Чемал après-ski

Мы покажем вам настоящий Алтай — без вымышленных легенд, но с живой историей кочевников, суровой природой и духом свободы. Наши гиды знают край от и до и делятся только проверенными фактами.

Если вы приехали кататься на лыжах, но хотите увидеть больше — выбирайте наши короткие après-ski экскурсии. За полдня вы успеете узнать, почувствовать и полюбить Алтай.
Описание экскурсии

Проведите вторую половину дня ярко и с пользой — отправьтесь с нами на экскурсию по живописным окрестностям Манжерока! Мы встретим вас в 13:00, чтобы до обеда вы успели вдоволь насладиться катанием, а после — окунулись в атмосферу настоящего Алтая. Что вас ждет• Остров Патмос — одно из самых узнаваемых мест региона. Через подвесной мост вы пройдёте к храму, уютно расположившемуся на скале посреди горной реки. Это место словно сошло с открытки — тихое, умиротворяющее и невероятно фотогеничное.
  • Чаепитие на Голубых озёрах — зимнее чудо Алтая. Эти озёра, которые местные называют «Глазами Катуни», появляются только зимой, когда вода отступает, открывая прозрачные чаши небесного цвета. Здесь мы остановимся, чтобы согреться травяным чаем и насладиться тишиной гор.
  • Камышлинский водопад (по погоде) — место, где живой поток не сдаётся даже морозу. Его частично сковывает лёд, но вода продолжает пробиваться сквозь кристаллы — завораживающее зрелище, которое невозможно забыть.
  • Скалы Зубы Дракона — эффектные каменные выступы, торчащие прямо из незамерзающей реки. Здесь вы почувствуете мощь алтайской природы и сможете сделать впечатляющие фотографии. К 19:00 мы вернём вас в отель — полные впечатлений, но не уставшие. У вас останется время на ужин и отдых перед следующим активным днём. Дополнительно (по желанию) • Конная прогулка по заснеженной тайге.
  • Катание на хаски.
  • Поездка на снегоходах. О чём мы расскажем Наши гиды поделятся с вами историями о древних кочевниках, населявших Алтай. Без вымышленных сказаний — только реальные факты, этнография, геология и тайны живой природы. Вы узнаете, почему Алтай называют сердцем Сибири, и почувствуете, что он действительно живёт.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Патмос
  • Голубые озера
  • Камышлинский водопад
  • Скалы Зубы Дракона
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно (в случае, если он находится на расстоянии ±30 км от Горно-Алтайска либо на курорте «Манжерок»)
  • Кофе-брейк с алтайским травяным чаем
  • Услуги гида по всему маршруту
Что не входит в цену
  • Моторафтинг на Камышлинском водопаде - 800 ₽ за чел. или пеший переход по мостику - 350 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка от 5 лет
  • Питание - 400-1000 ₽ за чел.
  • Конная прогулка среди маралов - 1500 ₽ за взрослого
  • Катание на собачьих упряжках - 2000 ₽ за чел.
  • Поездка на снегоходах - от 3500 ₽ за чел.
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

На машине
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Насладиться Алтаем после катания на лыжах - поездка из Горно-Алтайска
Завтра в 13:00
21 ноя в 13:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
