Экскурсии на 1 день в Феодосии

Найдено 10 экскурсий в категории «На весь день» в Феодосии, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
На микроавтобусе
15 отзывов
10 часов
Групповая
до 22 чел.
Лучший выбор
Невероятный тур по Юго-Востоку Крыма с посещением Кара-Дага
За один день вы увидите Судак, Новый Свет, Коктебель и бухту Капсель. Прогулка на катере, купание и живописные виды ждут вас
Начало: По адресу вашего проживания в г. Феодосия
Расписание: По мере набора группы, обычно через день с 08:00 до 18:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
3 500 за человека
Феодосийская мозаика
5 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 17 чел.
Индивидуальная экскурсия по Феодосии: история города и Коктебель
Погрузитесь в 2500-летнюю историю Феодосии, посетите Коктебель и гору Клементьева, узнайте о вулкане Кара-Даг и Киммерийских берегах
Начало: Отель клиента
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000 за всё до 17 чел.
По диким местам Крыма из Феодосии: едем, куда захотим
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По диким местам Крыма из Феодосии: едем, куда захотим
Отправляйтесь на увлекательное путешествие по диким местам Крыма. Вас ждут незабываемые виды, редкие обзорные площадки и максимум природы без спешки
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Рассвет на вершине Крыма - Ай-Петри
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Успеть до восхода солнца: Ай-Петри и горные пейзажи
Начните день с восхода солнца на Ай-Петри! Путешествие начинается ночью, чтобы успеть к рассвету. Впечатляющие виды и исторические места ждут вас
Начало: Феодосия
Расписание: Ежедневно в 00:00
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
14 500 за всё до 5 чел.
Путешествие в Керчь
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Путешествие в Керчь - древнейший город России
Путешествие в Керчь - это уникальная возможность увидеть древнейший город России с его историческими достопримечательностями и потрясающими видами
Начало: По договорённости
Расписание: Все дни кроме понедельника
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Бахчисарай
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Путешествие в Бахчисарай
Бахчисарай - город, где прошлое оживает. Узкие улочки, старинные мечети и турецкий кофе создают неповторимую атмосферу
Начало: По договорённости
Расписание: кроме понедельника и вторника
14 авг в 08:00
14 сен в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Семь чудес Киммерии
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Семь чудес Киммерии: уникальная экскурсия по Крыму
Путешествие по Крыму: гора Узун-Сырт, вулкан Кара-Даг, храм Святого Ильи, виноградники, мыс Меганом, Судакская крепость и Новый Свет. Бесплатная фотосессия
Начало: Начало экскурсии Пр. Айвазовского,47 Дача Стамболл...
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.
Большой винный тур из Феодосии
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: винные подземелья и шампанское Крыма
Солнечный Крым идеален для винного туризма. Посетите три завода, насладитесь дегустациями и закатом, а также по желанию отправьтесь на морскую прогулку
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 490 за всё до 4 чел.
Долина Приведений и водопад Джур-Джур
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Долина Приведений и водопад Джур-Джур
Узнайте тайны Долины Приведений и насладитесь красотой водопада Джур-Джур. Легенды, потрясающие виды и яркие фотографии ждут вас
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.
Фото путешествие по южному Крыму из Феодосии
10 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Индивидуальная фото-прогулка от берега Феодосии до горы Демерджи
Погрузитесь в атмосферу южного Крыма, посетите уникальные места и получите незабываемые фотографии. Это путешествие запомнится надолго
Начало: У меня кастомные данные для каждого ивента
9 авг в 13:00
10 авг в 09:00
15 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    7 июля 2024
    Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
    Великолепно! От сервиса и до последней мелочи. Очень понравилось отношение к нам туристам, по-доброму, по-семейному, со всем уважением! Сам маршрут
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    - самые ключевые места! Все в одной поездке и нет необходимости уделять каждому месту полноценный день и множить поездки. Отлично, отлично, отлично!!!!!

  • Н
    Надежда
    4 июля 2024
    Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
    Экскурсия интересная, гид просто обалденный. Валерия очень знающий и любящий свой край человек. Великолепные пейзажи, недолгие переезды и переходы. Классный
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    водитель. В общем, остались довольны. Только момент с прогулкой на катере - обещали купание с катера в чистом море, а на месте половину из нас просто высадили на горячущем пляже.

  • М
    Марина
    20 мая 2024
    Феодосийская мозаика
    Спасибо, Татьяне за очень интересную и познавательную экскурсию. Это путешествие по Фиадосии подарило много эмоций и впечатлений. Дух захватыввало от
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    вида со смотровых площадок. Татьяна с любовью и интересом шаг за шагом знакомила нас с этим старинным городом. Очень рекомендую взять обзорную экскурсию именно в сопровождении этого замечательного гида!

  • Н
    Николаева
    20 июня 2022
    По диким местам Крыма из Феодосии: едем, куда захотим
    Хотелось бы выразить благодарность Алексею, который нас сопровождал по интересным, впечатляющим и очень красивым местам Крыма. Мы побывали на горе
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    Клементьева, съездили в пгт Солнечная долина на пляж Меганом, вкусно покушали в Судаке. 🤗 На интересных локациях выходили из машины, фотографировались и любовались природой. Алексей приятный собеседник. Экскурсией очень довольны и всем рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Феодосии в категории «На весь день»

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Сколько стоит экскурсия по Феодосии в августе 2024
Сейчас в Феодосии в категории "На весь день" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 3 000 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Феодосию на 1 день, гиды Феодосии подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Феодосию так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
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