В течение трех часов вы увидите самые яркие и запоминающиеся места Геленджика.Маршрут соединит два маяка и две части города, позволяя вам ощутить дух современности и шарм истории.Начнем с новых курортных

районов, где вы насладитесь видами с обзорных площадок, пройдетесь по центральному причалу и встретите знаменитую скульптуру «Дама с собачкой». Затем перейдем к старому маяку, где каждый сможет загадать желание. Путешествие в прошлое Геленджика раскроет легенды о аргонавтах и местных традициях. Ваш гид не только покажет ключевые достопримечательности, но и поделится личными советами о лучших гастрономических местах, рынках, устричных и винных барах. Кофе-пауза в уютной кофейне добавит энергии и позволит насладиться местной атмосферой. Информация о курортных развлечениях поможет вам насладиться отдыхом в полной мере. Под конец экскурсии вы будете чувствовать себя как настоящий геленджичанин

Описание экскурсии

Места, где прячется душа города

Наш маршрут соединит два маяка Геленджика и две части города — современную и историческую. Сначала перед вами предстанут новые курортные районы: вы окажетесь на секретных обзорных площадках, увидите лучшие пляжи Геленджика, встретите «Даму с собачкой» на набережной и прогуляетесь по центральному причалу. Затем мы исследуем другую сторону бухты: рассмотрим старый действующий маяк и загадаем желание у колоритного маячника. Шаг за шагом вы погрузитесь в прошлое Геленджика: от современных традиций курорта — к легендам про аргонавтов.

Как приручить Геленджик: советы от местного жителя

Моя цель — не только открыть для вас ключевые места города, но и вооружить необходимой информацией, чтобы почувствовать себя своим в Геленджике. Я поделюсь гастрономической картой города: вы сможете раскрыть вкусы черноморской кухни в проверенных местах, узнаете о прелести южных рынков, о лучших устричных и винных барах, а также возьмете на примету несколько кофеен — в одной из них мы сделаем кофе-паузу. Не обойдем стороной и курортные развлечения: я расскажу, где лучше покататься на яхте и квадроциклах, и, разумеется, отвечу на ваши вопросы.

Организационные детали

Дополнительные расходы возможны по вашему желанию для гастрономического знакомства с местной кухней.