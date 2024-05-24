5 день

Скала Парус

Одной из самых интересных достопримечательностей окрестностей Геленджика является скала Парус. Причудливая скала — останец плоской формы. Ее высота 25, длина 20 метров. Толщина же не более одного. Практически плоская фигура.

Вдобавок в середине не понятно как появилось круглое отверстие. Образовалось подобное чудо в результате сложных процессов выветривания.