По популярности

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв По диким местам Крыма из Феодосии: едем, куда захотим Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме Расписание: ежедневно 10:00 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚐 На микроавтобусе Групповая 10 часов 9 отзывов Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха Начало: По адресу вашего проживания в г. Феодосия Расписание: По мере набора группы, обычно через день с 08:00 до 18:00 3 000 ₽ за человека

Индивидуальная 2 часа Новосветские этюды Начало: Отель клиента Расписание: По договоренности 3 500 ₽ за всё до 17 чел.

Индивидуальная 12 часов Путешествие в Керчь Начало: По договорённости Расписание: Все дни кроме понедельника 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов Путешествие в Бахчисарай Начало: По договорённости Расписание: кроме понедельника и вторника 22 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Семь чудес Киммерии Начало: Начало экскурсии Пр. Айвазовского,47 Дача Стамболл... Расписание: по согласованию с клиентом 7 800 ₽ за всё до 4 чел.