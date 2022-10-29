Программа тура:
Отправление 3 ноября — сбор экскурсантов и выезд из Феодосии в 13:30
Переезд до границы с Абхазией с остановками.
1й день — 4 ноября
Переход Российско-абхазской границы (открыта только для граждан с паспортом РФ, Беларусь) ранним утром.
Начало знакомства с Абхазией: «ГАГРА — Курортный Рай Западной Абхазии»
Экскурсия по даче Сталина на Холодной речке (по желанию, оплата самостоятельно 200р)
Поселение в гостиницу. Свободное время 2-3 часа. Завтрак.
Экскурсия в Бзыпское ущелье, посещение винного подвала хозяйства «Хуапская Долина» и горной пасеки «Медовый двор». Дегустация. (бесплатно)
Экскурсия: «Через Гегское ущелье в сказочный Юпшарский каньон».
Остановка в ущелье «Каменный Мешок» и на «Голубом озере».
Экскурсия про «Рицинский национальный природный парк» (проезд в Рицинский парк 700р — оплата обязательна)
Остановка на набережной озера РИЦА — свободное время
Спуск к Батумскому шоссе
Экскурсия по Пицунде: Прогулка по курортному городку и роще пицундской сосны к набережной.
Отдых на набережной Пицунды. Ужин.
Возвращение в гостиницу.
2-й день - 5 ноября
Завтрак в столовой.
Экскурсия из Гагры в Гудаутский район Абхазии.
Остановка в селе ЛЫХНЫ — древней столицы Абхазии: посещение Храма 8 века, руины княжеского дворца 16 столетия, поляна Лыхнашта.
Переезд в СУХУМ — по пути знакомство с г. Гудаута и окрестностями Нового Афона.
Обзорная экскурсия по Сухуму — прогулка по набережной.
Переезд в НОВЫЙ АФОН.
Экскурсия в Мужской православный Монастырь — посещение Собора Св. Пантелеймона.
Посещение Храма Симона Кананита 8 века и водопада в ущелье Псырдсха.
Экскурсия в Новоафонскую пещеру (по желанию, оплата самостоятельно 700р)
Дегустация вин и посещение рынка.
3-й день — 6 ноября
Подъем, освобождение номеров.
Завтрак.
Экскурсии по Старой Гагре: Парк, Ресторан «Гагрипш», Колоннада
Переезд на границу.
Экскурсия по Большому СОЧИ (Олимпийский парк, Адлер, Мацеста, Хоста, Сочи Центр)
Остановка в центре города (свободное время)
Ночной переезд в Анапу.
Возвращение в Анапу 7 ноября, примерно к 7 утра.
Экскурсия 4 ночи 3 дня.
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, места проживания и/или замену на равнозначные, сохраняя программу в целом.
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, места проживания и/или замену на равнозначные, сохраняя программу в целом.
*Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, места проживания и/или замену на равнозначные, сохраняя программу в целом.