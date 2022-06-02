Оказавшись в Кабардинке, первым делом мы совершим променад по набережной курорта — многие называют ее уменьшенной копией набережной Геленджика. Отсюда вы увидите почти весь город-герой Новороссийск. Затем мы посетим мыс Дооб, на котором возвышается памятник погибшим на теплоходе «Нахимов» в 1986 году. А на обратном пути погуляем по Андреевскому парку, где увидим редких черноморских черепах.
Посетим мы и главное место притяжения Кабардинки: это и первый в России частный театр, и ботанический сад, и музейный комплекс, и шедевр ландшафтного дизайна. Вы рассмотрите резьбу по дереву, детали русской избы и масштабное панно, посвященное лубочному искусству. А также прикоснетесь к культуре Античной Греции, Древнего Египта, европейского Средневековья и Ренессанса, восточных славян и не только. Мы осмотрим: