Все экскурсии в Геленджике
Доступно 85 экскурсий 🚌 в Геленджике на 2021 год, 243 ⭐ отзыва, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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2ч
1 500₽
за 1 чел.
Морская прогулка на яхте "Нирвана"
Приглашаю вас на борт нашей яхты
11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 19:30
5ч
1 700₽
за 1 чел.
На джипах в горы к Грозовым воротам
Наверное, все слышали про Грозовые ворота
Ежедневно в 08:00 12:00 16:00
4ч
1 600₽
за 1 чел.
Джиппинг по вершинам Геленджика
Насладиться сказочными видами с высоты, зарядиться энергией гор и искупаться в водопаде
ежедневно в 13:00
5ч
1 600₽
за 1 чел.
Поездка к Пшадским водопадам
Геленджик - это не только побережье Черного моря
Ежедневно в 8:00 и 14:00
Индивидуальная экскурсия
6ч
7 400₽
за 1-4 чел.
Из Геленджика — в идиллический Абрау-Дюрсо
Полюбоваться знаменитым озером, посетить арт-парк и посмотреть шоу поющих фонтанов
4ч 30м
1 700₽
за 1 чел.
Джиппинг-экскурсия по горам
Отправиться в горы пешком сможет не каждый, а вот экскурсия на джипах подойдет абсолютно всем!...
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 000₽
за 1-4 чел.
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
Подобрать ключ к городу-курорту и открыть его секретные и знаковые места на обзорной прогулке
2ч
2 500₽
за 1 чел.
Экскурсии на квадроциклах к озеру
Если вы любите приключения, то эта экскурсия для вас
Ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
Индивидуальная экскурсия
5ч
7 000₽
за 1-3 чел.
Секретные места Большого Геленджика
Посетить загадочные дольмены, атмосферное экопоселение и необыкновенную Голубую бездну
Индивидуальная экскурсия
2ч
990₽
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия "Дворянский Геленджик" : захватывающие истории, живописные виды и красивые легенды
Геленджик - это необыкновенно притягательное место, которое природа щедро одарила не только красотой,...
Вы можете выбрать любое удобное время
6ч
1 700₽
за 1 чел.
Джиппинг к Пшадским водопадам
Впечатлиться водопадами и древними дольменами, отдохнуть в парке «Инь-Янь» и попробовать вина и меды
ежедневно в 14:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1 чел.
Погружение в открытом море "Якорная банка"
Одна из самых волнительных экскурсий Геленджика - это дайвинг в Геленджике в открытом море
Ежедневно по погоде
1ч 30м
2 500₽
за 1 чел.
На квадроциклах — к озеру Церковное!
Проехать по лесам и рощам, пересечь реку и добраться до живописного озера
ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
7 800₽
за 1-4 чел.
Душевная прогулка по Геленджику
Это променад для любителей пройтись неспешным шагом и запечатлеть прекрасное, познакомиться с...
По понедельникам или индивидуально в 10.00
1ч 30м
900₽
за 1 чел.
Ночная экскурсия-спектакль по волшебному Геленджику
Открыть тайны города и загадать заветное желание на иммерсивной вечерней прогулке по скрытым улочкам
в пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Индивидуальная экскурсия
3ч
7 800₽
за 1-10 чел.
Вечерний променад по набережной
Мы прогуляемся по черноморскому побережью до Толстого мыса
По понедельникам в 12:00 или по заявке
1ч 30м
800₽
за 1 чел.
Геленджик кота Василия, или экскурсия-спектакль
Увидеть и услышать город, следуя за необычным гидом
в пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
2ч
3 500₽
за 1 чел.
На Эндуро по Геленджикским горам
Выбирая, как разнообразить ваш пляжный отдых на юге, не раздумывая остановитесь на адреналиновом...
Ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
7 000₽
за 1-4 чел.
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Отправиться в путешествие по индивидуальному маршруту и увидеть самое интересное за 4 часа
Индивидуальная экскурсия
5ч
24 000₽
за 1-10 чел.
Авторский джип-тур
Авторский джип-тур по достопримечательностям Геленджика
Ежедневно с 07:00 до 23:00
3ч
2 000₽
за 1 чел.
Морская рыбалка в Геленджике
Провести 3 часа в открытом море и вернуться со свежим уловом!
ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00
Индивидуальный тур
2д
30 000₽
за 1 чел.
Двухдневный тур на квадроциклах с ночевкой в горах
Тур на квадроциклах - это настоящее приключение, которое запомнится Вам
Ежедневно старт в 9:00
2ч
3 500₽
за 1 чел.
Экстрим-тур на квадроциклах
Добраться до озера Церковное, увидеть его с вершины горы и побывать у водопада
ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
1ч
2 500₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Прогулка на лошадях и общение с животными
Отдохните от городской суеты на природе среди одних из самых красивых и умных животных - лошадей
Ежедневно по договоренности с 08:00 до 19:00
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Последние отзывы «Экскурсии Геленджика»
- оольга24 октября 2021Рекомендую, хорошая организация, надёжно и достойно
- ВВалерия21 октября 2021Содержательно, познавательно, легко, с юмором, душевно!
- ЛЛия17 октября 2021Экскурсия очень понравилась. Дорога заняла чуть больше часа и была незаметна за интересным рассказом гида, узнали не только про Абрау-Дюрсо, но и про другие города и достопримечательности. Алик очень приятный собеседник, готов выслушать и реализовать все пожелания по маршруту экскурсии. Озеро Абрау невероятной красоты и как было обещано мы получили тем же вечером шикарные фотографии.
- ВВиктор16 октября 2021В Геленджике - в первый раз. И не в последний - в том числе благодаря гиду Николаю, показавшему и открывшему живописные окрестности удивительного города.
- ННаталья10 октября 2021Очень довольна! Гид Николай, речь приятная, очень обходительный, рассказывал интересно. Машина чистая, комфортная. В Абрау Дюрсо сопровождал до экскурсии, встреч, помог выбрать презенты, очень приятно было. Если вы любите, что бы все время удаляли вам, то вам в это агентство!
- ААнна6 октября 2021Отличная Экскурсия! Мы были не просто слушателями аудиодорожки, а полноценными участниками действия. Экскурсия оставила только положительные эмоции. Кот заряжает добротой и позитивом. Ребёнок сказал, что это лучшая Экскурсия в его жизни и это то, что больше всего ему понравилось в Геленджике. Рекомендую от души и взрослым и детям. Единственным минусом было, что экскурсию несколько раз переносили, тк в конце сезона тяжело набирались группы
- ААлександр5 октября 2021Комфортно и просто. Экскурсия сопровождалась приятным рассказом об особенностях местности и исторических событиях. Удобно, что гид на машине и нет зависимости от общественного транспорта! Всем советую
- оольга4 октября 2021С мужем были на удивительной экскурсии в Абрау Дюрсо с гидом Аликом, в место рождения нашего шампанского. Все отлично! Экскурсовод увлечённо, интересно и понятно рассказал об этом удивительном крае. Шесть часов путешествия прошли отлично. Всем гостям Геленджика Рекомендуем. Семья из Санкт-Петербурга
- ВВячеслав3 октября 2021Все супер! Интересно и главное не скучно!
- ГГалина3 октября 2021Ещё бы горячего чая в конце экскурсии)