Что вас ожидает

Путешествие в центр виноделия и русскую Ривьеру

Отправляемся к живописному озеру, которое спрятано от всех на высоте 85 метров над уровнем моря. Вы полюбуетесь зелеными холмами и синей водой со смотровой площадки у храма Ксении Петербургской и увидите фонтан-бутылку. По желанию покатаетесь на кораблике и посетите завод шампанских вин Абрау-Дюрсо. А я открою вам историю игристого напитка в России, расскажу, как Абрау пережил две войны и сухой закон.

🎉 Вечером мы посетим винный магазин и в 21:00 займем места на набережной, чтобы насладиться шоу поющих фонтанов — это водная феерия цвета и света на фоне ночного неба.

Интересная дорога с заездом в Новороссийск

По пути в Абрау вы узнаете о трагедии круизного лайнера Адмирал Нахимов и о других событиях из хроник побережья. Мы остановимся на нескольких смотровых площадках, в том числе с видом на бухту Дюрсо. А на обратной дороге вас ждет город-герой Новороссийск и прогулка по его ночной набережной с величественным крейсером Михаил Кутузов.

Организационные детали