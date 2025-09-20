Так как это гастрономическое путешествие, мы также включили в цену много еды, вина и вкусных мероприятий.
Программа тура по дням
Прибытие. Винодельня Шато де Талю. Эногастрономический ресторан русско-французской кухни при винодельне
Мы встречаемся в аэропорту Геленджика и отправляемся заселяться в наш отель.
По традиции в номере вас будет ждать бутылочка игристого с сезонными фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на вкусный, яркий отдых.
Сегодня у нас в программе одна из самых современных и живописных виноделен на винной карте России с уникальной архитектурой и замком в стиле эпохи Возрождения — Шато де Талю.
Это уголок истинной Франции на российском побережье, где эстетика старого света встречается с уникальным терруаром Геленджика.
Вина Шато де Талю создаются под руководством потомственного французского энолога Франка Дюсенера.
Их стиль — это элегантность, чистота вкуса и сложная структура.
Нас ждёт обзорная экскурсия по винодельне, прогулка по виноградникам с выходом на панорамную площадку, откуда открывается завораживающий вид на море и горы, и погружение в атмосферу настоящего французского шато.
Опытный гид раскроет тонкости производства элегантных сухих вин с неповторимым характером и потенциалом к выдержке, которые лежат в основе коллекций винодельни.
А затем — отправляемся на дегустацию.
Мы попробуем 6 вин из двух коллекций, созданных для особого повода в сопровождении лёгких закусок.
Профессиональный сомелье научит нас разбираться в вине, подбирать лучшие гастрономические сочетания и получать максимальное удовольствие от дегустации.
А чтобы сделать наш гастрономический опыт ещё ярче, после дегустации отправляемся в эногастрономический ресторан русско-французской кухни при винодельне.
В основе блюд — свежие, фермерские и локальные продукты.
Нас ждёт ужин от выдающихся шефов с авторской подачей и использованием современных технологий.
В меню: классический французский салат «Нисуаз» со свежим тунцом, хрустящими листьями салата, сочной стручковой фасолью и перепелиным яйцом.
И копчёный говяжий язык, покрытый глазурью из горчицы.
Блюдо украшено дроблёной пшеницей, благородным сыром рокфор и грильяжем из каштана.
Трапезу дополнит бокал освежающего розе и корзина с ароматным домашним хлебом, который выпекают каждое утро в ресторане.
Наше гастрономическое приключение по Черноморскому побережью официально начинается!
Общаемся, наслаждаемся каждым моментом и с радостью предвкушаем яркие впечатления предстоящих дней
После ужина у нас будет возможность прогуляться по вечерней набережной Геленджика и напитаться морским воздухом.
Затем возвращаемся в наш уединенный отель, окружённый реликтовыми соснами, чтобы отдохнуть и подготовиться к новым открытиям.
Гравитационная винодельня Шато Пино, улиточная ферма и эногастрономический ужин от Мысхако
Сегодня завтракаем в нашем отеле и отправляемся на первую в России гравитационную винодельню — Шато Пино.
Что означает «гравитационная»? А это мы узнаем на экскурсии.
Прогуляемся по виноградникам, познакомимся с особенностями местного терруара и тонкостями возделывания винограда.
А ещё заглянем на местную улиточную ферму, где понаблюдаем за размеренной жизнью улиток в специальных домиках, которые для них здесь построили.
Хозяйство расположено на высоте 260 метров над уровнем моря в окружении гор.
С первого взгляда это место очаровывает: панорамный вид на морскую гладь в обрамлении изумрудных холмов создаёт неповторимую атмосферу умиротворения и гармонии.
После увлекательной экскурсии отправляемся на дегустацию — нас ждёт 6 вин премиальных линеек.
Индивидуальный подход к разным сортам, ручной сбор, бережная транспортировка и высокая квалификация виноделов позволяют Шато Пино гордиться каждой бутылкой вина, рожденного на винодельне.
В качестве изысканного сопровождения к вину —эскарго — деликатесные улитки, запечённые в двух авторских соусах.
Блюдо станет эффектным дополнением к дегустации, раскрывая новые грани ароматов и букетов.
Едем дальше! Держим путь на одну из старейших виноделен страны с богатейшей историей, которая начинается с 1869 года, — Мысхако.
Сегодня вина Мысхако изготавливаются во французском стиле и отличаются элегантным и комплексным букетом.
Мы посетим исторические погреба XIX века и старинные залы, заглянем в производственные цеха, где поэтапно увидим весь цикл создания вина — от переработки винограда до брожения, выдержки и финального розлива тихих и игристых вин.
Продолжаем погружаться в мир виноделия и вкусовых открытий.
На очереди у нас VIP-дегустация: 8 изысканных вин от шеф-сомелье и 8 гастрономических пар к ним от шеф-повара.
Этот ужин точно покорит даже самых искушенных ценителей и оставит неизгладимые впечатления!
Предлагаем взглянуть на изысканное меню — настоящий праздник для гурманов!
Утончённые закуски: белковый ролл с угрем, веррин с тигровой креветкой и тартаром из овощей, дальневосточный гребешок с крем-сельдереем и зеленым яблоком, запеченный миндальный Камамбер с пряной грушей и черной смородиной.
Горячие блюда: телятина с овощами в тайском стиле на хрустящих листьях Ромейна и позы с ягненком и соусом вишневый Марселан.
Так и хочется скорее всё попробовать!
Великолепные фирменные десерты: сырная панна‑котта с печёной свёклой и солёным виноградом и авторский «Тропический поцелуй».
Меню составляется с учётом сезонности, поэтому некоторые позиции могут меняться.
При этом общее количество курсов и их эстетическая концепция остаются неизменными.
Каждое блюдо, включая десерты, сопровождается тщательно подобранным напитком — тихим или игристым вином, идеально раскрывающим и дополняющим вкусовые нюансы.
После невероятно яркого и незабываемого ужина заселяемся в новый стильный отель, расположившийся на центральном променаде вдоль главной набережной Новороссийска.
Вечером нас ждёт небольшая прогулка по Новороссийску.
Мы пройдёмся от мемориала «Малая земля» до мыса Любви, открывая по пути главные достопримечательности.
Познакомимся с его богатой историей, посетим знаковые места и ощутим неповторимую атмосферу города у моря.
А после — отправляемся отдыхать в свои уютные номера.
Абрау-Дюрсо и мастер-класс в гастрономической школе, долина Лефкадия, роскошный ресторан и отель на виноградниках
Сегодня после завтрака в отеле отправляемся к фантастически красивому озеру Абрау.
Это место называют «маленькой Швейцарией», «черноморской Шампанью» и «русской Калифорнией» — без виз и загранпаспортов!
Нас ждёт живописная прогулка по набережной: мы окунёмся в атмосферу умиротворения и красоты, а заодно сделаем прекрасные фотографии на фоне изумрудной глади озера и зеленых холмов.
После прогулки мы отправимся в «Абрау‑Дюрсо» — старейшее винодельческое предприятие России.
Уникальный терруар этого региона по своим климатическим и почвенным характеристикам напоминает знаменитые винодельческие провинции Бордо и Шампань, что позволяет создавать здесь напитки исключительного качества.
Нас проведут по старинным, овеянным легендами тоннелям, где, по уверениям шампанистов, до сих пор незримо присутствует добрый дух основателя — князя Голицына.
Покажут легендарную винотеку, где по сей день хранятся раритетные вина выдающихся винтажей Абрау-Дюрсо.
Для дегустации благородных вин мы переместимся в приватную атмосферу премиум‑зала — идеальное пространство, чтобы вдумчиво оценить каждый напиток.
Нас ждёт дегустация «Золотой коллекции Абрау‑Дюрсо»: восемь отборных образцов игристых и тихих вин.
После дегустации у нас по плану черноморский обед в гастрономической школе, который мы приготовим сами под чутким руководством шеф-повара ресторанов Абрау-Дюрсо.
Начнем с бокала игристого, чтобы задать тон и настроение нашему увлекательному мероприятию.
На закуску приготовим тёплый салат с сыром мартин — нежное сочетание вкусов, которое пробудит аппетит. На горячее нас ждёт изысканное блюдо: черноморский рапан, томлёный в сметане с картофелем.
Эти произведения кулинарного искусства достойны особой подачи, поэтому шеф поможет нам украсить блюда по канонам высокой кухни.
В завершение кулинарного мастер‑класса мы приготовим нежный песочный тарт с яблоками.
После этого с удовольствием продегустируем все созданные блюда, поделимся впечатлениями, эмоциями и обсудим самые яркие моменты нашего гастрономического путешествия!
Выезжаем в долину Лефкадия!
Это одно из самых красивых мест Краснодарского края — настоящая жемчужина юга России.
Чистейшее озеро Гечепсин, лавандовые поля, трюфельные рощи и бескрайние виноградники.
Здесь мы проведем ночь в отеле прямо посреди живописных холмов, платановых аллей и прекрасных виноградников.
Уютные номера выполнены в минималистичном тосканском стиле.
Прекрасное место для умиротворенного и спокойного отдыха путешественников, влюбленных в вино и эстетику, — как раз для нас!
Заселяемся, располагаемся и затем отправляемся на ужин в локаворский ресторан, в котором готовят исключительно из местных продуктов, выбирая всё самое свежее и вкусное.
Прямо у ресторана разбит небольшой огород: молодые овощи и свежая зелень попадают в блюда прямо с грядки, придавая им неповторимый вкус и аромат.
Мы отведаем фирменные «коронные» блюда заведения.
На закуску шеф‑повар представит авторский хумус с обжаренной печенью ягнёнка.
Кремовая текстура хумуса гармонично сочетается с сочными, подрумяненными кусочками печени.
Пряные ноты и ароматные специи подчёркивают богатство вкуса, превращая знакомую закуску в гастрономическое открытие.
Основным блюдом станет изысканная гусиная ножка, томлёная до идеальной нежности.
Сочное мясо с идеальной корочкой безупречно дополняется тушёной красной капустой.
К нашим блюдам профессиональные сомелье подобрали вино из линейки «Николаев и Сыновья» — насыщенный мальбек.
Его бархатистые танины и фруктовые ноты гармонично дополнят каждый этап трапезы, раскрывая новые грани вкуса и придавая ужину особое настроение.
Завершит гастрономическую композицию десерт — воздушный сырный мусс в сочетании с освежающим ягодным сорбетом.
Это утончённое сочетание оставляет приятное, запоминающееся послевкусие и становится изящной финальной нотой трапезы.
Прибавим к этому поистине роскошную обстановку: живописные виноградники и просторная долина, утопающая в закатных красках.
Такие моменты невольно заставляют замедлиться и отключиться от суеты — это и есть настоящий гедонизм: умение ценить каждое мгновение и наслаждаться жизнью во всей её полноте!
После такого насыщенного и вкусного дня возвращаемся в наши номера и отдыхаем.
Впереди нас ждёт новая порция впечатлений и эмоций.
Тур по виноградникам с дегустацией, локальные сыры, Имение Сикоры и обед на винодельне
Сегодня неспешно завтракаем во внутреннем дворике ресторана при отеле, любуясь виноградниками, в неповторимой атмосфере умиротворения и предвкушения нового дня.
Повара по-домашнему и с любовью приготовят для нас блюда из местных фермерских продуктов.
Тёплый воздух, ароматы цветущих трав, прекрасные виды и вкусная еда — великолепное утро!
После завтрака нас ждёт обзорный тур по долине Лефкадия — эстетическое путешествие в «русскую» Тоскану, где средиземноморский уют встречается с черноморским гостеприимством.
Наш маршрут пройдет по бескрайним виноградникам и живописным платановым и кипарисовым аллеям, мы увидим французский сад с лавандовыми полями и берег озера.
Нас также пригласят на экскурсию по производству, где мы сможем увидеть высокотехнологичное оборудование, бочки из дуба, амфоры и необычные ёмкости для брожения в форме додекаэдра.
На дегустации премиальных вин нам подадут подборку сыров, произведённых в Лефкадийской долине.
Мы попробуем нежные сорта из коровьего молока, ароматные — из овечьего и пикантные — из козьего.
Каждый сыр раскроет свой уникальный характер в сочетании с благородными винами, позволяя по‑настоящему оценить мастерство местных сыроваров и богатство терруара.
Далее мы отправляемся на обед на винодельню Nesterov Winery, где возводятся очень редкие сорта винограда: Вионье, Виорика, Рубин Голодриги.
Ресторан при винодельне — настоящая изюминка проекта!
Он входит в топ-3 заведений Юга России по версии «WhereToEat».
Здесь творит талантливый повар, который удивляет гостей оригинальной подачей и смелыми вкусовыми сочетаниями.
За этими гастрономическими открытиями сюда приезжают не только из Краснодарского края, но и из других регионов.
Мы попробуем суп море-ям с тигровыми креветками, рапанами и кефалью, а также филе пеленгаса с пюре из базилика, овощным релишем и трюфельным соусом.
В качестве винного сопровождения — белое сухое, сорт Виорика с винодельни Nesterov Winery.
На десерт нас ждёт авторское крем‑брюле — нежная ванильная основа с идеально карамелизованной корочкой.
Его дополняют яркие акценты: освежающий гель из манго и маракуйи, придающий тропическую кислинку, и хрустящая «шоколадная земля» — утончённая текстура, раскрывающая глубокий шоколадный вкус.
После обеда нашей целью станет знаменитая винодельня Имение «Сикоры».
Здесь нас ждёт ещё одно погружение в мир премиального виноделия.
В ходе экскурсии мы познакомимся с историей имения и откроем для себя тонкости винодельческого искусства.
Имение «Сикоры» стремительно утвердилось в числе имиджевых лидеров российского виноделия.
Вина хозяйства получают высокие оценки в отечественных и международных экспертных рейтингах, а в 2021 году винодельня вошла в престижный список «Лучшие виноградники мира», заняв почётное 20‑е место.
Кульминацией станет дегустация пяти флагманских вин — признанных лидеров продаж последних лет.
Мы расположимся в элегантном зале с панорамным видом на виноградники, что создаст особую атмосферу и позволит по‑настоящему прочувствовать гармонию вина и природы!
Теперь держим путь обратно в Геленджик.
Нас ждёт возвращение в уже знакомый уютный отель — здесь можно отдохнуть, переосмыслить яркие впечатления и с комфортом подготовиться к заключительному дню.
Сегодня у нас будет свободный вечер, чтобы провести его в своем темпе.
Можно неспешно прогуляться по живописным улочкам, наслаждаясь морским воздухом, заглянуть в уютные рестораны на побережье и открыть для себя новые уголки города.
Отъезд
Сегодня после завтрака в нашем отеле мы провожаем вас в аэропорт.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Заезд
|Гостиница
|2-местное размещение
|1-местное размещение
2-местное размещение
по акции РБ
1-местное размещение
по акции РБ
|2-6 мая
Отель «Море» 4* — 2 ночи (Геленджик)
Отель «Морис» 4* — 1 ночь (Новороссийск, набережная)
Отель «Гермес» — 1 ночь (село Молдаванское, Лефкадия)
|162 000
|185 000
|156 000 до 28 февраля 2026
|179 000 до 28 февраля 2026
|11-15 июня
|165 000
|188 000
|159 000 до 30 марта 2026
|182 000 до 30 марта 2026
|12-16 сентября
|165 000
|188 000
|159 000 до 30 апреля 2026
|182 000 до 30 апреля 2026
|7-11 октября
|162 000
|185 000
|156 000 до 30 мая 2026
|179 000 до 30 мая 2026
- В турах в мае и сентябре в Геленджике отель «Море» 4* либо отель «Династия» 4* — 2 ночи, остальные отели те же.
Варианты проживания
Отель «Море»
Отель «Море на Шмидта» расположен в курортном городе Геленджик, в стандартной доступности от дельфинария и в 0,7 км от пляжа. На территории есть игровая площадка для детей. Отдыхающие могут посетить уютную террасу или бассейн.
Номера отеля оборудованы кондиционером, балконом, балконом с живописным видом и собственным внешним видом. На территории используется беспроводной доступ Wi-Fi.
Вблизи есть ряд кафе, где можно перекусить. Также рядом есть продуктовые магазины.
В соответствующем положении Аква-Галерея, парк Олимп. Расстояние до аэропорта Геленджик — 5 км. В километре находится контактный зоопарк Зов Джунглей.
Отель «Moris»
Отель «Moris» находится в Южном районе Новороссийска.
Гостям представляются уютные номера со стильным интерьером. В комнатах установлена двуспальная кровать, телевизор, рабочий стол, мягкое кресло, просторный шкаф для хранения вещей. Ванная оснащена душевой кабиной, набором полотенец и феном. Есть балкон с видом на море. Можно воспользоваться услугами прачечной.
Имеется мини-бар, чайный набор, электрический чайник, бутилированная вода. В округе кафе и продуктовые магазины.
В пешей доступности расположен караоке-клуб «Дубаи», пляж «Нептун» и кинотеатр «Люди в Голливуде». Расстояние до аэропорта Геленджик — 21,9 км, до железнодорожного вокзала — 4,8 км.
Отель «Гермес»
В Краснодарском крае в поселке Молдованское находится гостиница под названием «Гермес». К услугам гостей частная парковка, прокат велосипедов, доступ в интернет.
Номера представлены категориями Стандарт и Делюкс. В собственных ванных комнатах имеется душ, ванна и туалет, а также набор полотенец.
В кафе вы сможете покушать блюда русской и европейской кухни. Предоставляется хороший выбор прохладительных и горячительных напитков.
Ближе всего к отелю находится аэропорт Геленджика, расстояние составляет 41 км, до железнодорожного вокзала Абинск 23 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях на берегу моря в Геленджике, Новороссийске и на виноградниках долины Лефкадия
- Встреча в аэропорту Геленджика в первый день тура и трансфер обратно
- Все завтраки в отелях
- Питание по программе тура
- Все дегустации по программе тура (винодельни и улиточная ферма)
- Сопровождение винного гида на протяжении всего тура
- Индивидуальные экскурсии на всех винодельнях только для нашей группы
- Все входные билеты по программе тура
- Мастер-класс в гастрономической школе Абрау-Дюрсо
- Эногастрономический гала-ужин на винодельне Мысхако (8 вин и 8 гастропар к ним) в сопровождении шеф-повара и шеф-сомелье
- Все трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Геленджика и обратно
- Личные расходы и сувениры
- Ужины в 4 день
- Доплата за 1-местное размещение
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?
В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!
С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).
Можно ли поехать с ребенком?
Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).