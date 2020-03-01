Светлана проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Вечерний променад по Геленджику

Познакомиться с городом в самые приятные часы и разобраться в переплетении его культур и эпох

Светлана
Задать вопрос
Светлана – ваш гид
Как и любой южный курортный город, по-настоящему Геленджик оживает и раскрывается во всей красе вечером.

Чтобы ощутить это, мы совершим приятный променад по набережной, любуясь морскими пейзажами и городскими достопримечательностями.

А по пути поговорим об истории Геленджика, насладимся легким бризом и выпьем ароматного глинтвейна.
3000 ₽
2550 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Толстого Мыса
Забронировать экскурсию
Вечерний променад по Геленджику
Вечерний променад по Геленджику

Что вас ожидает

Прогулка по эпохам Геленджика
Я выстрою маршрут так, чтобы мы охватили и знаковые туристические локации Геленджика, и его малоизвестные, но не менее достойные внимания уголки. Вы представите, как менялся уклад жизни на берегах черноморской бухты, которая за сотни лет успела побывать и греческой колонией, и византийской гаванью, и российской крепостью, пока не превратилась в курортный город. Проникнетесь историей Геленджика и узнаете, какую роль сыграла русская интеллигенция в жизни некогда маленького селения у подножия Маркотхского хребта. А еще поймете, как мак-самосейка, французское название «Куплези» и лестное прозвище «Русская Ривьера» связаны с Геленджикской бухтой.

Бархатный вечер в южном городе
Вечерние декорации позволят нам не только избежать палящих лучей, но и погрузиться в атмосферу праздника, музыки и развлечений, которая наполняет Геленджик перед заходом солнца. Если захотите, во время прогулки я порекомендую вам геленджикские магазинчики, сувенирные лавки и кафе, расскажу, куда стоит отправиться в окрестностях города. По пути мы сможем заглянуть в уютную кофейню или побаловать себя пряным безалкогольным глинтвейном, слушая песни морских волн.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия, поэтому выберите для прогулки, пожалуйста, одежду по погоде и удобную обувь.

Вечерний променад по Геленджику
Вечерний променад по Геленджику
Вечерний променад по Геленджику
Вечерний променад по Геленджику
Вечерний променад по Геленджику
Вечерний променад по Геленджику
Вечерний променад по Геленджику
Вечерний променад по Геленджику
Вечерний променад по Геленджику

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Толстого Мыса.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Светлана
Светлана
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана. Работа гида для меня — любимое профессиональное увлечение. Я провожу авторские экскурсии по Геленджику, винные и гастрономические путешествия по винодельням Краснодарского края. Постоянно ищу, пробую и реализую новые маршруты. С радостью познакомлю вас с любимым городом, в котором, как говорят, сбываются мечты. До встречи!
Напишите мне

Светлана проводит ещё 1 экскурсию

Добро пожаловать в Геленджик!Добро пожаловать в Геленджик!Добро пожаловать в Геленджик!
4000 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Исследовать знаковые места курортного города на душевной авто-пешеходной экскурсии
Вы погуляете по живописной набережной, бульварам и паркам, познакомитесь с традициями, культурой, историей и современным обликом гостеприимного Геленджика. Я расскажу о городских мифах, легендах и карнавале, а также дам ценные практические советы местного жителя.

Индивидуальные экскурсии в Геленджике

Джиппинг в село ПшадаДжиппинг в село ПшадаДжиппинг в село Пшада
От 12000 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Дивные водопады, величественные горы и мистические дольмены
Вам предстоит совершить путешествие по самым красивым местам в окрестностях села Пшада. Помимо захватывающего джиппинга, вы пройдете по ущелью между скал вдоль реки, где 6 каскадных водопадов плавно перетекают один в другой; побываете на территории таинственных дольменных комплексов и узнаете древние истории о местных затворниках; продегустриуете вина и горный мед, а хвойный воздух наполнит вас силами и энергией.
Джиппинг на Грозовые воротаДжиппинг на Грозовые воротаДжиппинг на Грозовые ворота
От 10000 за экскурсию
4 часа
Поездка в горы на место съемок кинофильма “Грозовые ворота” с посещением водопадов
Вам предстоит совершить увлекательную поездку в горы - вы увидите красивые водопады, загадаете желание возле волшебного дольмена, пообедаете на самой высокой точке горы Шахан, откуда открывается потрясающий вид на Главный Кавказский хребет. Кроме того, вы узнаете историю съемок многосерийного фильма, снятого по мотивам романа Александра Тамоникова «Рота уходит в небо», и сможете сделать памятные фотографии в стилизованной военной форме.
Путешествие к природным сокровищам ГеленджикаПутешествие к природным сокровищам ГеленджикаПутешествие к природным сокровищам Геленджика
От 9000 за экскурсию
5 часов
3 отзыва
Водопады рек Жане и Пшада, целительные дольмены и оздоровительный парк Инь-Янь
Приглашаем вас отправиться всей семьей в путешествие по самым живописным природным объектам и местам силы Геленджика. Вы насладитесь красотой горных рек Жане и Пшада, проедете по Пшадскому ущелью с плантациями персиков и яблок. Продегустируете лучшее местное вино и прочувствуете целебную энергетику древних дольменов, рядом с которыми время останавливается.

Выбирайте и другие экскурсии в Геленджике

На автомобилеГрупповыеИндивидуальныеОбзорныеВсеЗа городомПешкомНеобычные маршрутыНа мотоциклеСо скидкой