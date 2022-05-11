Осеннее путешествие по Кавказу. Пеший тур

Несложная, но очень увлекательная прогулка по берегу теплого моря

4.7
3 отзыва
Несложная, но очень увлекательная прогулка по берегу теплого моря, прибрежным холмам и невысоким поросшим лесом предгорьям. Поход на Кавказ в бархатный сезон — прекрасная возможность продлить лето!
Осеннее путешествие по Кавказу. Пеший тур
Осеннее путешествие по Кавказу. Пеший тур
Осеннее путешествие по Кавказу. Пеший тур
Осеннее путешествие по Кавказу. Пеший тур
Осеннее путешествие по Кавказу. Пеший тур
Осеннее путешествие по Кавказу. Пеший тур
Осеннее путешествие по Кавказу. Пеший тур
Осеннее путешествие по Кавказу. Пеший тур
Осеннее путешествие по Кавказу. Пеший тур
Осеннее путешествие по Кавказу. Пеший тур
Ближайшие даты:
10
окт

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • будем любоваться яркими красками осени;
  • искупаемся в еще теплом ласковом море;
  • увидим каскады водопадов реки Жане;
  • пройдем по каньону реки Пшада;
  • посетим культовые сооружения древности — каменные дольмены;
  • на обратном пути нас ждет прогулка по курортному городу Геленджик.

Программа тура по дням

1 день

Новороссийск - скала Парус - Прасковеевка

Прибытие в Новороссийск. Встреча на ж/д вокзале с утренних поездов.

Переезд в Джанхот.

Переход по берегу моря до памятника природы «Скала Парус».

Переход до села Прасковеевка.

Ночевка в палатках.

2 день

Через перевал к туристкому приюту «Красная Щель»

Переход по красивому осеннему лесу.

Выход через перевал к туристкому приюту «Красная Щель».

Ночевка в палатках на берегу моря.

3 день

Прогулка до Темной щели, купание под водопадом

Отдых на море.

Прогулка до Темной щели, купание под водопадом.

Ночевка в палатках на берегу моря.

4 день

Село Криница - река Пшада. Осмотр дольменов

Переход по берегу моря в село Криница.

Переезд в село Пшада.

Переход вверх вдоль реки Пшада.

Осмотр дольменов.

Ночевка в палатках.

5 день

Водопады на реке Жане

Переход в село Пшада, переезд к водопадам на реке Жане.

Прогулка по лесной дороге до водопадов.

Размещение в кемпинге, ночевка в палатках.

6 день

Геленджик - Новороссийск. Отъезд

Переход до остановки автобуса, переезд в Геленджик.

Переезд в Новороссийск.

Прибытие в Новороссийск ориентировочно в 15:00, обратные билеты рекомендовано покупать на время после 18:00.

Варианты проживания

Палатка

5 ночей

Тур предусматривает проживание на турстоянках и на турбазах в палатках.

ПалаткаПалатка

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Весь внутренний транспорт
  • Трёхразовое питание на активной части маршрута
  • Аренда снаряжения (палатки, костровое оборудование)
  • Инструкторское обслуживание на маршруте
  • Оплата за ночевки на турстоянках, турбазах
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новороссийска и обратно
  • Аренда рюкзака, спального мешка, треккинговых палок
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Новороссийск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Паспорт (свидетельство о рождении);
  • Рюкзак 70-90 литров (прокат);
  • Непромокаемый чехол на рюкзак (прокат);
  • Коврик туристский (прокат);
  • Спальник в компрессионном мешке (прокат);
  • Треккинговые или горные ботинки;
  • Бахилы;
  • Сменная обувь (кроссовки, сандалии);
  • Непромокаемая куртка;
  • Ходовые штаны;
  • Кофта из флиса (полара);
  • Теплая жилетка или пуховая куртка;
  • Флисовая шапка;
  • Термобелье;
  • Флисовые перчатки;
  • Легкие шорты или брюки;
  • Шляпа или бейсболка;
  • 3 пары носков;
  • 2-3 комплекта белья;
  • Купальник/плавки;
  • Предметы личной гигиены;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • Солнечные очки (фактор защиты 2-3);
  • Крем от солнца (30-50 единиц);
  • Индивидуальная аптечка;
  • Налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
  • Треккинговые палки(прокат);
  • Пластиковая бутылка для воды 1-1,5л.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Как организовано питание в туре?

Продукты переносятся туристами. Вес и калорийность продуктовой раскладки рассчитываются инструктором перед походом и зависит от особенностей маршрута. Инструктор должен продумать меню на каждый день, учесть предстоящие туристам нагрузки. Продукты, которые мы берем в поход не должны быть слишком тяжелыми. При этом, походная пища должна не только компенсировать потраченную в походе энергию, еда должна быть вкусной и разнообразной.

Если группа встает рано и предстоит сложный переход, на завтрак мы готовим сладкие каши, богатые углеводами. Предлагаем чай или кофе, бутерброды с сыром или копченой колбасой.

На обеденный перекус приходится около 30% суточной нормы калорий. В обед туристам предлагаются бутерброды с колбасой, салом или консервированным мясом, сладкое: козинаки, халву, щербет. Чай.

После тяжелого дня, на ужин хорошо идут густые супы, чай и бутерброды.

Часто туристам выдается «карманное питание». Оно не отменяет завтраки, обеды или ужины, а является дополнением к ним. «Карманное питание» содержит быстрые углеводы и предназначено для того, чтобы компенсировать потери энергии на сложном маршруте и утолить голод на ходу, не дожидаясь планового приема пищи. В качестве карманного питания можно использовать энергетические батончики (протеиновые батончики или Сникерс), сосательные конфеты, орехи и сухофрукты.

В дни отдыха, особенно если недалеко есть магазин, мы стараемся готовить блюда из свежих продуктов, не зависимо от их веса и количества лишних калорий.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
11 мая 2022
Все хорошо
И
9 мая 2021
Все было очень хорошо продуманно, организованно. Единственный минус - были грязными байдарки когда их выдали. Инструктор Влад всегда выручал в трудных ситуациях.
Н
24 авг 2020
Все прекрасно организовано. Рекомендуем.

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