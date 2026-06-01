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Французский шик в Краснодарском крае: по роскошным винодельням с дегустациями (индивидуально)
Отведать эксклюзивных вин и улиток, спуститься в погреба и познакомиться с секретами производства
Начало: Аэропорт Краснодара, 11:00. Советуем прилетать как...
«Приглашаем вас в гастрономическое путешествие по эстетичным винодельням — от уютных семейных до современных производств, хранящих бургундские традиции»
22 июн в 10:00
6 июл в 08:00
49 500 ₽
55 000 ₽ за человека
Русская Тоскана: винный тур
Увлекательное и вкусное путешествие по ярким винодельням Краснодарского края
«Места, где находятся винодельни, представленные в программе, часто называют Русской Тосканой или Русским Бордо, и это не просто так, тем более что они находятся на одной параллели с настоящими регионами французского Бордо и итальянской Тосканы»
19 июн в 10:00
26 июн в 10:00
от 49 900 ₽ за человека
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский край
Начало: Москва
«Посещение винодельни Фанагория с экскурсионной программой «100 оттенков Фанагории»:»
3 сен в 10:00
11 сен в 10:00
от 49 850 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Винодельни»
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