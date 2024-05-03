Н Надежда Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады) Супер экскурсии с супер водителем Антоном!!! Масса впечатлений от увиденных красот!!! Спасибо! Спасибо! Спасибо!!!

Б Борис Лаго-Наки, горы, пещеры, водопады и термальные источники Спасибо за прекрасную поездку,иногда очень нужно просто насладиться моментом,вода очень способствует восстановлению жизненных сил. Все очень понравилось. Водитель хороший, веселый. Всем советую. Обратимся обязательно еще.

Т Трофим Лаго-Наки, горы, пещеры, водопады и термальные источники Замечательно провели время, очень понравилась организация поездки и ответственность гида,слушать рассказ было одно удовольствие.

А Ангелина Лаго-Наки, горы, пещеры, водопады и термальные источники Экскурсия длится долго, из-за может показаться утомительной,но нет,время проведенное с интересом пролетает незаметно! Все эти водопады,пещеры,виды просто захватывают дух,становишься частью всего этого!

K Kosty702 Экскурсия в Новороссийск читать дальше удерживающих плацдарм и участвующих в освобождении города от захватчиков. Побывали на крейсере" Михаил Кутузов". В этой экскурсии нужен ещё рассказ о батарее капитана Зубкова. Экскурсия понравилась. Прекрасно эрудированный экскурсовод Елена Витальевна (если ошибся, извините) рассказала историю города. Мы посетили мемориал" Малая земля", узнали о героических людях

Ю Юрий Экскурсия в Новороссийск Хорошая экскурсия, мне понравлась. Своя атмосфера города и много памятных мест, большая история города, было очень интересно и увлекательно, рекоммендую