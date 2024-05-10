Ессентуки - спокойный и уютный курорт, который располагает к душевным прогулкам и атмосферной фотосессии.Лучшее место для снимков - Курортный парк, сохранивший оригинальную архитектуру конца 19 - начала 20 веков.В проверенных

локациях фотограф запечатлеет вас на фоне старинных построек, парковых композиций и ессентукских аллей. Через три дня после встречи вы получите 20-30 фото на память. Основные достопримечательности на маршруте: грязелечебница им. Семашко, Цандеровский институт механотерапии, питьевая галерея Ессентуки № 17. Также не пропустите красивые фонтаны, статуи, клумбы и задержитесь в любых местах, которые покажутся привлекательными. Фотограф подскажет самые удачные локации для съёмки и сделает фотографии с наиболее выигрышных ракурсов. В течение трёх дней после фотосессии вы получите ссылку на облачное хранилище с 20-30 фото с цветокоррекцией в большом разрешении. По предварительной договорённости маршрут можно скорректировать. Возможно проведение фотосессии для большего количества участников - подробности в переписке

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Основные достопримечательности на маршруте: грязелечебница им. Семашко, Цандеровский институт механотерапии, питьевая галерея Ессентуки № 17. Также мы не пропустим красивые фонтаны, статуи, клумбы и задержимся в любых местах, которые покажутся вам привлекательными.

Я подскажу самые удачные локации для съёмки и сделаю фотографии с наиболее выигрышных ракурсов.

Организационные детали