Маршрут соединит два маяка и две части города, позволяя вам ощутить дух современности и шарм истории.
Начнем с новых курортных
6 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Уникальный маршрут от маяка до маяка
- 🏖️ Посещение лучших пляжей Геленджика
- ☕ Кофе-пауза в чудесной кофейне
- 🗺️ Гастрономическая карта города
- 📜 Увлекательные истории и легенды
- 🎣 Советы по курортным развлечениям
Что можно увидеть
- Секретные обзорные площадки
- Лучшие пляжи Геленджика
- Дама с собачкой
- Центральный причал
- Старый маяк
Описание экскурсии
Места, где прячется душа города
Наш маршрут соединит два маяка Геленджика и две части города — современную и историческую. Сначала перед вами предстанут новые курортные районы: вы окажетесь на секретных обзорных площадках, увидите лучшие пляжи Геленджика, встретите «Даму с собачкой» на набережной и прогуляетесь по центральному причалу. Затем мы исследуем другую сторону бухты: рассмотрим старый действующий маяк и загадаем желание у колоритного маячника. Шаг за шагом вы погрузитесь в прошлое Геленджика: от современных традиций курорта — к легендам про аргонавтов.
Как приручить Геленджик: советы от местного жителя
Моя цель — не только открыть для вас ключевые места города, но и вооружить необходимой информацией, чтобы почувствовать себя своим в Геленджике. Я поделюсь гастрономической картой города: вы сможете раскрыть вкусы черноморской кухни в проверенных местах, узнаете о прелести южных рынков, о лучших устричных и винных барах, а также возьмете на примету несколько кофеен — в одной из них мы сделаем кофе-паузу. Не обойдем стороной и курортные развлечения: я расскажу, где лучше покататься на яхте и квадроциклах, и, разумеется, отвечу на ваши вопросы.
Организационные детали
Дополнительные расходы возможны по вашему желанию для гастрономического знакомства с местной кухней.
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