Светлана проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по эпохам Геленджика

Я выстрою маршрут так, чтобы мы охватили и знаковые туристические локации Геленджика, и его малоизвестные, но не менее достойные внимания уголки. Вы представите, как менялся уклад жизни на берегах черноморской бухты, которая за сотни лет успела побывать и греческой колонией, и византийской гаванью, и российской крепостью, пока не превратилась в курортный город. Проникнетесь историей Геленджика и узнаете, какую роль сыграла русская интеллигенция в жизни некогда маленького селения у подножия Маркотхского хребта. А еще поймете, как мак-самосейка, французское название «Куплези» и лестное прозвище «Русская Ривьера» связаны с Геленджикской бухтой.

Бархатный вечер в южном городе

Вечерние декорации позволят нам не только избежать палящих лучей, но и погрузиться в атмосферу праздника, музыки и развлечений, которая наполняет Геленджик перед заходом солнца. Если захотите, во время прогулки я порекомендую вам геленджикские магазинчики, сувенирные лавки и кафе, расскажу, куда стоит отправиться в окрестностях города. По пути мы сможем заглянуть в уютную кофейню или побаловать себя пряным безалкогольным глинтвейном, слушая песни морских волн.