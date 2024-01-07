1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Геленджик и винодельня Шато де Талю: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по Геленджикской бухте, полюбуйтесь видами с Толстого и Тонкого мысов, посетите винодельню Шато де Талю и продегустируйте местное вино
«А также узнаете, что такое гравитационное вино, что роднит Шато де Талю и южные зоны Пьемонта и Бордо, как из красного винограда получают белое вино»
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Идеальный винный день в Геленджике: путешествие по винодельням
Вас ждет погружение в мир виноделия Геленджика: от узнаваемых виноделен до дегустации уникальных вин
«На дегустации пяти разных сортов местный гид расскажет о таинстве создания белых, красных и розовых вин, а также об отличиях каждой линейки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Геленджик: море и вино - гастрономическое путешествие
Геленджик: море и вино - ваш гастрономический путеводитель. Вкусные встречи, истории и традиции ждут вас
Сегодня в 12:30
10 июня в 09:00
80006 800₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Винная дегустация на яхте с гидом-сомелье в Геленджике
Насладиться винами и морскими видами на закате в мини-группе
Начало: На Центральной площади
«Сопровождать вас будут капитан и я, сомелье и винный гид»
Расписание: в субботу в 18:00
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина7 января 2024Выбрали винодельня Мысхако, однозначно самая потрясающая душевная винодельня, теперь вино так только Мысхако:) Скалистый берег, пафосно, не рекомендую, есть более интересные винодельни (Лефкадия, Шато Пино)
- ААндрей18 сентября 2023Замечательная программа, особенно понравилась винодельня Сикора
- ООлег14 августа 2023Спасибо большое Наталье, за умение ориентироваться в колеблющейся туристической политике виноделен. Предприятие Сикорского рекомендую как идеально выстроенный винный обзор, лучшее из всего, что я посещал в Крыму и на Тамани.
- ППавел8 сентября 2022Большое спасибо Яне за предоставленную возможность познакомиться с Шато де Талю, интересную обзорную экскурсию по Геленджику и присланные памятные видеоматериалы о хорошо проведённом времени.
- ССветлана5 сентября 2021Замечательная экскурсия на виноградники Шато де ТаЛю. Многое восхитила и порадовало. Благодаря нашему гиду экскурсия превратилась в день радости и положительных эмоций.
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Винные туры»
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