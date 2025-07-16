Групповая
до 22 чел.
Невероятный тур по Юго-Востоку Крыма с посещением Кара-Дага
За один день вы увидите Судак, Новый Свет, Коктебель и бухту Капсель. Прогулка на катере, купание и живописные виды ждут вас
Начало: По адресу вашего проживания в г. Феодосия
Расписание: По мере набора группы, обычно через день с 08:00 до 18:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
2500 ₽ за человека
Групповая
7 чудес Киммерии
Начало: Феодосия, ул. Галерейная д. 11
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
1700 ₽ за человека
Групповая
Судак - Новый Свет
Начало: Феодосия, ул. Галерейная д. 11
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
1700 ₽ за человека
Групповая
Крым за один день
Начало: Феодосия, ул. Галерейная д. 11
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
2500 ₽ за человека
Групповая
Севастополь - Русская Троя
Начало: Феодосия, ул. Галерейная д. 11
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
2500 ₽ за человека
Групповая
Три дворца
Начало: Феодосия, ул. Галерейная д. 11
10 авг в 07:00
17 авг в 07:00
2700 ₽ за человека
Групповая
Южный берег Крыма
Начало: Феодосия, ул. Галерейная д. 11
Завтра в 07:00
12 авг в 07:00
2700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия16 июля 2025Экскурсия просто 🔥, всем рекомендую, при этом недорого. Побывали в Орджоникидзе, Коктебеле, Курортном, Судаке и Новом Свете, включая поход в музей и прогулку на катере. Благодарю за отлично проведенное время и хорошее настроение😊
- ККарина16 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Все организовано четко и понятно с самого начала. Экскурсовод Валерия очень интересно все рассказывает, водитель Михаил замечательный человек с чувством юмора.
- ЕЕкатерина14 июля 2025Чудесная экскурсия! Увидели именно то, что и обещали организаторы. Всё в соответствии с заявленным временем. Харизматичный водитель и приятный экскурсовод, да и не только, все кто участвовал в реализации экскурсионной программы. Огромное спасибо!
- ООльга13 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Водителю Михаилу Михайловичу огромное спасибо. Экскурсовод прекрасный,ооочень интересно рассказывает, огромное ей спасибо (забыла как зовут), было ооочень
- ГГюльнара10 июля 2025Все понравилось, экскурсия была интересной
- ИИрина29 июня 2025Прекрасная организация экскурсии и отличные локации для фото, отдельный плюс, то что забирают прямо из гостиницы. Водитель Михаил Михайлович с радостью поможет с фото и выбором лучших кадров👍с благодарностью от жителей Брянска 🫶
- ААнастасия28 июня 2025Спасибо огромное за организацию экскурсии! Это было безумно красиво, интересно и познавательно! Очень харизматичный водитель, активный, сделал много классных фотографий.
- ААнна19 июня 2025Всё было настолько превосходно! Очень интересно рассказывала экскурсовод Валерия Владимировна, превосходный собеседник и фотограф Михаил-водитель, Роману-капитану также низкий поклон, интересно было послушать про вулканические породы Кара-Даг) В общем, рекомендую на 200%!!!
- ЛЛесана12 сентября 2024Отличная, познавательная, увлекательная… Очень много всевозможных хороших слов можно сказать про экскурсию. Спасибо за интересный рассказ нашему гиду! Спасибо водителю Михаилу Михайловичу - очень добрый, отзывчивый человек + замечательный фотограф! Спасибо Крыму за великолепную природу и чудесных людей!
- ММарина7 сентября 2024Ездила на эту экскурсию с двумя детьми(10 и 15л),очень понравилась и мне и детям. Очень обзорно. Проехали до Нового Света,искупались
- ЛЛилия17 августа 2024Гид Валерия прекрасный, водитель Михаил Михайлович просто забрал наше сердце, более того он ещё и отличный фотограф. По экскурсии -
- ААлёна7 августа 2024Удивительное путешествие, иначе не назовёшь. Весь наш путь нас сопровождал очень разноплановый рассказ об истории здешних мест и не только. Рекомендую, понравится однозначно как семьям с детьми, так и путешественникам с опытом!
- ЕЕкатерина7 июля 2024Великолепно! От сервиса и до последней мелочи. Очень понравилось отношение к нам туристам, по-доброму, по-семейному, со всем уважением! Сам маршрут
- ННадежда4 июля 2024Экскурсия интересная, гид просто обалденный. Валерия очень знающий и любящий свой край человек. Великолепные пейзажи, недолгие переезды и переходы. Классный
- ННаталья4 июля 2024Экскурсия замечательная😍 Узнали много интересного, много нового. Нам, жителям Севера, особо понравился рассказ об истории городов, которые мы проезжали. С
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