13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ожерелье Алтая: путешествие по Чуйскому тракту
Исследуйте уникальные красоты Алтая, открывая секреты Чуйского тракта в индивидуальной экскурсии
Начало: Горный Алтай
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
от 25 000₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чемал за день: экскурсия из Горно-Алтайска
Исследуйте жемчужины Чемала: мистические скалы, висячий мост и священный остров, погрузитесь в атмосферу алтайской культуры
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Неизведанный Чемал: Путешествие по красотам Горного Алтая
Погрузитесь в мир неповторимых природных ландшафтов и исторических мест Горного Алтая с индивидуальной экскурсией в Чемал
Начало: У места вашего проживания
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
от 20 000₽ за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Путешествие на 2 дня по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы. Узнайте о природе, истории и легендах этого удивительного края
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту
22 сен в 08:00
30 сен в 08:00
52 000₽ за всё до 6 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Изюминка Алтая - Чуйский тракт
Начало: Манжерок
Расписание: В удобный для Вас день! Но по предварительному согласованию!
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
25 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 августа 2024Благодарю Олега за потрясающее путешествие по Алтаю, маршрут отличный, все основные достопримечательности за один день. Олег очень интересный рассказчик и на все наши вопросу об Алтае ответил. Рекомендую Олега в качестве проводника по Алтаю.
- ААникст25 июля 2024Отлично прошла экскурсия, спасибо!
- ЕЕкатерина23 июля 2024Огромное спасибо Ирине и Олегу, что устроили нам такую замечательную экскурсию. Все очень понравилось. Нереальная красота и потрясающие виды Алтая навсегда в нашем сердце. Всем рекомендуем.
- ООльга21 июля 2024Ирбизек просто невероятный! Спасибо ему огромное за экскурсию и погружение в Алтайскую культуру! Он учел все наши пожелания, очень много рассказывал об Алтае, а горловое пение - просто нечто.
- ВВарвара15 июля 2024Потрясающая поездка, идеально выстроен маршрут, увидели всё что хотели плюс наш замечательный гид предложил ещё одно красивое место, когда стало ясно что в конечной точке много других туристов. Получилось лучше чем мы рассчитывали. Спасибо огромное!
- ММария11 июля 2024Экскурсия понравилась, виды восхитительные, брали 2 экскурсии у Олега и обе прошли отлично, не смогли попасть только на "голубые озера",
- ММария11 июля 2024Ездили на экскурсию в апреле месяце, всё было отлично, очень понравилось, все пожелания по времени отправления были учтены. Посетили всё,
- ВВадим8 июля 2024Очень содержательная, продолжительная и интересная экскурсия Олег очень тактичный, заботливый и эрудированный гид Рекомендую
- ААриана26 июня 2024Ездили с Олегом на экскурсию в ноябре. Вау! Лучшая экскурсия в моей жизни. Большое спасибо Олегу, рассказывал все доступно, достойно выдерживал натиск вопросов. Очень комфортная экскурсия, советую всем! Отдельное спасибо гиду за остановку у лошадей! До сих пор вспоминаю с восторгом
- ММарина21 июня 2024Олег очень профессиональный рассказчик и организатор, хороший водитель, а также тактичный и интеллигентный человек. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Однодневные»
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