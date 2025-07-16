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Групповые экскурсии Феодосии

Найдено 7 экскурсий в категории «Групповые» в Феодосии, цены от 1700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
На микроавтобусе
10 часов
38 отзывов
Групповая
до 22 чел.
Невероятный тур по Юго-Востоку Крыма с посещением Кара-Дага
За один день вы увидите Судак, Новый Свет, Коктебель и бухту Капсель. Прогулка на катере, купание и живописные виды ждут вас
Начало: По адресу вашего проживания в г. Феодосия
Расписание: По мере набора группы, обычно через день с 08:00 до 18:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
2500 ₽ за человека
7 чудес Киммерии
10 часов
Групповая
7 чудес Киммерии
Начало: Феодосия, ул. Галерейная д. 11
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
1700 ₽ за человека
Судак - Новый Свет
9 часов
Групповая
Судак - Новый Свет
Начало: Феодосия, ул. Галерейная д. 11
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
1700 ₽ за человека
Крым за один день
15 часов
Групповая
Крым за один день
Начало: Феодосия, ул. Галерейная д. 11
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
2500 ₽ за человека
Севастополь - Русская Троя
14 часов
Групповая
Севастополь - Русская Троя
Начало: Феодосия, ул. Галерейная д. 11
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
2500 ₽ за человека
Три дворца
14 часов
Групповая
Три дворца
Начало: Феодосия, ул. Галерейная д. 11
10 авг в 07:00
17 авг в 07:00
2700 ₽ за человека
Южный берег Крыма
15 часов
Групповая
Южный берег Крыма
Начало: Феодосия, ул. Галерейная д. 11
Завтра в 07:00
12 авг в 07:00
2700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    16 июля 2025
    Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
    Экскурсия просто 🔥, всем рекомендую, при этом недорого. Побывали в Орджоникидзе, Коктебеле, Курортном, Судаке и Новом Свете, включая поход в музей и прогулку на катере. Благодарю за отлично проведенное время и хорошее настроение😊
  • К
    Карина
    16 июля 2025
    Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
    Экскурсия очень понравилась. Все организовано четко и понятно с самого начала. Экскурсовод Валерия очень интересно все рассказывает, водитель Михаил замечательный человек с чувством юмора.
  • Е
    Екатерина
    14 июля 2025
    Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
    Чудесная экскурсия! Увидели именно то, что и обещали организаторы. Всё в соответствии с заявленным временем. Харизматичный водитель и приятный экскурсовод, да и не только, все кто участвовал в реализации экскурсионной программы. Огромное спасибо!
  • О
    Ольга
    13 июля 2025
    Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
    Экскурсия очень понравилась. Водителю Михаилу Михайловичу огромное спасибо. Экскурсовод прекрасный,ооочень интересно рассказывает, огромное ей спасибо (забыла как зовут), было ооочень
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    интересно и красиво. Только мало покатались на катере и мало купались. Экскурсовод на катере тоже очень интересно и хорошо всё рассказывает. Спасибо за экскурсию, огромное спасибо всей вашей команде. Молодцы!

  • Г
    Гюльнара
    10 июля 2025
    Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
    Все понравилось, экскурсия была интересной
  • И
    Ирина
    29 июня 2025
    Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
    Прекрасная организация экскурсии и отличные локации для фото, отдельный плюс, то что забирают прямо из гостиницы. Водитель Михаил Михайлович с радостью поможет с фото и выбором лучших кадров👍с благодарностью от жителей Брянска 🫶
  • А
    Анастасия
    28 июня 2025
    Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
    Спасибо огромное за организацию экскурсии! Это было безумно красиво, интересно и познавательно! Очень харизматичный водитель, активный, сделал много классных фотографий.
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    Также нас сопровождал хороший экскурсовод, много интересного рассказывала, отвечала на вопросы. За один день посетила одни из самых красивых мест Крыма!

  • А
    Анна
    19 июня 2025
    Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
    Всё было настолько превосходно! Очень интересно рассказывала экскурсовод Валерия Владимировна, превосходный собеседник и фотограф Михаил-водитель, Роману-капитану также низкий поклон, интересно было послушать про вулканические породы Кара-Даг) В общем, рекомендую на 200%!!!
  • Л
    Лесана
    12 сентября 2024
    Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
    Отличная, познавательная, увлекательная… Очень много всевозможных хороших слов можно сказать про экскурсию. Спасибо за интересный рассказ нашему гиду! Спасибо водителю Михаилу Михайловичу - очень добрый, отзывчивый человек + замечательный фотограф! Спасибо Крыму за великолепную природу и чудесных людей!
  • М
    Марина
    7 сентября 2024
    Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
    Ездила на эту экскурсию с двумя детьми(10 и 15л),очень понравилась и мне и детям. Очень обзорно. Проехали до Нового Света,искупались
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    там. Побывали во многих местах,водитель Михаил сам предлагал пофотографировать. Потом скинул фотографии совершенно бесплатно. Экскурсовод очень интересно рассказывала обо всем. Единственно,была одна девушка из туристов,которая была всем недовольна,не хотела садиться в катер,пришлось ее ждать,пока не уговорили сесть. А так,всем рекомендую,кто не был в Крыму. Очень информативно,ходили мало,что было совсем неутомительно.

  • Л
    Лилия
    17 августа 2024
    Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
    Гид Валерия прекрасный, водитель Михаил Михайлович просто забрал наше сердце, более того он ещё и отличный фотограф. По экскурсии -
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    отличная возможность посмотреть сразу много разных красивых мест в Крыму. Из того, что хотелось бы улучшить - 1. Качество и громкость звука микрофона в автобусе - было плохо слышно, проходилось вслушиваться, в итоге половину того, что говорила гид, мы не расслышали. 2. Прогулка на катере - поправьте, наконец, описание - купание с катера в открытом море отсутствует, завозят только в Царскую бухту, где мутная и тёплая водичка с кучей народа. Плюс экскурсия на катере туда была приятной, неспешной и с рассказами про разные бухты, обратно же из бухты водитель катера летел так, что нас очень жестко подбрасывало на сиденьях, моя пожилая мама была в шоке, это было очень травмоопасно. Поскорее спешил нас доставить обратно на берег. А в остальном прекрасные впечатления.

  • А
    Алёна
    7 августа 2024
    Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
    Удивительное путешествие, иначе не назовёшь. Весь наш путь нас сопровождал очень разноплановый рассказ об истории здешних мест и не только. Рекомендую, понравится однозначно как семьям с детьми, так и путешественникам с опытом!
  • Е
    Екатерина
    7 июля 2024
    Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
    Великолепно! От сервиса и до последней мелочи. Очень понравилось отношение к нам туристам, по-доброму, по-семейному, со всем уважением! Сам маршрут
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    - самые ключевые места! Все в одной поездке и нет необходимости уделять каждому месту полноценный день и множить поездки. Отлично, отлично, отлично!!!!!

  • Н
    Надежда
    4 июля 2024
    Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
    Экскурсия интересная, гид просто обалденный. Валерия очень знающий и любящий свой край человек. Великолепные пейзажи, недолгие переезды и переходы. Классный
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    водитель. В общем, остались довольны. Только момент с прогулкой на катере - обещали купание с катера в чистом море, а на месте половину из нас просто высадили на горячущем пляже.

  • Н
    Наталья
    4 июля 2024
    Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
    Экскурсия замечательная😍 Узнали много интересного, много нового. Нам, жителям Севера, особо понравился рассказ об истории городов, которые мы проезжали. С
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    восхищением слушали Валерию, нашего гида. Сразу видно, что она любит свою работу, что она много знает. На любые вопросы отвечала, приводила примеры😍 Очень понравилась поездка на катере😍 Дух захватывало) много только положительных эмоций😊😊
    Спасибо вам огромное за экскурсию! Всем рекомендуем! 😉😊

Ответы на вопросы от путешественников по Феодосии в категории «Групповые»

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Сколько стоит экскурсия по Феодосии в августе 2025
Сейчас в Феодосии в категории "Групповые" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1700 до 2700. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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