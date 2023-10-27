1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Дворцы Крыма
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
8 часов
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Личный гид к вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Начало: Мы встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 18 чел.
Аудиогид
1 час
Массандровский дворец: аудиоэкскурсия по залам дворца-музея
Начало: Сімферопольське ш., 13, Masandra
Расписание: Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00
390₽ за человека
Аудиогид
1 час
Воронцовский дворец: аудиоэкскурсия по основной экспозиции
Начало: Дворцовое шоссе, 18
Расписание: Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
390₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой
Начало: Ваш адрес в Гаспре
Расписание: Ежедневно в 03:00
10 июня в 03:00
11 июня в 03:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААделина27 октября 2023Экскурсия прошла на высшем уровне. Мы с мужем очень довольны))Обязательно еще будем заказывать экскурсии у Алексея.
- ООльга19 сентября 2022Поездка по ЮБК состоялась 17 сентября 22 г. Я с мужем очень довольны, что нашим проводником по Крыму был Алексей.
- ААлена18 августа 2022Я с детского возраста практически каждое лето провожу на ЮБК (в Гаспре), все топовые места пройдены неоднократно. Поэтому Алексея мы
Ответы на вопросы от путешественников по Гаспре в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Гаспре в июне 2024
Сейчас в Гаспре в категории "Индивидуальные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 390 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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