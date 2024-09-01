Найдено 4 экскурсии в категории « Популярные места » в Феодосии, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Индивидуальная 10 часов Рассвет на вершине Крыма - Ай-Петри Начало: Феодосия Расписание: Ежедневно в 00:00 14 500 ₽ за всё до 5 чел. Индивидуальная 2 часа Новосветские этюды Начало: Отель клиента Расписание: По договоренности 3 500 ₽ за всё до 17 чел. Индивидуальная 8 часов Семь чудес Киммерии Начало: Начало экскурсии Пр. Айвазовского,47 Дача Стамболл... Расписание: по согласованию с клиентом 7 800 ₽ за всё до 4 чел. Индивидуальная 8 часов Большой винный тур из Феодосии Начало: По договоренности с гидом Расписание: по согласованию с клиентом 7 490 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Феодосии

Ответы на вопросы от путешественников по Феодосии в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Феодосии Рассвет на вершине Крыма - Ай-Петри Новосветские этюды Семь чудес Киммерии Большой винный тур из Феодосии В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4 Сколько стоит экскурсия по Феодосии в июне 2024 Сейчас в Феодосии в категории "Популярные места" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 14 500.

Забронируйте экскурсию в Феодосии на 2024 год по теме «Популярные места», цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август