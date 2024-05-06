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Геленджике. Экскурсию решила заказать спонтанно. Вечером уже В 23:30 оставила заявку на 11 часов следующего дня. Хотелось провести несколько часов в красивых пейзажных местах. Утром обнаружила на почте ответ о готовности Николая покатать нас по окрестностям. Семья из 4х человек (2 взр и 2 подростка). Николай приехал в назначенное время. За 4 часа он рассказал нам про окрестности и про Геленджик, про заповедник, про виноградники и много всего интересного. Это было похоже на дружескую прогулку. Успели побывать на Голубой бездне и около скалы Парус. Получили массу положительных эмоций и отлично провели день. Не стоит ожидать нудных и заумных рассказов. Николай - добродушный местный житель, готовый поделиться информацией и любовью к Геленджику. В конце экскурсии угостил нас оладушками с какао. Это было неожиданно приятно. Искренне рекомендую.