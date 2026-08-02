Мои заказы

Экскурсии в Геленджике

Найдено 138 экскурсий в Геленджике, цены от 725 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
В лагуну Голубая бездна - на сапах
На машине
SUP-прогулки
4 часа
62 отзыва
Мини-группа
до 11 чел.
В лагуну Голубая бездна - на сапах
В окрестностях Геленджика оказаться «как на Мальдивах»
Начало: В районе верхнего автовокзала, ул Кирова Геленджик...
Расписание: ежедневно в 08:00 и 17:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
3900 ₽ за человека
Секретные места Большого Геленджика
На машине
4.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Секретные места Большого Геленджика
В дружеском автопутешествии по Геленджику вы посетите древние мегалиты и бирюзовую лагуну, наслаждаясь чистым воздухом и атмосферой мест силы
Начало: В Геленджике
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Джип-путешествие из Геленджика к водопадам и Грозовым воротам
Джиппинг
На машине
4 часа
50 отзывов
Групповая
Джип-путешествие из Геленджика к водопадам и Грозовым воротам
Побывать у знаменитой крепости, искупаться в водопадах и узнать, как жить долго и счастливо
Начало: У вашего отеля в Геленджике
Расписание: ежедневно в 08:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
3000 ₽ за человека
По Геленджику - в мини-группе
Пешая
1.5 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
По Геленджику - в мини-группе
Увидеть главные символы города и услышать небанальные истории
Начало: На улице Революционной
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00, в среду в 10:00
Завтра в 16:00
10 авг в 16:00
1500 ₽ за человека
Джанхот - райский уголок (из Геленджика)
На машине
5 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Джанхот - райский уголок (из Геленджика)
Посетить усадьбу Короленко, необычную скалу «Парус» и сосновый бор с Голубой бездной
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от 10 150 ₽ за всё до 4 чел.
Поездка по вершинам Геленджика + стейк на гриле
Джиппинг
На машине
4 часа
83 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Поездка по вершинам Геленджика + стейк на гриле
Насладиться сказочными видами с высоты, зарядиться энергией гор и водопадов, а также вкусно поесть
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте или Див...
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
4000 ₽ за человека
На сапах - к отвесным скалам хутора Джанхот
SUP-прогулки
4 часа
47 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
На сапах - к отвесным скалам хутора Джанхот
Отправиться на сап-прогулку к одному из самых удивительных мест в окрестностях Геленджика
Начало: На улице Кирова район верхнего автовокзала
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
3900 ₽ за человека
Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
На лодке
2.5 часа
17 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
Погружение в Черное море подарит уникальные впечатления и возможность покормить рыбок. Дайвинг подходит для взрослых и детей старше 12 лет
Начало: В районе Тонкого мыса
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальное сафари на квадроциклах в окрестностях Геленджика
На квадроциклах
1.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
Индивидуальное сафари на квадроциклах в окрестностях Геленджика
Прокатиться по живописной лесной дороге и получить заряд адреналина без толпы людей
Начало: В селе Адербиевка
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8000 ₽ за человека
Природа Геленджика: Голубая бездна и пицундская сосна
На машине
3.5 часа
17 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Природа Геленджика: Голубая бездна и пицундская сосна
Увидеть лазурную воду, древний лес и пейзажи с высоты
Начало: У вашего отеля в Геленджике или Дивноморском
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 08:00
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
2500 ₽ за человека
Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
На машине
1 час
-
5%
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
Погрузиться в атмосферу курортного города и сориентироваться на местности
Начало: По запросу
Сегодня в 17:00
Завтра в 12:00
от 3990 ₽4200 ₽ за всё до 4 чел.
Город мечты Геленджик
На машине
3 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Город мечты Геленджик
Познакомиться с курортом и полюбить его на автопешеходной экскурсии
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 300 ₽ за всё до 4 чел.
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
Пешая
3 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
Геленджик глазами местного: уникальные маяки, уютные кафе и богатая история в одной экскурсии
Начало: В районе Толстого Мыса
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Конная прогулка в горах Геленджика
Конные прогулки
1 час
17 отзывов
Индивидуальная
Конная прогулка в горах Геленджика
Заняться верховой ездой и полюбоваться природными видами
Начало: В поселке Светлый
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 2500 ₽ за человека
Гебиусские водопады
На машине
5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гебиусские водопады
Насладитесь уникальной природой Гебиусских водопадов, погрузитесь в историю Геленджика и попробуйте местные вина
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 14 500 ₽ за всё до 4 чел.
Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике
Пешая
3 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике
Поднимитесь на гору Нексис и откройте для себя древние дольмены Лунный и Солнечный. Насладитесь панорамными видами на Геленджик и Черное море
Начало: У Вашего места жительства в Геленджике
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 3 чел.
Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика
На машине
3.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика
Услышать истории курортного поселка и погрузиться в разные культуры - от Античной Греции до Японии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 3 чел.
К дикому пляжу под парусами
На яхте
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
К дикому пляжу под парусами
Отправиться в морское путешествие на комфортабельной яхте и отдохнуть напротив пляжа Сосновка
Начало: У центрального причала города
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 30 000 ₽ за всё до 10 чел.
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
На машине
4 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Отправиться в путешествие по индивидуальному маршруту и увидеть самое интересное за 4 часа
Начало: Город Геленджик или окрестные города
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от 13 800 ₽ за всё до 4 чел.
Геленджик и «Голубая бездна» - поездка по основным достопримечательностям
На машине
4.5 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Геленджик и «Голубая бездна» - поездка по основным достопримечательностям
Геленджик во всем его великолепии: панорамы, история и уютные уголки. Персональный гид раскроет все тайны
Начало: У места вашего проживания в Геленджике
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 11 500 ₽ за всё до 3 чел.
Тайны дольменов Геленджика
На машине
4 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны дольменов Геленджика
Загадочные дольмены и живописные водопады ждут вас на экскурсии «Тайны дольменов Геленджика»
Начало: У места вашего проживания в Геленджике
Завтра в 08:30
10 авг в 08:00
от 11 500 ₽ за всё до 3 чел.
Треккинг на пляж Сосновка в Геленджике
Пешая
4 часа
14 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Треккинг на пляж Сосновка в Геленджике
Лёгкая прогулка среди хвойных лесов к уединённому уголку Чёрного моря
Начало: На улице Фадеева 52а
Расписание: во вторник и субботу в 09:00
13 авг в 09:00
15 авг в 09:00
1200 ₽ за человека
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
На машине
8 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Откройте для себя удивительное путешествие к озеру Абрау и заводу Абрау-Дюрсо. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
Сегодня в 10:00
10 авг в 10:00
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Шик на воде: прогулка на яхте в Геленджике
На яхте
2 часа
-
10%
2 отзыва
Фотопрогулка
до 10 чел.
Шик на воде: прогулка на яхте в Геленджике
Игристое, фотосессия, морские пейзажи и закат
Начало: У главного причала
14 авг в 15:00
21 авг в 15:00
7650 ₽8500 ₽ за человека
Активный хайкинг по лучшим местам Большого Геленджика
Пешая
6 часов
20 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Активный хайкинг по лучшим местам Большого Геленджика
Голубая бездна, скала Парус, Дольмен, Круча и Шато де Талю - за один день
Начало: У вашего дома
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 авг в 13:00
3500 ₽ за человека
Тайны Пшады: долина водопадов и сафари по реке на джипах
Джиппинг
На машине
6.5 часов
10 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Тайны Пшады: долина водопадов и сафари по реке на джипах
Откройте для себя захватывающие приключения в Геленджике: водопады, дольмены и сафари на джипах. Природа и адреналин ждут вас
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте или Див...
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:30, 13:00 и 13:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2900 ₽ за человека
К Маркотхскому хребту: джиппинг в Геленджике
Джиппинг
На машине
4 часа
-
10%
7 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
К Маркотхскому хребту: джиппинг в Геленджике
Водопады "Жанэ" и" Гебиусские", дольмены и панорамные виды
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 12:30 и 15:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
3150 ₽3500 ₽ за человека
На квадроциклах - к озеру Церковное с купанием
Джиппинг
На квадроциклах
1.5 часа
12 отзывов
Групповая
до 20 чел.
На квадроциклах - к озеру Церковное с купанием
Проехать по лесам и рощам, пересечь реку и добраться до живописного озера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
5000 ₽ за человека
Главные вершины Геленджика
Джиппинг
На машине
5 часов
18 отзывов
Групповая
до 14 чел.
Главные вершины Геленджика
Погрузитесь в атмосферу приключений на экскурсии по главным вершинам Геленджика. Вас ждут захватывающие виды, древние дольмены и вкуснейшая местная кухня
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте и Дивно...
Расписание: ежедневно в 08:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2900 ₽ за человека
Пшада: долина водопадов и сафари по реке на джипах
Джиппинг
На машине
5.5 часов
6 отзывов
Групповая
Пшада: долина водопадов и сафари по реке на джипах
Из Геленджика - к природным памятникам Черноморского побережья
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
3000 ₽ за человека

Что посмотреть в Геленджике на экскурсиях?

В Геленджике красивая бухта и набережная, на которой стоит встретить закат, чтобы обзавестись яркими воспоминаниями на всю жизнь. Также имеются и природные, и архитектурные достопримечательности, разнообразные аквапарки, водно-оздоровительный комплекс, знаменитое Гуамское ущелье. Это далеко не весь список того, что предстанет взору туриста

Местные экскурсоводы

Геленджик – настоящая находка для туристов. Сам город и его окрестности буквально усеяны достопримечательностями, поэтому скучать там не придется. Чтобы познакомиться с Геленджиком, рекомендуется посетить несколько экскурсий, а после начать самостоятельное исследование. На нашем сайте размещен обширный каталог предложений от гидов. Десятки экскурсий уже ждут вас!

Последние отзывы на экскурсии

К
По Геленджику - в мини-группе
Дата посещения: 2 авг 2026
Экскурсия замечательная несмотря на жару, интересная и познавательная, гид Алина отвечает на возникшие вопросы, имеет свою позицию на исторические события, для меня это плюс, в общем отлично!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
Дата посещения: 21 июн 2026
Погружение прошло отлично! Инструктаж-четко и понятно, снаряжение в отличном состоянии. Само погружение прошло легко и интересно: кормили рыб, смотрели якоря, видели краба. С нетерпением ждём фото!
Огромное спасибо инструкторам Алексею, Александру и Игорю!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Геленджик и «Голубая бездна» - поездка по основным достопримечательностям
Дата посещения: 31 мая 2026
Все отлично! Гид Алик,очень хорошо рассказал про Геленджик! Отлично провел экскурсию! Большая благодарность ему!!! Успехов !!!
Все отлично! Гид Алик,очень хорошо рассказал про Геленджик! Отлично провел экскурсию! Большая благодарность ему!!! Успехов !!!
Все отлично! Гид Алик,очень хорошо рассказал про Геленджик! Отлично провел экскурсию! Большая благодарность ему!!! Успехов !!!
Все отлично! Гид Алик,очень хорошо рассказал про Геленджик! Отлично провел экскурсию! Большая благодарность ему!!! Успехов !!!
Все отлично! Гид Алик,очень хорошо рассказал про Геленджик! Отлично провел экскурсию! Большая благодарность ему!!! Успехов !!!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Город мечты Геленджик
Дата посещения: 28 мая 2026
Все отлично и познавательно. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Активный хайкинг по лучшим местам Большого Геленджика
Дата посещения: 29 мар 2026
Александр,провел замечательную экскурсию.
Рассказывал много различной информации,которая была интересно доступно изложена.
Маршрут экскурсии очень хороший и охватывает сразу много значимых мест.
Автомобиль в прекрасном чистом состоянии,заботится об отдыхающих предлагает воду.
Спасибо большое,Александру✨☀️✨🙏
Александр,провел замечательную экскурсию.
Александр,провел замечательную экскурсию.
Александр,провел замечательную экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Из Геленджика - в легендарное Абрау-Дюрсо
Дата посещения: 21 янв 2026
Благодарю за познавательную экскурсию! Андрей все доступно рассказал, чувствуется индивидуальный подход к каждому туристу, были учтены все мои пожелания. Рекомендую!
Благодарю за познавательную экскурсию! Андрей все доступно рассказал, чувствуется индивидуальный подход к каждому туристу, были учтены
Благодарю за познавательную экскурсию! Андрей все доступно рассказал, чувствуется индивидуальный подход к каждому туристу, были учтены
Благодарю за познавательную экскурсию! Андрей все доступно рассказал, чувствуется индивидуальный подход к каждому туристу, были учтены
Вам был полезен этот отзыв?
К
Джип-путешествие из Геленджика к водопадам и Грозовым воротам
Дата посещения: 8 сен 2025
Все понравилось, водитель прокатил по горам с ветерком!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
Дата посещения: 2 сен 2025
Сегодня все случилось! Первое погружение. Честно, решились с дочкой нырнуть, хотя и сами спортсмены, пловцы, но погружение это другое. Другое
читать дальшеуменьшить

измерение. Хотелось отдельно отметить инструкторов, очень нужный и интересный инструктаж, узнали, много нужного. Погружение, грамотное, размеренное. Как для новичков, все хорошо. Получили положительные эмоции и опыт.
По итогу выдали сертификат, которым будем "хвастаться" дома и конечно фото и видео, которое останутся на память.

Вам был полезен этот отзыв?
А
Пшада: долина водопадов и сафари по реке на джипах
Дата посещения: 30 авг 2025
Все супер.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Ознакомительная поездка «Весь Геленджик за час!»
Дата посещения: 21 июл 2025
Внимательный, знающий экскурсовод. Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 2002 отзыва в Геленджике

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику

Самые популярные экскурсии в Геленджике
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. В лагуну Голубая бездна - на сапах;
  2. Секретные места Большого Геленджика;
  3. Джип-путешествие из Геленджика к водопадам и Грозовым воротам;
  4. По Геленджику - в мини-группе;
  5. Джанхот - райский уголок (из Геленджика).
Что посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Абрау-Дюрсо;
  2. Скала Парус;
  3. Набережная;
  4. Можжевеловая роща;
  5. Водопады Жане;
  6. Дольмены Жане;
  7. Створный маяк;
  8. Белые скалы;
  9. Район Толстого Мыса;
  10. Грозовые ворота.
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в августе 2026
Сейчас в Геленджике можно забронировать 138 экскурсий и билетов от 725 до 32 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2002 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Разыскиваете экскурсии в Геленджике? Наш сайт предлагает лучшие варианты для исследования города и его окрестностей. Сравнивайте цены, читайте отзывы и выбирайте экскурсии, которые сделают ваш отдых незабываемым. Геленджик ждет вас в любое время года!