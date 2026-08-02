Из Геленджика - к природным памятникам Черноморского побережья
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
3000 ₽ за человека
Что посмотреть в Геленджике на экскурсиях?
В Геленджике красивая бухта и набережная, на которой стоит встретить закат, чтобы обзавестись яркими воспоминаниями на всю жизнь. Также имеются и природные, и архитектурные достопримечательности, разнообразные аквапарки, водно-оздоровительный комплекс, знаменитое Гуамское ущелье. Это далеко не весь список того, что предстанет взору туриста
Местные экскурсоводы
Геленджик – настоящая находка для туристов. Сам город и его окрестности буквально усеяны достопримечательностями, поэтому скучать там не придется. Чтобы познакомиться с Геленджиком, рекомендуется посетить несколько экскурсий, а после начать самостоятельное исследование.
На нашем сайте размещен обширный каталог предложений от гидов. Десятки экскурсий уже ждут вас!
Погружение прошло отлично! Инструктаж-четко и понятно, снаряжение в отличном состоянии. Само погружение прошло легко и интересно: кормили рыб, смотрели якоря, видели краба. С нетерпением ждём фото! Огромное спасибо инструкторам Алексею, Александру и Игорю!!!
Александр,провел замечательную экскурсию. Рассказывал много различной информации,которая была интересно доступно изложена. Маршрут экскурсии очень хороший и охватывает сразу много значимых мест. Автомобиль в прекрасном чистом состоянии,заботится об отдыхающих предлагает воду. Спасибо большое,Александру✨☀️✨🙏
Сегодня все случилось! Первое погружение. Честно, решились с дочкой нырнуть, хотя и сами спортсмены, пловцы, но погружение это другое. Другое читать дальшеуменьшить
измерение. Хотелось отдельно отметить инструкторов, очень нужный и интересный инструктаж, узнали, много нужного. Погружение, грамотное, размеренное. Как для новичков, все хорошо. Получили положительные эмоции и опыт. По итогу выдали сертификат, которым будем "хвастаться" дома и конечно фото и видео, которое останутся на память.
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в августе 2026
Сейчас в Геленджике можно забронировать 138 экскурсий и билетов от 725 до 32 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2002 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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