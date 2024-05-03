1 чел.
По популярности
Мини-группа
20 часов
Лаго-Наки, горы, пещеры, водопады и термальные источники
Путешествие по Лаго-Наки подарит незабываемые впечатления. Вас ждут водопады, пещеры и термальные источники. Подходит для всех возрастов
Начало: Геленджик
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Пшаде. Водопады, родники и парки ждут вас. Окунитесь в мир природы и наслаждайтесь каждым моментом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 500₽ за человека
Групповая
18 часов
На природу: Гуамское ущелье - групповая экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Гуамскому ущелью. Вас ждут захватывающие виды, редкие растения и интересные факты от опытных гидов
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по договоренности
Расписание: Суббота в 6:30
Сегодня в 12:30
15 июня в 06:30
3 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия в Новороссийск
Начало: Улица Кирова, 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Cреда, Пятница в 13:30
Завтра в 08:30
12 июня в 13:30
1 000₽ за человека
Групповая
5 часов
Долина водопадов реки Жане
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 14:00
14 июня в 14:00
800₽ за человека
Групповая
20 часов
Экскурсия в Лаго-Наки с посещением водопадов Руфабго и Хаджохской теснины
Откройте для себя красоту Адыгеи с комфортным трансфером из Геленджика. Потрясающие водопады, теснины и пещеры ждут вас
Начало: Геленджик
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда3 мая 2024Супер экскурсии с супер водителем Антоном!!! Масса впечатлений от увиденных красот!!! Спасибо! Спасибо! Спасибо!!!
- ББорис25 декабря 2023Спасибо за прекрасную поездку,иногда очень нужно просто насладиться моментом,вода очень способствует восстановлению жизненных сил. Все очень понравилось. Водитель хороший, веселый. Всем советую. Обратимся обязательно еще.
- ТТрофим29 ноября 2023Замечательно провели время, очень понравилась организация поездки и ответственность гида,слушать рассказ было одно удовольствие.
- ААнгелина27 ноября 2023Экскурсия длится долго, из-за может показаться утомительной,но нет,время проведенное с интересом пролетает незаметно! Все эти водопады,пещеры,виды просто захватывают дух,становишься частью всего этого!
- KKosty7025 сентября 2023Экскурсия понравилась. Прекрасно эрудированный экскурсовод Елена Витальевна (если ошибся, извините) рассказала историю города. Мы посетили мемориал" Малая земля", узнали о героических людях
- ЮЮрий25 августа 2023Хорошая экскурсия, мне понравлась. Своя атмосфера города и много памятных мест, большая история города, было очень интересно и увлекательно, рекоммендую
- ППолина1 августа 2023Экскурсия красивая, везде ездили вовремя. Автобус хороший. Немного не понравился экскурсовод но в целом по организационным моментам все было ок, большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «На автобусе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "На автобусе" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 800 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Геленджике на 2024 год на автобусе, 17 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август