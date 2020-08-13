К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур

К самому большому леднику Алтая с комфортом

Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Отправимся в царство вечных льдов, где лицом к лицу встретимся с первозданной природой.

Доберемся на комфортных вездеходах до тех мест, куда с трудом забираются туристы-экстремалы, и покорим дикое бездорожье! Будем жить в уютных домиках с кедровой отделкой, отоплением и кроватями, застеленными хрустящим белым бельем.

О питании позаботится шеф-повар, а через панорамные окна с гор на нас будут смотреть изумленные снежные барсы.

Маршрут без тяжелых рюкзаков, комфорт и сервис в труднодоступном месте, забота о каждом госте – все это обеспечит только положительные впечатления! Для групп от 6 человек возможны другие даты под запрос.
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
Ближайшие даты:
21
авг
27
авг

Что вас ожидает:

Царство вечных льдов
Царство вечных льдов
Могучие ледники, изумрудные озера, встреча с редкими животными – всё это сделает путешествие незабываемым!
Активности в свободный день
Активности в свободный день
Попаримся в согревающей баньке, оседлаем лошадей или же просто полюбуемся потрясающими панорамами
Полная перезагрузка
Полная перезагрузка
Устроим себе интернет-детокс, наполним легкие звенящим от чистоты воздухом и окунемся в совершенно другой мир
Горное сафари на вездеходах
Горное сафари на вездеходах
Играючи прокатимся по самым непроходимым местам и вместе покорим бездорожье!
Роскошный отдых на лоне дикой природы
Роскошный отдых на лоне дикой природы
Будем жить в уютном глэмпинге и наслаждаться вкуснейшими блюдами от шеф-повара
Попробуем казахскую кухню
Попробуем казахскую кухню
В Кош-Агаче нас встретят сытным ужином с традиционным бешбармаком и баурсаками

Программа тура по дням

1 день

Начало тура

Усаживаемся в автомобиль комфорт-класса и едем завтракать, а далее держим путь по знаменитому Чуйскому тракту.

Эта дорога входит в топ красивейших трасс России, поэтому эмоции от потрясающих видов вам гарантированы.

Заедем в место, где сливаются две удивительные алтайские реки – Чуя и Катунь. Мистическое место, у алтайцев – место силы.

Полюбуемся Катунскими террасами и головокружительно опасными бомами.

Обед из свежайших фермерских продуктов.

Вечером везем вас в Кош-Агач, где вас встретят бешбармаком с баурсаками. Эти блюда когда-то не стыдились подавать в ставке великих ханов.

Начало тураНачало тураНачало тураНачало тураНачало тураНачало тура
2 день

В горы

Мы неспешно просыпаемся и идем завтракать. Далее собираемся с силами, готовим телефоны и фотоаппараты и отправляемся в самые дебри.

Будем переползать горные стремнины, месить огромными колесами непроходимую грязь и играючи ехать там, где безнадежно потеряется любой внедорожник. Это впечатление на всю жизнь!

Несколько часов потрясающего горного сафари, и мы в лагере-отеле.

Нас ждет ужин от шефа. После этого вы, переполненные впечатлениями, будете спать в люксовых двухместных домиках А-frame.

В горыВ горыВ горыВ горыВ горыВ горыВ горыВ горы
3 день

Самый большой ледник

Нас ждет крупнейший ледник Сибири – могучий Талдуринский ледник.

После завтрака от шефа начинаем подъем. Гоним на болотоходе через горные потоки все выше и выше.

Разгружаемся в точке высадки и берем приступом вечные льды. Нас ждет звенящий от чистоты горный воздух и первозданная природа.

Вы станете одними из немногих счастливчиков, кто нарушит покой вечных льдов: ведь мы проберемся в нехоженые места – добраться до Талдуры не так-то просто.

Обед на поляне: культурно, комфортно и эстетично. Вечером в кэмпе нас будет ждать горячая банька.

Самый большой ледникСамый большой ледникСамый большой ледникСамый большой ледникСамый большой ледникСамый большой ледникСамый большой ледник
4 день

Свободный день

После насыщенных 3 дней у вас возникнет то самое чувство: «После такого отдыха надо отдохнуть».

Поэтому 4 день запланирован под блаженное ничегонеделание.

Можно спать, сколько влезет, лениво завтракать, созерцать потрясающие панорамы, прокатиться на лошадях, вальяжно прогуливаться. Поиграть в разные игры, понаблюдать за природой.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

К древним горным озерам

Сегодня нас ждет интереснейший подъем к горным озерам и малым ледникам, к началу перевала Ленинградский (3100 м).

В этом походе вы преодолеете себя, увидите огромную панораму Талдуринской долины, восхититесь величием пиков Иикту, Ольга и Гребешок.

Подойдете вплотную к идеальному ледовому языку и почувствуете себя настоящими покорителями вершин!

Вечером – горячая банька и ужин от шефа.

К древним горным озерамК древним горным озерамК древним горным озерамК древним горным озерамК древним горным озерамК древним горным озерамК древним горным озерам
6 день

Обратный путь по дикой долине

Рано утром опять седлаем стальных монстров и возвращаемся на траках в Кош-Агач.

Там мы пересаживаемся в Mercedes и едем с комфортом до Горно-Алтайска, еще раз насладившись красотами Чуйского тракта.

В аэропорт вы уже едете самостоятельно, в удобном для вас графике.

Обратный путь по дикой долинеОбратный путь по дикой долинеОбратный путь по дикой долине

Проживание

Тур предусматривает проживание в домиках А-frame у Талдуринского ледника (со 2 по 5 ночь тура), а также проживание на базе отдыха в Кош-Агаче (в 1 ночь тура).

Варианты проживания

Домики в стиле А-frame

4 ночи

Проживание в домиках с панорамным видом на самый большой ледник Алтая – Талдуринский.

Вы поселитесь в А-фреймах с кедровой отделкой, отоплением и кроватями, застеленными хрустящим постельным бельем.

Кормить вас будет шеф-повар, а через панорамные окна лаунж-зоны откроется потрясающий вид на горы.

Размещение 2+1. Возле каждого домика стоит собственный биотуалет и умывальник.

Домики в стиле А-frameДомики в стиле А-frameДомики в стиле А-frameДомики в стиле А-frameДомики в стиле А-frameДомики в стиле А-frameДомики в стиле А-frameДомики в стиле А-frameДомики в стиле А-frameДомики в стиле А-frameДомики в стиле А-frame

Турбаза

1 ночь

В первую ночь тура предусматривается размещение на базе отдыха Альтаир или Таштукёль.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от аэропорта Горно-Алтайска до Кош-Агача и обратно в Горно-Алтайск
  • Трансфер на вездеходах до лагеря и обратно
  • Проживание в лагере у ледника и пользование всей инфраструктурой
  • Трехразовое питание от шефа
  • Треккинги в сопровождении гида
  • Проживание на базе в Кош-Агаче + питание
Что не входит
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для комфортного преодоления треккинговых маршрутов в первую очередь необходимо взять правильную одежду и обувь.

Вам понадобятся:

  • штормовая легкая куртка с мембраной;
  • комфортные спортивные штаны с мембраной;
  • термобелье легкое/средне утепленное;
  • термоноски;
  • треккинговые ботинки;
  • шапка;
  • перчатки легкие;
  • пуховая куртка легкая;
  • солнцезащитные очки спортивные широкие;
  • солнцезащитный крем SPF 50+;
  • кофта флисовая;
  • небольшой рюкзак 25–30 л;
  • фонарик налобный/простой;
  • термос (по желанию).

Особое внимание следует уделить выбору треккинговой обуви. Местность сильно пересеченная, на пути встречаются большие и острые камни, вода, лед, грязь. Комфортная обувь – залог успешного покорения маршрутов.

Для пребывания в самом лагере подойдет спортивная одежда и обычные кроссовки и сланцы. Для комфорта в вечерние часы рекомендуется иметь утепленную одежду.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

Пешеходные
Джиппинг
Природа и пейзажи
Джип-туры
Многодневные туры
6-дневные туры

Похожие туры из Горно-Алтайска

Золотой маршрут Алтая в золотую осень
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Золотой маршрут Алтая в золотую осень
Увидеть самые популярные места Алтая в яркую желто-красную осень и насладиться красотой золотых гор
Аэропорт Горно-Алтайска
16 сен
23 сен
30 сен
7 окт
74 900 за человека
Калейдоскоп Алтая. Тур-комфорт
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Калейдоскоп Алтая. Тур-комфорт
с. Манжерок
18 авг
от 104 500 за человека
Символы Алтая. Экскурсионный тур
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Символы Алтая. Экскурсионный тур
с. Манжерок
13 авг
20 авг
от 72 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Горно-Алтайске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ