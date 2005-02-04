Об экскурсии
Путешествие в Керчь — самый старый город России! В Керчи есть достопримечательности интересные любому путешественнику. Здесь раскопки столицы Боспорского царства античного города Пантикапей, две крепости разных эпох — Ени-Кале и форт Тотлебен, удивительный Царский курган, самый старый действующий православный храм России — церковь Иоанна Предтечи, мрачные Аджимушкайские каменоломни и грандиозный вид на Крымский мост с вершины Митридатской лестницы.
Важно знать
- Внимание! В связи с ремонтно-восстановительными работами, спуск в Аджимушкайские каменоломни, вход внутрь Царского кургана и на бастион крепости Ени-Кале не осуществляются. Перечисленные достопримечательности осматриваются снаружи.
- Во время путешествия мы с вами находимся в салоне легкового автомобиля в непосредственной близости друг от друга много часов. Поэтому, экскурсия выполняется при наличии: (а) действующего сертификата вакцинации или (б) каких-либо тестов разумной давности, либо (в) особенностей логистики или (г) иных факторов, делающих всё это ненужным. Со своей стороны гид имеет положительные результаты теста на наличие в крови антител.
- Предложение действительно для туристов старше семи лет.