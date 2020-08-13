2 день

В горы

Мы неспешно просыпаемся и идем завтракать. Далее собираемся с силами, готовим телефоны и фотоаппараты и отправляемся в самые дебри.

Будем переползать горные стремнины, месить огромными колесами непроходимую грязь и играючи ехать там, где безнадежно потеряется любой внедорожник. Это впечатление на всю жизнь!

Несколько часов потрясающего горного сафари, и мы в лагере-отеле.

Нас ждет ужин от шефа. После этого вы, переполненные впечатлениями, будете спать в люксовых двухместных домиках А-frame.