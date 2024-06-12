На яхте по Чёрному морю из Геленджика: паруса, вино и рыбалка

Путешествие на парусной яхте из Геленджика до Новороссийска и обратно. Обучение управлению яхтой, рыбалка, дегустация вина и купание в живописных бухтах
Путешествие на яхте по Чёрному морю из Геленджика предлагает уникальную возможность стать частью маленькой команды и освоить навыки яхтсмена.

Маршрут пройдёт от Геленджика до Новороссийска и обратно, с остановками в живописных
читать дальше

бухтах и рыбалкой с борта. Винные дегустации в "Шато де Талю" и "Мысхако" добавят изюминку к вашему путешествию. Капитан обучит всех желающих управлять судном, ставить паруса и готовить морской улов в камбузе. Присоединяйтесь к этому авторскому туру и получите незабываемые впечатления

На яхте по Чёрному морю из Геленджика: паруса, вино и рыбалка
На яхте по Чёрному морю из Геленджика: паруса, вино и рыбалка
На яхте по Чёрному морю из Геленджика: паруса, вино и рыбалка
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой удобную одежду, утеплённую для прохладных вечеров, купальные принадлежности, крем от солнца, солнцезащитные очки, личную аптечку.

Тур проходит в групповом формате (если вы не забронировали полностью всю яхту на 4-6 человек).

Проживание. На современной парусной яхте «Морьянка» в 2-местных каютах. На борту 2 санузла (туалет, душ, раковина). Есть кухня и места отдыха. Вместимость — 6 человек.

Питание. Включён приветственный фуршет на борту с шампанским и фруктами, 2 дегустации на винодельнях. Дополнительно оплачиваются продукты на борт, готовим сами. Ежедневно будет возможность посещать кафе на стоянках и готовить морской улов (на борту есть удочки и рыболовные снасти).

Дети. С любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на борт

С 15:00 начинается заселение на яхту. Мы встретим вас на причале в Геленджике, разместим в каютах, проведём экскурсию по нашему судну. Познакомимся за фуршетом с шампанским и фруктами. Если позволит погода, выйдем на яхте в море в бухту, где сможем искупаться.

В 19:00 начнётся брифинг. Проговорим маршрут, обсудим планы. Сходим в магазин за продуктами и приготовим ужин, за которым капитан поделится морскими байками.

Добро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на борт
2 день

Сухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в Новороссийске

В 9:00 выходим в море. Сегодня будем идти вдоль начала Кавказского хребта. Позавтракаем в пути, любуясь водными просторами со всех сторон.

Совсем скоро увидим сухогруз «Рио», недалеко от которого встанем на якорную стоянку и искупаемся. Отдохнув, продолжим путь до Голубой бухты. По дороге желающие могут принять участие в управлении яхтой и установке парусов. Каждый день есть большая вероятность встретить дельфинов. В бухте приготовим обед и насладимся корабельной кухней.

Следующая точка маршрута — Новороссийск. Важный транспортный центр, крупнейший порт России и Чёрного моря. Здесь расположена Военно-морская база. Прибудем в город примерно к 17:00. Пришвартуем судно в яхт-клубе и прогуляемся по набережной. Далее отправимся на винодельню «Мысхако», одно из старейших предприятий страны. Увидим, как производят вино, и попробуем несколько сортов.

Сухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в НовороссийскеСухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в НовороссийскеСухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в НовороссийскеСухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в НовороссийскеСухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в НовороссийскеСухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в НовороссийскеСухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в НовороссийскеСухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в НовороссийскеСухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в НовороссийскеСухогруз «Рио», Голубая бухта и винодельня в Новороссийске
3 день

Рыбалка с борта и дегустация на винодельне в Геленджике

Вновь выходим в море в 9:00, завтракаем на борту, отдыхаем, загораем. Курс держим обратно на Геленджик. Желающие смогут порыбачить и искупаться — сделаем несколько остановок по пути. Если повезёт с уловом, отведаем свежепойманную морскую рыбку на обед.

К 17:00 пришвартуемся в Геленджике. Сегодня попробуем благородный напиток на винодельне «Шато де Талю». Азартные эстеты оценят процесс в формате игры. Местное вино напоминает французское, а сама винодельня переносит архитектурой и атмосферой прямиком в пригород Парижа. Полюбуемся тянущимися полями, панорамным видом моря и насладимся изысканным вкусом и ароматом.

Рыбалка с борта и дегустация на винодельне в ГеленджикеРыбалка с борта и дегустация на винодельне в ГеленджикеРыбалка с борта и дегустация на винодельне в ГеленджикеРыбалка с борта и дегустация на винодельне в ГеленджикеРыбалка с борта и дегустация на винодельне в ГеленджикеРыбалка с борта и дегустация на винодельне в ГеленджикеРыбалка с борта и дегустация на винодельне в ГеленджикеРыбалка с борта и дегустация на винодельне в ГеленджикеРыбалка с борта и дегустация на винодельне в ГеленджикеРыбалка с борта и дегустация на винодельне в ГеленджикеРыбалка с борта и дегустация на винодельне в ГеленджикеРыбалка с борта и дегустация на винодельне в Геленджике
4 день

Финиш

Позавтракаем в 8:00, после чего выезжаем из кают и прощаемся. Закончится морское приключение на причале в Геленджике.

ФинишФинишФиниш

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Низкий сезон (11.05.-08.06.)36 400 ₽
Средний сезон (08.06.-13.07. и 31.08.-29.09.)40 500 ₽
Высокий сезон (13.07.-31.08.)43 450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на яхте
  • Пользование кухней
  • Приветственный фуршет на борту
  • Топливо, оплата стоянок в портах
  • Работа капитана
  • Экскурсии на берегу
  • Удочки и рыболовные снасти
  • 2 дегустации на винодельнях
  • Возможно проведение тура только для вашей компании от 4 до 6 человек
  • Возможно отказаться от береговой программы (экскурсии и дегустации). Цена за тур составит: 30 140 руб. в низкий сезон, 34 200 руб. в средний сезон и 37 200 руб. в высокий сезон
Что не входит в цену
  • Билеты до Геленджика и обратно в ваш город
  • Еда и напитки
  • Обратите внимание, стоимость тура зависит от сезона: 36 400 руб. в низкий сезон (11.05.-08.06.), 40 500 руб. в средний сезон (08.06.-13.07. и 31.08.-29.09.), 43 450 руб. в высокий сезон (13.07.-31.08.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Геленджик, причал (точное нахождение яхты вы получите перед туром), 15:00
Завершение: Г. Геленджик, причал, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Геленджика

ИндивидуальныеГрупповыеВодные развлеченияМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхРечные прогулкиРыбалкаПрирода и пейзажиЖивотныеВинодельниВсе турыШато де ТалюПопулярные местаГеленджикская бухтаНа яхтеВинные туры

Похожие туры из Геленджика

Осеннее путешествие по Кавказу. Пеший тур
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Осеннее путешествие по Кавказу. Пеший тур
Начало: Г. Новороссийск
6 окт в 10:00
22 500 за человека
Винный тур от Краснодара до Геленджика
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Винный тур от Краснодара до Геленджика
93 600 за человека
Пляжный Геленджик: море, дольмены и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Пляжный Геленджик: море, дольмены и водопады
Начало: Краснодарский край, Геленджик
15 июня в 10:00
15 июля в 10:00
46 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Геленджике
Все туры из Геленджика
ХорошоТам