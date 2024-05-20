1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Феодосийская мозаика
Начало: Отель клиента
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за всё до 17 чел.
Индивидуальная
8 часов
По диким местам Крыма из Феодосии: едем, куда захотим
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
Начало: По адресу вашего проживания в г. Феодосия
Расписание: По мере набора группы, обычно через день с 08:00 до 18:00
15 июня в 08:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Рассвет на вершине Крыма - Ай-Петри
Начало: Феодосия
Расписание: Ежедневно в 00:00
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
14 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Керчь
Начало: По договорённости
Расписание: Все дни кроме понедельника
11 июня в 20:00
12 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Бахчисарай
Начало: По договорённости
Расписание: кроме понедельника и вторника
14 июня в 08:00
14 июля в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Семь чудес Киммерии
Начало: Начало экскурсии Пр. Айвазовского,47 Дача Стамболл...
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большой винный тур из Феодосии
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
7 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Долина Приведений и водопад Джур-Джур
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
10 часов
Фото путешествие по южному Крыму из Феодосии
Начало: У меня кастомные данные для каждого ивента
11 июня в 15:00
12 июня в 09:00
15 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина20 мая 2024Спасибо, Татьяне за очень интересную и познавательную экскурсию. Это путешествие по Фиадосии подарило много эмоций и впечатлений. Дух захватыввало от
- ССветлана14 сентября 2023Посетили Орджоникидзе, Коктебель, Судак, Новый Свет. Компетентный гид, интересная организация, чудесные локации. Прогулка на катере восхитительна. Однозначно рекомендую.
- ООксана8 сентября 2023Необыкновенная красота, хороший экскурсовод
- ААнатолий29 августа 2023Обаятельный экскурсовод, отличный водитель, который ещё и фотографировал экскурсантов. Из пожеланий: включить в программу посещение главной достопримечательности Судака - Генуэзской
- ААнна31 июля 2023Огромное спасибо экскурсоводу Татьяне за прекрасную экскурсию! Много материала, эмоциональный рассказ, было очень интересно не только мне, но и дочери 9 лет. Три часа пролетели незаметно) Сам город Феодосия приятен и мил, история его непроста и занимательна. Рекомендую однозначно!
- ЕЕвгений19 июня 2023Стал лучше чувствовать Феодосию. Татьяна предложила столько интересной информации, что 6 часов пролетели незаметно Видно было, как она любит свой
- ННиколаева20 июня 2022Хотелось бы выразить благодарность Алексею, который нас сопровождал по интересным, впечатляющим и очень красивым местам Крыма. Мы побывали на горе
Ответы на вопросы от путешественников по Феодосии в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Феодосии в июне 2024
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