Л Лия 5

Экскурсия очень понравилась. Дорога заняла чуть больше часа и была незаметна за интересным рассказом гида, узнали не только про Абрау-Дюрсо, но и про другие города и достопримечательности. Алик очень приятный собеседник, готов выслушать и реализовать все пожелания по маршруту экскурсии. Озеро Абрау невероятной красоты и как было обещано мы получили тем же вечером шикарные фотографии.