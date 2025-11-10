1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия

Сегодня Кавказ распахнет вам свои объятия и окутает заботой, чтобы вы забыли обо всех проблемах и запустили процесс полной перезагрузки!

Самостоятельное прибытие в аэропорт Минеральные Воды (возможен трансфер за доп. плату).

Размещение в отеле после 14:00.

15:00 Пешеходная экскурсия по Ессентукам.

Вы сможете погрузиться в историю города, зародившегося в первой трети XIX века под влиянием семей волжских казаков.

Неспешно прогуливаясь по аллеям Курортного парка, по которым прогуливались Шаляпин, Станиславский, Рахманинов и Прокофьев, мы дойдем до галереи, и наполнимся живительной силой знаменитого источника №17.

Непременно загляните в дореволюционный фитнесс-центр, где вы вспомните легендарный фильм «Любовь и голуби».

Да-да, именно там «скакали» на тренажерах, которым более 100 лет.

Полюбуетесь зданием Николаевских минеральных ванн и самого знаменитого сооружения — грязелечебницы им. Семашко.

