1 чел. По популярности 3 дня Русская Тоскана: винный тур Увлекательное и вкусное путешествие по ярким винодельням Краснодарского края от 33 900 ₽ за человека На автобусе 5 дней 4% 3 отзыва Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю Начало: Краснодарский край, Геленджик от 156 000 ₽ 162 000 ₽ за человека Пешая 7 дней 20% Поход с палатками и автосопровождением через горы в Геленджик Подняться на вершины, откуда открываются панорамы, искупаться в чашах водопадов и увидеть дольмены Начало: Абинск, 9:00-10:00 (возможен трансфер из Краснодар... 39 120 ₽ 48 900 ₽ за человека Все туры Геленджика

