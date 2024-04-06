1 день

Сочи - Краснодар

Прилёт в аэропорт Сочи и пересадка на поезд «Ласточка», отбывающий прямо из аэропорта в Краснодар в 12:41. Время в пути — 5 часов 31 минута.

До Туапсе вы едете по берегу Черного моря и радуетесь, что не стоите в автомобильной пробке на серпантине.

От Туапсе начинается живописная дорога через горы. По прибытии в Краснодар в 18:12 — трансфер в комфортабельный отель IBIS Krasnodar, находящийся в двух шагах от главной улицы и торгового центра «Галерея».

Свободное время на отдых и ужин. Советуем поужинать во флагмане кубанской кухни — ресторане «Станъ» на затоне реки Кубань недалеко от моста Поцелуев.

От отеля чуть больше 3 км по пешеходной улице Красной. Заблудиться невозможно.