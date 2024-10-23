При бронировании тура за 90 и более дней до даты заезда предоставляется скидка 10% от общей стоимости тура. Погрузимся в атмосферу зимнего Кавказа в сопровождении
Программа тура по дням
Прибытие. Кисловодск
Прибытие на Кавказские Минеральные Воды (аэропорт или железнодорожный вокзал г. Минеральные Воды, или железнодорожный вокзал г. Пятигорска).
Рекомендованное время прибытия не позднее 11:30 по московскому времени.
Трансфер до гостиницы выбранной категории.
Обед (оплачивается самостоятельно).
Встреча с гидом в 13:00 по московскому времени.
13:20-18:30 Обзорная экскурсия по городу-курорту Кисловодск, в ходе которой Вы услышите историю открытия вод, историю развития курортной местности, познакомитесь с основными достопримечательностями города, архитектурными стилями, попробуете воду знаменитого Кисловодского нарзана.
Именно благодаря нарзану, известному с давних пор, возник курорт Кисловодск.
Это самый большой парк Европы, это первый парк Кавказских Минеральных Вод, заложенный в 1823 году.
Вы совершите прогулку по старой части парка, где увидите: Зеркальный пруд, Стеклянную струю, Лермонтовскую площадку и Нарзанную галерею.
Здание Нарзанной галереи построено в середине 19 века по проекту англичанина С. И. Уптона, по форме напоминает средневековой рыцарский замок с элементами готики.
Посетив Нарзанную галерею, попробуете знаменитый нарзан — напиток богатырей.
Во время экскурсии вы посетите популярный литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина».
Возвращение в Пятигорск.
Размещение в выбранной гостинице.
Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.
Железноводск
Завтрак в гостинице проживания — если предусмотрено объектом размещения.
Свободное время.
Обед (оплачивается самостоятельно).
13:20-18:00 Экскурсия в город-курорт «Железноводск — маленькая Швейцария».
В Железноводске Вы увидите редкие в архитектурном стиле здания: Островские ванны, летнюю резиденцию эмира Бухары, Пушкинскую галерею.
Ванны Островского — самое необычное здание курорта можно назвать подарком талантливого архитектора П. Сюзора в 1893 г.
Еще один восточный дворец — летняя резиденция правителя Бухары, построенная к 1910году для Сеид Абдулахад-хана в псевдомавританском стиле дачного модерна.
Очередной изящный купол украшает здание — символ Железноводска Пушкинскую галерею.
Оказавшись в Железноводске, Вы попробуете редчайшую в своем роде воду курорта — Славяновскую в изящном павильоне.
Вы прогуляетесь по сказочной Каскадной лестнице парка, украшенной различными скульптурами, чем она напоминает лестницы Петергофа.
Также посетим культурный центр имени Л. Н. Толстого, расположенного в здании бывшей станции почтовых дилижансов.
Возвращение в Пятигорск.
Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.
Ессентуки
Завтрак в гостинице проживания — если предусмотрено объектом размещения.
Свободное время.
Обед (оплачивается самостоятельно).
13:20-18:30 Обзорная экскурсия по городу-курорту Ессентуки позволит Вам узнать интересную историю возникновения курорта на болотах, куда предпочитали приходить лошади казаков и пить соленую воду.
Исторический центр станицы украшает старая деревянная казачья церковь во имя Св. Николая Чудотворца, построенная в 1826 г. по проекту первых архитекторов Вод — братьев Бернардацци, четырехметровый Поклонный крест и памятник казакам.
Проезжая по улицам города, Вы полюбуетесь особняками и дачами состоятельных людей: профессоров, врачей, пристава и генеральши, инженера-строителя и генералов.
Императорские Николаевские ванны, Алексеевская Грязелечебница, аналогов которой нет в Европе, Уптоновская питьевая галерея в мавританском стиле с элементами готики, необычная для здешних мест фахверковая конструкция здания Механотерапии, где поправляют здоровье на уникальных аппаратах с 1902 года, Театр-парк, в котором пел Ф. Шаляпин и не только — это все гордость курорта Ессентуки.
Вы прогуляетесь по Курортному парку, увидите все основные достопримечательности, заглянете в Плачущие гроты и поймете таинство формирования вод.
Заключительным аккордом экскурсии по курорту Ессентуки будет здание грязелечебницы, построенное в 1915 году, которое не просто удивляет своей неповторимой архитектурой древнеримских терм IV века, но и поражает размерами и техническим оснащением.
Возращение в Пятигорск.
Ужин в гостинице — оплачивается самостоятельно.
Пятигорск
Завтрак в гостинице проживания — если предусмотрено объектом размещения.
Свободное время.
Обед (оплачивается самостоятельно).
13:20-18:00 Экскурсия «У пяти гор».
Обзорная экскурсия по городу Пятигорску дает возможность окунуться в эпоху XIX века.
Вы полюбуетесь историческим парком Цветник, возникшим в 1828 году на болотах из горячей серной воды; увидите первую водолечебницу, построенную в 1826 г, в которой в 1837 г. лечился М. Ю. Лермонтов.
Нельзя не заметить подобие хрустального дворца — Лермонтовскую металлическую галерею — гимн эклектике и модерну.
Из парка Цветник каменные ступени лестницы ведут в Нагорный парк, к месту Первоисточника — источника горячей серной воды.
В Нагорном парке есть еще одно излюбленное место любителей панорамных видов, это Китайская беседка — ротонда с шатровой крышей.
Название Провал известно в Пятигорске всем.
Это подземное озеро теплой сероводородной воды бирюзового цвета.
С площадки у беседки Эолова Арфа Вы полюбуетесь сверху подковообразной Горячеводской долиной, где когда-то зарождался курорт, послушаете мелодии ветра и узнаете историю возникновения романтической беседки.
Каменной короной Пятигорска называют Елизаветинскую (Академическую) галерею, ставшую украшением Горячеводской долины и города с 1848 года.
Каскадная лестница от галереи ведет на Пятигорский бульвар, ныне пр. Кирова.
Чтобы почувствовать себя одним из представителей Лермонтовского «водяного общества», нужно прогуляться по бывшему Курортному бульвару, на котором сохранились постройки XIX века.
Вы побываете на месте, где погиб великий русский поэт М. Ю. Лермонтов, увидите памятник, установленный в 1915 г. по проекту столичного скульптора Б. М. Микешина.
Возвращение в гостиницу.
Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.
Верхняя Балкария
Ранний завтрак (сухой паек) в гостинице проживания — если предусмотрено объектом размещения.
06:50-20:00 Экскурсия «К заоблачным высотам Верхней Балкарии».
Вы прогуляетесь к знаменитым Чегемским водопадам.
А далее путь пройдет к карстовому озеру, одному из самых глубоких карстовых озер в мире — Голубому озеру.
Вам предстоит пройти древней дороге, которую в былые времена выбили в отвесной скале.
Находясь у края дороги, вы увидите и ощутите многолетнюю, грандиозную работу реки.
Потрясает своей мощностью, архитектурой оборонительная система — крепости Курнаят и Зылги, которая как бы выросла из отвесной скалы, кешене селений Шканты и Курнаят.
Так же у Вас будет возможность получить не забываемое удовольствие, искупавшись в горячем термальном источнике, придав своему здоровью целительную энергию Кавказа.
Обед (оплачивается самостоятельно)в одном из местных кафе.
Возвращение в Пятигорск.
Ужин — оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.
Отъезд
Завтрак в гостинице — если предусмотрено объектом размещения.
Свободное время.
Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал Минеральные Воды.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле/хостеле выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип номера/Вариант размещения
|1-местное размещение
|2-местное размещение
|2-местное размещение + дополнительное место
|3-местное размещение
|4-местное размещение
|Многоместное размещение
|Хостел
|Место в многоместном номере
|19400
|Двухместный номер (санузел на этаже)
|32300
|22700
|Примечание: без завтрака, возможен заказ ланчбоксов - 620 руб/шт
|Гостевой дом МИР
|Стандарт эконом
|38200
|25600
|Стандарт улучшенный
|42300
|27700
|24300
|Полулюкс
|50700
|31900
|27000
|24600
|Люкс
|59000
|36100
|29800
|26700
|Примечание: без завтрака, возможен заказ ланчбоксов - 620 руб/шт
|Мини-гостиница УРАГИ
|Стандарт
|39800
|26500
|Стандарт улучшенный
|42300
|27700
|24300
|Полулюкс
|49000
|31100
|26500
|Люкс
|52400
|32700
|27600
|Примечание: без завтрака, возможен заказ ланчбоксов - 620 руб/шт
|Конгресс-отель ИНТУРИСТ
|09.01.2025 - 31.03.2025; 01.10.2025 - 25.12.2025
|Стандарт одноместный
|57800
|Стандарт двухместный
|60300
|40300
|Джуниор сюит
|70300
|45300
|38700
|Джуниор сюит комфорт
|82800
|51500
|42900
|Люкс
|104900
|59000
|47900
|01.04.2025 - 30.09.2025
|Стандарт одноместный
|66100
|Стандарт двухместный
|68600
|44400
|Джуниор сюит
|78600
|49400
|41500
|Джуниор сюит комфорт
|91200
|55700
|45700
|Люкс
|121600
|67400
|53500
|Примечание: в номерах категории: Джуниор сюит, Джуниор сюит Комфорт, Люкс - дети до 3х лет проживают с предоставлением завтрака БЕСПЛАТНО, дети 3-6 лет - дополнительное место БЕСПЛАТНО, оплачивается завтрак 500 рублей на ребенка. Оплата за экскурсионное обслуживание детей до 6 лет - рассчитывается дополнительно.
|Гостиница БЕШТАУ
|09.01.2025 - 28.02.2025; 01.11.2025 - 27.12.2025
|Стандарт
|64900
|41900
|Комфорт
|73200
|46100
|41200
|Люкс / Люкс Бизнес
|85700
|52400
|45400
|Семейный
|94100
|56500
|44000
|37700
|01.03.2025 - 31.03.2025
|Стандарт
|69900
|44800
|Комфорт
|78200
|49000
|43500
|Люкс / Люкс Бизнес
|90700
|55300
|47600
|Семейный
|105800
|59400
|46200
|39600
|01.04.2025 - 31.10.2025
|Стандарт
|74100
|46900
|Комфорт
|82400
|51100
|44800
|Люкс / Люкс Бизнес
|94900
|57400
|49000
|Семейный
|109900
|61500
|47600
|40700
|Примечание: Дети до 6-ти лет проживают бесплатно. Детская кроватка предоставляется по запросу. Оплата за экскурсионное обслуживание детей до 6 лет - рассчитывается дополнительно.
|Гостиница МАШУК
|13.01.2025 - 21.03.2025; 05.11.2025 - 28.12.2025
|Эконом
|43200
|32300
|32700
|Стандарт
|47300
|35700
|35000
|Комфорт 2-х комнатный
|74100
|46100
|36800
|36000
|Семейный 3-х комнатный
|93200
|55700
|43200
|36900
|31.03.2025 - 24.04.2025; 12.05.2025 - 05.06.2025; 17.06.2025 - 23.10.2025
|Эконом
|51500
|37700
|36400
|Стандарт
|53200
|39000
|37200
|Комфорт 2-х комнатный
|90700
|54400
|42300
|40100
|Семейный 3-х комнатный
|115800
|67000
|50700
|42500
|22.03.2025 - 30.03.2025; 25.04.2025 - 11.05.2025
06.06.2025 - 16.06.2025; 25.10.2025 - 05.11.2025
|Эконом
|54900
|40700
|38300
|Стандарт
|59900
|41900
|39100
|Комфорт 2-х комнатный
|101600
|59900
|46000
|42900
|Семейный 3-х комнатный
|128300
|73200
|54900
|45700
|Примечание: При размещении одного ребёнка младше 3 лет на дополнительной кровати проживание ему предоставляется бесплатно. Оплата за экскурсионное обслуживание детей до 3х лет - рассчитывается дополнительно.
|Парк-отель БУГАРЬ
|Стандарт одноместный
|59000
|Стандарт двухместный
|69900
|45700
|38200
|Люкс
|103300
|58200
|46500
|Гостиница КЛАССИК
|Стандарт
|37300
|26100
|Полулюкс
|39800
|27300
|Люкс
|44000
|29400
|25400
|Хостел/Гостиница HoCo
|Место в капсульном номере
|20200
|Стандарт
|39800
|26500
|Примечание: без завтрака, возможен заказ ланчбоксов - 620 руб/шт
|Пансионат ИСКРА
|09.01.2024 - 31.08.2025
|2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный
|53200
|41900
|40900
|1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт
|51900
|2-мест. 1-комн. 1 кат ПК
|58600
|45700
|44400
|2-мест. 2-комн. 1 кат
|64900
|49800
|48500
|01.09.2025 - 16.11.2025
|2-мест. 1-комн. 2 кат улучшенный
|60700
|46900
|45700
|1-мест. 1-комн. 2 кат стандарт
|58600
|2-мест. 1-комн. 1 кат ПК
|67400
|51500
|50000
|2-мест. 2-комн. 1 кат
|73600
|55700
|54000
|Гостиница VILLA LAZIO
|Стандарт
|50700
|34000
|31200
|Делюкс
|59000
|38200
|34000
|Люкс
|71500
|44400
|38200
|Гостиница ОРИЕНТ
|Стандарт
|46500
|31700
|Полулюкс
|54900
|35900
|32300
|Люкс
|63200
|40000
|35100
|Гостиница КРИСТЭЛЛА
|Стандарт
|63200
|38200
|Стандарнт "Эксклюзив"
|64000
|38600
|Полулюкс/Бизнес Люкс
|64000
|38600
|38400
|Гостиница ДАЛЛАС
|Стандарт
|51900
|34400
|Стандарт улучшенный
|54400
|35700
|Полулюкс
|57800
|37300
|34400
|Люкс комфорт
|66100
|41500
|37200
|Спа-отель БРИСТОЛЬ
|Стандарт одноместный
|56900
|Стандарт
|74500
|47300
|Стандарт Премиум
|85300
|52800
|Мини Сюит
|91200
|55700
|Люкс без балкона
|112000
|66100
|55000
|Гостиница ПЯТИГОРСК
|Стандарт одноместный
|47300
|Стандарт
|61500
|39800
|Полулюкс
|69000
|43600
|Джуниор Сьют
|70700
|44400
|Люкс 2х комнатный
|74100
|46100
|АПАРТАМЕНТЫ
|Стандарт
|46500
|29800
|29800
|25600
|Примечание: без завтрака, есть собственная кухня. Возможен заказ ланчбоксов - 620 руб/шт
Варианты проживания
Маск
Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.
Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.
На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.
Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».
Побывав однажды, вы больше не столкнетесь с вопросом временного проживания — ответ очевиден. Идеальный вариант находится здесь.
Машук
Гостиница «Машук» находится в городе Пятигорск. Этот отель находится в 1 км от центра города.
На территории отеля предоставляется доступ в Интернет. Если вы приехали на собственном автомобиле, к вашим услугам парковка. При желании вы можете заказать трансфер от и до аэропорта. В отеле имеется бизнес-центр.
В любое время вы можете обратиться за помощью к сотрудникам круглосуточной стойки регистрации. В любое время вы можете воспользоваться обслуживанием номеров, чтобы заказать еду или дополнительные услуги. Во всех номерах отеля не разрешается курение.
Бештау
8-этажный гостиничный комплекс, который предлагает полный спектр услуг для своих Гостей. Wi-Fi доступ в Интернет предоставляется во всех номерах и общественных зонах отеля. Инфраструктура отеля · Классический ресторан европейской и кавказской кухни на 150 гостей (круглосуточно) · Банкетный зал на 60 гостей · Лобби-бар (круглосуточно) · Конференц-центр на 300 мест (2 конференц-зала 280 кв. м. и 40 кв. м., просторный холл для кофе-брейков) · Конференц-зал эксклюзивного этажа · Бизнес-центр · Спорт-клуб «Бештау» (плавательный бассейн, тренажерный зал, финская сауна, турецкий хамам).
Интурист
Комфортабельный отель «Интурист» один из современных и востребованных в Пятигорске. Само сооружение расположилось у подножия знаменитой горы Машук.
Категории выполнены в светлой цветовой гамме. В каждом номере имеется телевизор, кондиционер, холодильник, удобная мебель и собственная ванная комната с индивидуальными гигиеническими принадлежностями.
В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда европейской кухни, а в лобби-баре можно попробовать разнообразные напитки и десерты.
Для проведения деловых встреч и семинаров оборудован специальной оргтехникой конференц-зал.
Отель расположен рядом с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой, а также рядом с главными достопримечательностями и памятниками архитектуры.
Бизнес-отель «Маск»
Отель «Маск» с бесплатным Wi-Fi и фитнес-центром расположен в курортном поселке Иноземцево, в 7 км от Пятигорска. К услугам гостей бар и бесплатная частная парковка на территории. В числе удобств номеров кондиционер и телевизор с плоским экраном, а в некоторых из них обустроена гостиная зона. Стойка регистрации работает круглосуточно. Кисловодск находится в 37 км от отеля «Маск», а Ессентуки — в 21 км. Расстояние до международного аэропорта Минеральные Воды составляет 13 км.
Бугарь
Отель «Бугарь» расположен с «Парком им. Кирова» в центре Пятигорска.
Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.
В стоимость проживания включен вкусный завтрак, который подают в ресторане на территории отеля. Здесь гости могут заказать сытные обеды и ужины.
К услугам гостей конференц-зал с современным оснащением, который подойдет для проведения различного рода деловых мероприятий.
Рядом располагается «Парк аттракционов» - 360 м, «Планетарий» - 160 м и «Лермонтовская галерея» - 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта «Минеральные Воды» 26 км.
Классик
Гостиница «Классик» располагается в центральной части Пятигорска. Здание находится в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.
Для размещения подготовлены номера различной категории и ценовой политики. Каждый из них выполнен в индивидуальном стиле и оснащен необходимой мебелью для комфортного отдыха.
В кафе можно заказать разнообразные блюда по меню и напитки.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 18 км, а до железнодорожного вокзала 2,5 км.
НоСо
Хостел находится в прекрасном месте, где в шаговой доступности практически все главные достопримечательности города Пятигорска — Гора Машук, место Дуэли М. Ю. Лермонтова, Беседка Эолова арфа, Озеро Провал, Парк Цветник, Академическая галерея и другие. Рядом находятся железнодорожная станция «Лермонтовский разъезд» (которая позволит Вам быстро и дешево добраться в любой город КМВ), автобусная остановка, кафе, бары и рестораны. В нашем хостеле приятный стильный интерьер, всегда чисто, а персонал исключительно дружелюбный.
Искра
Один из старейших пансионатов Пятигорска расположен в центре города. «Искра» является одной из самых знаменитых здравниц, которая имеет многопрофильные программы по лечению и оздоровлению.
Номерной фонд представлен различными категориями со всей необходимой мебелью и техникой. Из окон открывается незабываемый вид на город и горы. Каждый из них укомплектован телевизором и холодильником. В ванных комнатах предоставляются бесплатные средства личной гигиены.
На территории имеются два кафе, в которых можно отведать блюда местной кухни. В баре можно выбрать вкусный коктейль.
Если вы приехали с деловым визитом, то к вашим услугам обустроенный конференц-зал с вместимостью до 75 человек.
В непосредственной близости находятся Кафедральный Спасский собор, курортный парк Цветник. Аэропорт, обслуживающий город Пятигорск, располагается в Минеральных Водах в 20 км, а вокзал в 1,9 км.
Ориент
Гостиница «Ориент» находится в городе Пятигорск.
Номера в гостинице выполнены в классическом стиле. Во всех номерах есть телевизор, кондиционер и ванная комната. Созданы все условия для комфортного отдыха.
По утрам подаются завтраки в качестве комплимента. Поблизости находятся кондитерская «Даханго», кофейня «Хлебус» и кафе «XXI век».
Рядом расположен автовокзал, стадион «Центральный», Парк культуры и отдых им. Кирова. Расстояние до аэропорта Минеральный Воды - 20,9 км. до ж/д вокзала - 1,4 км.
Кристэлла
«Кристэлла» — отель с шиком и уютной атмосферой. Завораживающая красота легендарных гор Пятигорска открывается гостям из окон.
Номера оснащены всем необходимым для проживания. В отдельных номерах есть гостиная и обеденные зоны, камин, балкон или терраса. Ежедневно осуществляется уборка.
Ресторан предлагает блюда японской, европейской и кавказской кухни. Здесь можно провести деловую встречу или торжество. Для этого персонал предоставляет микрофоны, пульт управления, аудио-мониторы, проектор и пр.
Среди достопримечательностей города наиболее популярны: Место дуэли Лермонтова, Горячая гора и Машук, Спасский собор.
Даллас
Гостиница «Hotel&Dallas» находится на проспекте Калинина в центре Пятигорска.
Уютные номера в светлых тонах обустроены стильной мебелью и современной техникой: большая кровать, вместительный шкаф, стол, сейф, кондиционер, телевизор, Wi-Fi. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены косметические средства и набор полотенец.
За отдельную плату доступен заказ завтраков. Для питания в номере есть мини-бар, кулер, чайник, посуда.
Рядом расположен парк «Цветник» — 1,55 км, краеведческий музей — 1,43 км, Центральная питьевая галерея — 1,62 км. Расстояние до ж/д вокзала Пятигорска — 1,80 км, до международного аэропорта «Минеральные Воды» — 26,3 км.
Пятигорск
Гостиница открыла свои двери в целебном Пятигорске, в честь которого и была названа. К Вашим парковка, прачечная, вызов такси и другое.
Уютные номера располагают всем необходимым для того, чтобы Ваш отдых был комфортным и принёс лишь положительные эмоции от проживания и желание вернуться в эти прекрасные края. Варианты размещения рассчитаны на разное количество постояльцев.
На территории работает кафе-буфет, где можно вкусно и недорого поесть.
В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности, автовокзал, остановки общественного транспорта, что во многом облегчит передвижение по городу. Путь до ж/д вокзала составит примерно 15 минут езды.
Хостел «Жить Просто 1»
Хостел «Жить просто» расположен в Пятигорске. В хостеле предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей полностью оборудованная кухня с микроволновой печью и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В числе удобств игровая приставка Xbox 360, постельное белье и вентилятор. Гости хостела «Жить просто» могут воспользоваться общей кухней и общим лаунджем. В хостеле работает камера хранения багажа. На территории хостела предоставляется бесплатная парковка. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 21 км.
Хостел «Жить Просто 2»
«Хостел Жить просто 2» располагается в Пятигорске. Этот хостел находится неподалёку от центра города. Рядом с хостелом — Парк Цветник, Лермонтовская Галерея и Памятник Лермонтову.
На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Для путешественников на машине организована парковка. Дополнительно: прачечная и гладильные услуги. Сотрудники хостела поддержат беседу на английском и русском.
Villa Lazio
Современный отель «Villa Lazio» находится в Пятигорске. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется частная парковка, трансфер и круглосуточная стойка регистрации.
Разместиться постояльцы могут в комфортабельных номерах, оснащенных всем необходимым для хорошего отдыха: современной мебелью, техникой, индивидуальной ванной комнатой, набором полотенец, халатами и тапочками в качестве приятного дополнения.
Пообедать и поужинать постояльцы могут в ресторане отеля, либо в хинкальной и кафетерии поблизости.
Рядом с «Villa Lazio» находится кинотеатр, фонтан, вещевые, продуктовые и парфюмерные магазины.
Бристоль
Спа-отель «Бристоль» находится в Пятигорске, в культурном и деловом районе города.
К размещению гостей представлены уютные номера различных категорий. Все они выполнены в стиле аристократического лоска старой Англии. Они включают в себя все необходимое для комфортного проживания.
Каждое утро здесь сервируются вкусные завтраки за приемлемую цену. Сытно поесть можно в местном ресторане "a-la carte". На территории работает пивной бар.
Специально для деловых людей здесь обустроен конференц-зал вместимостью до 50 человек. В нем есть современная техника и вся необходимая мебель.
В шаговой доступности есть много различных достопримечательностей города, например: Лермонтовская галерея, Провал, место дуэли Лермонтова, грот Дианы, Цветник и другие.
Апартаменты
Наименование и фото апартаментов сообщается перед заездом (в связи с высокой загруженностью данного вида размещения).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице Пятигорска, в номере выбранной категории
- Питание по программе тура: завтрак (кроме хостел, хостел/гостиница "ХоКо", гостевой дом "Мир" и апартаменты завтрак не включен, см. в проживании)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура
- Трансфер аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск / Пятигорск - аэропорт Минеральные Воды
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Дополнительные экскурсии
- Питание, не включенное в программу тура: обеды и ужины, в хостелах и апартаментах завтрак не включен, см. в проживании
- Термальный комплекс - экологический сбор - от 300 руб
- Железноводск - посещение музея Л.Н. Толстого - 300 руб
- Пятигорск - посещение домика-музея М.Ю. Лермонтова - 450 руб
- Ессентуки: входные билеты в Механотерапию и Грязелечебницу - 300 руб
- Кисловодск: посещение музея «Дача Шаляпина» - 300 руб
- Туристический налог - 100 руб. /чел. /сутки
- Индивидуальные трансферы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха.
Убедитесь, что вы взяли:
- теплую кофту;
- непродуваемую и непромокаемую куртку;
- 2 пары обуви:
- пара легкой спортивной обуви;
- пара непромокаемой обуви (кроссовки);
- рубашки/кофты с длинными и короткими рукавами;
- легкие брюки;
- солнцезащитные очки;
- сланцы;
- кепка для защиты головы от солнца;
- нарядную одежду, если вы захотите пойти в ресторан или концерт в городе;
- фотоаппарат.
Для купания в термальном источнике рекомендуем взять:
- купальные плавки/купальник;
- полотенце (1-2 шт);
- резиновые тапочки;
- халат банный;
- шапочка.
Вам также необходимо взять с собой:
- полис ОМС;
- индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
Как организована встреча?
Прибытие на Кавказские Минеральные Воды (аэропорт или железнодорожный вокзал г. Минеральные Воды, или железнодорожный вокзал г. Пятигорска). Рекомендованное время прибытия не позднее 11:30 по московскому времени.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
От какого места идет отправление на экскурсии?
Отправление на экскурсии в зависимости от объекта размещения:
|Объект размещения
|Место отправления на экскурсии по программе
|Хостел
г. Пятигорск, пр-кт Кирова 23, ворота в парк «Цветник»
от Хостела 350 м
|Гостиница «Маск»
г. Пятигорск, пр-кт Кирова 23, ворота в парк «Цветник»
от Гостиницы «Маск» 7.7 км.
|Бизнес-отель «Маск» (пос. Иноземцево)
|от Бизнес-отеля «Маск»
|Конгресс-отель «Интурист»
|от Конгресс-отеля «Интурист»
|Гостиница «Бештау»
|от Гостиницы «Бештау»
|Гостиница «Машук»
|от Гостиницы «Машук»
|Гостиница «Бугарь»
г. Пятигорск, пр-кт Калинина 90а, автобусная остановка «Кирова»
от гостиницы «Бугарь» 300 м
|Гостиница «Классик»
г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»
от Гостиницы «Классик» 2.3 км
|Хостел/Гостиница «HoCo»
г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»
от Хостела/Гостиницы «HoCo» 1.2 км
|Пансионат «Искра»
г. Пятигорск, пр-кт Кирова 23, ворота в парк «Цветник»
от Пансионата «Искра» 300 м
Гостиница
«VILLA LAZIO»
г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»
от Гостиницы «VILLA LAZIO» 900 м
|Гостиница «Ориент»
г. Пятигорск, ул. Бунимовича 34, автовокзал остановка «Цветы»
от Гостиницы «Ориент» 70 м
|Гостиница «Кристэлла»
г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная 17, Гостиница «Бештау»
от Гостиницы «Кристэлла» 1.2 км
|Гостиница «Даллас»
г. Пятигорск, ул. Бунимовича 34, автовокзал остановка «Цветы»
от Гостиницы «Даллас» 30 м
|Гостиница «Пятигорск»
г. Пятигорск, ул. Пастухова 2, Школа № 2
от Гостиницы «Пятигорск» 580 м
|Спа-отель «Бристоль»
г. Пятигорск, ул. Карла Маркса 14, санаторий «Тарханы»
от Спа-отеля «Бристоль» 360 м
|Гостевой дом «Мир»
г. Пятигорск, пр-кт Кирова 23, ворота в парк «Цветник»
от Гостевого дома 4.4 км
Может ли программа меняться?
Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий и заменять их равнозначными, заменять объекты размещения по программе на альтернативные варианты.
Стоимость дополнительных расходов по маршруту может меняться в зависимости от сезона.