2 дня
Двухдневный тур на квадроциклах с ночевкой в горах
Начало: Трансфер от отеля
«Едем на гору Папай или в район станицы Ереванской»
Расписание: Ежедневно старт в 9:00
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
30 000₽ за человека
7 дней
Пляжный Геленджик: море, дольмены и водопады
Начало: Краснодарский край, Геленджик
«Расположены они на природе, в живописных местах, в окружении рифов и скал»
15 авг в 10:00
15 сен в 10:00
46 000₽ за человека
4 дня
На яхте по Чёрному морю из Геленджика: паруса, вино и рыбалка
Путешествие на парусной яхте из Геленджика до Новороссийска и обратно. Обучение управлению яхтой, рыбалка, дегустация вина и купание в живописных бухтах
Начало: Г. Геленджик, причал (точное нахождение яхты вы по...
«Увидим сухогруз «Рио» и искупаемся в живописных бухтах по пути»
31 июл в 15:00
3 авг в 15:00
36 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- УУльяна18 августа 2017Из Геленджика в Абхазию: Гагры, озеро Рица, Новоафонский монастырьОтдельная благодарность экскурсоводу в Абхазии Илье. Было весело проезжать через узкие дороги и тунели при этом хлопать в ладоши, загадывать
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Природа и пейзажи»
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