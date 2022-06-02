Полчаса в пути из Геленджика — и вы в культурном центре «Старый Парк», где соединились объекты разных культур и эпох. Мы пройдем по тематическим зонам, перемещаясь из Средневековья в Древний Египет, от славянских мотивов к кавказским. И конечно, окунемся в курортную жизнь Кабардинки на прогулке по набережной и Андреевскому парку.

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Что вас ожидает

Открыть курортную Кабардинку

Оказавшись в Кабардинке, первым делом мы совершим променад по набережной курорта — многие называют ее уменьшенной копией набережной Геленджика. Отсюда вы увидите почти весь город-герой Новороссийск. Затем мы посетим мыс Дооб, на котором возвышается памятник погибшим на теплоходе «Нахимов» в 1986 году. А на обратном пути погуляем по Андреевскому парку, где увидим редких черноморских черепах.

Старый парк: кругосветное путешествие

Посетим мы и главное место притяжения Кабардинки: это и первый в России частный театр, и ботанический сад, и музейный комплекс, и шедевр ландшафтного дизайна. Вы рассмотрите резьбу по дереву, детали русской избы и масштабное панно, посвященное лубочному искусству. А также прикоснетесь к культуре Античной Греции, Древнего Египта, европейского Средневековья и Ренессанса, восточных славян и не только. Мы осмотрим:

центральный павильон парка со сфинксами

акведук

Дом Востока

павильон Античности с храмом Зевса

средневековую дозорную башню

дом народов Кавказа

японский уголок

часовню Святого Николая Чудотворца и другие объекты Старого парка

Организационные детали