4 дня

Путешествие на парусной яхте из Геленджика до Новороссийска и обратно. Обучение управлению яхтой, рыбалка, дегустация вина и купание в живописных бухтах

Начало: Г. Геленджик, причал (точное нахождение яхты вы по...

«Увидим сухогруз «Рио» и искупаемся в живописных бухтах по пути»