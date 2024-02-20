2 день

Нижнее Мультинское, Среднее Мультинское озеро и перекат Шумы

Мультинские озера – визитная карточка этих мест и самые настоящие сокровища Алтая!

Любопытно, что на реке Мульта всего родилось около 43 озер!

Но самыми популярными среди туристов стали всего 3 озера: Верхнее, Нижнее и Среднее Мультинское.

Сегодня полюбуемся двумя из них!

Сначала поедем повыше в горы на ГАЗ-66 или УАЗике.

Затем немного пройдем – и вот мы уже возле Нижнего озера!

Оно большое, красивое.

В солнечную погоду озеро синее-синее, но иногда может менять свой оттенок на серый или зеленый.

Около часа пройдем по тропе вдоль Нижнего и выйдем к Среднему озеру.

Этот водоем чаще всего имеет зеленоватый и изумрудный цвет.

Хотя озера находятся совсем рядом, они визуально разные.

А еще возле Среднего озера находится перекат Шумы – это шумная река, которая бежит среди огромных камней.

Посмотрим здесь все любопытные локации и отправимся в обратный путь.

Активная часть тура на Алтай: проезд на ГАЗ-66 (2 часа в одну сторону). 4,7 км пешком, перепад высот 1620-1660 м, продолжительность трекинга 4-5 часов.