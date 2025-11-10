Мои заказы

Отдых на термальных водах Кавказа

Насладимся чистым горным воздухом, погрузимся в уникальные минеральные источники и позволим энергии гор наполнить нас здоровьем и внутренним спокойствием в оздоровительном путешествии на Кавказских Минеральных Водах.

Гостинично-оздоровительный комплекс «Ессентуки» находится в
самом сердце города: на тихой зелёной улице в шаговой доступности от курортного парка, питьевых галерей и исторического центра города.

Что нас ожидает: гидромассаж в бассейне, расслабляющий массаж тела, фито-кедровая бочка, магнитотерапия, сауна и бассейн с подводным гидромассажем, а также вкусные фиточаи.

Отдых на термальных водах КавказаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
31
мая21
июн5
июл19
июл2
авг16
авг6
сен

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия

Сегодня Кавказ распахнет вам свои объятия и окутает заботой, чтобы вы забыли обо всех проблемах и запустили процесс полной перезагрузки!

Самостоятельное прибытие в аэропорт Минеральные Воды (возможен трансфер за доп. плату).

Размещение в отеле после 14:00.

15:00 Пешеходная экскурсия по Ессентукам.

Вы сможете погрузиться в историю города, зародившегося в первой трети XIX века под влиянием семей волжских казаков.

Неспешно прогуливаясь по аллеям Курортного парка, по которым прогуливались Шаляпин, Станиславский, Рахманинов и Прокофьев, мы дойдем до галереи, и наполнимся живительной силой знаменитого источника №17.

Непременно загляните в дореволюционный фитнесс-центр, где вы вспомните легендарный фильм «Любовь и голуби».

Да-да, именно там «скакали» на тренажерах, которым более 100 лет.

Полюбуетесь зданием Николаевских минеральных ванн и самого знаменитого сооружения — грязелечебницы им. Семашко.

Прибытие. Обзорная экскурсия
2 день

Программа антистресс

Завтрак в отеле.

Программа антистресс включает в себя:

  • консультация терапевта;
  • ЭКГ;
  • гидромассаж в бассейне — 4 процедуры;
  • массаж тела расслабляющий — 4 процедуры;
  • фито-кедровая бочка — 4 процедуры;
  • магнитотерапия — 7 процедур;
  • сауна и бассейн с подводным гидромассажем — 1 процедура;
  • термоинфракрасная капсула — 2 процедуры;
  • фиточай — 7 дней;
  • минеральная вода — 7 дней.

Свободное время для экскурсий, а также посещения термальных источников (доп. плата).

Термальный источник «Суворовский № 1» является идеальным местом, помогающим в наше стремительное время отдохнуть так, чтобы ощутить себя свежим, здоровым и полным сил.

Комплекс открыт для посещения круглый год.

Термальные воды купаленимеют уникальный минеральный состав и особые физико-химические свойства.

Это 2 комплекса: в одном 13, в другом 4 бассейна — все с разной температурой воды

Вода источника обладает исключительными свойствами «живой воды» — источник вечной молодости: способствует уникальному общему оздоровлению, снижению веса и подпитывает жизненные силы.

Программа антистресс
3 день

Отдых

Свободное время для экскурсий, а также посещения термальных источников (доп. плата).

Отдых
4 день

Отдых

Свободное время для экскурсий, а также посещения термальных источников (доп. плата).

Отдых
5 день

Отдых

Свободное время для экскурсий, а также посещения термальных источников (доп. плата).

Отдых
6 день

Отдых

Свободное время для экскурсий, а также посещения термальных источников (доп. плата).

Отдых
7 день

Отдых

Свободное время для экскурсий, а также посещения термальных источников (доп. плата).

Отдых
8 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Расчетный час — 12:00.

Свободное время для посещения рынка, и приобретения гостинцев и сувениров.

10:30-11:00Выезд из отеля и отправление в аэропорт (возможен трансфер за доп. плату).

Проживание

В туре предусмотрено размещение в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость
2-местное размещение стандарт54 500
1-местное размещение стандарт62 000
2-местное размещение комфорт58 500
2-местное размещение люкс61 500

Варианты проживания

Гостинично-оздоровительный комплекс «Ессентуки»

7 ночей

Гостиница «Ессентуки» находится в самом сердце города. На тихой, зелёной улице, рядом с железнодорожным вокзалом. В шаговой доступности от курортного парка, питьевых галерей и исторического центра города.

При гостинице функционирует современный медицинский центр с широким спектром медицинских услуг:

  • прием врачей-специалистов;
  • все виды массажей, в том числе китайский;
  • биоэнергетический массаж;
  • грязевые процедуры;
  • спа-процедуры.

При гостинице столовая — раздача. Работает до 20:00.

Гостинично-оздоровительный комплекс «Ессентуки»
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах стандарт с удобствами в номере
  • Питание: завтраки
  • Программа антистресс: консультация терапевтаЭКГгидромассаж в бассейне - 4 процедурымассаж тела расслабляющий - 4 процедурыфито-кедровая бочка - 4 процедурымагнитотерапия - 7 процедурсауна и бассейн с подводным гидромассажем - 1 процедуратермоинфракрасная капсула - 2 процедурыфиточай - 7 днейминеральная вода - 7 дней
  • Консультация терапевта
  • ЭКГ
  • Гидромассаж в бассейне - 4 процедуры
  • Массаж тела расслабляющий - 4 процедуры
  • Фито-кедровая бочка - 4 процедуры
  • Магнитотерапия - 7 процедур
  • Сауна и бассейн с подводным гидромассажем - 1 процедура
  • Термоинфракрасная капсула - 2 процедуры
  • Фиточай - 7 дней
  • Минеральная вода - 7 дней
  • Экскурсия по Ессентукам
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод / Ессентуков и обратно
  • Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату
  • Страховка
  • Курортный сбор
  • Трансфер до источников и обратно
  • Трансфер от аэропорта и ж/д вокала и обратно - 1 500 руб. /машина
  • Дополнительные экскурсии
  • Входные билеты на термальные источники: первый час посещения: взрослый - 700 руб. дети до 5 лет - бесплатнодети от 5 до 12 лет - 300 руб. второй час посещения: взрослый - 400 руб. дети от 5 до 12 лет - 200 руб. ванны: одинарные - 300 руб. двойные - 600 руб
  • Первый час посещения: взрослый - 700 руб. дети до 5 лет - бесплатнодети от 5 до 12 лет - 300 руб
  • Взрослый - 700 руб
  • Дети до 5 лет - бесплатно
  • Дети от 5 до 12 лет - 300 руб
  • Второй час посещения: взрослый - 400 руб. дети от 5 до 12 лет - 200 руб
  • Взрослый - 400 руб
  • Дети от 5 до 12 лет - 200 руб
  • Ванны: одинарные - 300 руб. двойные - 600 руб
  • Одинарные - 300 руб
  • Двойные - 600 руб
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Авиа- и ж/д билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

Страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны ссылка без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе тура?

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу по объективным причинам, не меняя объема и качества предоставляемых услуг.

Какие дополнительные экскурсии есть в туре?

Уточняется.

Какие есть рекомендованные рейсы в Ессентуки и обратно?

От ж/д вокзала Ессентуки до гостиницы пешком 5 минут.

Прибытие.

Рекомендованный поезд:

  • из Москвы 138Г отправление 01:48, прибытие 10:06 Ессентуки;
  • из Москвы 143М отправление 07:35, прибытие 18:40 Ессентуки;
  • из Москвы 004М отправление 08:22, прибытие 07:38 Ессентуки;
  • из Москвы 049М отправление 22:56, прибытие 09:12 Ессентуки;
  • из Санкт-Петербурга 049С отправление 13:55, прибытие 09:12 Ессентуки;

Отправление.

Рекомендованные поезда:

  • из Ессентуков 143 отправление 10:50, прибытие 22:40 Москва;
  • из Ессентуков 049 отправление 14:22, прибытие 23:16 Москва;
  • из Ессентуков 003С отправление 21:16, прибытие 20:25 Москва.
Где находятся источники и как до них добраться?
Источники находятся от гостиницы в 30 км.
Чтобы добраться от Ессентуков до термальных источников в Суворовской станице, можно использовать маршрутное такси №101Е, которое отправляется от железнодорожного вокзала, стоимость 100 руб. /чел.
Если вы планируете поездку самостоятельно, лучше начать с железнодорожного вокзала, так как маршрутки ходят достаточно часто, несколько раз в час. Рекомендуется возвращаться до 19:00.
Туда можно добраться самостоятельно на маршрутке (100 руб. /чел.), или такси — машина 800 руб., работают источники с 9:00 до 22:00 часов

Есть 2 комплекса источников: в одном 13, в другом 4 бассейна — все с разной температурой воды.
Стоимость за первый час посещения:

  • взрослый — 700 руб.;
  • дети до 5 лет — бесплатно;
  • дети от 5 до 12 лет — 300 руб.

Стоимость за второй час посещения:

  • взрослый — 400 руб.;
  • дети от 5 до 12 лет — 200 руб.;

Ванны:

  • одинарные — 300 руб.;
  • двойные — 600 руб.

Стоимость кабинки до 4 человек — 500 руб. /час.
Если вас больше, то 250 руб. /за каждого человека сверх 4.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

