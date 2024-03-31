1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в парк львов «Тайган»
Начало: Начало экскурсии Пр. Айвазовского,47 Дача Стамболл...
«Далее мы приедем в первый Европе сафари-парк, где содержатся около 50 львов на территории, приближенной к естественной»
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Рассвет на вершине Крыма - Ай-Петри
Начало: Феодосия
«По пути восхитимся пейзажами крымских гор в мягком утреннем свете, остановимся у «Серебряной Беседки» с видом на неприступные хребты Ай-Петринской яйлы»
Расписание: Ежедневно в 00:00
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
14 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
На джипах по окрестностям Феодосии
Начало: Начало экскурсии по адресу клиента
«Вы проедете на джипе по вершинам горной гряды и лесным тропам, увидите руины древних памятников и идиллические бухты»
Расписание: по согласованию с клиентом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Долина Приведений и водопад Джур-Джур
Начало: По договоренности с гидом
«Дальше поедем в сторону Южного берега по живописным дорогам, полюбуемся на Кара-даг и другие пейзажи»
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера31 марта 2024Очень понравилась экскурсия по Старому Крыму, посещение монастыря в горах. А зоопарк вообще выше всяких похвал!
Ответы на вопросы от путешественников по Феодосии в категории «Природа и пейзажи»
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