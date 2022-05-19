Из Феодосии мы направимся в сторону Симферополя, проедем через древнюю столицу Крымского ханства Солхат, где сохранились мечеть 14 века и армянский монастырь Сурб-Хач. Мы осмотрим достопримечательности и я расскажу о великих людях, которые жили в этих местах.
Далее мы приедем в первый Европе сафари-парк, где содержатся около 50 львов на территории, приближенной к естественной. Вы погрузитесь в атмосферу африканской саванны и понаблюдаете за жизнью животных. А если мы подгадаем время, даже увидите кормление хищников.
Следом мы отправимся зоопарк «Тайгана»: здесь вы встретите жирафов, косуль, обезьян, павлинов и других животных. Вы сможете покормить зверей: я расскажу заранее, что можно взять с собой в качестве угощения. А после вы сможете перекусить в местном кафе и посетить контактный зоопарк, чтобы погладить львят и тигрят и сфотографироваться с ними.
Организационные детали:
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Если вы хотите увидеть кормление львов, выезжать нужно не позднее 9:00.
Отдельно оплачиваются входные билеты в парк: 1000 рублей — взрослые, 500 руб. — дети с 3 до 10 лет (включительно)
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Траснпорт
Что не входит
Фото со львёнком стоит — 1 000 рублей. Для этого есть специальный вольер на территории парка.
Экскурсия по парку на 3-местном электромобиле (с водителем): 1 час — 2500 руб. 20 минут (обзорная) — 500 руб.
Полет над парком на вертолете — от 15000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии Пр. Айвазовского,47 Дача Стамболли
Завершение: ул. Старокарантинная,11
Когда и сколько длится?
Когда: по согласованию с клиентом
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
С собой бутылочка воды и удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Феодосии
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