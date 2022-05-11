Об экскурсии

Наверное, каждый хотел хоть раз в жизни почувствовать себя птицей и взглянуть на мир с высоты поднебесья. На Козьей горе Эчкидаг эта мечта становится счастливой возможностью «воспарить от земной суеты» и насладиться великолепными панорамами с полукилометровой высоты.

В рамках нашей экскурсии вас ждут прекрасные обзорные площадки с видом на древний вулкан Карадаг, полуостров Меганом, гору Спящая Красавица. Вы увидите Солнечную Долину и Гору Покаяния, живописные окрестности Коктебеля, Щебетовки, Судака и Курортного.

Что взять с собой

Рюкзак;

Удобная обувь (сандалии с протектором или кроссовки);

Головной убор;

Одежда по погоде, ветровка;

Вода (1.5 л на человека);

Перекус.