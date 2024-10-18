1 день

Прибытие. Пятигорск и Железноводск

Прибытие в аэропорт г. Минеральные Воды в 11:35 по московскому времени.

Трансфер до гостиницы выбранной категории.

Размещение в выбранной гостинице.

Обед — оплачивается самостоятельно или по заявке за дополнительную плату.

Встреча с гидом в 13:00 по московскому времени.

Экскурсия по города-курортам Пятигорск и Железноводск.

Экскурсия познакомит Вас с историей и достопримечательностями городов–курортов Пятигорска и Железноводска.

Пятигорск и Железноводск — города–курорты Федерального значения, отличающиеся по расположению, климатическим условиям, истории развития, архитектуре, с разными минеральными источниками.

Пятигорск — это романтические воздушные беседки: Эолова арфа, Китайская, словно парящие над Горячеводской долиной, это таинственное подземное озеро горы Машук — Провал, которое, чтобы увидеть, надо зайти внутрь горы.

Гуляя по городу, Вы полюбуетесь классикой и модерном, готикой и эклектикой исторических зданий: Ресторации, Лермонтовских и Пушкинских, Пироговских ванн, Лермонтовской галереи.

В ходе экскурсии по Пятигорску, Вы узнаете, что его называют Лермонтовским городом и не зря, поскольку поэт здесь бывал неоднократно, лечился водами зарождающегося курорта, творил и, к сожалению, погиб. Вы увидите много достопримечательностей, связанных с М. Ю. Лермонтовым: Домик Лермонтова — Государственный музей–заповедник, Место дуэли Лермонтова, первый памятник поэту, установленный в России, Ресторация, грот Дианы, грот Лермонтова, Николаевские ванны, Лермонтовская галерея, парк «Цветник».

Попробуете минеральную воду, которую пил поэт. Вы услышите загадочную историю открытия этого ключа и узнаете, причем здесь кабардинский князь.

А еще в Железноводске Вы увидите уголок Востока — настоящий восточный дворец или летнюю резиденцию правителя Бухары.

В Железноводске много диковин, например, чудом сохранившаяся станция почтовых дилижансов — памятник культуры 19 века, в которой сейчас находится культурный центр Л. Н. Толстого, скульптурная композиция «Знаки зодиака», вращая огромный шар которой, Вы получите исполнение желаний.

И, конечно же, совершенно сказочная каскадная лестница, напоминающая лестницы Петергофа.

Возращение в гостиницу.

Ужин —оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.