причём, все сведения, как правило, малоизвестные, Сергей тщательно проверяет прежде, чем поделиться ими. Каждый маршрут продуман и имеет эффект неожиданности. Вояж пролетает незаметно, оставляя послевкусие путешествия-возвращает нас вновь и вновь в приятные воспоминания и поднимает настроение. ⠀ ⠀