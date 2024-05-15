1 чел.
По популярности
Авторский тур
8 дней
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
Начало: г. Горно-Алтайск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
135 100₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Алтай особенный
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
27 июня в 10:00
21 июля в 10:00
146 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Алтай удивительный
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
138 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Алтай настоящий
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
11 июля в 10:00
27 июля в 10:00
138 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Таинственный Укок. На квадроциклах по Алтаю
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
3 июля в 10:00
17 авг в 10:00
177 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Почувствуй Алтай: 4 стихии
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 55 555₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
22 июля в 10:00
12 авг в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Алтай осенний
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
9 сен в 10:00
12 сен в 10:00
128 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимний джип-тур в Уймонскую долину
Начало: село Усть-Кокса
19 янв в 10:00
26 янв в 10:00
от 53 300₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Зимний джип-тур по Алтаю
Начало: г. Горно-Алтайск
23 ноя в 10:00
30 ноя в 10:00
от 137 100₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Купольный Алтай и Чуйский тракт. Джип-тур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
118 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Ледники Актру и глянцевый Алтай. Джип-тур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
138 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
Начало: Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
14 июня в 10:00
20 июня в 10:00
148 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
10 сен в 10:00
68 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаксим15 мая 2024Гиды Дима и Аслан топ)
- ТТатьяна14 января 2024Путешествие было отличным. Из плюсов - хорошая программа, интересные локации, очень комфортное размещение, достаточно хорошая еда. Что улучшить - обратный трансфер нереально
- ССтарцева14 января 2024Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
- ЯЯна11 января 2024Тур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересно и красиво. Все гостевые
- ЕЕлена17 декабря 2023Путешествие с 9.12 по 16.12 Неделя прекрасных зимних пейзажей, которые гарантируют отличное предновогоднее настроение! Хрустальные деревья в Усть-Коксе и Акташе, засыпающие зимние реки, снежные горы, захватывающие дух горные перевалы, звенящий воздух, никаких толп людей и суеты.
- ЕЕлена17 декабря 2023В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂 Прекрасная организация путешествия. Отдельно хочу поблагодарить Анну и маленькую Лизу за теплые посиделки вечерами, за вкусные завтраки и ужины.
- ААнастасия16 октября 2023Только положительные эмоции от поездки!
- ММария16 октября 2023Алтай уникальныйОгромное спасибо организаторам за такую насыщенную программу! Впечатлений на месяцы вперед! и хотим еще поехать в скором времени!
- ШШишкина16 октября 2023Алтай уникальныйВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение на протяжении всего тура. Вы крутые!) Отдельное большое спасибо нашему сопровождающему Дмитрию! 🙏🏻😊
- ШШишкина16 октября 2023Осенний Алтай превзошел все возможные ожидания! Море красок, смена пейзажей, горы, красавица-Катунь, местные легенды, вкусная еда, интересная программа тура без
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Джип-туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 14
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Джип-туры" можно забронировать 14 авторских туров от 53 300 до 177 000. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самый интересный из 14 туров в Горно-Алтайске на 2024 год по теме «Джип-туры», 36 ⭐ отзывов, цены от 53300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август