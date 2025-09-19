-
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета в горах над Ялтой из Гаспры
Начало: Ваш адрес
«Лучший восход солнца в Крыму Я заберу Вас ранним утром на машине и мы отправимся на горные вершины над Ореандой, на локацию с потрясающими видами»
Расписание: Ежедневно в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
5040 ₽
5600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 18 чел.
Личный гид к вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Начало: Мы встретим Вас в любом удобном месте
«водопад "Учан-Су" — самый высокий водопад Крыма, находится на высоте 390 метров над уровнем моря»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой
Начало: Ваш адрес в Гаспре
«Конечно, рассветные цвета и тот эффект, которые они дарят окружающим горно-морским пейзажам, труднопредсказуемы, но в правильных местах три рассвета из четырех совершенно фантастические»
Расписание: Ежедневно в 03:00
Завтра в 03:00
21 сен в 03:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
