Экскурсионные дни чередуются со свободными для отдыха на море, где вы сможете сами определить для себя, как больше хотелось бы провести время.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Геленджикская бухта. Парк Олимп
Первый день ознакомительный. Знакомимся с Геленджиком, Геленджикской бухтой, на берегах которой лежит город.
Поднимаемся на канатной дороге в парк Олимп. Здесь расположена смотровая площадка.
Затем посетим две крайние точки — мыс Толстый и мыс Тонкий. Они образуют бухту.
Размещаемся в отеле.
Центральный пляж
Сегодня отправляемся на центральную набережную и пляж. Это центр курорта.
Покрытие здесь песчаное, шириной до 80 метров, плавно входит в море. Идеально для купания.
В центре морской вокзал и лодочные станции. На окраине аквапарк Дельфин, центр водных развлечений.
Центральная набережная и пляж — главные достопримечательности Геленджика.
И, наконец, катер. Обязательно в один из дней прокатимся во водам Черного моря на катере.
Дольмены и водопады реки Жане
Главной достопримечательностью округи являются дольмены и водопады. В окрестностях Геленджика до 200 дольменов, древних неолитических сооружений из камня, предположительно с погребальными функциями.
Другая изюминка — водопады. В долине реки множество и дольменов, и водопадов. В водопадах можно купаться, а в дольменах даже жить.
Море и пляж
Помимо центрального в Геленджике находится еще масса пляжей. Преимущественно галечных.
Так как город находится в бухте, течение здесь спокойное, морских волн нет, что дает отличную возможность для различных водных развлечений.
Скала Парус
Одной из самых интересных достопримечательностей окрестностей Геленджика является скала Парус. Причудливая скала — останец плоской формы. Ее высота 25, длина 20 метров. Толщина же не более одного. Практически плоская фигура.
Вдобавок в середине не понятно как появилось круглое отверстие. Образовалось подобное чудо в результате сложных процессов выветривания.
Море и пляж
Помимо пляжей в черте города, в Геленджике есть пляжи и на окраинах. Расположены они на природе, в живописных местах, в окружении рифов и скал.
Особенно интересны пляжи Круча и Сосновка. Горы входят прямо в Чёрное море, но между ними и водой узкая полоска песка, которую используют отдыхающие.
Это самые красивые пляжи на всем побережье.
Винодельня Талю де Шато
Напоследок отправляемся на винодельню. Краснодар — край солнечный и виноградников здесь множество.
В Талю де Шато производят множество вин: белое и красное, сухое и сладкого, кислое и кисло-сладкое. При желании напитки можно продегустировать.
Находится комплекс во французском замке XVlll века, купленном на аукционе и перевезенным сюда из-за границы. Украшает вход изящный фонтан. Изюминкой служит великолепный вид на море.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице или отеле в Геленджике на 6 ночей.
Двухместное размещение в номерах с удобствами.
Варианты проживания
Гостиница в Геленджике
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице или отеле (удобства в номере)
- Трансфер из / на вокзал
- Переезды по маршруту
- Питание по программе (завтрак, ужин)
- Входные билеты на экскурсионные объекты по программе
- Работа гида
- Подъем на канатной дороге
- Морская прогулка на катере
- Что не входит
- Дорога до Геленджика и обратно
- Питание вне программы
- Входные билеты и экскурсии вне программы
- Развлечения на пляжах
- Место начала и завершения?
- Краснодарский край, Геленджик
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Если хотите купаться в море, возьмите купальные принадлежности.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору