Путешествие в Керчь — самый старый город России! В Керчи есть достопримечательности интересные любому путешественнику.



Здесь раскопки столицы Боспорского царства античного города Пантикапей, две крепости разных эпох — Ени-Кале и форт Тотлебен, удивительный Царский курган, самый старый действующий православный храм России — церковь Иоанна Предтечи, мрачные Аджимушкайские каменоломни и грандиозный вид на Крымский мост с вершины Митридатской лестницы.