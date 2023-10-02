Двухдневное путешествие по Абхазии: Новый Афон, Сухум и Гагра
Начало: Геленджик, заправка Газпромнефть, р-н Сафари-парка
Расписание: По пятницам в 21:00
13 июн в 22:00
20 июн в 22:00
9000 ₽ за человека
Поход с палатками и автосопровождением через горы в Геленджик
Подняться на вершины, откуда открываются панорамы, искупаться в чашах водопадов и увидеть дольмены
Начало: Абинск, 9:00-10:00 (возможен трансфер из Краснодар...
9 июн в 09:00
15 авг в 09:00
30 900 ₽ за человека
Индивидуальный отпуск в Геленджике с джипами, сапами, отдыхом в гольф-резорте и винным вечером
Позагорать у моря и бассейна, съездить в горы и на винодельни, увидеть озеро Абрау и скалу Парус
Начало: Гостевой дом в Геленджике, время по договорённости...
9 июн в 10:00
16 июн в 10:00
49 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина2 октября 2023Двухдневное путешествие по Абхазии: Новый Афон, Сухум и ГаграОтличный тур на 2 дня в Абхазию. Организаторам спасибо. Всё было замечательно! Рекомендую!
- ААнна15 июля 2023Двухдневное путешествие по Абхазии: Новый Афон, Сухум и ГаграПоездка с 14.07 по 17.07 очень понравилась! Повезло с погодой. Получили огромное удовольствие. Понравилось, что время выезда спланировано так, что
- ООля25 мая 2023Двухдневное путешествие по Абхазии: Новый Афон, Сухум и ГаграПоездка сама классная! Очень понравилась экскурсия и хороший подход «гида» к нам! Евгений супер специалист, истории 👍🏻 Очень крутая природа и места,
- GGordeeva10 октября 2021Весь Крым за два дня: тур из Анапы по главным достопримечательностямЭкскурсия интересная, познавательная…
- NNitsa55810 сентября 2021Весь Крым за два дня: тур из Анапы по главным достопримечательностямВпечатлений очень много, за два дня побывали в Феодосии (очень вкусное местное мороженое), Севастополе на морской прогулке, в Воронцовском дворце, Бахчисарайском дворце понравилось, прогулка была по Ялтинской набережной, увидели впервые шторм на море.
- ЦЦарева9 сентября 2021Весь Крым за два дня: тур из Анапы по главным достопримечательностямОт экскурсии просто в восторге-программа интересная,насыщеннная,познавательная. За два дня много всего увидели.
- ААлина24 августа 2019В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, ЯлтаБыла на экскурсии в Крыму, нас сопровождал Дмитрий. Выражаю ему благодарность за трепетное отношение и заботу! Очень понравилась экскурсия, особенно комфортабельный автобус и возможность без спешки все посмотреть.
- ННауменко14 августа 2019В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, ЯлтаБыли на экскурсии в Крым, хотелось бы высказать благодарность экскурсоводу Тамаре и водителю Руслану за велеколепно проведённое время, благодарность экскурсоводу
- ССергей20 декабря 2018В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, ЯлтаСобрал море впечатлений и надолго пропитался положительными эмоциями. Особенно запомнилась поездка в Крым, после которой долго не мог прийти в
- УУльяна18 августа 2017Из Геленджика в Абхазию: Гагры, озеро Рица, Новоафонский монастырьОтдельная благодарность экскурсоводу в Абхазии Илье. Было весело проезжать через узкие дороги и тунели при этом хлопать в ладоши, загадывать
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