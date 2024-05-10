Ессентуки - спокойный и уютный курорт, который располагает к душевным прогулкам и атмосферной фотосессии.
Лучшее место для снимков - Курортный парк, сохранивший оригинальную архитектуру конца 19 - начала 20 веков.
В проверенных
Лучшее место для снимков - Курортный парк, сохранивший оригинальную архитектуру конца 19 - начала 20 веков.
В проверенных
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальная фотосессия в живописных местах
- 🏞️ Уникальные локации с исторической архитектурой
- 📅 Гибкость маршрута по вашему желанию
- 📷 Профессиональные фотографии с цветокоррекцией
- 🌟 Возможность участия для нескольких человек
Что можно увидеть
- Грязелечебница им. Семашко
- Цандеровский институт механотерапии
- Питьевая галерея Ессентуки № 17
- Фонтаны
- Статуи
- Клумбы
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Основные достопримечательности на маршруте: грязелечебница им. Семашко, Цандеровский институт механотерапии, питьевая галерея Ессентуки № 17. Также мы не пропустим красивые фонтаны, статуи, клумбы и задержимся в любых местах, которые покажутся вам привлекательными.
Я подскажу самые удачные локации для съёмки и сделаю фотографии с наиболее выигрышных ракурсов.
Организационные детали
- В течение трёх дней я пришлю ссылку на облачное хранилище. Вы получите 20-30 фото с цветокоррекцией в большом разрешении
- По предварительной договорённости можем скорректировать маршрут
- Возможно проведение фотосессии для большего количества участников — подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Ессентуках
Провёл экскурсии для 262 туристов
Меня зовут Александр. Среди моих увлечений — горные походы и фотография. Хочу открыть для вас пейзажи Кавказских Минеральных Вод и поделиться их красотой. Присоединяйтесь!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
10 мая 2024
Мы с мужем были заинтересованы экскурсией по Ессентукам вместе с фотосессией. У нас фотограф и экскурсовод был Александр. Замечательный,интересный человек как рассказчик так и фотограф. На все наши вопросы отвечал на все 💯, было очень интересно. А фото это отдельная благодарность! Память останется на всегда! Спасибо Александр 🤝 🔥
О
Ольга
12 апр 2024
Большое спасибо!
Нам очень понравилось. Замечательная прогулка. Мы прекрасно провели время.
Фото великолепны, за них отдельное спасибо.
Нам очень понравилось. Замечательная прогулка. Мы прекрасно провели время.
Фото великолепны, за них отдельное спасибо.
Н
Наталья
26 мар 2024
Чудесная прогулка по городу, сопровождаемая интересным рассказом. Александр показал и рассказал много интересных мест, не указанных в стандартных туристических маршрутах. Мы прекрасно провели время, а приятным дополнением к этим счастливым
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