Экскурсия в Новороссийск

Исторический центр и мемориал «Малая Земля»: обзорная экскурсия по Новороссийску

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Вы посетите мемориал «Малая Земля». Совершите обзорную экскурсию по историческому центру города. Увидите Цемесская бухта с горами Маркотхского хребта и боевой крейсер «Михаил Кутузов». Предусмотрен большой пеший маршрут.
Экскурсия в Новороссийск
Экскурсия в Новороссийск
Экскурсия в Новороссийск
Экскурсия в Новороссийск
Экскурсия в Новороссийск
Экскурсия в Новороссийск
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Что вас ожидает:

  • Набережную
  • Андреевский парк
  • Дегустационный зал в Марьиной роще
  • Памятники поэтов и писателей
  • И другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Обзорная экскурсия по городу-герою Новороссийску включает:

  • Мемориал «Малая Земля». Не имеет аналогов в мире. 22 метра в высоту. Внутри расположен музей «Галерея боевой славы». Памятник посвящен событиям 1943 года. 225 дней морские пехотинцы оборонялись от немецко-фашистских захватчиков на территории, названной Малой Землей. Это событие положило начало освобождения города от осады.
  • Обзор исторического центра. Сохраненная после войны дореволюционная архитектура.
  • Цемесская бухта с горами Маркотхского хребта с эпическими индустриальными карьерами.
  • Боевой крейсер «Михаил Кутузов». 210 м. в длину, 23 м. в высоту, экипаж на 1200 человек. Корабль-музей, единственный сохранившийся представитель самой массовой серии советских крейсеров.
  • Предусмотрен большой пеший маршрут.

Важная информация:

Необходимо взять с собой: наличные деньги на дополнительные расходы, сувениры и кафе. Удобную обувь и головные уборы (по погоде). Питьевую воду.

Ежедневно с мая по сентябрь

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Страхование пассажира
Что не входит
  • Дополнительные расходы (по желанию):
  • Выставка военной техники — 50/30 руб.
  • Галерея Боевой Славы — 100/80 руб.
  • Крейсер «Михаил Кутузов» — 300/100 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Кирова 12 или другая остановка по запросу
Завершение: ул. Кирова 12
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с мая по сентябрь
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Необходимо взять с собой: наличные деньги на дополнительные расходы
  • Сувениры и кафе. Удобную обувь и головные уборы (по погоде). Питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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