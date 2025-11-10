Гостинично-оздоровительный комплекс «Ессентуки» находится в
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия
Сегодня Кавказ распахнет вам свои объятия и окутает заботой, чтобы вы забыли обо всех проблемах и запустили процесс полной перезагрузки!
Самостоятельное прибытие в аэропорт Минеральные Воды (возможен трансфер за доп. плату).
Размещение в отеле после 14:00.
15:00 Пешеходная экскурсия по Ессентукам.
Вы сможете погрузиться в историю города, зародившегося в первой трети XIX века под влиянием семей волжских казаков.
Неспешно прогуливаясь по аллеям Курортного парка, по которым прогуливались Шаляпин, Станиславский, Рахманинов и Прокофьев, мы дойдем до галереи, и наполнимся живительной силой знаменитого источника №17.
Непременно загляните в дореволюционный фитнесс-центр, где вы вспомните легендарный фильм «Любовь и голуби».
Да-да, именно там «скакали» на тренажерах, которым более 100 лет.
Полюбуетесь зданием Николаевских минеральных ванн и самого знаменитого сооружения — грязелечебницы им. Семашко.
Программа антистресс
Завтрак в отеле.
Программа антистресс включает в себя:
- консультация терапевта;
- ЭКГ;
- гидромассаж в бассейне — 4 процедуры;
- массаж тела расслабляющий — 4 процедуры;
- фито-кедровая бочка — 4 процедуры;
- магнитотерапия — 7 процедур;
- сауна и бассейн с подводным гидромассажем — 1 процедура;
- термоинфракрасная капсула — 2 процедуры;
- фиточай — 7 дней;
- минеральная вода — 7 дней.
Свободное время для экскурсий, а также посещения термальных источников (доп. плата).
Термальный источник «Суворовский № 1» является идеальным местом, помогающим в наше стремительное время отдохнуть так, чтобы ощутить себя свежим, здоровым и полным сил.
Комплекс открыт для посещения круглый год.
Термальные воды купаленимеют уникальный минеральный состав и особые физико-химические свойства.
Это 2 комплекса: в одном 13, в другом 4 бассейна — все с разной температурой воды
Вода источника обладает исключительными свойствами «живой воды» — источник вечной молодости: способствует уникальному общему оздоровлению, снижению веса и подпитывает жизненные силы.
Отдых
Свободное время для экскурсий, а также посещения термальных источников (доп. плата).
Отдых
Свободное время для экскурсий, а также посещения термальных источников (доп. плата).
Отдых
Свободное время для экскурсий, а также посещения термальных источников (доп. плата).
Отдых
Свободное время для экскурсий, а также посещения термальных источников (доп. плата).
Отдых
Свободное время для экскурсий, а также посещения термальных источников (доп. плата).
Отъезд
Завтрак в отеле.
Расчетный час — 12:00.
Свободное время для посещения рынка, и приобретения гостинцев и сувениров.
10:30-11:00Выезд из отеля и отправление в аэропорт (возможен трансфер за доп. плату).
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
|2-местное размещение стандарт
|54 500
|1-местное размещение стандарт
|62 000
|2-местное размещение комфорт
|58 500
|2-местное размещение люкс
|61 500
Варианты проживания
Гостинично-оздоровительный комплекс «Ессентуки»
Гостиница «Ессентуки» находится в самом сердце города. На тихой, зелёной улице, рядом с железнодорожным вокзалом. В шаговой доступности от курортного парка, питьевых галерей и исторического центра города.
При гостинице функционирует современный медицинский центр с широким спектром медицинских услуг:
- прием врачей-специалистов;
- все виды массажей, в том числе китайский;
- биоэнергетический массаж;
- грязевые процедуры;
- спа-процедуры.
При гостинице столовая — раздача. Работает до 20:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах стандарт с удобствами в номере
- Питание: завтраки
- Программа антистресс: консультация терапевтаЭКГгидромассаж в бассейне - 4 процедурымассаж тела расслабляющий - 4 процедурыфито-кедровая бочка - 4 процедурымагнитотерапия - 7 процедурсауна и бассейн с подводным гидромассажем - 1 процедуратермоинфракрасная капсула - 2 процедурыфиточай - 7 днейминеральная вода - 7 дней
- Консультация терапевта
- ЭКГ
- Гидромассаж в бассейне - 4 процедуры
- Массаж тела расслабляющий - 4 процедуры
- Фито-кедровая бочка - 4 процедуры
- Магнитотерапия - 7 процедур
- Сауна и бассейн с подводным гидромассажем - 1 процедура
- Термоинфракрасная капсула - 2 процедуры
- Фиточай - 7 дней
- Минеральная вода - 7 дней
- Экскурсия по Ессентукам
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод / Ессентуков и обратно
- Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату
- Страховка
- Курортный сбор
- Трансфер до источников и обратно
- Трансфер от аэропорта и ж/д вокала и обратно - 1 500 руб. /машина
- Дополнительные экскурсии
- Входные билеты на термальные источники: первый час посещения: взрослый - 700 руб. дети до 5 лет - бесплатнодети от 5 до 12 лет - 300 руб. второй час посещения: взрослый - 400 руб. дети от 5 до 12 лет - 200 руб. ванны: одинарные - 300 руб. двойные - 600 руб
- Первый час посещения: взрослый - 700 руб. дети до 5 лет - бесплатнодети от 5 до 12 лет - 300 руб
- Взрослый - 700 руб
- Дети до 5 лет - бесплатно
- Дети от 5 до 12 лет - 300 руб
- Второй час посещения: взрослый - 400 руб. дети от 5 до 12 лет - 200 руб
- Взрослый - 400 руб
- Дети от 5 до 12 лет - 200 руб
- Ванны: одинарные - 300 руб. двойные - 600 руб
- Одинарные - 300 руб
- Двойные - 600 руб
Место начала и завершения?
Авиа- и ж/д билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
Страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны ссылка без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе тура?
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу по объективным причинам, не меняя объема и качества предоставляемых услуг.
Какие дополнительные экскурсии есть в туре?
Уточняется.
Какие есть рекомендованные рейсы в Ессентуки и обратно?
От ж/д вокзала Ессентуки до гостиницы пешком 5 минут.
Прибытие.
Рекомендованный поезд:
- из Москвы 138Г отправление 01:48, прибытие 10:06 Ессентуки;
- из Москвы 143М отправление 07:35, прибытие 18:40 Ессентуки;
- из Москвы 004М отправление 08:22, прибытие 07:38 Ессентуки;
- из Москвы 049М отправление 22:56, прибытие 09:12 Ессентуки;
- из Санкт-Петербурга 049С отправление 13:55, прибытие 09:12 Ессентуки;
Отправление.
Рекомендованные поезда:
- из Ессентуков 143 отправление 10:50, прибытие 22:40 Москва;
- из Ессентуков 049 отправление 14:22, прибытие 23:16 Москва;
- из Ессентуков 003С отправление 21:16, прибытие 20:25 Москва.
Где находятся источники и как до них добраться?
Есть 2 комплекса источников: в одном 13, в другом 4 бассейна — все с разной температурой воды.
Стоимость за первый час посещения:
- взрослый — 700 руб.;
- дети до 5 лет — бесплатно;
- дети от 5 до 12 лет — 300 руб.
Стоимость за второй час посещения:
- взрослый — 400 руб.;
- дети от 5 до 12 лет — 200 руб.;
Ванны:
- одинарные — 300 руб.;
- двойные — 600 руб.
Стоимость кабинки до 4 человек — 500 руб. /час.
Если вас больше, то 250 руб. /за каждого человека сверх 4.