В Геленджике красивая бухта и набережная, на которой стоит встретить закат, чтобы обзавестись яркими воспоминаниями на всю жизнь. Также имеются и природные, и архитектурные достопримечательности, разнообразные аквапарки, водно-оздоровительный комплекс, знаменитое Гуамское ущелье. Это далеко не весь список того, что предстанет взору туриста
Местные экскурсоводы
Геленджик – настоящая находка для туристов. Сам город и его окрестности буквально усеяны достопримечательностями, поэтому скучать там не придется. Чтобы познакомиться с Геленджиком, рекомендуется посетить несколько экскурсий, а после начать самостоятельное исследование.
На нашем сайте размещен обширный каталог предложений от гидов. Десятки экскурсий уже ждут вас!
Весь Крым за два дня: тур из Анапы по главным достопримечательностям
Экскурсия интересная, познавательная…
N
Nitsa558
10 сентября 2021
Весь Крым за два дня: тур из Анапы по главным достопримечательностям
Впечатлений очень много, за два дня побывали в Феодосии (очень вкусное местное мороженое), Севастополе на морской прогулке, в Воронцовском дворце, Бахчисарайском дворце понравилось, прогулка была по Ялтинской набережной, увидели впервые шторм на море.
Ц
Царева
9 сентября 2021
Весь Крым за два дня: тур из Анапы по главным достопримечательностям
От экскурсии просто в восторге-программа интересная,насыщеннная,познавательная. За два дня много всего увидели.
А
Алина
24 августа 2019
В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, Ялта
Была на экскурсии в Крыму, нас сопровождал Дмитрий. Выражаю ему благодарность за трепетное отношение и заботу! Очень понравилась экскурсия, особенно комфортабельный автобус и возможность без спешки все посмотреть.
Н
Науменко
14 августа 2019
В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, Ялта
Были на экскурсии в Крым, хотелось бы высказать благодарность экскурсоводу Тамаре и водителю Руслану за велеколепно проведённое время, благодарность экскурсоводу за то что Тамара успевала везде и мы ни где не стояли в очередях посмотрели всё и узнали обовсём и очень подробно, ни в чём не было отказа, Руслан настолько филегранно вёл автобус особенно по узеньким улочкам, спасибо!!!
С
Сергей
20 декабря 2018
В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, Ялта
Собрал море впечатлений и надолго пропитался положительными эмоциями. Особенно запомнилась поездка в Крым, после которой долго не мог прийти в себя от увиденного. Красоты Крыма невозможно описать словами, благо захватил видеокамеру и отснял примерно 60 ГБ бесценного материала. Теперь долгой московской зимой будет чем согреть душу, оживить воспоминания об увиденном….
У
Ульяна
18 августа 2017
Из Геленджика в Абхазию: Гагры, озеро Рица, Новоафонский монастырь
Отдельная благодарность экскурсоводу в Абхазии Илье. Было весело проезжать через узкие дороги и тунели при этом хлопать в ладоши, загадывать желания. Его экскурсия была весьма информативна, изобиловала историями, сказками, народным эпосом. В целом один восторг, сплошной позитив, моря положительных эмоции на целый год!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику
Самые популярные туры в Геленджике
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сейчас в Геленджике можно забронировать 3 тура от 22 500 ₽ до 93 600 ₽ со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Разыскиваете туры в Геленджике? Наш сайт предлагает лучшие варианты для исследования города и его окрестностей. Сравнивайте цены, читайте отзывы и выбирайте туры, которые сделают ваш отдых незабываемым. Геленджик ждет вас в любое время года!