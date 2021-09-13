Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо

Открыть историю игристого в России, полюбоваться шоу поющих фонтанов и побывать в Новороссийске

5
3 отзыва
Поклонников дивных пейзажей и королевского напитка я приглашаю в путешествие к озеру Абрау! Оно спланировано вечером: так вы увидите знаменитое светомузыкальное шоу фонтанов и погуляете по набережной Новороссийска в огнях.

Кроме того, вы сможете посетить завод Абрау-Дюрсо и полюбуетесь видами со смотровых.

А я наполню эти 4 часа рассказами об истории края и о вине.
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо

Что вас ожидает

Путешествие в центр виноделия и русскую Ривьеру

Отправляемся к живописному озеру, которое спрятано от всех на высоте 85 метров над уровнем моря. Вы полюбуетесь зелеными холмами и синей водой со смотровой площадки у храма Ксении Петербургской и увидите фонтан-бутылку. По желанию покатаетесь на кораблике и посетите завод шампанских вин Абрау-Дюрсо. А я открою вам историю игристого напитка в России, расскажу, как Абрау пережил две войны и сухой закон.

🎉 Вечером мы посетим винный магазин и в 21:00 займем места на набережной, чтобы насладиться шоу поющих фонтанов — это водная феерия цвета и света на фоне ночного неба.

Интересная дорога с заездом в Новороссийск

По пути в Абрау вы узнаете о трагедии круизного лайнера Адмирал Нахимов и о других событиях из хроник побережья. Мы остановимся на нескольких смотровых площадках, в том числе с видом на бухту Дюрсо. А на обратной дороге вас ждет город-герой Новороссийск и прогулка по его ночной набережной с величественным крейсером Михаил Кутузов.

Организационные детали

  • Я заберу вас из вашей локации на своем авто (премиум-класса), транспортные расходы включены в стоимость
  • Дополнительно по желанию оплачивается экскурсия на завод Абрау-Дюрсо — 1000 руб., с дегустацией вин — 1200 руб.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в удобном вам месте в Геленджике
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Аннушка
Аннушка
Наша команда успешно провела более 150 экскурсий. Местные жители в Геленджике с 80х годов, знаем красивейшие места города и точки, где не будет огромного скопления людей. У наших гидов высшее образование в сфере международного менеджмента и туризма. Наша цель — открыть для вас атмосферные места, где даже у искушенного путешественника захватит дух.
Задать вопрос

3 настоящих отзыва от туристов

Е
13 сен 2021
Мне кажется нужно указывать, что возможна замена экскурсовода. Читала отзывы и хотела попасть к определенному экскурсоводу, а по факту прислали не того гида который был на сайте. Хотя экскурсовод которого прислали вел себя очень достойно. Заботился, старался угодить, помогал очень. Было комфортно и интересно. Но за такую цену высокую ожидала большего
Аннушка
Ответ гида:
Екатерина, спасибо за высокую оценку.
У нас на сайте есть информация о том, что работает группа экскурсоводов. В сезон может быть замена, так как разные обстоятельства, лучше будет другой гид, чем отмена экскурсии.
Так же стоимость экскурсии складывается не от «звезности гида», а из затрат на гсм, парковки, амортизацию авто.
Еще раз спасибо, за выбор нашей команды! Стараемся для вас!
Татьяна
18 авг 2021
Замечательный гид, позитивный настрой, подстраивается под настроение участников, отличное знание теоретического материала. Анна ответила на все наши вопросы и учла наши пожелания! Чудесная получилась прогулка по красивому месту!
Е
1 авг 2021
Замечательная экскурсия! Благодарим нашего гида Дмитрия, человека с потрясающим чувством юмора, за великолепный вечер! Всем рекомендуем!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Геленджика

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏛История и архитектура🏡Выездные#Абрау-Дюрсо#Популярные⛲️Фонтаны

Еще несколько похожих предложений в Геленджике

Из Геленджика — в идиллический Абрау-Дюрсо
Индивидуальная экскурсия
4.9
24
7 400
за 1-4 чел.
Из Геленджика — в идиллический Абрау-Дюрсо
Полюбоваться знаменитым озером, посетить арт-парк и посмотреть шоу поющих фонтанов
В «Абрау-Дюрсо» из Геленджика
Индивидуальная экскурсия
5
8
8 500
за 1-3 чел.
В «Абрау-Дюрсо» из Геленджика
Познакомиться с историей русского винного дома и продегустировать игристое шампанское
Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Геленджика
Индивидуальная экскурсия
4.8
6
5 000
за 1-10 чел.
Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Геленджика
Поездка в Абрау-Дюрсо познакомит вас с секретами российского шампенуаза и позволит пройти весь путь...
Ежедневно
Абрау-Дюрсо: эногастрономическое путешествие из Геленджика
Индивидуальная экскурсия
12 500
за 1-2 чел.
Абрау-Дюрсо: эногастрономическое путешествие из Геленджика
Прогуляться по «Русской Швейцарии» и посетить знаменитый завод игристых вин
Из Геленджика в загадочное Абрау-Дюрсо
Индивидуальный трансфер
5
3
7 400
за 1-4 чел.
Из Геленджика в загадочное Абрау-Дюрсо
Недалеко от Новороссийска на берегу прекрасного изумрудного озера лежит небольшой живописный поселок...
всю неделю с 9.00 до 15.00
Поездка на завод "Абрау-Дюрсо"
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
12 500
за 1-18 чел.
Поездка на завод "Абрау-Дюрсо"
На нашей экскурсии вас ждет знакомство с процессом производства вина от выращивания винограда до его...
Любое удобное время
На винодельню в Абрау Дюрсо
Индивидуальная экскурсия
12 700
за 1-7 чел.
На винодельню в Абрау Дюрсо
ежедневно с 8:00
Из Геленджика — в город-герой Новороссийск
Индивидуальная экскурсия
5
2
7 800
за 1-3 чел.
Из Геленджика — в город-герой Новороссийск
Историческая экскурсия по местам боевой, морской и трудовой славы города, которым гордится Россия
Аудиоэкскурсия "Дворянский Геленджик" : захватывающие истории, живописные виды и красивые легенды
Индивидуальная экскурсия
5
1
990
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия "Дворянский Геленджик" : захватывающие истории, живописные виды и красивые легенды
Геленджик - это необыкновенно притягательное место, которое природа щедро одарила не только красотой,...
Вы можете выбрать любое удобное время
Тайны Геленджика
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-4 чел.
Тайны Геленджика
Вы любите мистические и страшные истории, хотите знать все тайны города
каждый день, по согласованию
Винный тур по старинным винодельням Новороссийска
Индивидуальный тур
16 500
за 1-4 чел.
Винный тур по старинным винодельням Новороссийска
ежедневно
Offroad на мотоцикле - поездка на Электромотоцикле Эндуро
Индивидуальный трансфер
7 000
за 1 чел.
Offroad на мотоцикле - поездка на Электромотоцикле Эндуро
Путешествие на электроэндуро - это замечательная возможность полюбоваться природными красотами...
09:00, 15:00

Аннушка проводит ещё 2 экскурсии

Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Индивидуальная экскурсия
4.9
7
7 000
за 1-4 чел.
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Отправиться в путешествие по индивидуальному маршруту и увидеть самое интересное за 4 часа
Гебиусские водопады
Индивидуальная экскурсия
5
2
7 500
за 1-4 чел.
Гебиусские водопады
Отправиться за незабываемыми видами к комплексу живописных водопадов Большого Геленджика
У нас ещё много экскурсий 😎 в Геленджике. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Геленджике
🇷🇺