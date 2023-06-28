В Владимир Осеннее путешествие по Кавказу. Пеший тур Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!

М Максим Осеннее путешествие по Кавказу. Пеший тур Четко организовали, вкусно кормили)))

С Сергей Осеннее путешествие по Кавказу. Пеший тур Все хорошо

G Gordeeva Весь Крым за два дня: тур из Анапы по главным достопримечательностям Экскурсия интересная, познавательная…

N Nitsa558 Весь Крым за два дня: тур из Анапы по главным достопримечательностям Впечатлений очень много, за два дня побывали в Феодосии (очень вкусное местное мороженое), Севастополе на морской прогулке, в Воронцовском дворце, Бахчисарайском дворце понравилось, прогулка была по Ялтинской набережной, увидели впервые шторм на море.

Ц Царева Весь Крым за два дня: тур из Анапы по главным достопримечательностям От экскурсии просто в восторге-программа интересная,насыщеннная,познавательная. За два дня много всего увидели.

А Алина В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, Ялта Была на экскурсии в Крыму, нас сопровождал Дмитрий. Выражаю ему благодарность за трепетное отношение и заботу! Очень понравилась экскурсия, особенно комфортабельный автобус и возможность без спешки все посмотреть.

Н Науменко В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, Ялта Были на экскурсии в Крым, хотелось бы высказать благодарность экскурсоводу Тамаре и водителю Руслану за велеколепно проведённое время, благодарность экскурсоводу за то что Тамара успевала везде и мы ни где не стояли в очередях посмотрели всё и узнали обовсём и очень подробно, ни в чём не было отказа, Руслан настолько филегранно вёл автобус особенно по узеньким улочкам, спасибо!!!

С Сергей В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, Ялта Собрал море впечатлений и надолго пропитался положительными эмоциями. Особенно запомнилась поездка в Крым, после которой долго не мог прийти в себя от увиденного. Красоты Крыма невозможно описать словами, благо захватил видеокамеру и отснял примерно 60 ГБ бесценного материала. Теперь долгой московской зимой будет чем согреть душу, оживить воспоминания об увиденном….