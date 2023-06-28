Авторские туры в Геленджике

Туры по городам России
Пляжный Геленджик: море, дольмены и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Пляжный Геленджик: море, дольмены и водопады
Краснодарский край, Геленджик
24 мая
15 июня
15 июля
15 авг
46 000 за человека
Винный тур от Краснодара до Геленджика
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Винный тур от Краснодара до Геленджика
93 600 за человека
Осеннее путешествие по Кавказу. Пеший тур
🚶 Пешая
скидка
13%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Осеннее путешествие по Кавказу. Пеший тур
г. Новороссийск
6 окт
2600022 500 за человека

Что посмотреть в Геленджике на экскурсиях?

В Геленджике красивая бухта и набережная, на которой стоит встретить закат, чтобы обзавестись яркими воспоминаниями на всю жизнь. Также имеются и природные, и архитектурные достопримечательности, разнообразные аквапарки, водно-оздоровительный комплекс, знаменитое Гуамское ущелье. Это далеко не весь список того, что предстанет взору туриста

Местные экскурсоводы

Геленджик – настоящая находка для туристов. Сам город и его окрестности буквально усеяны достопримечательностями, поэтому скучать там не придется. Чтобы познакомиться с Геленджиком, рекомендуется посетить несколько экскурсий, а после начать самостоятельное исследование. На нашем сайте размещен обширный каталог предложений от гидов. Десятки экскурсий уже ждут вас!

Последние отзывы на туры

  • В
    Владимир
    28 июня 2023
    Осеннее путешествие по Кавказу. Пеший тур
    Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
  • М
    Максим
    13 августа 2022
    Осеннее путешествие по Кавказу. Пеший тур
    Четко организовали, вкусно кормили)))
  • С
    Сергей
    11 мая 2022
    Осеннее путешествие по Кавказу. Пеший тур
    Все хорошо
  • G
    Gordeeva
    10 октября 2021
    Весь Крым за два дня: тур из Анапы по главным достопримечательностям
    Экскурсия интересная, познавательная…
  • N
    Nitsa558
    10 сентября 2021
    Весь Крым за два дня: тур из Анапы по главным достопримечательностям
    Впечатлений очень много, за два дня побывали в Феодосии (очень вкусное местное мороженое), Севастополе на морской прогулке, в Воронцовском дворце, Бахчисарайском дворце понравилось, прогулка была по Ялтинской набережной, увидели впервые шторм на море.
  • Ц
    Царева
    9 сентября 2021
    Весь Крым за два дня: тур из Анапы по главным достопримечательностям
    От экскурсии просто в восторге-программа интересная,насыщеннная,познавательная. За два дня много всего увидели.
  • А
    Алина
    24 августа 2019
    В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, Ялта
    Была на экскурсии в Крыму, нас сопровождал Дмитрий. Выражаю ему благодарность за трепетное отношение и заботу! Очень понравилась экскурсия, особенно комфортабельный автобус и возможность без спешки все посмотреть.
  • Н
    Науменко
    14 августа 2019
    В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, Ялта
    Были на экскурсии в Крым, хотелось бы высказать благодарность экскурсоводу Тамаре и водителю Руслану за велеколепно проведённое время, благодарность экскурсоводу за то что Тамара успевала везде и мы ни где не стояли в очередях посмотрели всё и узнали обовсём и очень подробно, ни в чём не было отказа, Руслан настолько филегранно вёл автобус особенно по узеньким улочкам, спасибо!!!
  • С
    Сергей
    20 декабря 2018
    В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, Ялта
    Собрал море впечатлений и надолго пропитался положительными эмоциями. Особенно запомнилась поездка в Крым, после которой долго не мог прийти в себя от увиденного. Красоты Крыма невозможно описать словами, благо захватил видеокамеру и отснял примерно 60 ГБ бесценного материала. Теперь долгой московской зимой будет чем согреть душу, оживить воспоминания об увиденном….
  • У
    Ульяна
    18 августа 2017
    Из Геленджика в Абхазию: Гагры, озеро Рица, Новоафонский монастырь
    Отдельная благодарность экскурсоводу в Абхазии Илье. Было весело проезжать через узкие дороги и тунели при этом хлопать в ладоши, загадывать желания. Его экскурсия была весьма информативна, изобиловала историями, сказками, народным эпосом. В целом один восторг, сплошной позитив, моря положительных эмоции на целый год!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику

Самые популярные туры в Геленджике
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Пляжный Геленджик: море, дольмены и водопады
  2. Винный тур от Краснодара до Геленджика
  3. Осеннее путешествие по Кавказу. Пеший тур
Сколько стоит тур в Геленджике в апреле 2024
Сейчас в Геленджике можно забронировать 3 тура от 22 500 ₽ до 93 600 ₽ со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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