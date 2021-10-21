Что вас ожидает

Места, где прячется душа города

Наш маршрут соединит два маяка Геленджика и две части города — современную и историческую. Сначала перед вами предстанут новые курортные районы: вы окажетесь на секретных обзорных площадках, увидите лучшие пляжи Геленджика, встретите «Даму с собачкой» на набережной и прогуляетесь по центральному причалу. Затем мы исследуем другую сторону бухты: рассмотрим старый действующий маяк и загадаем желание у колоритного маячника. Шаг за шагом вы погрузитесь в прошлое Геленджика: от современных традиций курорта — к легендам про аргонавтов.

Как приручить Геленджик: советы от местного жителя

Моя цель — не только открыть для вас ключевые места города, но и вооружить необходимой информацией, чтобы почувствовать себя своим в Геленджике. Я поделюсь гастрономической картой города: вы сможете раскрыть вкусы черноморской кухни в проверенных местах, узнаете о прелести южных рынков, о лучших устричных и винных барах, а также возьмете на примету несколько кофеен — в одной из них мы сделаем кофе-паузу. Не обойдем стороной и курортные развлечения: я расскажу, где лучше покататься на яхте и квадроциклах, и, разумеется, отвечу на ваши вопросы.

Организационные детали

Дополнительные расходы возможны по вашему желанию для гастрономического знакомства с местной кухней.