Деревня Чемал – экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 3 экскурсии в категории «Деревня Чемал» в Горно-Алтайске, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
По Алтаю: Чемал, Куюс и до водопада Бельтыр-Туюк
На машине
9 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
По Алтаю: Чемал, Куюс и до водопада Бельтыр-Туюк
Однодневный маршрут по Горному Алтаю: Чемал, Куюс и водопад Бельтыр-Туюк. Величественные пейзажи, природные образования и места съемок фильма В.М. Шукшина
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
18 000 ₽ за экскурсию
Сокровище Чемал - часть Шелкового пути
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Чемал - часть Шелкового пути
Приглашаем на захватывающее путешествие по Чемальскому району, где вы увидите невероятные пейзажи и почувствуете дух Алтая
Начало: Горно-Алтайск Чорос-Гуркина 45
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 08:00
10 апр в 08:00
21 000 ₽ за экскурсию
Путешествие в Зачемалье
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в Зачемалье
Откройте для себя величие Чемальского района, где горы, леса и реки создают уникальную гармонию природы. Удивительные виды и святыни ждут вас
Начало: Г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 76
13 апр в 09:00
14 апр в 09:00
12 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Грант
    27 марта 2025
    Путешествие в Зачемалье
    Экскурсия прошла прекрасно, спасибо большое Аяпбеку за профессионализм и погружение в культуру Алтая, обязательно вернусь на Алтай и в другое время года.
  • С
    Светлана
    25 ноября 2024
    Сокровище Чемал - часть Шелкового пути
    Спасибо большое гиду Денису за прекрасную экскурсию. За один день увидели столько красивых мест! Посетили Манжерок, с. Чемал, храм св.
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    Апостола Иоанна Богослова, любовались зимними пейзажами замерзшей Катуни и снежных гор со смотровой площадки и не только! Теперь хотим приехать летом, чтобы увидеть Алтай "в цвете".

  • Н
    Надежда
    25 сентября 2024
    По Алтаю: Чемал, Куюс и до водопада Бельтыр-Туюк
    Экскурсия охватывает многие прекрасные места Алтая,оставляя незабываемые эмоции. Спасибо Сергею за приятную компанию и рассказ об Алтае!
  • Е
    Елена
    9 сентября 2024
    По Алтаю: Чемал, Куюс и до водопада Бельтыр-Туюк
    Программа экскурсии очень разнообразная, обширная. Каждый час новые впечатления, новые места, новый восторг, новое удивление от тех мест, которые открываются
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    перед нашими глазами. Хочется смотреть во все стороны сразу: вправо, влево, вверх, вперёд. Сергей много знает о своем родном крае и старается вложить в нас как можно больше информации. Мы просто очрованы Алтаем! Сергей был очень внимателен, предупреждал каждое наше желание. Машину он водит профессионально и мы совершенно не устали в поездке. Мы никогда не забудем этот чудесный, сказочный, загадочный, дикий, удивительный край.

  • Е
    Елена
    20 июля 2024
    Сокровище Чемал - часть Шелкового пути
    Брали эту экскурсию, Денис учёл все наши пожелания, скорректировали маршрут. Посмотрели красивые виды, нам всем понравилось, ездили компанией 8 человек.
  • О
    Ольга
    3 октября 2023
    Сокровище Чемал - часть Шелкового пути
    Экскурсия проводилась группе из 7 человек. Нам всё понравилось. Денис тактичен, точен, а также аккуратен в вождении. Он учел все
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    наши пожелания. Программа получилась яркой и запоминающейся. Если вам захочется провести увлекательное путешествие, свяжитесь с Денисом, и он организует всё остальное.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Деревня Чемал»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Алтаю: Чемал, Куюс и до водопада Бельтыр-Туюк
  2. Сокровище Чемал - часть Шелкового пути
  3. Путешествие в Зачемалье
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Чуйский тракт
  2. Самое главное
  3. Петроглифы
  4. Остров Патмос
  5. Долина Катуни
  6. Гейзерное озеро
  7. Чемал
  8. Урочище Че-Чкыш
  9. Ороктойский мост
  10. Зубы дракона
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в апреле 2025
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Деревня Чемал" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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