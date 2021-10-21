От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком

Подобрать ключ к городу-курорту и открыть его секретные и знаковые места на обзорной прогулке

5
14 отзывов
За 3 часа перед вами откроются визитные карточки и потайные сокровища Геленджика — от секретных обзорных площадок до романтичных маяков.

Вы перенесетесь в разные эпохи города, заглянете в чудесную кофейню и загадаете желание у старого маячника.

А я приправлю нашу прогулку увлекательными историями и поделюсь с вами гастрономической картой Геленджика.
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком

Что вас ожидает

Места, где прячется душа города

Наш маршрут соединит два маяка Геленджика и две части города — современную и историческую. Сначала перед вами предстанут новые курортные районы: вы окажетесь на секретных обзорных площадках, увидите лучшие пляжи Геленджика, встретите «Даму с собачкой» на набережной и прогуляетесь по центральному причалу. Затем мы исследуем другую сторону бухты: рассмотрим старый действующий маяк и загадаем желание у колоритного маячника. Шаг за шагом вы погрузитесь в прошлое Геленджика: от современных традиций курорта — к легендам про аргонавтов.

Как приручить Геленджик: советы от местного жителя

Моя цель — не только открыть для вас ключевые места города, но и вооружить необходимой информацией, чтобы почувствовать себя своим в Геленджике. Я поделюсь гастрономической картой города: вы сможете раскрыть вкусы черноморской кухни в проверенных местах, узнаете о прелести южных рынков, о лучших устричных и винных барах, а также возьмете на примету несколько кофеен — в одной из них мы сделаем кофе-паузу. Не обойдем стороной и курортные развлечения: я расскажу, где лучше покататься на яхте и квадроциклах, и, разумеется, отвечу на ваши вопросы.

Организационные детали

Дополнительные расходы возможны по вашему желанию для гастрономического знакомства с местной кухней.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе Толстого Мыса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Екатерина
Екатерина
Привет, меня зовут Катерина! Я увлекаюсь путешествиями, занимаюсь авторским туризмом, а также работаю гидом. Я очень люблю свой город, участвую в его жизни. Хочу познакомить путешественников с историей и современной жизнью Геленджика, со всем спектром его красот и развлечений, а также раскрыть все гастрономические сокровища Черноморья. Девиз моего города: «Геленджик — место, где ты счастлив», и я готова поделиться секретом нашего счастья!
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14 реальных отзывов от туристов

В
21 окт 2021
Содержательно, познавательно, легко, с юмором, душевно!
Ирина
28 сен 2021
Спасибо Екатерине за прекрасную и увлекательную прогулку, за интересную беседу.
Очень объёмно, многогранно, легко и познавательно.
Всегда приятно иметь дело с профессионалом!
Когда с любовью, то это всегда заразительно)
И
28 сен 2021
Экскурсия с Екатериной все равно что приятная прогулка с хорошим другом. Отличная рассказчица, любящая свой город и передающая это искрящееся чувство своим гостям. Спасибо за наши экскурсионные три часа, которые пролетели как одно мгновение!
Свирко
21 сен 2021
Спасибо огромное Екатерине за великолепно проведенную экскурсию! Рассказ про Геленджик был очень интересным и познавательным. Время в пути пролетело незаметно и я много нового узнал о городе.
Павел
20 сен 2021
Большая благодарность Екатерине за прекрасную, с душой проведённую экскурсию! Мы остались очень довольны! Было интересно, познавательно, экскурсия прошла на одном дыхании в форме непринуждённой прогулки и приятной беседы. Сразу чувствуется, что Екатерина любит своё дело, живет им, всегда может и готова ответить на любые вопросы, подсказать что-то. Очень доброжелательный и профессиональный человек. Мы получили большое удовольствие. Екатерина, большое-большое спасибо!
Regina
16 сен 2021
Екатерина приятная в общении девушка, располагает к себе, экскурсия больше похожа на дружескую беседу, где Екатерина, без сомнения, задает тон. Прекрасные виды, неспешная прогулка. Мы были в сентябре, поэтому жарко не было и не было усталости. Екатерина не местная, но принимает активное участие в жизни города, поэтому вы будете плавно перемещаться из прошлого в настоящее, а город уже не будет для вас просто точкой на карте, а обретет индивидуальность.
Маргарита
16 сен 2021
Прекрасная экскурсия для первого знакомства с городом, как и получилось у меня. Я оказалась здесь почти случайно, ничего про Геленджик не знала, а тут узнала многое. В рассказе Екатерины удачно соседствует история (греки, римляни, византийцы, генуэзцы, турки, потом русские + загадка дольменов - как ни удивительно, при обилие материала, все легко запомнилось, потому что было действительно интересно) и современность. Много про то, как город меняется на глазах и что при этом составляет его сущность. Про достоинства: солнце, море, вкусная еда + все расслабленные. После экскурсии местный слоган "Город, где ты счастлив" перестал казаться мне просто слоганом. Помимо рассказа, понравилась, конечно, и сама прогулка. Начали с секретного места над живописным обрывом, откуда виден красно-белый маяк и - главное - открытое море. Хочется сюда вернуться на закат. Дальше прошли половину, наверное, набережной - до второго, еще более красивого, маяка. Попутно родилась программа на оставшуюся часть поездки. Куда пойти, поплыть, поехать, где поесть или выпить вина. Екатерина ответила на все эти вопросы не в стиле "рекламная акция", а делясь личным опытом. В общем было живо, весело и познавательно. Классные 3 часа. Спасибо.

P.S. После экскурсии пошла в рекомендованное место - ресторанчик Rony Oyster. И осталась очень довольной.
Н
9 сен 2021
Отличная, содержательная прогулка от маяка до маяка от знающего и любящего своё дело человека, три часа пролетели для меня незаметно. Очень рекомендую данную экскурсию и экскурсовода. Екатерина, спасибо вам!
С
3 сен 2021
Экскурсия получилась атмосферной - раскаты грома и дождь стеной. Но все это окупилось приятной компанией, увлекательными рассказами, красивыми видами. Бонусом получили гастро путеводитель по заведениям на набережной, которым сразу же воспользовались и были очень приятно удивлены его полезностью и точностью, вплоть до выбора блюд. Совет планирующим посетить экскурсию - прислушайтесь к рекомендации гида по выбору времени начала экскурсии, и тогда виды на бухту предстанут перед вами во всей своей красе.
А
1 сен 2021
Большое спасибо за экскурсию, хороший формат пешей экскурсии, немного устали ходить к концу, но причина скорее в довольно жаркой погоде. Экскурсия одновременно даёт нескучный ввод в историю и практическую часть.
Е
23 авг 2021
Экскурсия очень понравилась, а особенно понравилась экскурсовод Екатерина. Очень интересно рассказывала, замечательная позитивная девушка, любящая свой город.
Александра
20 авг 2021
С Екатериной 3 часа экскурсии пролетели в мгновение. Не было ощущения скучной экскурсии, было впечатление, что мы просто гуляем, а Екатерина больше всех любит поговорить)) Екатерина закрыла все наши самые главные вопросы «где поесть. », «что поделать. ». И причём по приезду сразу же встал вопрос, а наша встреча запланирована только на следующий день, Екатерина с радостью нам ответила в этот же день. Помимо наших вопросов была изложена история в таком формате, что было нескучно и максимально все усвоилось. Если Вы ищете гида по Геленджику, берите эту экскурсию - не сомневайтесь. С Екатериной было очень комфортно провести время и позадавать наболевшие вопросы. Спасибо!
Вероника
30 июля 2021
Замечательная экскурсия. Время пролетело незаметно. Прошли всю набережную, и даже больше, но совершенно не устали. Было очень интересно. Спасибо, Екатерина.
А
20 июля 2021
Екатерина отличный рассказчик и приятный собеседник. Излагает интересно, ёмко и без лишних слов.
Данный формат замечательно подходит для восприятия информации.
Благодаря Екатерине мы узнали насколько глубока и интересна история Геленджика.
А какие прекрасные гастрономические заведения она нам подсказала.
Словом, если хотите познакомиться с прошлым и настоящим Геленджика, с его нетривиальными местами, данная экскурсия - обязательна к посещению.
Огромная благодарность Екатерине.

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