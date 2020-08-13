К самому большому леднику Алтая с комфортом
Доберемся на комфортных вездеходах до тех мест, куда с трудом забираются туристы-экстремалы, и покорим дикое бездорожье! Будем жить в уютных домиках с кедровой отделкой, отоплением и кроватями, застеленными хрустящим белым бельем.
О питании позаботится шеф-повар, а через панорамные окна с гор на нас будут смотреть изумленные снежные барсы.
Маршрут без тяжелых рюкзаков, комфорт и сервис в труднодоступном месте, забота о каждом госте – все это обеспечит только положительные впечатления! Для групп от 6 человек возможны другие даты под запрос.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Начало тура
Усаживаемся в автомобиль комфорт-класса и едем завтракать, а далее держим путь по знаменитому Чуйскому тракту.
Эта дорога входит в топ красивейших трасс России, поэтому эмоции от потрясающих видов вам гарантированы.
Заедем в место, где сливаются две удивительные алтайские реки – Чуя и Катунь. Мистическое место, у алтайцев – место силы.
Полюбуемся Катунскими террасами и головокружительно опасными бомами.
Обед из свежайших фермерских продуктов.
Вечером везем вас в Кош-Агач, где вас встретят бешбармаком с баурсаками. Эти блюда когда-то не стыдились подавать в ставке великих ханов.
В горы
Мы неспешно просыпаемся и идем завтракать. Далее собираемся с силами, готовим телефоны и фотоаппараты и отправляемся в самые дебри.
Будем переползать горные стремнины, месить огромными колесами непроходимую грязь и играючи ехать там, где безнадежно потеряется любой внедорожник. Это впечатление на всю жизнь!
Несколько часов потрясающего горного сафари, и мы в лагере-отеле.
Нас ждет ужин от шефа. После этого вы, переполненные впечатлениями, будете спать в люксовых двухместных домиках А-frame.
Самый большой ледник
Нас ждет крупнейший ледник Сибири – могучий Талдуринский ледник.
После завтрака от шефа начинаем подъем. Гоним на болотоходе через горные потоки все выше и выше.
Разгружаемся в точке высадки и берем приступом вечные льды. Нас ждет звенящий от чистоты горный воздух и первозданная природа.
Вы станете одними из немногих счастливчиков, кто нарушит покой вечных льдов: ведь мы проберемся в нехоженые места – добраться до Талдуры не так-то просто.
Обед на поляне: культурно, комфортно и эстетично. Вечером в кэмпе нас будет ждать горячая банька.
Свободный день
После насыщенных 3 дней у вас возникнет то самое чувство: «После такого отдыха надо отдохнуть».
Поэтому 4 день запланирован под блаженное ничегонеделание.
Можно спать, сколько влезет, лениво завтракать, созерцать потрясающие панорамы, прокатиться на лошадях, вальяжно прогуливаться. Поиграть в разные игры, понаблюдать за природой.
К древним горным озерам
Сегодня нас ждет интереснейший подъем к горным озерам и малым ледникам, к началу перевала Ленинградский (3100 м).
В этом походе вы преодолеете себя, увидите огромную панораму Талдуринской долины, восхититесь величием пиков Иикту, Ольга и Гребешок.
Подойдете вплотную к идеальному ледовому языку и почувствуете себя настоящими покорителями вершин!
Вечером – горячая банька и ужин от шефа.
Обратный путь по дикой долине
Рано утром опять седлаем стальных монстров и возвращаемся на траках в Кош-Агач.
Там мы пересаживаемся в Mercedes и едем с комфортом до Горно-Алтайска, еще раз насладившись красотами Чуйского тракта.
В аэропорт вы уже едете самостоятельно, в удобном для вас графике.
Проживание
Тур предусматривает проживание в домиках А-frame у Талдуринского ледника (со 2 по 5 ночь тура), а также проживание на базе отдыха в Кош-Агаче (в 1 ночь тура).
Варианты проживания
Домики в стиле А-frame
Проживание в домиках с панорамным видом на самый большой ледник Алтая – Талдуринский.
Вы поселитесь в А-фреймах с кедровой отделкой, отоплением и кроватями, застеленными хрустящим постельным бельем.
Кормить вас будет шеф-повар, а через панорамные окна лаунж-зоны откроется потрясающий вид на горы.
Размещение 2+1. Возле каждого домика стоит собственный биотуалет и умывальник.
Турбаза
В первую ночь тура предусматривается размещение на базе отдыха Альтаир или Таштукёль.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от аэропорта Горно-Алтайска до Кош-Агача и обратно в Горно-Алтайск
- Трансфер на вездеходах до лагеря и обратно
- Проживание в лагере у ледника и пользование всей инфраструктурой
- Трехразовое питание от шефа
- Треккинги в сопровождении гида
- Проживание на базе в Кош-Агаче + питание
- Что не входит
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно-Алтайск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для комфортного преодоления треккинговых маршрутов в первую очередь необходимо взять правильную одежду и обувь.
Вам понадобятся:
- штормовая легкая куртка с мембраной;
- комфортные спортивные штаны с мембраной;
- термобелье легкое/средне утепленное;
- термоноски;
- треккинговые ботинки;
- шапка;
- перчатки легкие;
- пуховая куртка легкая;
- солнцезащитные очки спортивные широкие;
- солнцезащитный крем SPF 50+;
- кофта флисовая;
- небольшой рюкзак 25–30 л;
- фонарик налобный/простой;
- термос (по желанию).
Особое внимание следует уделить выбору треккинговой обуви. Местность сильно пересеченная, на пути встречаются большие и острые камни, вода, лед, грязь. Комфортная обувь – залог успешного покорения маршрутов.
Для пребывания в самом лагере подойдет спортивная одежда и обычные кроссовки и сланцы. Для комфорта в вечерние часы рекомендуется иметь утепленную одежду.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору