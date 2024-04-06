Это познавательное, вкусное и комфортное 8-дневное путешествие в небольшой группе идеально подойдет для любителей хорошего вина, необычной еды и неспешных променадов.
И, конечно, вы оцените уровень отелей и ресторанов, которые мы предлагаем! Тур реализуется в указанные даты при наборе группы от 10 участников.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Сочи - Краснодар
Прилёт в аэропорт Сочи и пересадка на поезд «Ласточка», отбывающий прямо из аэропорта в Краснодар в 12:41. Время в пути — 5 часов 31 минута.
До Туапсе вы едете по берегу Черного моря и радуетесь, что не стоите в автомобильной пробке на серпантине.
От Туапсе начинается живописная дорога через горы. По прибытии в Краснодар в 18:12 — трансфер в комфортабельный отель IBIS Krasnodar, находящийся в двух шагах от главной улицы и торгового центра «Галерея».
Свободное время на отдых и ужин. Советуем поужинать во флагмане кубанской кухни — ресторане «Станъ» на затоне реки Кубань недалеко от моста Поцелуев.
От отеля чуть больше 3 км по пешеходной улице Красной. Заблудиться невозможно.
Экскурсия по Краснодару
В 1793 году казаки основали здесь поселение-крепость с названием Екатеринодар — «дар Екатерины».
В период Гражданской войны Екатеринодар становится одним из центров «Белого движения». В 1920 году город был взят Красной армией и переименован в Краснодар.
Об этом и многом другом нам расскажет опытный местный гид в ходе пешеходной экскурсии по столице Кубани. Экскурсия проходит по улице Красной — главной улице города, которая по выходным превращается в пешеходную зону.
Вечером обязательно нужно пройтись по парку Галицкого. Парк и стадион построены Сергеем Галицким — владельцем футбольного клуба «Краснодар». Недаром новый стадион называют Гализеем.
Краснодар - «Долина Лефкадия» - Новороссийск
Переезд в «Долину Лефкадия» займет чуть больше двух часов. «Лефкадия» — уникальный российский проект, одновременно работающий в нескольких направлениях. Это и винодельческое хозяйство, и сыроварня, и овощеводство.
Местный терруар очень похож по своим климатическим условиям на итальянскую Тоскану. Территория виноградников занимает 80 гектаров.
Вкушаем авторскую кухню на свой вкус и за свой счёт. Ресторан «Амфора» предлагает продукты местного производства: от запечённого камамбера до бараньих язычков во французской подаче.
А потом идем на экскурсию по винодельне и дегустируем основную линейку вин.
К вечеру доберёмся до Новороссийска. Прогуляемся по живописной набережной.
«Chateau Pinot» и Абрау-Дюрсо
Познакомимся с историей города-героя и порта Новороссийск в ходе короткой пешеходной экскурсии по набережной вдоль Цемесской бухты.
Увидим боевые корабли Черноморского флота, крейсер-музей «Михаил Кутузов» и несколько интересных памятников, каждый со своей историей.
Едем в винодельню «Chateau Pinot», расположенную на живописных склонах горы Колдун.
На обед можно присесть во вкусную пиццерию или же в «почтимишленовский» ресторан, который точно вас удивит.
После обеда знакомимся с регулярным парком и виноградниками, посещаем улиточную ферму и пробуем сет из 6 вин в сопровождении тех же улиток.
К концу дня мы окажемся на фантастическом озере Абрау, напоминающем Женевское озеро, в окружении зеленых гор.
Усадьба «Семигорье» и Геленджик
Свободное утро в Новороссийске. Обедать едем в усадьбу «Семигорье». В атмосферных подвалах винодельни мы узнаем всё о так называемом гаражном виноделии, пришедшим к нам из Франции. Почему «гараж» и почему это вкусно?
Вкушаем 10 прекрасных вин в сопровождении домашних сыров.
После дегустации можно прогуляться по обширной зеленой территории вокруг живописного озера в окружении виноградников.
Недолгий переезд в Геленджик. Размещение в отеле «Дача» с подогреваемым бассейном в двух шагах от знаменитого променада.
Геленджик и «Мысхако»
Свободное утро для прогулки. Поездка на винодельню «Мысхако». В 1869 году здесь были заложены первые виноградники, и вскоре Каберне Мысхако считалось одним из лучших красных вин Российской Империи.
В годы СССР винсовхоз «Малая Земля» обслуживал в основном партийную элиту. В 1993 винодельня вернула себе историческое название и прошла полное технологическое перевооружение в 2006 г.
Сегодня «Мысхако» - завод полного цикла с потенциалом производства в 6 миллионов бутылок вина в год. Наша экскурсия завершится обедом.
Это будет не просто обед, а дегустация линейки из 8 лучших вин в сочетании с гастропарами от шефа ресторана «1869».
Возвращение в Геленджик.
Геленджик и «Chateau de Talu»
Свободное утро для спортивного променада.
Совсем рядом на Толстом мысе над Геленджикской бухтой находится современная винодельня «Chateau de Talu».
Она покоряет каждого, кто сюда приезжает, замком в стиле французского шато, классическим парковым ансамблем, видом на шелестящие свежестью виноградники, склоны горы Маркотх и море.
После подробной экскурсии по винодельне мы дегустируем линейку из 6 премиальных вин Cuvee Premium. По желанию остаемся на обед в ресторане, входящем в тройку лучших ресторанов края.
Возвращаемся в Геленджик.
Геленджик за последние несколько лет сильно похорошел. Это ощущение рождается благодаря чистой и продуманной набережной: она белоснежной балюстрадой обрамляет всю бухту и в сочетании с синим морем смотрится нарядно.
Оцените по достоинству этот предлинный променад длиной почти 9 км, но не забывайте, что только у нас в отеле бассейн подогревается до +33 градусов! Ресторан отеля «Дача» тоже заслуживает особого внимания.
Геленджик - Туапсе - Сочи
Собираемся домой!
Короткий переезд до станции Туапсе на микроавтобусе займет менее 3 часов.
Эта часть дороги вдоль моря не пролегает по горным серпантинам и достаточно комфортна. В Туапсе мы сядем на комфортабельную электричку, которая довезёт нас до аэропорта Адлера за 2 часа 47 минут.
Время прибытия в аэропорт — 16:24. Рекомендуемое время вылета домой — после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях в Краснодаре, в Новороссийске и в Геленджике.
Мы проживаем в тщательно подобранных отелях с наилучшими отзывами.
Предусматривается размещение в двухместных номерах с завтраками.
Варианты проживания
Ibis Krasnodar
Современный и чистый сетевой отель с безупречным сервисом и прекрасными завтраками.
Находится в двух шагах от главной улицы и рядом с торговым центром «Галерея».
Hilton Garden Inn Novorossiysk
Современный и комфортабельный сетевой отель с безупречным сервисом и прекрасными завтраками.
Находится в двух шагах от набережной Серебрякова — главной набережной Цемесской бухты Новороссийска.
Дача 4
Один из лучших частных отелей и ресторанов Геленджика в двух шагах от променада, но в удалении от шума и суеты.
На территории — просторный бассейн, подогреваемый до +33, что немаловажно в конце бархатного сезона.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание с завтраком 8 дней / 7 ночей
- Комфортабельный микроавтобус по маршруту с сопровождающим
- 5 VIP-экскурсий по винодельням
- 5 винных дегустаций, включая 2 с сырами и гастропарами
- Билеты на поезда Адлер-Краснодар / Туапсе-Адлер
- Что не входит
- Билеты до Адлера и обратно
- Обеды и ужины
- Расходы личного характера
- Доплата за одноместное размещение — 16500 руб
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору