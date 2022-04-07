Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит

Путешествие по природным и загадочным памятникам Кабардино-Балкарии

Индивидуальная
В поездке на внедорожнике по захватывающим местам Северного Кавказа вы откроете не только яркие природные пейзажи, но и места, с которыми связаны таинственные легенды и даже сенсационные заявления.

В программе — красивые водопады и озеро; жизнь и традиции балкарцев; мифы Греческой лестницы и вкусный обед!
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Чегемские водопады и мекка парапланеристов

Первым делом вы посетите величественный комплекс водопадов, зрелищный в любое время года. Здесь вы сможете сделать отличные снимки и прочувствовать энергию местных гор, встав под брызгами воды. А затем я отвезу вас на Парадром, где благодаря восходящим потокам воздуха спортсмены совершают удивительной красоты и длительности полеты — здесь регулярно проводятся соревнования как российского, так и международного уровня.

Горное село Эль-Тюбю

Вы познакомитесь с удивительной и трагической историей села. Увидите, как живут в горах балкарцы. А неподалеку посетите «Город Мертвых» — средневековые некрополи с родовыми башнями, где я расскажу о предполагаемых версиях их назначений и легендах, сделавших из этого места сенсацию.

Таинственная лестница и озеро Гижгит

Далее вы совершите небольшой пеший переход к разрушенной Греческой лестнице, которая ведет к затерянному в горах древнему храму. Конечно, и здесь не обойдется без преданий — на этот раз о сокровищах, спрятанных в отвесных скалах. Но будут и вполне объективные факты, как, например, рассказы о набегах врагов и использовании места в качестве надежного убежища. В завершение вы отправитесь через перевал Актопрак, по горным дорогам из Чегемского ущелья переедете в Баксанское ущелье, где вас будут ждать редкой красоты горное озеро Гижгит.

🌮 ☕ В программе будет отведено время для обеда — в одном из проверенных местных заведений вы сможете попробовать балкарские хычины с ароматным горным чаем, а также другие блюда кавказской кухни.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Ессентуках или по желанию в любом другом городе КМВ (при начале в Кисловодске стоимость оговаривается отдельно). Готов также встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале.
  • Транспорт включен в стоимость экскурсии — в вашем распоряжении будет комфортабельный Nissan Patrol или Renault Daster
  • В стоимость не входит обед

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по согласованию
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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