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перед нашими глазами. Хочется смотреть во все стороны сразу: вправо, влево, вверх, вперёд. Сергей много знает о своем родном крае и старается вложить в нас как можно больше информации. Мы просто очрованы Алтаем! Сергей был очень внимателен, предупреждал каждое наше желание. Машину он водит профессионально и мы совершенно не устали в поездке. Мы никогда не забудем этот чудесный, сказочный, загадочный, дикий, удивительный край.