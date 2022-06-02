Из Геленджика - в Старый парк Кабардинки

Прогуляться по курортному поселку и погрузиться в разные культуры - от Античной Греции до Японии

Полчаса в пути из Геленджика — и вы в культурном центре «Старый Парк», где соединились объекты разных культур и эпох.

Мы пройдем по тематическим зонам, перемещаясь из Средневековья в Древний Египет, от славянских мотивов к кавказским. И конечно, окунемся в курортную жизнь Кабардинки на прогулке по набережной и Андреевскому парку.
Из Геленджика - в Старый парк Кабардинки
Из Геленджика - в Старый парк Кабардинки
Из Геленджика - в Старый парк Кабардинки
Из Геленджика - в Старый парк Кабардинки
Из Геленджика - в Старый парк Кабардинки
Из Геленджика - в Старый парк Кабардинки
Из Геленджика - в Старый парк Кабардинки
Из Геленджика - в Старый парк Кабардинки
Из Геленджика - в Старый парк Кабардинки
Из Геленджика - в Старый парк Кабардинки
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Что вас ожидает

Открыть курортную Кабардинку

Оказавшись в Кабардинке, первым делом мы совершим променад по набережной курорта — многие называют ее уменьшенной копией набережной Геленджика. Отсюда вы увидите почти весь город-герой Новороссийск. Затем мы посетим мыс Дооб, на котором возвышается памятник погибшим на теплоходе «Нахимов» в 1986 году. А на обратном пути погуляем по Андреевскому парку, где увидим редких черноморских черепах.

Старый парк: кругосветное путешествие

Посетим мы и главное место притяжения Кабардинки: это и первый в России частный театр, и ботанический сад, и музейный комплекс, и шедевр ландшафтного дизайна. Вы рассмотрите резьбу по дереву, детали русской избы и масштабное панно, посвященное лубочному искусству. А также прикоснетесь к культуре Античной Греции, Древнего Египта, европейского Средневековья и Ренессанса, восточных славян и не только. Мы осмотрим:

  • центральный павильон парка со сфинксами
  • акведук
  • Дом Востока
  • павильон Античности с храмом Зевса
  • средневековую дозорную башню
  • дом народов Кавказа
  • японский уголок
  • часовню Святого Николая Чудотворца и другие объекты Старого парка

Организационные детали

  • Мы поедем на автомобиле Volkswagen Polo или Audi Q3. Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Старый парк: взрослые — 600 рублей, школьники — 300 рублей, детям до 7 лет бесплатно. Посещение Дома искусств — 200 рублей (по желанию).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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