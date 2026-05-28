Вас ждёт красивый город с историей и большими планами на будущее. В нашем маршруте два мыса, панорамы с обрыва Круча, новый храм и чистый пляж, где можно поплавать при желании. За 3 часа вы узнаете о Геленджике без скучных фактов, взглянете на город глазами местных и поймете, почему ему всегда улыбается солнце.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Проехать и погулять по Геленджику и окрестностям:

«Белый мыс» — это первый в России и в мире «винный город», который открылся в Геленджике в июне 2026 года. Это не просто винодельня, а огромный культурно-развлекательный комплекс на набережной площадью более 42 000 м². Его главная цель — влюбить гостей в российское вино и показать историю отечественного виноделия.

Толстый мыс, чтобы сфотографировать большой Геленджикский маяк, увидеть открытое море. Сегодня здесь находится новый район города. На его территории построены современные коттеджи, уютные дома, мини-отели.

Собор Андрея Первозванного и Андреевский парк — одна из лучших смотровых в городе. Там же находится озеро с красноухими черепахами, зеленью и розами. В храме вы увидите частички мощей апостола Андрея Первозванного.

Шато де Талю — кусочек Франции на Черноморском побережье, одна из самых популярных локаций с виноградником, замком и французским двориком с фонтаном. Здесь мы погуляем, сделаем потрясающие фото, зайдём в фирменный магазин.

Геленджик без заученных фраз

Легко и увлекательно я расскажу о прошлом города-курорта: о том, кто населял эти земли раньше и как Геленджик расцвёл при советской власти. Я покажу вам фотографии старого Геленджика, и вы проникнетесь атмосферой того времени, когда зарождалась южная интеллигенция. Поговорим и о современной жизни города и его активном развитии.

Хотите продлить путешествие?

Мы забронируем для вас столик в кафе с черноморской кухней и местными винами. В первый визит — welcome drink в подарок.

Организационные детали

Транспортные расходы включены в стоимость

Я подстраиваюсь под любую компанию путешественников, поэтому маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям

Если вы хотите искупаться в море, возьмите с собой купальные принадлежности; если любите фотографироваться — советую надевать что-то летящее!

Дополнительные расходы: