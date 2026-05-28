Вас ждёт красивый город с историей и большими планами на будущее.
В нашем маршруте два мыса, панорамы с обрыва Круча, новый храм и чистый пляж, где можно поплавать при желании.
За 3 часа вы узнаете о Геленджике без скучных фактов, взглянете на город глазами местных и поймете, почему ему всегда улыбается солнце.
В нашем маршруте два мыса, панорамы с обрыва Круча, новый храм и чистый пляж, где можно поплавать при желании.
За 3 часа вы узнаете о Геленджике без скучных фактов, взглянете на город глазами местных и поймете, почему ему всегда улыбается солнце.
Описание экскурсии
Проехать и погулять по Геленджику и окрестностям:
- «Белый мыс» — это первый в России и в мире «винный город», который открылся в Геленджике в июне 2026 года. Это не просто винодельня, а огромный культурно-развлекательный комплекс на набережной площадью более 42 000 м². Его главная цель — влюбить гостей в российское вино и показать историю отечественного виноделия.
- Толстый мыс, чтобы сфотографировать большой Геленджикский маяк, увидеть открытое море. Сегодня здесь находится новый район города. На его территории построены современные коттеджи, уютные дома, мини-отели.
- Собор Андрея Первозванного и Андреевский парк — одна из лучших смотровых в городе. Там же находится озеро с красноухими черепахами, зеленью и розами. В храме вы увидите частички мощей апостола Андрея Первозванного.
- Шато де Талю — кусочек Франции на Черноморском побережье, одна из самых популярных локаций с виноградником, замком и французским двориком с фонтаном. Здесь мы погуляем, сделаем потрясающие фото, зайдём в фирменный магазин.
Геленджик без заученных фраз
Легко и увлекательно я расскажу о прошлом города-курорта: о том, кто населял эти земли раньше и как Геленджик расцвёл при советской власти. Я покажу вам фотографии старого Геленджика, и вы проникнетесь атмосферой того времени, когда зарождалась южная интеллигенция. Поговорим и о современной жизни города и его активном развитии.
Хотите продлить путешествие?
Мы забронируем для вас столик в кафе с черноморской кухней и местными винами. В первый визит — welcome drink в подарок.
Организационные детали
- Транспортные расходы включены в стоимость
- Я подстраиваюсь под любую компанию путешественников, поэтому маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям
- Если вы хотите искупаться в море, возьмите с собой купальные принадлежности; если любите фотографироваться — советую надевать что-то летящее!
Дополнительные расходы:
- Перекусы, чай/кофе
- Мы посетим фирменный магазин при заводе Шато Де Талю, где вы сможете приобрести вино, а также сувениры
- На обед можем забронировать стол в ресторане (с комплиментом от заведения)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1780 туристов
Мой профессиональный подход и профильное образование в винном мире определили мою особую страсть — винные путешествия. Лично провожу программы с организацией от логистики до атмосферы, чтобы вы ни о чём
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 59 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Дата посещения: 28 мая 2026
Все отлично и познавательно. Спасибо!
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Б
Отличная экскурсия для тех кто приехал первый раз в город Геленжик! Нам понравилось! Спасибо!
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Спасибо Александру за экскурсию по Геленджику. Посмотрели город, послушали про историю этого места, дети были в восторге от черепах:))
Все вовремя, удобно, интересно.
Все вовремя, удобно, интересно.
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Н
Были на экскурсии Город мечты - Геленджик с гидом Анной 31.07.2026. Все прошло по плану, посмотрели интересные места, было время и для фото, и для отдыха (маме было немного трудновато
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И
Евгений очень квалифицированный гид, подача материала ориентирована на разный возраст, смог одинаково заинтересовать и взрослых и ребенка 11 лет. Даже несмотря на то, что погода подкачала, нам удалось все увидеть и рассмотреть. Однозначно рекомендую к посещению экскурсию и гида
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И
Интересная обзорная экскурсия по городу. Послушали рассказ Анны о древней истории Геленджика, посетили интересные, разнообразные туристические объекты, красивые панорамы. Вся поездка прошла в приятной, дружественной обстановке. Рекомендуем всем!
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