Обзорная экскурсия по Геленджику: путешествие в мир красоты и удивительных мест
Путешествие — это целая жизнь, полная эмоций. А обзорная экскурсия в Геленджике — это солнце, море, горы, пьянящий аромат хвои и морского бриза. Спешите на экскурсию.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Набережную
- Андреевский парк
- Дегустационный зал в Марьиной роще
- Памятники поэтов и писателей
- И другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Приятная прогулка по городу.
- Прогулка получится незабываемая. Столько красоты сразу, что разбегаются глаза. А какие получаются фото! Загляденье. Теперь можно немного передохнуть в автобусе, пока вы едете обратно в Геленджик. Следующая остановка у знаменитой городской Стеллы. Здесь отличная смотровая площадка, с которой можно рассмотреть город и сделать красивые фото.
- Вы прогуляетесь по красивейшей Центральной набережной, колоритной, белоснежной, самой протяженной в мире. Здесь исключительно пешеходная зона, тенистые сосны с терпким хвойным ароматом, цветники, фонтаны, скульптурные композиции, знаменитый створный маяк.
- Последний пункт путешествия — прогулка по городу. Опытный гид покажет все достопримечательности, познакомит вас с историей этого места. Вы увидите Голубую бездну, парк «Олимп», дикие пляжи, скульптуру Ученого кота на дереве, Церковь вознесения господня и многое другое.
Важная информация:Необходимо взять с собой: питьевую воду, напитки, легкий перекус, куртку или ветровку в зависимости от сезона, одежду для купания, головной убор. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно с мая по сентябрь
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные расходы
- Опытный экскурсовод
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Кирова 12 или другая остановка по запросуЗавершение: ул. Кирова 12
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с мая по сентябрьЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- Необходимо взять с собой: питьевую воду
- Напитки
- Легкий перекус
- Куртку или ветровку в зависимости от сезона
- Одежду для купания
- Головной убор. Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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