Исторический центр и мемориал «Малая Земля»: обзорная экскурсия по Новороссийску
Вы посетите мемориал «Малая Земля». Совершите обзорную экскурсию по историческому центру города. Увидите Цемесская бухта с горами Маркотхского хребта и боевой крейсер «Михаил Кутузов». Предусмотрен большой пеший маршрут.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Набережную
- Андреевский парк
- Дегустационный зал в Марьиной роще
- Памятники поэтов и писателей
- И другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Обзорная экскурсия по городу-герою Новороссийску включает:
- Мемориал «Малая Земля». Не имеет аналогов в мире. 22 метра в высоту. Внутри расположен музей «Галерея боевой славы». Памятник посвящен событиям 1943 года. 225 дней морские пехотинцы оборонялись от немецко-фашистских захватчиков на территории, названной Малой Землей. Это событие положило начало освобождения города от осады.
- Обзор исторического центра. Сохраненная после войны дореволюционная архитектура.
- Цемесская бухта с горами Маркотхского хребта с эпическими индустриальными карьерами.
- Боевой крейсер «Михаил Кутузов». 210 м. в длину, 23 м. в высоту, экипаж на 1200 человек. Корабль-музей, единственный сохранившийся представитель самой массовой серии советских крейсеров.
- Предусмотрен большой пеший маршрут.
Важная информация:Необходимо взять с собой: наличные деньги на дополнительные расходы, сувениры и кафе. Удобную обувь и головные уборы (по погоде). Питьевую воду.
Ежедневно с мая по сентябрь
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Страхование пассажира
- Что не входит
- Дополнительные расходы (по желанию):
- Выставка военной техники — 50/30 руб.
- Галерея Боевой Славы — 100/80 руб.
- Крейсер «Михаил Кутузов» — 300/100 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Кирова 12 или другая остановка по запросуЗавершение: ул. Кирова 12
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с мая по сентябрьЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- Необходимо взять с собой: наличные деньги на дополнительные расходы
- Сувениры и кафе. Удобную обувь и головные уборы (по погоде). Питьевую воду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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