Вас ожидают:

Из Феодосии мы направимся в сторону Симферополя, проедем через древнюю столицу Крымского ханства Солхат, где сохранились мечеть 14 века и армянский монастырь Сурб-Хач. Мы осмотрим достопримечательности и я расскажу о великих людях, которые жили в этих местах.

Далее мы приедем в первый Европе сафари-парк, где содержатся около 50 львов на территории, приближенной к естественной. Вы погрузитесь в атмосферу африканской саванны и понаблюдаете за жизнью животных. А если мы подгадаем время, даже увидите кормление хищников.

Следом мы отправимся зоопарк «Тайгана»: здесь вы встретите жирафов, косуль, обезьян, павлинов и других животных. Вы сможете покормить зверей: я расскажу заранее, что можно взять с собой в качестве угощения. А после вы сможете перекусить в местном кафе и посетить контактный зоопарк, чтобы погладить львят и тигрят и сфотографироваться с ними.

Организационные детали:

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Если вы хотите увидеть кормление львов, выезжать нужно не позднее 9:00.

Отдельно оплачиваются входные билеты в парк: 1000 рублей — взрослые, 500 руб. — дети с 3 до 10 лет (включительно)