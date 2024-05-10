Фотосессия в Ессентуках

Фотосессия в Ессентуках - идеальный способ запечатлеть лучшие моменты в живописном курортном городе
Ессентуки - спокойный и уютный курорт, который располагает к душевным прогулкам и атмосферной фотосессии.

Лучшее место для снимков - Курортный парк, сохранивший оригинальную архитектуру конца 19 - начала 20 веков.

В проверенных
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локациях фотограф запечатлеет вас на фоне старинных построек, парковых композиций и ессентукских аллей. Через три дня после встречи вы получите 20-30 фото на память. Основные достопримечательности на маршруте: грязелечебница им. Семашко, Цандеровский институт механотерапии, питьевая галерея Ессентуки № 17.

Также не пропустите красивые фонтаны, статуи, клумбы и задержитесь в любых местах, которые покажутся привлекательными.

Фотограф подскажет самые удачные локации для съёмки и сделает фотографии с наиболее выигрышных ракурсов.

В течение трёх дней после фотосессии вы получите ссылку на облачное хранилище с 20-30 фото с цветокоррекцией в большом разрешении. По предварительной договорённости маршрут можно скорректировать. Возможно проведение фотосессии для большего количества участников - подробности в переписке

5
3 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  1. 📸 Индивидуальная фотосессия в живописных местах
  2. 🏞️ Уникальные локации с исторической архитектурой
  3. 📅 Гибкость маршрута по вашему желанию
  4. 📷 Профессиональные фотографии с цветокоррекцией
  5. 🌟 Возможность участия для нескольких человек

Что можно увидеть

  • Грязелечебница им. Семашко
  • Цандеровский институт механотерапии
  • Питьевая галерея Ессентуки № 17
  • Фонтаны
  • Статуи
  • Клумбы
Фотосессия в Ессентуках
Фотосессия в Ессентуках
Фотосессия в Ессентуках
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Основные достопримечательности на маршруте: грязелечебница им. Семашко, Цандеровский институт механотерапии, питьевая галерея Ессентуки № 17. Также мы не пропустим красивые фонтаны, статуи, клумбы и задержимся в любых местах, которые покажутся вам привлекательными.

Я подскажу самые удачные локации для съёмки и сделаю фотографии с наиболее выигрышных ракурсов.

Организационные детали

  • В течение трёх дней я пришлю ссылку на облачное хранилище. Вы получите 20-30 фото с цветокоррекцией в большом разрешении
  • По предварительной договорённости можем скорректировать маршрут
  • Возможно проведение фотосессии для большего количества участников — подробности в переписке

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Ольга
10 мая 2024
Мы с мужем были заинтересованы экскурсией по Ессентукам вместе с фотосессией. У нас фотограф и экскурсовод был Александр. Замечательный,интересный человек как рассказчик так и фотограф. На все наши вопросы отвечал на все 💯, было очень интересно. А фото это отдельная благодарность! Память останется на всегда! Спасибо Александр 🤝 🔥
О
12 апр 2024
Большое спасибо!
Нам очень понравилось. Замечательная прогулка. Мы прекрасно провели время.
Фото великолепны, за них отдельное спасибо.
Н
26 мар 2024
Чудесная прогулка по городу, сопровождаемая интересным рассказом. Александр показал и рассказал много интересных мест, не указанных в стандартных туристических маршрутах. Мы прекрасно провели время, а приятным дополнением к этим счастливым
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моментам-фотографии, которые будут возвращать нас к ним снова))) экскурсию категорически))) рекомендуем всём кому не по душе толкаться в больших туристических группах и тем кто ценит комфортный, размеренный отдых. Александр прекрасный попутчик)))

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