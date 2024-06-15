Авторский тур
7 дней
Пляжный Геленджик: море, дольмены и водопады
Начало: Краснодарский край, Геленджик
«В этом путешествии мы объединили сразу всё — пляжный отдых и экскурсии, поездки на водопады и древние дольмены, дегустацию вин и горные пейзажи»
15 июня в 10:00
15 июля в 10:00
46 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Винный тур от Краснодара до Геленджика
«А потом идем на экскурсию по винодельне и дегустируем основную линейку вин»
93 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На яхте по Чёрному морю из Геленджика: паруса, вино и рыбалка
Путешествие на парусной яхте из Геленджика до Новороссийска и обратно. Обучение управлению яхтой, рыбалка, дегустация вина и купание в живописных бухтах
Начало: Г. Геленджик, причал (точное нахождение яхты вы по...
«Увидим, как производят вино, и попробуем несколько сортов»
12 июня в 15:00
15 июня в 15:00
36 400₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Винные туры»
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