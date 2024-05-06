Гастрономические экскурсии Геленджика

Найдено 11 экскурсий в категории «Гастрономические» в Геленджике, цены от 2 490 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Экскурсия-конструктор в Геленджике позволит вам выбрать маршрут по душе. Дикие пляжи, винодельни, сухогруз РИО или дольмены - всё это за один день
Начало: Город Геленджик или окрестные города
«Посещение кафе и ресторанов, организация пикника»
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
95008 550 за всё до 4 чел.
Вина и вкусы Долины Лефкадия
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Гастрономический тур Вина и вкусы Долины Лефкадия в Геленджике
Вина и вкусы Долины Лефкадия: гастрономическое путешествие по винодельне с дегустацией и уютным обедом
«Во время дегустации вы отведаете вина и сыры собственного производства»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Русская Тоскана: экскурсия по винодельням Геленджика
Вас ждет незабываемое путешествие по лучшим винодельням Краснодарского края с дегустацией изысканных вин
«Поучаствуете в дегустации и полюбуетесь окружающими винодельню горами и холмами»
12 июня в 09:30
15 июня в 09:30
11 900 за всё до 4 чел.
Прогулка по винным барам Геленджика
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Прогулка по винным барам Геленджика: вкус и традиции
Погрузитесь в мир виноделия Геленджика, открывая лучшие вина и секреты их создания в компании единомышленников
Начало: На набережной
«Специалист винного дела подскажет лучшие сорта и расскажет, в каких заведениях города можно заказать блюда локальной кухни»
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
2 490 за человека
Геленджик и винодельня Шато де Талю
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Геленджик и винодельня Шато де Талю: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по Геленджикской бухте, полюбуйтесь видами с Толстого и Тонкого мысов, посетите винодельню Шато де Талю и продегустируйте местное вино
«Еда и напитки по меню в ресторане не включены в стоимость»
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Идеальный винный день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Идеальный винный день в Геленджике: путешествие по винодельням
Вас ждет погружение в мир виноделия Геленджика: от узнаваемых виноделен до дегустации уникальных вин
«На дегустации пяти разных сортов местный гид расскажет о таинстве создания белых, красных и розовых вин, а также об отличиях каждой линейки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Один день на винодельнях Краснодарского края
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Винный тур Геленджик: дегустация в Шато Пино и Мысхако
Погрузитесь в мир виноделия Краснодарского края: дегустации, традиции и живописные виды ждут вас на экскурсии в Геленджике
Начало: В Геленджике
«В ходе гастрономического тура вы узнаете об историческом наследии компании, тонкостях изготовления продукции, побываете в производственных цехах, подвалах»
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
25 500 за всё до 3 чел.
Абрау-Дюрсо: эногастрономическое путешествие из Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Абрау-Дюрсо из Геленджика: вкус приключений и вина
Вас ждет увлекательное путешествие по винным традициям Абрау с дегустацией и живописными видами
«А завершится экскурсия по заводу дегустацией 5 сортов тихих или игристых вин на ваш выбор»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
14 500 за всё до 3 чел.
Красочные винодельни и виноградники
Индивидуальная
4 часа
Винодельня Château de Talu: Эксклюзивная экскурсия в Геленджике
Погрузитесь в мир вина Château de Talu: элегантные сорта и панорамы виноградников Геленджика
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
«Море, солнце и вино Château de Talu — французская культура вина, французская эстетика в архитектуре и интерьерах, изысканный купаж французской и локальной Черноморской кухни, дополненные панорамным видом на море и бухту курорта»
Расписание: Ежедневно, выезд с 8:00 до 9:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
11 500 за всё до 4 чел.
Геленджик: море и вино
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Геленджик: море и вино - гастрономическое путешествие
Геленджик: море и вино - ваш гастрономический путеводитель. Вкусные встречи, истории и традиции ждут вас
«Можете быть уверены: гастрономические изыски Геленджика не оставят вас равнодушными»
Сегодня в 12:30
10 июня в 09:00
80006 800 за всё до 4 чел.
Винная дегустация на яхте с гидом-сомелье
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
Винная дегустация на яхте с гидом-сомелье в Геленджике
Насладиться винами и морскими видами на закате в мини-группе
Начало: На Центральной площади
«Я предложу вам дегустацию пяти отечественных вин разных сортов и идеально подходящие к ним закуски»
Расписание: в субботу в 18:00
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
    Экскусоводу Николаю огромное спасибо за поездку по окресностям Геленджика. Интересно, весело. Были с ребенком 9 лет, тоже не скучал.
  • А
    Андрей
    22 апреля 2024
    Вина и вкусы Долины Лефкадия
    Большое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стиле и уже имеет свою
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    историю, на винодельне уникальный музей вина, дегустация проходит прямо в музее. Дорога до Лефкадии от Геленджика занимает около 2 часов, но Алик хорошо информирован по истории края от момента основания до сегодняшних дней и не даёт скучать. Однозначно рекомендуем!

    Большое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стилеБольшое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стилеБольшое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стилеБольшое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стилеБольшое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стилеБольшое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стиле
  • Е
    Евгения
    10 марта 2024
    Вина и вкусы Долины Лефкадия
    Прекрасный организатор! Сделал вместо нас и для нас все: заказал выбранные экскурсии в Лефкадии, организовал столик там же в пиццерии,
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    предложил доп. остановку в интересном месте. Несколько раз созванивался, чтобы уточнить детали. Сам проявлял инициативу, советовал. В общем человек выполняет свою работу на "отлично". Формат индивидуальной экскурсии невероятно удобен (нас было четверо взрослых).

  • И
    Ирина
    7 января 2024
    Идеальный винный день
    Выбрали винодельня Мысхако, однозначно самая потрясающая душевная винодельня, теперь вино так только Мысхако:) Скалистый берег, пафосно, не рекомендую, есть более интересные винодельни (Лефкадия, Шато Пино)
  • М
    Мария
    19 ноября 2023
    Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
    Добрый день. Хочу выразить благодарность за оперативную помощь. Приехали накануне моего дня рождения уже поздно вечером. Ни разу не были в
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    Геленджике. Экскурсию решила заказать спонтанно. Вечером уже В 23:30 оставила заявку на 11 часов следующего дня. Хотелось провести несколько часов в красивых пейзажных местах. Утром обнаружила на почте ответ о готовности Николая покатать нас по окрестностям. Семья из 4х человек (2 взр и 2 подростка). Николай приехал в назначенное время. За 4 часа он рассказал нам про окрестности и про Геленджик, про заповедник, про виноградники и много всего интересного. Это было похоже на дружескую прогулку. Успели побывать на Голубой бездне и около скалы Парус. Получили массу положительных эмоций и отлично провели день. Не стоит ожидать нудных и заумных рассказов. Николай - добродушный местный житель, готовый поделиться информацией и любовью к Геленджику. В конце экскурсии угостил нас оладушками с какао. Это было неожиданно приятно. Искренне рекомендую.

  • В
    Виталий
    4 октября 2023
    Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
    Прекрасная организация экскурсии, заранее говоришь что хочешь - и на 100 % выполнено, ни о чем думать не надо. После
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    экскурсии - организация ужина в ресторане на винодельне Шато де Талю. В дороге много интересной информации. По винодельням. В Мысхако брали "вип тур", 8 вин и по отдельному блюду к каждому вину (цена - 5000/чел), очень интересно, рекомендуем именно такой вариант. Шато де Пино - не впечатлило, обычный групповой тур, само вино тоже на зашло, Мысхако на порядок выигрывает. На наш взгляд на данный момент не стоит соединять эти две винодельни. От всей семьи большое спасибо Алику, было очень интересно. Рекомендуем

  • И
    Ирина
    21 сентября 2023
    Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
    Замечательная душевная экскурсия по моему желанию. Проехав по красивейшим местам в окрестностях Геленджика, влюбилась в наше Чёрное море… которое дивно не чёрное, а сине-голубое😀 Спасибо большое гиду Анне, знает и любит свой край, прекрасный собеседник)
  • А
    Андрей
    18 сентября 2023
    Идеальный винный день
    Замечательная программа, особенно понравилась винодельня Сикора
  • Ю
    Юлия
    16 августа 2023
    Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
    Лучшая наша экскурсия за весь отдых в Геленджике. Алик прекрасен, особенно с организационной стороны. Сразу же после бронирования со мной
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    связался, предложил уточнить по вопросам, проговорил ход самой экскурсии. В день экскурсии приехал заранее, забрал нас от места проживания, отвез на винодельни, по дороге рассказывал историю края и виноделен, было безумно интересно и познавательно! Нам не пришлось вообще ни о чем думать, мы везде успели и просто наслаждались отдыхом. Спасибо Алику за чудесный день, мы остались очень и очень довольны! 🤗

  • О
    Олег
    14 августа 2023
    Идеальный винный день
    Спасибо большое Наталье, за умение ориентироваться в колеблющейся туристической политике виноделен. Предприятие Сикорского рекомендую как идеально выстроенный винный обзор, лучшее из всего, что я посещал в Крыму и на Тамани.

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
  2. Вина и вкусы Долины Лефкадия
  3. Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
  4. Прогулка по винным барам Геленджика
  5. Геленджик и винодельня Шато де Талю
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Грозовые ворота
  3. Шато де Талю
  4. Пшадские водопады
  5. Водопады Жане
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Гастрономические" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 2 490 до 25 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Геленджика, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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