Вершины Эчкидага

Наверное, каждый хотел хоть раз в жизни почувствовать себя птицей и взглянуть на мир с высоты поднебесья

5
1 оценка
Мини-группа
Наверное, каждый хотел хоть раз в жизни почувствовать себя птицей и взглянуть на мир с высоты поднебесья.

На Козьей горе Эчкидаг эта мечта становится счастливой возможностью «воспарить от земной суеты» и насладиться великолепными панорамами с полукилометровой высоты.
Вершины Эчкидага
Вершины Эчкидага
Вершины Эчкидага
Вершины Эчкидага
Вершины Эчкидага
Вершины Эчкидага
Вершины Эчкидага
Вершины Эчкидага
Вершины Эчкидага

Что вас ожидает 🤩

  • Щебетовка
  • Скала Голубых Птиц
  • Сосна Авиаторов
  • Пещера Ухо Земли
  • Лисья бухта
  • Курортное
  • Виды с Козьей горы на Карадаг, Меганом, Солнечную долину и Лисью бухту

Об экскурсии

Наверное, каждый хотел хоть раз в жизни почувствовать себя птицей и взглянуть на мир с высоты поднебесья. На Козьей горе Эчкидаг эта мечта становится счастливой возможностью «воспарить от земной суеты» и насладиться великолепными панорамами с полукилометровой высоты.
В рамках нашей экскурсии вас ждут прекрасные обзорные площадки с видом на древний вулкан Карадаг, полуостров Меганом, гору Спящая Красавица. Вы увидите Солнечную Долину и Гору Покаяния, живописные окрестности Коктебеля, Щебетовки, Судака и Курортного.
Что взять с собой
Рюкзак;
Удобная обувь (сандалии с протектором или кроссовки);
Головной убор;
Одежда по погоде, ветровка;
Вода (1.5 л на человека);
Перекус.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионная программа
  • Фотосессия
Что не входит
  • Трансфер до Щебетовки. и обратно из Курортного
Где начинаем и завершаем?
Начало: Поселок Щебетовка, дворец Культуры, маг. Вкусняша
Завершение: Поселок Курортное, БАМ
Когда и сколько длится?
Когда: По заявке в любой день (если буду свободен)
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой:
  • Рюкзак
  • Удобная обувь (сандалии с протектором или кроссовки)
  • Головной убор
  • Одежда по погоде, ветровка
  • Вода (1.5 л на человека)
  • Перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По заявке в любой день (если буду свободен)

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