Выездные экскурсии из Феодосии

Найдено 7 экскурсий в категории «Выездные» в Феодосии, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По диким местам Крыма из Феодосии: едем, куда захотим
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
По диким местам Крыма из Феодосии: едем, куда захотим
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
9 отзывов
Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
Начало: По адресу вашего проживания в г. Феодосия
Расписание: По мере набора группы, обычно через день с 08:00 до 18:00
15 июня в 08:00
3 000 за человека
Новосветские этюды
Индивидуальная
2 часа
Новосветские этюды
Начало: Отель клиента
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500 за всё до 17 чел.
Путешествие в Керчь
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Керчь
Начало: По договорённости
Расписание: Все дни кроме понедельника
11 июня в 20:00
12 июня в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Бахчисарай
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Бахчисарай
Начало: По договорённости
Расписание: кроме понедельника и вторника
14 июня в 08:00
14 июля в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Семь чудес Киммерии
Индивидуальная
8 часов
Семь чудес Киммерии
Начало: Начало экскурсии Пр. Айвазовского,47 Дача Стамболл...
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.
Фото путешествие по южному Крыму из Феодосии
Фотопрогулка
10 часов
Фото путешествие по южному Крыму из Феодосии
Начало: У меня кастомные данные для каждого ивента
11 июня в 15:00
12 июня в 09:00
15 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    14 сентября 2023
    Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
    Посетили Орджоникидзе, Коктебель, Судак, Новый Свет. Компетентный гид, интересная организация, чудесные локации. Прогулка на катере восхитительна. Однозначно рекомендую.
  • О
    Оксана
    8 сентября 2023
    Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
    Необыкновенная красота, хороший экскурсовод
  • А
    Анатолий
    29 августа 2023
    Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
    Обаятельный экскурсовод, отличный водитель, который ещё и фотографировал экскурсантов. Из пожеланий: включить в программу посещение главной достопримечательности Судака - Генуэзской
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    крепости. Для этого можно использовать так называемое "свободное время" - добрых полтора часа. Был разочарован тем, что крепость удалось увидеть лишь извне, с остановки на обратном пути.

  • Н
    Николаева
    20 июня 2022
    По диким местам Крыма из Феодосии: едем, куда захотим
    Хотелось бы выразить благодарность Алексею, который нас сопровождал по интересным, впечатляющим и очень красивым местам Крыма. Мы побывали на горе
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    Клементьева, съездили в пгт Солнечная долина на пляж Меганом, вкусно покушали в Судаке. 🤗 На интересных локациях выходили из машины, фотографировались и любовались природой. Алексей приятный собеседник. Экскурсией очень довольны и всем рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Феодосии в категории «Выездные»

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  1. По диким местам Крыма из Феодосии: едем, куда захотим
  2. Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
  3. Новосветские этюды
  4. Путешествие в Керчь
  5. Путешествие в Бахчисарай
Сколько стоит экскурсия по Феодосии в июне 2024
Сейчас в Феодосии в категории "Выездные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 000 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии по окрестностям Феодосии и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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