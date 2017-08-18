Познавательные туры на природе в Геленджике

Найдено 3 тура в категории «Природа и пейзажи» в Геленджике, цены от 30 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Двухдневный тур на квадроциклах с ночевкой в горах
На квадроциклах
2 дня
Двухдневный тур на квадроциклах с ночевкой в горах
Начало: Трансфер от отеля
«Едем на гору Папай или в район станицы Ереванской»
Расписание: Ежедневно старт в 9:00
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
30 000 за человека
Пляжный Геленджик: море, дольмены и водопады
На автобусе
7 дней
Пляжный Геленджик: море, дольмены и водопады
Начало: Краснодарский край, Геленджик
«Расположены они на природе, в живописных местах, в окружении рифов и скал»
15 авг в 10:00
15 сен в 10:00
46 000 за человека
На яхте по Чёрному морю из Геленджика: паруса, вино и рыбалка
На яхте
4 дня
На яхте по Чёрному морю из Геленджика: паруса, вино и рыбалка
Путешествие на парусной яхте из Геленджика до Новороссийска и обратно. Обучение управлению яхтой, рыбалка, дегустация вина и купание в живописных бухтах
Начало: Г. Геленджик, причал (точное нахождение яхты вы по...
«Увидим сухогруз «Рио» и искупаемся в живописных бухтах по пути»
31 июл в 15:00
3 авг в 15:00
36 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • У
    Ульяна
    18 августа 2017
    Из Геленджика в Абхазию: Гагры, озеро Рица, Новоафонский монастырь
    Отдельная благодарность экскурсоводу в Абхазии Илье. Было весело проезжать через узкие дороги и тунели при этом хлопать в ладоши, загадывать
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    желания. Его экскурсия была весьма информативна, изобиловала историями, сказками, народным эпосом. В целом один восторг, сплошной позитив, моря положительных эмоции на целый год!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Природа и пейзажи»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Двухдневный тур на квадроциклах с ночевкой в горах
  2. Пляжный Геленджик: море, дольмены и водопады
  3. На яхте по Чёрному морю из Геленджика: паруса, вино и рыбалка
Сколько стоит тур в Геленджике в июле 2024
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