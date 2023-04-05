Геленджик обзорная экскурсия

Обзорная экскурсия по Геленджику: путешествие в мир красоты и удивительных мест

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Путешествие — это целая жизнь, полная эмоций. А обзорная экскурсия в Геленджике — это солнце, море, горы, пьянящий аромат хвои и морского бриза. Спешите на экскурсию.
Геленджик обзорная экскурсия
Геленджик обзорная экскурсия
Геленджик обзорная экскурсия
Геленджик обзорная экскурсия
Геленджик обзорная экскурсия
Геленджик обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
5
апр
6
апр
7
апр
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Набережную
  • Андреевский парк
  • Дегустационный зал в Марьиной роще
  • Памятники поэтов и писателей
  • И другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Приятная прогулка по городу.
  • Прогулка получится незабываемая. Столько красоты сразу, что разбегаются глаза. А какие получаются фото! Загляденье. Теперь можно немного передохнуть в автобусе, пока вы едете обратно в Геленджик. Следующая остановка у знаменитой городской Стеллы. Здесь отличная смотровая площадка, с которой можно рассмотреть город и сделать красивые фото.
  • Вы прогуляетесь по красивейшей Центральной набережной, колоритной, белоснежной, самой протяженной в мире. Здесь исключительно пешеходная зона, тенистые сосны с терпким хвойным ароматом, цветники, фонтаны, скульптурные композиции, знаменитый створный маяк.
  • Последний пункт путешествия — прогулка по городу. Опытный гид покажет все достопримечательности, познакомит вас с историей этого места. Вы увидите Голубую бездну, парк «Олимп», дикие пляжи, скульптуру Ученого кота на дереве, Церковь вознесения господня и многое другое.

Важная информация:

Необходимо взять с собой: питьевую воду, напитки, легкий перекус, куртку или ветровку в зависимости от сезона, одежду для купания, головной убор. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно с мая по сентябрь

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные расходы
  • Опытный экскурсовод
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Кирова 12 или другая остановка по запросу
Завершение: ул. Кирова 12
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с мая по сентябрь
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Необходимо взять с собой: питьевую воду
  • Напитки
  • Легкий перекус
  • Куртку или ветровку в зависимости от сезона
  • Одежду для купания
  • Головной убор. Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Геленджика

Поездка по вершинам Геленджика
4 часа
🚗 На машине
Мини-группа
Организатор экскурсии Александр
Александр
48 отзывов
Поездка по вершинам Геленджика
Насладиться сказочными видами с высоты, зарядиться энергией гор и искупаться в водопаде
у вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте или Див...
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
1 700 за человека
Конная прогулка в горах Геленджика
1 час
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
Организатор экскурсии Юлиана
Юлиана
5 отзывов
Конная прогулка в горах Геленджика
Заняться верховой ездой и полюбоваться природными видами
в поселке Светлый или Геленджике по договоренности
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
1 500 за человека
Вечерний променад по Геленджику
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
14 отзывов
Вечерний променад по Геленджику
Познакомиться с городом в самые приятные часы и разобраться в переплетении его культур и эпох
в районе Толстого Мыса
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
65003 900 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Геленджике. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Геленджике
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ