Экскурсии на автобусе в Геленджике

Найдено 6 экскурсий в категории «На автобусе» в Геленджике, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лаго-Наки, горы, пещеры, водопады и термальные источники
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
20 часов
5 отзывов
Лаго-Наки, горы, пещеры, водопады и термальные источники
Путешествие по Лаго-Наки подарит незабываемые впечатления. Вас ждут водопады, пещеры и термальные источники. Подходит для всех возрастов
Начало: Геленджик
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500 за человека
Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
2 отзыва
Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Пшаде. Водопады, родники и парки ждут вас. Окунитесь в мир природы и наслаждайтесь каждым моментом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 500 за человека
На природу: Гуамское ущелье
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
1 отзыв
На природу: Гуамское ущелье - групповая экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Гуамскому ущелью. Вас ждут захватывающие виды, редкие растения и интересные факты от опытных гидов
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по договоренности
Расписание: Суббота в 6:30
Сегодня в 12:30
15 июня в 06:30
3 000 за человека
Экскурсия в Новороссийск
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
9 отзывов
Экскурсия в Новороссийск
Начало: Улица Кирова, 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Cреда, Пятница в 13:30
Завтра в 08:30
12 июня в 13:30
1 000 за человека
Долина водопадов реки Жане
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Долина водопадов реки Жане
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 14:00
14 июня в 14:00
800 за человека
Лаго-Наки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
20 часов
Экскурсия в Лаго-Наки с посещением водопадов Руфабго и Хаджохской теснины
Откройте для себя красоту Адыгеи с комфортным трансфером из Геленджика. Потрясающие водопады, теснины и пещеры ждут вас
Начало: Геленджик
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    3 мая 2024
    Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
    Супер экскурсии с супер водителем Антоном!!! Масса впечатлений от увиденных красот!!! Спасибо! Спасибо! Спасибо!!!
  • Б
    Борис
    25 декабря 2023
    Лаго-Наки, горы, пещеры, водопады и термальные источники
    Спасибо за прекрасную поездку,иногда очень нужно просто насладиться моментом,вода очень способствует восстановлению жизненных сил. Все очень понравилось. Водитель хороший, веселый. Всем советую. Обратимся обязательно еще.
  • Т
    Трофим
    29 ноября 2023
    Лаго-Наки, горы, пещеры, водопады и термальные источники
    Замечательно провели время, очень понравилась организация поездки и ответственность гида,слушать рассказ было одно удовольствие.
  • А
    Ангелина
    27 ноября 2023
    Лаго-Наки, горы, пещеры, водопады и термальные источники
    Экскурсия длится долго, из-за может показаться утомительной,но нет,время проведенное с интересом пролетает незаметно! Все эти водопады,пещеры,виды просто захватывают дух,становишься частью всего этого!
  • K
    Kosty702
    5 сентября 2023
    Экскурсия в Новороссийск
    Экскурсия понравилась. Прекрасно эрудированный экскурсовод Елена Витальевна (если ошибся, извините) рассказала историю города. Мы посетили мемориал" Малая земля", узнали о героических людях
    читать дальше

    удерживающих плацдарм и участвующих в освобождении города от захватчиков. Побывали на крейсере" Михаил Кутузов". В этой экскурсии нужен ещё рассказ о батарее капитана Зубкова.

  • Ю
    Юрий
    25 августа 2023
    Экскурсия в Новороссийск
    Хорошая экскурсия, мне понравлась. Своя атмосфера города и много памятных мест, большая история города, было очень интересно и увлекательно, рекоммендую
  • П
    Полина
    1 августа 2023
    На природу: Гуамское ущелье
    Экскурсия красивая, везде ездили вовремя. Автобус хороший. Немного не понравился экскурсовод но в целом по организационным моментам все было ок, большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Лаго-Наки, горы, пещеры, водопады и термальные источники
  2. Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
  3. На природу: Гуамское ущелье
  4. Экскурсия в Новороссийск
  5. Долина водопадов реки Жане
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Грозовые ворота
  3. Шато де Талю
  4. Пшадские водопады
  5. Водопады Жане
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "На автобусе" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 800 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Геленджике на 2024 год на автобусе, 17 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам