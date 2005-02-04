Путешествие в Керчь - самый старый город России! В Керчи есть достопримечательности интересные...

Путешествие в Керчь — самый старый город России! В Керчи есть достопримечательности интересные любому путешественнику.

Здесь раскопки столицы Боспорского царства античного города Пантикапей, две крепости разных эпох — Ени-Кале и форт Тотлебен, удивительный Царский курган, самый старый действующий православный храм России — церковь Иоанна Предтечи, мрачные Аджимушкайские каменоломни и грандиозный вид на Крымский мост с вершины Митридатской лестницы.
Путешествие в Керчь
Путешествие в Керчь
Путешествие в Керчь
Путешествие в Керчь
Путешествие в Керчь
Путешествие в Керчь

Что вы увидите 🤩

  • Аджимушкайские каменоломни
  • Царский курган
  • Крепость Керчь (форт Тотлебен)
  • Крепость Ени-Кале
  • Храм Иоанна Предтечи

Об экскурсии

Путешествие в Керчь — самый старый город России! В Керчи есть достопримечательности интересные любому путешественнику. Здесь раскопки столицы Боспорского царства античного города Пантикапей, две крепости разных эпох — Ени-Кале и форт Тотлебен, удивительный Царский курган, самый старый действующий православный храм России — церковь Иоанна Предтечи, мрачные Аджимушкайские каменоломни и грандиозный вид на Крымский мост с вершины Митридатской лестницы.

Важно знать

  • Внимание! В связи с ремонтно-восстановительными работами, спуск в Аджимушкайские каменоломни, вход внутрь Царского кургана и на бастион крепости Ени-Кале не осуществляются. Перечисленные достопримечательности осматриваются снаружи.
  • Во время путешествия мы с вами находимся в салоне легкового автомобиля в непосредственной близости друг от друга много часов. Поэтому, экскурсия выполняется при наличии: (а) действующего сертификата вакцинации или (б) каких-либо тестов разумной давности, либо (в) особенностей логистики или (г) иных факторов, делающих всё это ненужным. Со своей стороны гид имеет положительные результаты теста на наличие в крови антител.
  • Предложение действительно для туристов старше семи лет.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Экскурсия в Керчь
18 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гида
  • Трансфер.
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты
  • Иное дополнительное обслуживание.
Место начала и завершения
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни кроме понедельника
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Все дни кроме понедельника

Олег У.
Олег У.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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