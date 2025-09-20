1 день

Прибытие. Винодельня Шато де Талю. Эногастрономический ресторан русско-французской кухни при винодельне

Мы встречаемся в аэропорту Геленджика и отправляемся заселяться в наш отель.

По традиции в номере вас будет ждать бутылочка игристого с сезонными фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на вкусный, яркий отдых.

Сегодня у нас в программе одна из самых современных и живописных виноделен на винной карте России с уникальной архитектурой и замком в стиле эпохи Возрождения — Шато де Талю.

Это уголок истинной Франции на российском побережье, где эстетика старого света встречается с уникальным терруаром Геленджика.

Вина Шато де Талю создаются под руководством потомственного французского энолога Франка Дюсенера.

Их стиль — это элегантность, чистота вкуса и сложная структура.

Нас ждёт обзорная экскурсия по винодельне, прогулка по виноградникам с выходом на панорамную площадку, откуда открывается завораживающий вид на море и горы, и погружение в атмосферу настоящего французского шато.

Опытный гид раскроет тонкости производства элегантных сухих вин с неповторимым характером и потенциалом к выдержке, которые лежат в основе коллекций винодельни.

А затем — отправляемся на дегустацию.

Мы попробуем 6 вин из двух коллекций, созданных для особого повода в сопровождении лёгких закусок.

Профессиональный сомелье научит нас разбираться в вине, подбирать лучшие гастрономические сочетания и получать максимальное удовольствие от дегустации.

А чтобы сделать наш гастрономический опыт ещё ярче, после дегустации отправляемся в эногастрономический ресторан русско-французской кухни при винодельне.

В основе блюд — свежие, фермерские и локальные продукты.

Нас ждёт ужин от выдающихся шефов с авторской подачей и использованием современных технологий.

В меню: классический французский салат «Нисуаз» со свежим тунцом, хрустящими листьями салата, сочной стручковой фасолью и перепелиным яйцом.

И копчёный говяжий язык, покрытый глазурью из горчицы.

Блюдо украшено дроблёной пшеницей, благородным сыром рокфор и грильяжем из каштана.

Трапезу дополнит бокал освежающего розе и корзина с ароматным домашним хлебом, который выпекают каждое утро в ресторане.

Наше гастрономическое приключение по Черноморскому побережью официально начинается!

Общаемся, наслаждаемся каждым моментом и с радостью предвкушаем яркие впечатления предстоящих дней

После ужина у нас будет возможность прогуляться по вечерней набережной Геленджика и напитаться морским воздухом.

Затем возвращаемся в наш уединенный отель, окружённый реликтовыми соснами, чтобы отдохнуть и подготовиться к новым открытиям.

