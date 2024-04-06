Винный тур от Краснодара до Геленджика

Групповой тур в Геленджике
Посетим 5 знаковых виноделен с дегустациями, прогуляемся по Краснодару и Новороссийску и насладимся окончанием бархатного сезона в Геленджике.

Это познавательное, вкусное и комфортное 8-дневное путешествие в небольшой группе идеально подойдет для любителей хорошего вина, необычной еды и неспешных променадов.

И, конечно, вы оцените уровень отелей и ресторанов, которые мы предлагаем! Тур реализуется в указанные даты при наборе группы от 10 участников.
Винный тур от Краснодара до Геленджика
Винный тур от Краснодара до Геленджика
Винный тур от Краснодара до Геленджика
Винный тур от Краснодара до Геленджика
Винный тур от Краснодара до Геленджика
Винный тур от Краснодара до Геленджика
Винный тур от Краснодара до Геленджика
Винный тур от Краснодара до Геленджика
Винный тур от Краснодара до Геленджика
Винный тур от Краснодара до Геленджика
Винный тур от Краснодара до Геленджика
Винный тур от Краснодара до Геленджика
Винный тур от Краснодара до Геленджика
Винный тур от Краснодара до Геленджика
Винный тур от Краснодара до Геленджика
Ближайшие даты:
6
апр
20
апр
27
апр

Что вас ожидает:

Продегустируем более 30 вин
Продегустируем более 30 вин
Причем многие из них — в сочетании с домашними сырами, авторскими гастропарами или деликатесами из улиток
Эстетика французского замка
Эстетика французского замка
Побываем в роскошном шато с парковой зоной и видом на пышные виноградники, бухту и гору Маркотх
Неспешные променады вдоль моря
Неспешные променады вдоль моря
Насладимся свежим морским бризом и панорамой живописных курортных набережных
Изучим тонкости гаражного виноделия
Изучим тонкости гаражного виноделия
Узнаем всё об этом оригинальном методе производства — почему «гараж» и почему это вкусно:)
Согревающие вечерние купания
Согревающие вечерние купания
Расслабиться в горячем бассейне под открытым небом — всегда приятно, а в конце бархатного сезона — особенно!
Комфортное путешествие на «Ласточке»
Комфортное путешествие на «Ласточке»
Из Адлера до Туапсе мы будем ехать по побережью, а дальше — по горной местности

Программа тура по дням

1 день

Сочи - Краснодар

Прилёт в аэропорт Сочи и пересадка на поезд «Ласточка», отбывающий прямо из аэропорта в Краснодар в 12:41. Время в пути — 5 часов 31 минута.

До Туапсе вы едете по берегу Черного моря и радуетесь, что не стоите в автомобильной пробке на серпантине.

От Туапсе начинается живописная дорога через горы. По прибытии в Краснодар в 18:12 — трансфер в комфортабельный отель IBIS Krasnodar, находящийся в двух шагах от главной улицы и торгового центра «Галерея».

Свободное время на отдых и ужин. Советуем поужинать во флагмане кубанской кухни — ресторане «Станъ» на затоне реки Кубань недалеко от моста Поцелуев.

От отеля чуть больше 3 км по пешеходной улице Красной. Заблудиться невозможно.

Сочи - Краснодар
2 день

Экскурсия по Краснодару

В 1793 году казаки основали здесь поселение-крепость с названием Екатеринодар — «дар Екатерины».

В период Гражданской войны Екатеринодар становится одним из центров «Белого движения». В 1920 году город был взят Красной армией и переименован в Краснодар.

Об этом и многом другом нам расскажет опытный местный гид в ходе пешеходной экскурсии по столице Кубани. Экскурсия проходит по улице Красной — главной улице города, которая по выходным превращается в пешеходную зону.

Вечером обязательно нужно пройтись по парку Галицкого. Парк и стадион построены Сергеем Галицким — владельцем футбольного клуба «Краснодар». Недаром новый стадион называют Гализеем.

Экскурсия по КраснодаруЭкскурсия по Краснодару
3 день

Краснодар - «Долина Лефкадия» - Новороссийск

Переезд в «Долину Лефкадия» займет чуть больше двух часов. «Лефкадия» — уникальный российский проект, одновременно работающий в нескольких направлениях. Это и винодельческое хозяйство, и сыроварня, и овощеводство.

Местный терруар очень похож по своим климатическим условиям на итальянскую Тоскану. Территория виноградников занимает 80 гектаров.

Вкушаем авторскую кухню на свой вкус и за свой счёт. Ресторан «Амфора» предлагает продукты местного производства: от запечённого камамбера до бараньих язычков во французской подаче.

А потом идем на экскурсию по винодельне и дегустируем основную линейку вин.

К вечеру доберёмся до Новороссийска. Прогуляемся по живописной набережной.

Краснодар - «Долина Лефкадия» - НовороссийскКраснодар - «Долина Лефкадия» - НовороссийскКраснодар - «Долина Лефкадия» - НовороссийскКраснодар - «Долина Лефкадия» - Новороссийск
4 день

«Chateau Pinot» и Абрау-Дюрсо

Познакомимся с историей города-героя и порта Новороссийск в ходе короткой пешеходной экскурсии по набережной вдоль Цемесской бухты.

Увидим боевые корабли Черноморского флота, крейсер-музей «Михаил Кутузов» и несколько интересных памятников, каждый со своей историей.

Едем в винодельню «Chateau Pinot», расположенную на живописных склонах горы Колдун.

На обед можно присесть во вкусную пиццерию или же в «почтимишленовский» ресторан, который точно вас удивит.

После обеда знакомимся с регулярным парком и виноградниками, посещаем улиточную ферму и пробуем сет из 6 вин в сопровождении тех же улиток.

К концу дня мы окажемся на фантастическом озере Абрау, напоминающем Женевское озеро, в окружении зеленых гор.

«Chateau Pinot» и Абрау-Дюрсо«Chateau Pinot» и Абрау-Дюрсо«Chateau Pinot» и Абрау-Дюрсо«Chateau Pinot» и Абрау-Дюрсо«Chateau Pinot» и Абрау-Дюрсо
5 день

Усадьба «Семигорье» и Геленджик

Свободное утро в Новороссийске. Обедать едем в усадьбу «Семигорье». В атмосферных подвалах винодельни мы узнаем всё о так называемом гаражном виноделии, пришедшим к нам из Франции. Почему «гараж» и почему это вкусно?

Вкушаем 10 прекрасных вин в сопровождении домашних сыров.

После дегустации можно прогуляться по обширной зеленой территории вокруг живописного озера в окружении виноградников.

Недолгий переезд в Геленджик. Размещение в отеле «Дача» с подогреваемым бассейном в двух шагах от знаменитого променада.

Усадьба «Семигорье» и ГеленджикУсадьба «Семигорье» и ГеленджикУсадьба «Семигорье» и ГеленджикУсадьба «Семигорье» и ГеленджикУсадьба «Семигорье» и Геленджик
6 день

Геленджик и «Мысхако»

Свободное утро для прогулки. Поездка на винодельню «Мысхако». В 1869 году здесь были заложены первые виноградники, и вскоре Каберне Мысхако считалось одним из лучших красных вин Российской Империи.

В годы СССР винсовхоз «Малая Земля» обслуживал в основном партийную элиту. В 1993 винодельня вернула себе историческое название и прошла полное технологическое перевооружение в 2006 г.

Сегодня «Мысхако» - завод полного цикла с потенциалом производства в 6 миллионов бутылок вина в год. Наша экскурсия завершится обедом.

Это будет не просто обед, а дегустация линейки из 8 лучших вин в сочетании с гастропарами от шефа ресторана «1869».

Возвращение в Геленджик.

Геленджик и «Мысхако»Геленджик и «Мысхако»Геленджик и «Мысхако»
7 день

Геленджик и «Chateau de Talu»

Свободное утро для спортивного променада.

Совсем рядом на Толстом мысе над Геленджикской бухтой находится современная винодельня «Chateau de Talu».

Она покоряет каждого, кто сюда приезжает, замком в стиле французского шато, классическим парковым ансамблем, видом на шелестящие свежестью виноградники, склоны горы Маркотх и море.

После подробной экскурсии по винодельне мы дегустируем линейку из 6 премиальных вин Cuvee Premium. По желанию остаемся на обед в ресторане, входящем в тройку лучших ресторанов края.

Возвращаемся в Геленджик.

Геленджик за последние несколько лет сильно похорошел. Это ощущение рождается благодаря чистой и продуманной набережной: она белоснежной балюстрадой обрамляет всю бухту и в сочетании с синим морем смотрится нарядно.

Оцените по достоинству этот предлинный променад длиной почти 9 км, но не забывайте, что только у нас в отеле бассейн подогревается до +33 градусов! Ресторан отеля «Дача» тоже заслуживает особого внимания.

Геленджик и «Chateau de Talu»Геленджик и «Chateau de Talu»Геленджик и «Chateau de Talu»Геленджик и «Chateau de Talu»Геленджик и «Chateau de Talu»
8 день

Геленджик - Туапсе - Сочи

Собираемся домой!

Короткий переезд до станции Туапсе на микроавтобусе займет менее 3 часов.

Эта часть дороги вдоль моря не пролегает по горным серпантинам и достаточно комфортна. В Туапсе мы сядем на комфортабельную электричку, которая довезёт нас до аэропорта Адлера за 2 часа 47 минут.

Время прибытия в аэропорт — 16:24. Рекомендуемое время вылета домой — после 18:00.

Геленджик - Туапсе - Сочи

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях в Краснодаре, в Новороссийске и в Геленджике.

Мы проживаем в тщательно подобранных отелях с наилучшими отзывами.

Предусматривается размещение в двухместных номерах с завтраками.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Ibis Krasnodar

2 ночи

Современный и чистый сетевой отель с безупречным сервисом и прекрасными завтраками.

Находится в двух шагах от главной улицы и рядом с торговым центром «Галерея».

Ibis KrasnodarIbis Krasnodar

Hilton Garden Inn Novorossiysk

2 ночи

Современный и комфортабельный сетевой отель с безупречным сервисом и прекрасными завтраками.

Находится в двух шагах от набережной Серебрякова — главной набережной Цемесской бухты Новороссийска.

Hilton Garden Inn Novorossiysk

Дача 4

3 ночи

Один из лучших частных отелей и ресторанов Геленджика в двух шагах от променада, но в удалении от шума и суеты.

На территории — просторный бассейн, подогреваемый до +33, что немаловажно в конце бархатного сезона.

Дача 4Дача 4Дача 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание с завтраком 8 дней / 7 ночей
  • Комфортабельный микроавтобус по маршруту с сопровождающим
  • 5 VIP-экскурсий по винодельням
  • 5 винных дегустаций, включая 2 с сырами и гастропарами
  • Билеты на поезда Адлер-Краснодар / Туапсе-Адлер
Что не входит
  • Билеты до Адлера и обратно
  • Обеды и ужины
  • Расходы личного характера
  • Доплата за одноместное размещение — 16500 руб
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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