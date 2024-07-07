10 часов
Групповая
до 22 чел.
Лучший выборНевероятный тур по Юго-Востоку Крыма с посещением Кара-Дага
За один день вы увидите Судак, Новый Свет, Коктебель и бухту Капсель. Прогулка на катере, купание и живописные виды ждут вас
Начало: По адресу вашего проживания в г. Феодосия
Расписание: По мере набора группы, обычно через день с 08:00 до 18:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
3 500₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 17 чел.
Индивидуальная экскурсия по Феодосии: история города и Коктебель
Погрузитесь в 2500-летнюю историю Феодосии, посетите Коктебель и гору Клементьева, узнайте о вулкане Кара-Даг и Киммерийских берегах
Начало: Отель клиента
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за всё до 17 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По диким местам Крыма из Феодосии: едем, куда захотим
Отправляйтесь на увлекательное путешествие по диким местам Крыма. Вас ждут незабываемые виды, редкие обзорные площадки и максимум природы без спешки
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Успеть до восхода солнца: Ай-Петри и горные пейзажи
Начните день с восхода солнца на Ай-Петри! Путешествие начинается ночью, чтобы успеть к рассвету. Впечатляющие виды и исторические места ждут вас
Начало: Феодосия
Расписание: Ежедневно в 00:00
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
14 500₽ за всё до 5 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Путешествие в Керчь - древнейший город России
Путешествие в Керчь - это уникальная возможность увидеть древнейший город России с его историческими достопримечательностями и потрясающими видами
Начало: По договорённости
Расписание: Все дни кроме понедельника
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Путешествие в Бахчисарай
Бахчисарай - город, где прошлое оживает. Узкие улочки, старинные мечети и турецкий кофе создают неповторимую атмосферу
Начало: По договорённости
Расписание: кроме понедельника и вторника
14 авг в 08:00
14 сен в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Семь чудес Киммерии: уникальная экскурсия по Крыму
Путешествие по Крыму: гора Узун-Сырт, вулкан Кара-Даг, храм Святого Ильи, виноградники, мыс Меганом, Судакская крепость и Новый Свет. Бесплатная фотосессия
Начало: Начало экскурсии Пр. Айвазовского,47 Дача Стамболл...
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: винные подземелья и шампанское Крыма
Солнечный Крым идеален для винного туризма. Посетите три завода, насладитесь дегустациями и закатом, а также по желанию отправьтесь на морскую прогулку
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 490₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Долина Приведений и водопад Джур-Джур
Узнайте тайны Долины Приведений и насладитесь красотой водопада Джур-Джур. Легенды, потрясающие виды и яркие фотографии ждут вас
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Индивидуальная фото-прогулка от берега Феодосии до горы Демерджи
Погрузитесь в атмосферу южного Крыма, посетите уникальные места и получите незабываемые фотографии. Это путешествие запомнится надолго
Начало: У меня кастомные данные для каждого ивента
9 авг в 13:00
10 авг в 09:00
15 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 июля 2024Великолепно! От сервиса и до последней мелочи. Очень понравилось отношение к нам туристам, по-доброму, по-семейному, со всем уважением! Сам маршрут
- ННадежда4 июля 2024Экскурсия интересная, гид просто обалденный. Валерия очень знающий и любящий свой край человек. Великолепные пейзажи, недолгие переезды и переходы. Классный
- ММарина20 мая 2024Спасибо, Татьяне за очень интересную и познавательную экскурсию. Это путешествие по Фиадосии подарило много эмоций и впечатлений. Дух захватыввало от
- ННиколаева20 июня 2022Хотелось бы выразить благодарность Алексею, который нас сопровождал по интересным, впечатляющим и очень красивым местам Крыма. Мы побывали на горе
Ответы на вопросы от путешественников по Феодосии в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Феодосии в августе 2024
Сейчас в Феодосии в категории "На весь день" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 3 000 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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