Весенние Символы Алтая
В этом туре Вы увидите все самые знаковые места Горного Алтая: долину Кызыл-Чин, Телецкое озеро, Каракольскую долину, перевалы Семинский и Чике-Таман.
Узнаете в чем тайна алтайского марала, почему горный мед считается самым лучшим, сможете лично сделать аутентичный алтайский сувенир из войлока, попробуете свои силы в сыроварении и побываете в настоящих карстовых пещерах.
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Национальный музей им. Анохина и этно-аил
Сбор группы.
Прибытие в экоотель.
Завтрак в кафе для тех, кто прибыл до 10:45.
Заселение после 14:00 (возможно более раннее заселение если номер свободен).
Сбор группы, включая тех, кто прибыл из Барнаула.
Обед в кафе.
После обеда выезд в г. Горно-Алтайск.
Экскурсия в Национальный музей им. Анохина.
В музее им. Анохина собрано большое количество экспонатов, посвященных истории, быту и культуре коренного населения. Центральная экспозиция – захоронение знаменитой Алтайской принцессы Укока, которую местное население считает священной хранительницей алтайского народа.
В завершении экскурсии вас ждет этно-аил.
Войлочный мастер-класс.
Обряд знакомства, чаепитие алтайского травяного чая.
В этно-галерее можно будет приобрести сувениры из войлока авторской работы.
Ужин в кафе.
Протяженность: на авто – 66 км.
Были и Легенды Чуйского тракта
Завтрак в кафе.
Чуйский тракт — сегодня это крупнейшая федеральная трасса длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию.
Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт — по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно.
В ходе экскурсии туристов ждет знакомство с Чуйским трактом, посещение знаковых природных, рукотворных и исторических объектов Чуйского тракта.
Туристы узнают историю строительства дороги вошедшей в список 10 самых красивых дорог по версии ЮНЕСКО, увидят гору Сарлык с высоты Семинского перевала, насладятся великолепием Каракольской долины, посетят памятник алтайскому суслику, ощутят захватывающие эмоции подъема по серпантинного перевала Чике-Таман, увидят место слияния рек Чуя и Катунь, узнают насколько бирюзовой может быть вода в главной реке Горного Алтая.
Обед в придорожном кафе.
Также гостей ждет встреча с древней историей в урочище Калбак-Таш.
Заканчивается полный впечатлений день в туркомплексе в Чибите, размещение.
Ужин в кафе на территории туркомплекса.
Протяженность: на авто – 340 км, пешком – 4 км.
Марсианские хроники Алтайских гор
Завтрак в кафе на территории туркомплекса.
В первой половине дня путешественников ждет путешествие в урочище Кызыл-Чин, именуемое среди туристов "Марсом" из-за цвета гор, окружающих урочище и берега речушки с одноименным названием.
Прогулка по иной планете останется в памяти гостей туристов надолго.
По дороге на Марс путников ждет встреча с величественным Северо-Чуйским хребтом, покрытых ледниками и еще не растаявшим снегом, и фотосессия на его фоне.
Переезд до с. Чаган-Узун, пересадка на автомобили высокой проходимости, заброска в Кызыл-Чин, посещение "Марсовое поле - 1".
Возвращаясь назад гости региона посетят уникальное место — "Гейзерное" озеро.
Обед в кафе.
После обеда группа выдвигается обратно, в “Таежник”.
Санитарная остановка на Семинском перевале.
Ужин в кафе экоотеля.
Протяженность: на авто – 500 км, пешком – 3 км.
Камышлинский водопад, сырный мастер-класс и зубровый питомник
Завтрак в кафе.
В этот день туристы совершат экскурсию на моторных лодках по реке Катунь к Камышлинскому водопаду, который расположился на левом берегу Катуни и имеет высоту более 15 м.
У гостей будет возможность подняться на смотровую площадку, погулять по территории водопада и увидеть кроликов.
После прогулки гости Алтая посетят сырный мастер-класс в деревне "Берендеевка", где не только узнают как готовится сыр, но и отведают его.
Обед в кафе на территории этно-отеля.
Посещение зубрового питомника — экспериментального хозяйства, единственного за Уралом.
Возвращение в экоотель.
Ужин.
Протяженность: на авто – 160 км, пешком – 4 км.
Пять чудес Телецкого озера
Завтрак в кафе на территории туркомплекса.
После завтрака выезд до с. Артыбаш, где начнется экскурсия на катерах по Телецкому озеру.
Его называют вторым Байкалом, оно входит в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а местные называют его "Золотым Озером" (Алтын Кёль).
Во время этой экскурсии вы увидите своими глазами пять удивительных чудес Телецкого озера. Пять живописных водопадов — Киште (8 м), Корбу (12,8 м), Аю-Кечпес (80 м), Чодор (8 м) и Эстюбэ (8 м).
Эта программа для тех, кто хочет выйти за рамки классической экскурсии до водопада Корбу, для тех, кто хочет увидеть и узнать как можно больше о Телецком озере и его достопримечательностях.
Во время экскурсии наши экскурсоводы предоставят вам интересную информацию о Телецком озере, сведения о климате, растительном и животном мире прителецкой тайги и, конечно же, прогулка не обойдется без легенд и загадочных историй, которыми окутано Телецкое озеро.
Обед в кафе у водопада Корбу.
Возвращение в экоотель.
Ужин в кафе.
На апрельский заезд замена экскурсии на "Уазинг по прителецкой тайге" до центральной усадьбы Алтайского гос. заповедника с. Яйлю.
А также в случае поздней весны (сохранение льда на озере) экскурсия на катере будет заменена на экскурсию в Чемальский район.
Протяженность: на авто – 400 км, на катере – 40 км, пешком – 1 км.
Тавдинские пещеры, пасека и ГЛК «Манжерок»
Мы предлагаем вам увлекательную поездку, маршрут которой включает посещение пасеки, Тавдинских пещер и смотровой площадки на горе Малая Синюха.
Мед — это еще одна визитная карточка алтайских гор. Именно сладкий цветочный нектар, полученный из пыльцы высокогорных трав, особенно ценится любителями этого лакомства.
Пасека — место, где совершается настоящее таинство: благодаря труду сотни тысяч неутомимых насекомых получается этот удивительный продукт. Хотите узнать, сколько километров пчела пролетает в день, сколько меда можно получить из одного улья и как отличить настоящий продукт от подделки? Задайте эти и другие вопросы владельцам алтайской пасеки.
Следующая остановка на пути — Тавдинские пещеры. Это массив из большого числа пещер (около 30) карстового происхождения. Большая часть из них легкодоступны.
Входы в некоторые из них даже оборудованы ступенями и туда проведен свет. Прекрасная возможность заглянуть в подземные ходы без риска для жизни.
Во время посещения пещер необходимо преодолеть два сложных участка: узкий проход, протяженность — 12 м и подъем по козьей тропе.
Обед в кафе.
После обеда экскурсия на гору Малая Синюха.
На гондольном подъемнике доберетесь на обзорную площадку горы Синюха, откуда открывается красивая панорама долины реки Катунь, горные хребты.
Возвращение в экоотель. Свободное время.
Ужин в кафе.
В этот день есть возможность приобрести дополнительную экскурсию: Прогулка на лошадях: 1 час - 2500 руб/чел;
Внимание! Необходимо минимум за одни сутки сообщить гиду о желании, приобрести дополнительную экскурсию. Основной гид в данном случае не сопровождает гостей, а передает их в надежные руки своих коллег.
Протяженность: на авто – 150 км, пешком – 4 км.
Отъезд
Завтрак в кафе.
Выезд согласно выбранного варианта доставки.
В аэропорт г. Горно-Алтайска к рейсу самолета.
Обед в стоимость не входит.
Проживание
Тур предусматривает проживание в экоотеле "Таежник" или аналогичных туркомплексах близ с. Манжерок и в туркомплексе “Кочевник” (в день выезда по Чуйскому тракту).
Возможна замена мест размещения на равнозначные по техническим причинам.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Двухместное размещение
(если вы едете один, то выбираете с подселением)
|89 000
|Доплата за одноместное размещение
|26 500
|Трехместное размещение (по одной заявке)
|87 000
Варианты проживания
Экоотель «Таежник» или аналогичный туркомплекс
Размещение в экоотеле "Таежник" или аналогичных туркомплексах близ с. Манжерок в номерах категории стандарт плюс — благоустроенные номера в новых коттеджах площадью 16 кв. м.
В номере: двуспальная или две 1,5-спальные кровати, полный санузел, полотенца, бесплатный Wi-Fi, телевизор, мини-холодильник, чайник, чайные пары.
Туркомплекс «Кочевник»
Туркомплекс “Кочевник” - в день выезда по Чуйскому тракту.
Туристический комплекс Кочевник, расположенный неподалеку от поселка Чибит на берегу Чуи, идеально сочетает два этих качества: удобные комфортные дома и нетронутая природа Мажойского ущелья. В полной мере отвечает заявленному слову «ЭКО» — экологически чистые дома, да и все постройки размещены для минимально нанесения вреда природе.
Размещение:
“Стандартный благоустроенный номер в корпусе «Козерог»”. В состав входят две 1,5-спальные кровати (или двуспальная),
В номере: две 1,5-спальные кровати (или двуспальная), полный санузел, полотенца, бесплатный Wi-Fi,.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трехразовое питание в 1-6 дни, завтрак в 7 день
- Перевозки, согласно программе тура
- Оплата проживания в экоотеле "Таежник" и туркомплексе "Кочевник"
- Аренда катера или уазинг (в зависимости от даты заезда)
- Моторные лодки
- Работа гида
- Оплата сборов за посещение экскурсионных объектов и мастер-классов (в соответствии с программой тура)
- Страховка медицинская и от несчастного случая
- Концерт горлового пения
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула, г. Горно-Алтайска, г. Новосибирска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Доставка к месту начала тура и обратно, за исключением группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска
- Страховка от клеща (оформляется и оплачивается заранее)
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Конная экскурсия 1 час - 2 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
2. Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
3. Удобная обувь (кроссовки, кеды. Обувь не должна быть новой и тереть) и носки, желательно х/б, 2-3 пары.
4. Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле. (Толстовка или свитер, шапочка, теплые носки, утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки)
5. Удобная верхняя одежда. Брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур), не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
8. 2-3 майки или футболки (или что-то подобное) и/или легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце)
9. Средства личной гигиены.
10. Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
11. Средства фото-видео фиксации окружающего мира гор, с запасом флэшек и зарядным усройством.
12. Для тех, кто выбрал тур с водной экскурсией - возьмите с собой одежду под гидрокостюм (что-то типа тонкого нательного белья или майку и шорты или бриджи) и обувь типа кед, быстросохнущую.
Требования к подготовке участников тура
Маршрут подойдет для всех желающих, т. к. не требует специальной физической подготовки.
Дети допускаются на маршрут с 6 лет в сопровождении родителей или других лиц, имеющих право сопровождать детей (по нотариальной доверенности).
Входит ли доставка к месту начала тура в стоимость?
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5 ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска организуется туристами самостоятельно.
Билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т/к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж/д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т/к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т/к Таежник, предварительно позвонив на вокзал Чемала. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать.
Доставка из Барнаула:
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча на ж/д вокзале г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины не отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 -11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах определяет перевозчик - на эту цену туроператор не влияет. От 1500 руб. из аэропорта Барнаула до “Таежника” в одну сторону; от 1300 руб. от ж/д вокзала до “Таежника” в одну сторону.
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000 руб. за машину (до 4-х мест), такой трансфер заказывается заранее.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением), чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вас сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те, кто прилетел раньше, будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с/в аэропорта до “Таёжника”, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина (в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Внимание! За 1 день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. Поэтому просьба указывать правильные номера телефонов, чтобы удобно было связаться с водителем.
Для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-Алтайска контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена страховка ОСАО «Росгосстрах». Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Также рекомендуем оформить страховку от клеща.
Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Какие есть особенности маршрута?
- групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска в подарок;
- маршрут подойдет для всех желающих;
- программа тура может меняться по дням, но все экскурсии состоятся;
- на туре работают 1-2 экскурсовода;
- дети допускаются на маршрут с 6 лет в сопровождении родителей или других лиц, имеющих право сопровождать детей (по нотариальной доверенности);
- на апрельский заезд замена экскурсии "Телецкое озеро" на "Уазинг по прителецкой тайге" до центральной усадьбы Алтайского гос. заповедника с. Яйлю;
- в случае поздней весны(сохранение льда на озере) экскурсия на катере будет заменена на экскурсию в Чемальский район.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.