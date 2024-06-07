1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
Геленджик глазами местного: уникальные маяки, уютные кафе и богатая история в одной экскурсии
Начало: В районе Толстого Мыса
«Сначала перед вами предстанут новые курортные районы: вы окажетесь на секретных обзорных площадках, увидите лучшие пляжи Геленджика, встретите «Даму с собачкой» на набережной и прогуляетесь по центральному причалу»
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
4 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Геленджик и «Голубая бездна»: история, набережная, винодельня
Геленджик во всем его великолепии: панорамы, история и уютные уголки. Персональный гид раскроет все тайны
«Центр и парки Геленджика + поездка на обзорную площадку «Голубая бездна»»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
8 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Геленджик: экскурсионное путешествие с персональным гидом
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Геленджику с экспертом, знающим каждый уголок города
Начало: Из места проживания гостя
«Вы погуляете по живописной набережной, бульварам и паркам, познакомитесь с традициями, культурой, историей и современным обликом гостеприимного Геленджика»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Геленджик и винодельня Шато де Талю: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по Геленджикской бухте, полюбуйтесь видами с Толстого и Тонкого мысов, посетите винодельню Шато де Талю и продегустируйте местное вино
«Далее едем на обзорную экскурсию по городу или на скалу Парус в Прасковеевку, где устроим пикник у моря»
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Геленджик: обзорная экскурсия
Начало: Геленджик, Улица Кирова, 12/ по запросу
«Опытный гид покажет вам все главные достопримечательности, познакомит вас с историей посещаемых мест»
Расписание: Ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Геленджику: путешествие по культурным сокровищам
Погрузитесь в атмосферу Геленджика, открыв для себя его сокровища в увлекательной обзорной экскурсии
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
5 часов
Квадроциклы в Геленджике: от Дивноморского до скалы Парус
Погрузитесь в приключение по непроторенным тропам Геленджика на квадроциклах с захватывающими видами и купанием в озере
Начало: У вашего отеля в Геленджике
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 500₽ за человека
Фотопрогулка
6 часов
Фотопрогулка Абрау-Дюрсо из Геленджика: искусство, природа и история
Погрузитесь в атмосферу Абрау-Дюрсо с профессиональным фотографом, который сохранит ваши воспоминания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 июня 2024Спасибо!!! Приятно прогулялись!
- ССветлана7 мая 2024Вчера гуляли по набережной с Екатериной. Очень понравилось. Екатерина показала нам такие места, до которых мы сами никогда бы не
- ППолина5 мая 2024Экскурсия была очень интересной, не смотря на длительность маршрута понравилось и детям и главное собаке.
- ЕЕлена16 апреля 2024Путешествие с Аликом по Геленджику и окрестностям потрясающе. Хорошо спланированное перемещение по отличным точкам локации комфортно и неутомительно, информация воспринимается легко. Рекомендую к посещению. Алик, спасибо большое за прекрасное начало нашего отпуска.
- ЕЕкатерина15 апреля 2024Экскурсия очень хорошая. Проводил экскурсию Алик. Маршрут продуман до мелочей. Информация изложена грамотно и доступно. Получили полное представление о городе
- ИИрина7 января 2024Потрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатом
- ЕЕлена5 января 2024Великолепно организованное знакомство с городом! Проведён мастерски! Пешеходный маршрут выстроен по самым видовым и интересным местам, и на комфортабельном автомобиле
- ЮЮрий1 сентября 2023Отличная экскурсия, многое узнал о Геленджике, рекомендую!
- ООксана29 августа 2023Все очень организованно. Экскурсия понравилась.
- ЕЕлена29 августа 2023Замечательная экскурсия. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Обзорные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 800 до 18 500. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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