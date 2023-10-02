Групповые туры Геленджика

Найдено 3 тура в категории «Групповые» в Геленджике, цены от 9000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Двухдневное путешествие по Абхазии: Новый Афон, Сухум и Гагра
На автобусе
2 дня 2 часа
9 отзывов
Двухдневное путешествие по Абхазии: Новый Афон, Сухум и Гагра
Начало: Геленджик, заправка Газпромнефть, р-н Сафари-парка
Расписание: По пятницам в 21:00
13 июн в 22:00
20 июн в 22:00
9000 ₽ за человека
Поход с палатками и автосопровождением через горы в Геленджик
Пешая
7 дней
Поход с палатками и автосопровождением через горы в Геленджик
Подняться на вершины, откуда открываются панорамы, искупаться в чашах водопадов и увидеть дольмены
Начало: Абинск, 9:00-10:00 (возможен трансфер из Краснодар...
9 июн в 09:00
15 авг в 09:00
30 900 ₽ за человека
Индивидуальный отпуск в Геленджике с джипами, сапами, отдыхом в гольф-резорте и винным вечером
Джиппинг
На машине
6 дней
Индивидуальный отпуск в Геленджике с джипами, сапами, отдыхом в гольф-резорте и винным вечером
Позагорать у моря и бассейна, съездить в горы и на винодельни, увидеть озеро Абрау и скалу Парус
Начало: Гостевой дом в Геленджике, время по договорённости...
9 июн в 10:00
16 июн в 10:00
49 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    2 октября 2023
    Двухдневное путешествие по Абхазии: Новый Афон, Сухум и Гагра
    Отличный тур на 2 дня в Абхазию. Организаторам спасибо. Всё было замечательно! Рекомендую!
  • А
    Анна
    15 июля 2023
    Двухдневное путешествие по Абхазии: Новый Афон, Сухум и Гагра
    Поездка с 14.07 по 17.07 очень понравилась! Повезло с погодой. Получили огромное удовольствие. Понравилось, что время выезда спланировано так, что
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    совсем не стояли на границе. Прошли границу очень быстро в обе стороны. Были приятно удивлены размещением в гостинице с удобствами в номере. Хотя предупреждали сначала, что удобства будут на этаже. Очень приятный экскурсовод Павел Павлович.

  • О
    Оля
    25 мая 2023
    Двухдневное путешествие по Абхазии: Новый Афон, Сухум и Гагра
    Поездка сама классная! Очень понравилась экскурсия и хороший подход «гида» к нам! Евгений супер специалист, истории 👍🏻 Очень крутая природа и места,
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    которые выбирали для нас! Есть минусы это жилье ужасно было грязно в номере, пофиг что старое всё, самое главное чистота.. боялись с ребенком встать босыми ногами. . Ещё не понравились столовые и кафе куда нас привозили. В первый день столовки вообще отвратительная еда с творогом.. (столовая номер 1 вроде как) Спасибо организации, ещё хочу🙏🏻😍😍

  • G
    Gordeeva
    10 октября 2021
    Весь Крым за два дня: тур из Анапы по главным достопримечательностям
    Экскурсия интересная, познавательная…
  • N
    Nitsa558
    10 сентября 2021
    Весь Крым за два дня: тур из Анапы по главным достопримечательностям
    Впечатлений очень много, за два дня побывали в Феодосии (очень вкусное местное мороженое), Севастополе на морской прогулке, в Воронцовском дворце, Бахчисарайском дворце понравилось, прогулка была по Ялтинской набережной, увидели впервые шторм на море.
  • Ц
    Царева
    9 сентября 2021
    Весь Крым за два дня: тур из Анапы по главным достопримечательностям
    От экскурсии просто в восторге-программа интересная,насыщеннная,познавательная. За два дня много всего увидели.
  • А
    Алина
    24 августа 2019
    В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, Ялта
    Была на экскурсии в Крыму, нас сопровождал Дмитрий. Выражаю ему благодарность за трепетное отношение и заботу! Очень понравилась экскурсия, особенно комфортабельный автобус и возможность без спешки все посмотреть.
  • Н
    Науменко
    14 августа 2019
    В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, Ялта
    Были на экскурсии в Крым, хотелось бы высказать благодарность экскурсоводу Тамаре и водителю Руслану за велеколепно проведённое время, благодарность экскурсоводу
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    за то что Тамара успевала везде и мы ни где не стояли в очередях посмотрели всё и узнали обовсём и очень подробно, ни в чём не было отказа, Руслан настолько филегранно вёл автобус особенно по узеньким улочкам, спасибо!!!

  • С
    Сергей
    20 декабря 2018
    В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, Ялта
    Собрал море впечатлений и надолго пропитался положительными эмоциями. Особенно запомнилась поездка в Крым, после которой долго не мог прийти в
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    себя от увиденного. Красоты Крыма невозможно описать словами, благо захватил видеокамеру и отснял примерно 60 ГБ бесценного материала. Теперь долгой московской зимой будет чем согреть душу, оживить воспоминания об увиденном….

  • У
    Ульяна
    18 августа 2017
    Из Геленджика в Абхазию: Гагры, озеро Рица, Новоафонский монастырь
    Отдельная благодарность экскурсоводу в Абхазии Илье. Было весело проезжать через узкие дороги и тунели при этом хлопать в ладоши, загадывать
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    желания. Его экскурсия была весьма информативна, изобиловала историями, сказками, народным эпосом. В целом один восторг, сплошной позитив, моря положительных эмоции на целый год!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Групповые»

Самые популярные туры этой рубрики в Геленджике
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Двухдневное путешествие по Абхазии: Новый Афон, Сухум и Гагра
  2. Поход с палатками и автосопровождением через горы в Геленджик
  3. Индивидуальный отпуск в Геленджике с джипами, сапами, отдыхом в гольф-резорте и винным вечером
Сколько стоит тур в Геленджике в июне 2025
Сейчас в Геленджике в категории "Групповые" можно забронировать 3 тура от 9000 до 49 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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