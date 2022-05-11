Новороссийск - скала Парус - Прасковеевка

Преимущества этого путешествия:
Прибытие в Новороссийск. Встреча на ж/д вокзале с утренних поездов.
Переезд в Джанхот.
Переход по берегу моря до памятника природы «Скала Парус».
Переход до села Прасковеевка.
Ночевка в палатках.
Переход по красивому осеннему лесу.
Выход через перевал к туристкому приюту «Красная Щель».
Ночевка в палатках на берегу моря.
Отдых на море.
Прогулка до Темной щели, купание под водопадом.
Ночевка в палатках на берегу моря.
Переход по берегу моря в село Криница.
Переезд в село Пшада.
Переход вверх вдоль реки Пшада.
Осмотр дольменов.
Ночевка в палатках.
Переход в село Пшада, переезд к водопадам на реке Жане.
Прогулка по лесной дороге до водопадов.
Размещение в кемпинге, ночевка в палатках.
Переход до остановки автобуса, переезд в Геленджик.
Переезд в Новороссийск.
Прибытие в Новороссийск ориентировочно в 15:00, обратные билеты рекомендовано покупать на время после 18:00.
Тур предусматривает проживание на турстоянках и на турбазах в палатках.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
Продукты переносятся туристами. Вес и калорийность продуктовой раскладки рассчитываются инструктором перед походом и зависит от особенностей маршрута. Инструктор должен продумать меню на каждый день, учесть предстоящие туристам нагрузки. Продукты, которые мы берем в поход не должны быть слишком тяжелыми. При этом, походная пища должна не только компенсировать потраченную в походе энергию, еда должна быть вкусной и разнообразной.
Если группа встает рано и предстоит сложный переход, на завтрак мы готовим сладкие каши, богатые углеводами. Предлагаем чай или кофе, бутерброды с сыром или копченой колбасой.
На обеденный перекус приходится около 30% суточной нормы калорий. В обед туристам предлагаются бутерброды с колбасой, салом или консервированным мясом, сладкое: козинаки, халву, щербет. Чай.
После тяжелого дня, на ужин хорошо идут густые супы, чай и бутерброды.
Часто туристам выдается «карманное питание». Оно не отменяет завтраки, обеды или ужины, а является дополнением к ним. «Карманное питание» содержит быстрые углеводы и предназначено для того, чтобы компенсировать потери энергии на сложном маршруте и утолить голод на ходу, не дожидаясь планового приема пищи. В качестве карманного питания можно использовать энергетические батончики (протеиновые батончики или Сникерс), сосательные конфеты, орехи и сухофрукты.
В дни отдыха, особенно если недалеко есть магазин, мы стараемся готовить блюда из свежих продуктов, не зависимо от их веса и количества лишних калорий.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».