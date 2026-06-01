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1 чел. По популярности На машине 4 дня 10% Французский шик в Краснодарском крае: по роскошным винодельням с дегустациями (индивидуально) Отведать эксклюзивных вин и улиток, спуститься в погреба и познакомиться с секретами производства Начало: Аэропорт Краснодара, 11:00. Советуем прилетать как... «Приглашаем вас в гастрономическое путешествие по эстетичным винодельням — от уютных семейных до современных производств, хранящих бургундские традиции» 49 500 ₽ 55 000 ₽ за человека 3 дня Русская Тоскана: винный тур Увлекательное и вкусное путешествие по ярким винодельням Краснодарского края «Места, где находятся винодельни, представленные в программе, часто называют Русской Тосканой или Русским Бордо, и это не просто так, тем более что они находятся на одной параллели с настоящими регионами французского Бордо и итальянской Тосканы» от 49 900 ₽ за человека На автобусе На поезде Ж/Д туры Круизы 5 дней К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский край Начало: Москва «Посещение винодельни Фанагория с экскурсионной программой «100 оттенков Фанагории»:» от 49 850 ₽ за человека Все туры Геленджика

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