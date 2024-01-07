И Ирина Идеальный винный день Выбрали винодельня Мысхако, однозначно самая потрясающая душевная винодельня, теперь вино так только Мысхако:) Скалистый берег, пафосно, не рекомендую, есть более интересные винодельни (Лефкадия, Шато Пино)

А Андрей Идеальный винный день Замечательная программа, особенно понравилась винодельня Сикора

О Олег Идеальный винный день Спасибо большое Наталье, за умение ориентироваться в колеблющейся туристической политике виноделен. Предприятие Сикорского рекомендую как идеально выстроенный винный обзор, лучшее из всего, что я посещал в Крыму и на Тамани.

П Павел Геленджик и винодельня Шато де Талю Большое спасибо Яне за предоставленную возможность познакомиться с Шато де Талю, интересную обзорную экскурсию по Геленджику и присланные памятные видеоматериалы о хорошо проведённом времени.