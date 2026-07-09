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От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком

Геленджик глазами местного: уникальные маяки, уютные кафе и богатая история в одной экскурсии
В течение трех часов вы увидите самые яркие и запоминающиеся места Геленджика.

Маршрут соединит два маяка и две части города, позволяя вам ощутить дух современности и шарм истории.

Начнем с новых курортных
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районов, где вы насладитесь видами с обзорных площадок, пройдетесь по центральному причалу и встретите знаменитую скульптуру «Дама с собачкой». Затем перейдем к старому маяку, где каждый сможет загадать желание. Путешествие в прошлое Геленджика раскроет легенды о аргонавтах и местных традициях.

Ваш гид не только покажет ключевые достопримечательности, но и поделится личными советами о лучших гастрономических местах, рынках, устричных и винных барах. Кофе-пауза в уютной кофейне добавит энергии и позволит насладиться местной атмосферой. Информация о курортных развлечениях поможет вам насладиться отдыхом в полной мере. Под конец экскурсии вы будете чувствовать себя как настоящий геленджичанин

5
58 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Уникальный маршрут от маяка до маяка
  • 🏖️ Посещение лучших пляжей Геленджика
  • ☕ Кофе-пауза в чудесной кофейне
  • 🗺️ Гастрономическая карта города
  • 📜 Увлекательные истории и легенды
  • 🎣 Советы по курортным развлечениям
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком

Что можно увидеть

  • Секретные обзорные площадки
  • Лучшие пляжи Геленджика
  • Дама с собачкой
  • Центральный причал
  • Старый маяк

Описание экскурсии

Места, где прячется душа города

Наш маршрут соединит два маяка Геленджика и две части города — современную и историческую. Сначала перед вами предстанут новые курортные районы: вы окажетесь на секретных обзорных площадках, увидите лучшие пляжи Геленджика, встретите «Даму с собачкой» на набережной и прогуляетесь по центральному причалу. Затем мы исследуем другую сторону бухты: рассмотрим старый действующий маяк и загадаем желание у колоритного маячника. Шаг за шагом вы погрузитесь в прошлое Геленджика: от современных традиций курорта — к легендам про аргонавтов.

Как приручить Геленджик: советы от местного жителя

Моя цель — не только открыть для вас ключевые места города, но и вооружить необходимой информацией, чтобы почувствовать себя своим в Геленджике. Я поделюсь гастрономической картой города: вы сможете раскрыть вкусы черноморской кухни в проверенных местах, узнаете о прелести южных рынков, о лучших устричных и винных барах, а также возьмете на примету несколько кофеен — в одной из них мы сделаем кофе-паузу. Не обойдем стороной и курортные развлечения: я расскажу, где лучше покататься на яхте и квадроциклах, и, разумеется, отвечу на ваши вопросы.

Организационные детали

Дополнительные расходы возможны по вашему желанию для гастрономического знакомства с местной кухней.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Толстого Мыса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 363 туристов
Приветствую! Меня зовут Катерина, я увлекаюсь путешествиями, занимаюсь авторским туризмом и работаю гидом. Мое сердце принадлежит Геленджику, и я с гордостью делюсь своей любовью к этому удивительному месту вместе с
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единомышленниками. Мы объединились, чтобы пригласить вас в захватывающее путешествие по истории и современной жизни Геленджика, открыв вам весь его многогранный мир красоты и развлечений. Наша цель — раскрыть все тайны города, познакомить с гастрономическими сокровищами Черноморского побережья. Девиз нашего города звучит гордо: «Геленджик — место, где ты счастлив». И мы с удовольствием готовы поделиться с вами тайной этого счастья! Добро пожаловать в увлекательное путешествие по Геленджику, где каждый момент наполнен радостью и удивительными впечатлениями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 58 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
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3
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2
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Елена
Совершили экскурсию по набережной Геленджика от маяка до маяка. Всё очень понравилось! Экскурсия была в индивидуальном формате для двух человек. Экскурсовод Ксения уделила нам максимум внимания! Она рассказала нам очень много интересного о прошлом, настоящем и будущем Геленджика. Большое спасибо Ксении! Рекомендуем!
Совершили экскурсию по набережной Геленджика от маяка до маяка. Всё очень понравилось! Экскурсия была в индивидуальном
Совершили экскурсию по набережной Геленджика от маяка до маяка. Всё очень понравилось! Экскурсия была в индивидуальном
Совершили экскурсию по набережной Геленджика от маяка до маяка. Всё очень понравилось! Экскурсия была в индивидуальном
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Владимир
25 января у нас была великолепная по всем параметрам экскурсия от замечательного экскурсовода Елены, глубоко знающей историю и культуру края, любящей Геленджик и захватывающе интересно о нём рассказывающей.
Мы вместе неспешно
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гуляли «От маяка до маяка…», осматривая детально все любопытные историко-культурные и природные объекты города-курорта Геленджика, спускались к морю, слушая завораживающее повествование Елены о прошлом, настоящем и будущем этого уникального места, воспринимая его ногами и глазами.
Узнали для себя много нового и познавательного, а время пронеслось просто незаметно, хотя мы ходили более трёх часов кряду.
Вместе с экскурсоводом, по нашей просьбе, заходили смотреть несколько ресторанов и кафе, чтобы выбрать наилучший для празднования вечером Дня рождения супруги (потому на несколько дней и прилетели сюда!): остановились на самом атмосферном (по расположению, внешнему и внутреннему дизайну) и оказавшемся к тому же весьма вкусным ресторане «На круче». Вместе также посетили салон авторских сувениров и сделали очень приятные памятные приобретения.
По пути было много красивых фотолокаций, и Елена всегда предлагала помочь, чтобы сфотографировать нас вместе!
Подытоживая, можно заключить, что случился прекрасный экскурсионный день, вдохновляющий на любовь к замечательному Геленджику… Благодаря профессионализму и доброжелательству Елены, детальному неформальному рассказу о городе, его особенностях и будущем развитии, а также правильно совместно выбранному ресторану для вечернего праздника, - День рождения в Геленджике удался на славу!
Искренняя признательность Елене за совместно проведённое время, а организатору Екатерине большая благодарность за такого исключительно компетентного гида!

Семейная пара из Москвы – Владимир Клюев и Марина Захаренко

25 января у нас была великолепная по всем параметрам экскурсия от замечательного экскурсовода Елены, глубоко знающей
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Игорь
Отличная развлекательно-познавательная прогулка с Ксенией! Устали, но остались довольны. Позже воспользовались рекомендациями Ксении и посетили несколько достойных мест. Створный маяк мы через несколько дней уже специально наблюдали во время прогулки на яхте, зная, где его искать, и понимая, как он работает. Это было интересно 🙂
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Н
Спасибо Ксении за отличную прогулку по Геленджику. Интересно, живо, с большой любовью к городу. Рекомендую теи, кто хочет узнать об интересных местах.
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Андрей
Отличная экскурсия. Просто экскурс и погружение в Геленджик его историю. Спасибо. Родилась песня
Отличная экскурсия. Просто экскурс и погружение в Геленджик его историю. Спасибо. Родилась песня
Отличная экскурсия. Просто экскурс и погружение в Геленджик его историю. Спасибо. Родилась песня
Отличная экскурсия. Просто экскурс и погружение в Геленджик его историю. Спасибо. Родилась песня
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Варвара
Заказала экскурсию до отъезда. Мы пошли на неё на следующий день после приезда в Геленджик. Обязательно стоит сходить на экскурсию вначале, потому что как раз покажут все пляжи и все,
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что есть на набережной. Рассказали где вкусно, где дешевле, как лучше… Экскурсовод Сергей ответил на все вопросы и про город, и про отдых. Я хотела сфотографировать маяк на закате, поэтому взяла экскурсию, но получила гораздо больше. Мы были вдвоём с мужем, пока шли, Сергей нас везде сам фотографировал, предлагал передохнуть, не торопил. Мы довольны и особенно рекомендуем тем, кто в городе впервые. Ходить много, пешком. 8 км

Заказала экскурсию до отъезда. Мы пошли на неё на следующий день после приезда в Геленджик. Обязательно
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