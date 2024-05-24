Пляжный Геленджик: море, дольмены и водопады

Групповой тур в Геленджике
В этом путешествии мы объединили сразу всё — пляжный отдых и экскурсии, поездки на водопады и древние дольмены, дегустацию вин и горные пейзажи. Поднимемся на горы и прокатимся на катере. При этом программа продумана так, чтобы не нужно было куда-то спешить.

Экскурсионные дни чередуются со свободными для отдыха на море, где вы сможете сами определить для себя, как больше хотелось бы провести время.
Пляжный Геленджик: море, дольмены и водопады
Пляжный Геленджик: море, дольмены и водопады
Пляжный Геленджик: море, дольмены и водопады
Пляжный Геленджик: море, дольмены и водопады
Пляжный Геленджик: море, дольмены и водопады
Пляжный Геленджик: море, дольмены и водопады
Пляжный Геленджик: море, дольмены и водопады
Пляжный Геленджик: море, дольмены и водопады
Пляжный Геленджик: море, дольмены и водопады
Пляжный Геленджик: море, дольмены и водопады
Пляжный Геленджик: море, дольмены и водопады
Пляжный Геленджик: море, дольмены и водопады
Пляжный Геленджик: море, дольмены и водопады
Пляжный Геленджик: море, дольмены и водопады
Ближайшие даты:
24
мая
15
июн
15
июл
15
авг
15
сен

Что вас ожидает:

Путешествие в винодельню
Путешествие в винодельню
Отправимся во французский замок XVlll в., в котором сейчас располагается винодельня Талю де Шато
Пляжи как с открытки
Пляжи как с открытки
Объедем все возможные пляжи: песчаные и галечные, дикие и организованные, в городе и в округе
Загадочные дольмены
Загадочные дольмены
Увидим таинственные сооружения, предназначение которых до сих пор вызывает споры у учёных
Необычная скала
Необычная скала
Полюбуемся удивительным творением природы — каменной скалой, словно парусом выступающей над поверхностью воды
Красота и шум водопадов
Красота и шум водопадов
В долине реки Жане мы встретим несколько водопадов, каждый из которых по-своему прекрасен
Морская прогулка
Морская прогулка
Обязательно прокатимся на катере по водам Черного моря

Программа тура по дням

1 день

Геленджикская бухта. Парк Олимп

Первый день ознакомительный. Знакомимся с Геленджиком, Геленджикской бухтой, на берегах которой лежит город.

Поднимаемся на канатной дороге в парк Олимп. Здесь расположена смотровая площадка.

Затем посетим две крайние точки — мыс Толстый и мыс Тонкий. Они образуют бухту.

Размещаемся в отеле.

Геленджикская бухта. Парк ОлимпГеленджикская бухта. Парк ОлимпГеленджикская бухта. Парк ОлимпГеленджикская бухта. Парк ОлимпГеленджикская бухта. Парк Олимп
2 день

Центральный пляж

Сегодня отправляемся на центральную набережную и пляж. Это центр курорта.

Покрытие здесь песчаное, шириной до 80 метров, плавно входит в море. Идеально для купания.

В центре морской вокзал и лодочные станции. На окраине аквапарк Дельфин, центр водных развлечений.

Центральная набережная и пляж — главные достопримечательности Геленджика.

И, наконец, катер. Обязательно в один из дней прокатимся во водам Черного моря на катере.

Центральный пляжЦентральный пляжЦентральный пляжЦентральный пляжЦентральный пляжЦентральный пляжЦентральный пляжЦентральный пляж
3 день

Дольмены и водопады реки Жане

Главной достопримечательностью округи являются дольмены и водопады. В окрестностях Геленджика до 200 дольменов, древних неолитических сооружений из камня, предположительно с погребальными функциями.

Другая изюминка — водопады. В долине реки множество и дольменов, и водопадов. В водопадах можно купаться, а в дольменах даже жить.

Дольмены и водопады реки ЖанеДольмены и водопады реки ЖанеДольмены и водопады реки ЖанеДольмены и водопады реки ЖанеДольмены и водопады реки ЖанеДольмены и водопады реки ЖанеДольмены и водопады реки ЖанеДольмены и водопады реки ЖанеДольмены и водопады реки ЖанеДольмены и водопады реки Жане
4 день

Море и пляж

Помимо центрального в Геленджике находится еще масса пляжей. Преимущественно галечных.

Так как город находится в бухте, течение здесь спокойное, морских волн нет, что дает отличную возможность для различных водных развлечений.

Море и пляжМоре и пляжМоре и пляжМоре и пляж
5 день

Скала Парус

Одной из самых интересных достопримечательностей окрестностей Геленджика является скала Парус. Причудливая скала — останец плоской формы. Ее высота 25, длина 20 метров. Толщина же не более одного. Практически плоская фигура.

Вдобавок в середине не понятно как появилось круглое отверстие. Образовалось подобное чудо в результате сложных процессов выветривания.

Скала ПарусСкала ПарусСкала ПарусСкала ПарусСкала Парус
6 день

Море и пляж

Помимо пляжей в черте города, в Геленджике есть пляжи и на окраинах. Расположены они на природе, в живописных местах, в окружении рифов и скал.

Особенно интересны пляжи Круча и Сосновка. Горы входят прямо в Чёрное море, но между ними и водой узкая полоска песка, которую используют отдыхающие.

Это самые красивые пляжи на всем побережье.

Море и пляжМоре и пляжМоре и пляжМоре и пляжМоре и пляжМоре и пляж
7 день

Винодельня Талю де Шато

Напоследок отправляемся на винодельню. Краснодар — край солнечный и виноградников здесь множество.

В Талю де Шато производят множество вин: белое и красное, сухое и сладкого, кислое и кисло-сладкое. При желании напитки можно продегустировать.

Находится комплекс во французском замке XVlll века, купленном на аукционе и перевезенным сюда из-за границы. Украшает вход изящный фонтан. Изюминкой служит великолепный вид на море.

Винодельня Талю де ШатоВинодельня Талю де ШатоВинодельня Талю де ШатоВинодельня Талю де ШатоВинодельня Талю де ШатоВинодельня Талю де Шато

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице или отеле в Геленджике на 6 ночей.

Двухместное размещение в номерах с удобствами.

Варианты проживания

Гостиница в Геленджике

6 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице или отеле (удобства в номере)
  • Трансфер из / на вокзал
  • Переезды по маршруту
  • Питание по программе (завтрак, ужин)
  • Входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Работа гида
  • Подъем на канатной дороге
  • Морская прогулка на катере
Что не входит
  • Дорога до Геленджика и обратно
  • Питание вне программы
  • Входные билеты и экскурсии вне программы
  • Развлечения на пляжах
Место начала и завершения?
Краснодарский край, Геленджик
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Если хотите купаться в море, возьмите купальные принадлежности.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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