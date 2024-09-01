Главные экскурсионные места в Феодосии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные места» в Феодосии, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рассвет на вершине Крыма - Ай-Петри
Индивидуальная
10 часов
Рассвет на вершине Крыма - Ай-Петри
Начало: Феодосия
Расписание: Ежедневно в 00:00
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
14 500 за всё до 5 чел.
Новосветские этюды
Индивидуальная
2 часа
Новосветские этюды
Начало: Отель клиента
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500 за всё до 17 чел.
Семь чудес Киммерии
Индивидуальная
8 часов
Семь чудес Киммерии
Начало: Начало экскурсии Пр. Айвазовского,47 Дача Стамболл...
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.
Большой винный тур из Феодосии
Индивидуальная
8 часов
Большой винный тур из Феодосии
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: по согласованию с клиентом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
7 490 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Феодосии в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Феодосии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Рассвет на вершине Крыма - Ай-Петри
  2. Новосветские этюды
  3. Семь чудес Киммерии
  4. Большой винный тур из Феодосии
Сколько стоит экскурсия по Феодосии в июне 2024
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