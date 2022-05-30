Город мечты Геленджик

Познакомиться с курортом и полюбить его на авто-пешеходной экскурсии

Вас ждет красивый город с историей и большими планами на будущее.

В нашем маршруте прогулка по самой длинной набережной России, два маяка, панорамы с обрыва Круча, новый храм и чистый пляж, где можно поплавать при желании.

За 4 часа вы узнаете о Геленджике без скучных фактов, взглянете на город глазами местных и поймете, почему ему всегда улыбается солнце.
Город мечты Геленджик
Город мечты Геленджик
Город мечты Геленджик
Город мечты Геленджик
Город мечты Геленджик
Город мечты Геленджик
Город мечты Геленджик
Город мечты Геленджик
Город мечты Геленджик
Город мечты Геленджик
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Проехать и погулять по Геленджику и окрестностям

В туре будет достаточно времени для неспешного променада по белоснежной набережной в тени пицундских сосен. Для экстремальных видов с каменистого обрыва Круча. Для того, чтобы «найти» древнее поселение Торик и храм Андрея Первозванного с сияющими золотыми куполами — я расскажу, кто его построил и благословил. Кроме того, вы увидите два маяка и знаменитый отель-ресторан «Хижина рыбака», где снимали фильм «Горько».

Геленджик без заученных фраз

Легко и увлекательно я расскажу о прошлом города-курорта: о том, кто населял эти земли раньше и как Геленджик расцвел при советской власти. В самых знаковых местах на набережной я покажу вам фотографии старого Геленджика, и вы проникнетесь атмосферой того времени, когда зарождалась южная интеллигенция. Поговорим и о современной жизни города и его активном развитии, а еще я посоветую вам заведения, где можно вкусно поужинать или выпить бокал игристого.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Из дополнительных расходов только личные расходы на сувениры, перекусы, чай/кофе
  • Я подстраиваюсь под любую компанию путешественников, поэтому маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям
  • Если вы хотите искупаться в море, возьмите с собой купальные принадлежности; если любите фотографироваться — советую надевать что-то летящее!
  • Экскурсию также можно начать и закончить в Кабардинке (доплата в этом случае — 700 руб.)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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