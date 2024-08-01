Однодневные – экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 5 экскурсий в категории «Однодневные» в Горно-Алтайске, цены от 20 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ожерелье Алтая - Чуйский тракт
На машине
58 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ожерелье Алтая: путешествие по Чуйскому тракту
Исследуйте уникальные красоты Алтая, открывая секреты Чуйского тракта в индивидуальной экскурсии
Начало: Горный Алтай
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
от 25 000 за всё до 3 чел.
Чемал: всё самое интересное за 1 день
На машине
57 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чемал за день: экскурсия из Горно-Алтайска
Исследуйте жемчужины Чемала: мистические скалы, висячий мост и священный остров, погрузитесь в атмосферу алтайской культуры
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Неизведанный Чемал
На машине
43 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Неизведанный Чемал: Путешествие по красотам Горного Алтая
Погрузитесь в мир неповторимых природных ландшафтов и исторических мест Горного Алтая с индивидуальной экскурсией в Чемал
Начало: У места вашего проживания
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
от 20 000 за всё до 2 чел.
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
На машине
17 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Путешествие на 2 дня по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы. Узнайте о природе, истории и легендах этого удивительного края
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту
22 сен в 08:00
30 сен в 08:00
52 000 за всё до 6 чел.
Изюминка Алтая - Чуйский тракт
На машине
2 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Изюминка Алтая - Чуйский тракт
Начало: Манжерок
Расписание: В удобный для Вас день! Но по предварительному согласованию!
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
25 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 августа 2024
    Ожерелье Алтая - Чуйский тракт
    Благодарю Олега за потрясающее путешествие по Алтаю, маршрут отличный, все основные достопримечательности за один день. Олег очень интересный рассказчик и на все наши вопросу об Алтае ответил. Рекомендую Олега в качестве проводника по Алтаю.
    Благодарю Олега за потрясающее путешествие по Алтаю, маршрут отличный, все основные достопримечательности за один день. ОлегБлагодарю Олега за потрясающее путешествие по Алтаю, маршрут отличный, все основные достопримечательности за один день. ОлегБлагодарю Олега за потрясающее путешествие по Алтаю, маршрут отличный, все основные достопримечательности за один день. ОлегБлагодарю Олега за потрясающее путешествие по Алтаю, маршрут отличный, все основные достопримечательности за один день. ОлегБлагодарю Олега за потрясающее путешествие по Алтаю, маршрут отличный, все основные достопримечательности за один день. ОлегБлагодарю Олега за потрясающее путешествие по Алтаю, маршрут отличный, все основные достопримечательности за один день. ОлегБлагодарю Олега за потрясающее путешествие по Алтаю, маршрут отличный, все основные достопримечательности за один день. Олег
  • А
    Аникст
    25 июля 2024
    Изюминка Алтая - Чуйский тракт
    Отлично прошла экскурсия, спасибо!
  • Е
    Екатерина
    23 июля 2024
    Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
    Огромное спасибо Ирине и Олегу, что устроили нам такую замечательную экскурсию. Все очень понравилось. Нереальная красота и потрясающие виды Алтая навсегда в нашем сердце. Всем рекомендуем.
  • О
    Ольга
    21 июля 2024
    Чемал: всё самое интересное за 1 день
    Ирбизек просто невероятный! Спасибо ему огромное за экскурсию и погружение в Алтайскую культуру! Он учел все наши пожелания, очень много рассказывал об Алтае, а горловое пение - просто нечто.
  • В
    Варвара
    15 июля 2024
    Чемал: всё самое интересное за 1 день
    Потрясающая поездка, идеально выстроен маршрут, увидели всё что хотели плюс наш замечательный гид предложил ещё одно красивое место, когда стало ясно что в конечной точке много других туристов. Получилось лучше чем мы рассчитывали. Спасибо огромное!
    Потрясающая поездка, идеально выстроен маршрут, увидели всё что хотели плюс наш замечательный гид предложил ещё одноПотрясающая поездка, идеально выстроен маршрут, увидели всё что хотели плюс наш замечательный гид предложил ещё одноПотрясающая поездка, идеально выстроен маршрут, увидели всё что хотели плюс наш замечательный гид предложил ещё одноПотрясающая поездка, идеально выстроен маршрут, увидели всё что хотели плюс наш замечательный гид предложил ещё одноПотрясающая поездка, идеально выстроен маршрут, увидели всё что хотели плюс наш замечательный гид предложил ещё одноПотрясающая поездка, идеально выстроен маршрут, увидели всё что хотели плюс наш замечательный гид предложил ещё одноПотрясающая поездка, идеально выстроен маршрут, увидели всё что хотели плюс наш замечательный гид предложил ещё одноПотрясающая поездка, идеально выстроен маршрут, увидели всё что хотели плюс наш замечательный гид предложил ещё одно
  • М
    Мария
    11 июля 2024
    Неизведанный Чемал
    Экскурсия понравилась, виды восхитительные, брали 2 экскурсии у Олега и обе прошли отлично, не смогли попасть только на "голубые озера",
    читать дальше

    но мы сразу знали, что эта достопримечательность сильно зависит от природы. В этом году апрель теплее и Катунь поднялась выше, закрыв "глаза" раньше обычного. Это как повезет, при этом остальная экскурсия прошла по плану, мы получили море удовольствия. Спасибо ещё раз)

  • М
    Мария
    11 июля 2024
    Ожерелье Алтая - Чуйский тракт
    Ездили на экскурсию в апреле месяце, всё было отлично, очень понравилось, все пожелания по времени отправления были учтены. Посетили всё,
    читать дальше

    что было заявлено в экскурсии из возможного по погоде. В апреле месяце не все природные локации ещё доступны. Машина комфортная, чистая, ехали везде очень аккуратно. Огромное спасибо и процветания Олегу)

  • В
    Вадим
    8 июля 2024
    Ожерелье Алтая - Чуйский тракт
    Очень содержательная, продолжительная и интересная экскурсия Олег очень тактичный, заботливый и эрудированный гид Рекомендую
  • А
    Ариана
    26 июня 2024
    Неизведанный Чемал
    Ездили с Олегом на экскурсию в ноябре. Вау! Лучшая экскурсия в моей жизни. Большое спасибо Олегу, рассказывал все доступно, достойно выдерживал натиск вопросов. Очень комфортная экскурсия, советую всем! Отдельное спасибо гиду за остановку у лошадей! До сих пор вспоминаю с восторгом
    Ездили с Олегом на экскурсию в ноябре. Вау! Лучшая экскурсия в моей жизни. Большое спасибо ОлегуЕздили с Олегом на экскурсию в ноябре. Вау! Лучшая экскурсия в моей жизни. Большое спасибо ОлегуЕздили с Олегом на экскурсию в ноябре. Вау! Лучшая экскурсия в моей жизни. Большое спасибо ОлегуЕздили с Олегом на экскурсию в ноябре. Вау! Лучшая экскурсия в моей жизни. Большое спасибо ОлегуЕздили с Олегом на экскурсию в ноябре. Вау! Лучшая экскурсия в моей жизни. Большое спасибо ОлегуЕздили с Олегом на экскурсию в ноябре. Вау! Лучшая экскурсия в моей жизни. Большое спасибо ОлегуЕздили с Олегом на экскурсию в ноябре. Вау! Лучшая экскурсия в моей жизни. Большое спасибо Олегу
  • М
    Марина
    21 июня 2024
    Неизведанный Чемал
    Олег очень профессиональный рассказчик и организатор, хороший водитель, а также тактичный и интеллигентный человек. Спасибо.
    Олег очень профессиональный рассказчик и организатор, хороший водитель, а также тактичный и интеллигентный человек. СпасибоОлег очень профессиональный рассказчик и организатор, хороший водитель, а также тактичный и интеллигентный человек. СпасибоОлег очень профессиональный рассказчик и организатор, хороший водитель, а также тактичный и интеллигентный человек. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Ожерелье Алтая - Чуйский тракт
  2. Чемал: всё самое интересное за 1 день
  3. Неизведанный Чемал
  4. Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
  5. Изюминка Алтая - Чуйский тракт
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Чуйский тракт
  2. Самое главное
  3. Долина Катуни
  4. Петроглифы
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в августе 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Однодневные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 20 000 до 52 000. Туристы уже оставили гидам 177 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Горно-Алтайске на 2024 год по теме «Однодневные», 177 ⭐ отзывов, цены от 20000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам