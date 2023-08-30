Символы Алтая. Экскурсионный тур

Групповой тур в Горно-Алтайске
5
3 отзыва
Всего за неделю вы увидите самые красивые места Горного Алтая, не лишая себя благ цивилизации, проживая в комфортных условиях и передвигаясь на микроавтобусе.

Во время тура вы не только насладитесь величием Алтайских гор, но и познакомитесь с историей и традициями местного населения.

А еще проедете по знаменитому на весь мир Чуйскому тракту, побываете на другой планете, используя только своё воображение и камеру телефона, покорите водную стихию и каждый день будете наслаждаться чистейшим воздухом Алтая.
Символы Алтая. Экскурсионный тур
Символы Алтая. Экскурсионный тур
Символы Алтая. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
2
июн
9
июн
16
июн
23
июн
30
июн
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даты

Что вас ожидает:

Прогулка по глади Телецкого озера
Прогулка по глади Телецкого озера
Полюбуемся чудесами Телецкого озера, в том числе пятью водопадами, с борта катера
Красочный Алтайский марс
Красочный Алтайский марс
Сделаем необычные фото на фоне всевозможных оттенков красных, оранжевых и сине-зелено-фиолетовых гор Кызыл-Чина
Секреты алтайского меда
Секреты алтайского меда
Отправимся на пасеку и увидим, как живут и трудятся алтайские пчелы, а также разузнаем об особенностях алтайского меда

Программа тура по дням

1 день

Встреча в аэропорту, экскурсия в музей Анохина

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска для тех, кто выбрал городом прибытия Горно-Алтайск, по времени прибытия самолета.

Встреча происходит в групповом формате, если не хотите ждать других пассажиров – можем заказать для Вас такси, за доп. плату.

Переезд до отеля.

Знакомство с гидом.

Завтрак в ресторане для тех, кто прибыл до 10:30.

После завтрака для желающих прогулка до памятника В. Я. Шишкову и берега реки Катунь вблизи экоотеля.

Сбор тех, кто прибыл в экоотель после 10:30.

Обед в кафе.

Переезд до Горно-Алтайска, экскурсия в национальный музей имени Анохина, где собраны различные экспозиции, включая экспозицию, посвященную "Принцессе Укока".

После экскурсии – переезд до места размещения.

Ужин.

Свободное время.

Авто: 85 км.

Встреча в аэропорту, экскурсия в музей АнохинаВстреча в аэропорту, экскурсия в музей АнохинаВстреча в аэропорту, экскурсия в музей АнохинаВстреча в аэропорту, экскурсия в музей Анохина
2 день

Камышлинский водопад, Ботанический сад, гора Малая Синюха, мини-концерт

Завтрак в кафе.

Выезд до с. Барангол.

Предстоит пешая экскурсия по лесной зоне до Камышлинского водопада, высота которого не превышает 18 м.

Для начала путь пойдет по подвесному мосту через реку Катунь и далее 2,5 км по лесной тропке. Водопад является излюбленным местом многих гостей региона.

Наградой после небольшого треккинга станет прогулка на моторной лодке по реке Катунь. .

Переезд до с. Камлак.

Посещение Горно-Алтайского ботанического сада, который расположен в урочище Чистый Луг.

Чистый луг — лесная поляна в окружении соснового леса, которая, по одной из версий, имеет ледниковое происхождение.

Обед в кафе.

После обеда переезд на территорию всесезонного курорта "Манжерок", где на современном подъемнике вы посетите смотровую площадку на горе Малая Синюха (билет оплачивается отдельно).

С площадки открывается вид на долину реки Катунь, с. Манжерок, одноименное озеро, горные хребты.

Переезд в отель.

Ужин в кафе.

После ужина мини-концерт алтайского горлового пения, игра на национальных алтайских инструментах от артиста.

Авто: 80 км.

Пешком: 3 км.

Камышлинский водопад, Ботанический сад, гора Малая Синюха, мини-концертКамышлинский водопад, Ботанический сад, гора Малая Синюха, мини-концертКамышлинский водопад, Ботанический сад, гора Малая Синюха, мини-концертКамышлинский водопад, Ботанический сад, гора Малая Синюха, мини-концерт
3 день

Чуйский тракт

Завтрак в кафе.

Освобождение номеров, выезд на маршрут.

Сегодня наша программа пройдет по Чуйскому тракту – одной из красивейших дорог мира.

Во время поездки гости Алтая посетят наиболее популярные и красивые объекты, расположенные вдоль дороги, что сделает переезд не утомительным.

Первой остановкой на маршруте станет Семинский перевал – самый высокий на всем протяжении Чуйского тракта (1717 м).

После небольшой экскурсии по перевалу, во время которой Вы можете приобрести сувениры, изделия из шерсти и дары природы региона, путешественники отправятся до с. Каракол, неподалёку от которого расположен памятник детям войны «Мальчик и Суслик».

Памятник расположен на небольшой возвышенности, откуда открывается вид на Каракольскую долину.

Обед, в одном из кафе перед подъемом на перевал Чике-Таман.

После обеда отправляемся на вершину перевала.

Экскурсию на обзорную площадку с видом на старый Чуйский тракт.

Вернувшись в автобус продолжаем путь, который лежит к месту слияния рек Чуя и Катунь, здесь можно сделать множество красивых фотокадров.

Следующей остановкой на пути станет урочище Калбак-Таш, где путешественникам предстоит познакомиться с культурой древних людей, посетив скопление наскальных рисунков с экскурсоводом комплекса.

Далее следуем до туркомплекса, где вас ждет ужин и размещение в номерах.

Авто: 320 км.

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
4 день

Алтайский Марс, Красные ворота, «Гейзерное озеро», Мертвое озеро

Завтрак в кафе туркомплекса.

Выезд на экскурсию.

Первой остановкой станет экскурсия на озеро, которое туристы называют «гейзерным», гейзеров там конечно нет, воздух вырывающийся со дна озера из голубой глины создает иллюзию, а глина, поднятая со дна образует причудливые фигуры.

Далее гости региона следуют до с. Чаган-Узун, где пересаживаются в автомобили повышенной проходимости (УАЗ) и отправляются в поездку на марсианские земли Алтая.

Нагулявшись по красной земле и сделав множество ярких фото, группа возвращается к УАЗикам и едет на них к автобусу.

Обед в кафе с. Акташ.

После обеда экскурсия на Красные ворота и у одному из озер Улаганского района – Мертвому.

Красные ворота – это участок Улаганского тракта, который ограничен скалами красного цвета, их оттенки и яркость зависит от погодных условий и времени суток.

Возвращение на туркомплекс.

Ужин.

Чаепитие у костра.

Авто: 230 км.

Пешком: 2 км.

Алтайский Марс, Красные ворота, «Гейзерное озеро», Мертвое озероАлтайский Марс, Красные ворота, «Гейзерное озеро», Мертвое озероАлтайский Марс, Красные ворота, «Гейзерное озеро», Мертвое озероАлтайский Марс, Красные ворота, «Гейзерное озеро», Мертвое озеро
5 день

Катунские террасы, урочище Кур-Кечу, Зубровый питомник

Завтрак в кафе.

Освобождение номеров.

Обратный и в то же время насыщенный переезд до отеля.

Посещаем легендарное и живописное место памятник Кольке Снегиреву или "памятник водителям Чуйского тракта".

Колька Снегирев — герой легендарной песни "Есть по Чуйскому тракту дорога", которая появилась на Алтае в 30-е годы прошлого века, когда Чуйский тракт осваивался машинами Советского союза.

Минуем перевал Чике-Таман. Любуемся на остановках Катунскими террасами.

Делаем остановку у памятника Стремени — в урочище Кур-Кечу. Именно в этих местах в курганах были обнаружены стремена, изготовленные из железных пластин.

Обед в кафе.

Посещение Зубрового питомника в с. Камлак — единственного экспериментального хозяйства по разведению зубров в Сибири. Питомник содержится за счет посещений туристов.

Так же на его территории можно увидеть маралов.

Размещение в отеле.

Ужин в кафе.

Авто: 322 км.

Катунские террасы, урочище Кур-Кечу, Зубровый питомникКатунские террасы, урочище Кур-Кечу, Зубровый питомникКатунские террасы, урочище Кур-Кечу, Зубровый питомникКатунские террасы, урочище Кур-Кечу, Зубровый питомник
6 день

Тавдинские пещеры, поездка на пасеку

Завтрак в кафе.

Сегодня ожидается короткий день, чтобы дать гостям возможность взять доп. экскурсии или же просто провести время наедине с собой во второй половине дня.

В первой половине дня группа отправляется в Тавдинские пещеры, где будет проведена экскурсия по тоннелям пещеры, где была обнаружена стоянка древних людей.

Завершающей экскурсией дня станет поездка на пасеку, где гостям Алтая расскажут о жизни маленьких добытчиков вкуснейшего меда. Здесь можно приобрести продукты пчеловодства.

Обед в кафе.

Свободное время.

Во второй половине дня можно дополнительно записаться на рафтинг, конную прогулку и так далее.

Авто: 36 км.

Пешком: 2 км.

Тавдинские пещеры, поездка на пасекуТавдинские пещеры, поездка на пасекуТавдинские пещеры, поездка на пасекуТавдинские пещеры, поездка на пасеку
7 день

Чудеса Телецкого озера, экскурсия на катере

Завтрак в кафе.

Ранний выезд до с. Артыбаш.

Посадка в катер.

Во время этой экскурсии на катере вы увидите своими глазами удивительные чудеса Телецкого озера.

Пять живописных водопадов: Киште (8 м), Корбу (12,8 м), Аю-Кечпес (80 м), Чодор (8 м) и Эстюбэ (8 м).

Обед во время экскурсии в кафе на водопаде Корбу.

Эта программа для тех, кто хочет выйти за рамки классической экскурсии до водопада Корбу, увидеть и узнать как можно больше о Телецком озере и его достопримечательностях.

Во время экскурсии наши экскурсоводы предоставят вам интересную информацию о Телецком озере, сведения о климате, растительном и животном мире прителецкой тайги и, конечно же, прогулка не обойдется без легенд и загадочных историй, которыми окутано Телецкое озеро.

Возвращение в Артыбаш и далее переезд в отель.

Ужин в кафе.

Авто: 380 км.

Катер: 40 км.

Пешком: 1 км.

Чудеса Телецкого озера, экскурсия на катереЧудеса Телецкого озера, экскурсия на катереЧудеса Телецкого озера, экскурсия на катереЧудеса Телецкого озера, экскурсия на катере
8 день

Отъезд

Завтрак в кафе или ланч-боксы.

Групповой трансфер в аэропорт Горно-Алтайска (по времени вылетов всех участников тура).

Авто: 26 км.

Проживание

Тур предусматривает размещение в благоустроенных номерах категории стандарт на турбазах по пути следования.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории номера:

Трехместное (только для общей заявки)ДвухместноеОдноместное
87 50089 500117 000

Возможна замена объектов размещения на равнозначные.

Варианты проживания

Туркомплекс «Таежник»

5 ночей

Экоотель “Таежник” 2* расположен у подножия горы Черепан рядом с Чуйским трактом недалеко от села Манжерок.

Расстояние до поселка Манжерок составляет 5 км. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi. В кемпинге "Туристический комплекс “Таежник” обустроена сауна.

Категория стандарт – в номере двухспальная или две 1,5 спальные кровати, диван, полный санузел с душевой кабиной, набор полотенец, шкаф для одежды, стол и стулья, чайник, фен, мини-холодильник, бесплатный Wi-Fi, телевизор.

Туркомплекс «Таежник»Туркомплекс «Таежник»Туркомплекс «Таежник»Туркомплекс «Таежник»Туркомплекс «Таежник»Туркомплекс «Таежник»Туркомплекс «Таежник»

Туркомплекс «Кочевник»

2 ночи

Туристический комплекс “Кочевник”, расположенный неподалеку от поселка Чибит на берегу Чуи, идеально сочетает два важных качества: удобные комфортные дома и нетронутая природа Мажойского ущелья. В полной мере отвечает заявленному слову «эко» — экологически чистые дома, да и все постройки размещены для минимального нанесения вреда природе.

Номера категории стандарт в номере: две 1,5 спальные кровати, полный санузел с душевой кабиной, набор полотенец, стол и стулья, чайник, фен, мини-холодильник, бесплатный Wi-Fi, телевизор.
Туркомплекс «Кочевник»Туркомплекс «Кочевник»Туркомплекс «Кочевник»Туркомплекс «Кочевник»Туркомплекс «Кочевник»Туркомплекс «Кочевник»Туркомплекс «Кочевник»Туркомплекс «Кочевник»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трехразовое питание в кафе, начиная от завтрака в день начала тура, заканчивая завтраком в день выезда
  • Перевозки, согласно программе тура в автобусе тур. класса
  • Групповые трансферы аэропорт - Горно-Алтайск и Горно-Алтайск - аэропорт
  • Проживание
  • Заброска на внедорожниках
  • Катание на моторных лодках
  • Аренда катера на группу на Телецком озере
  • Сборы и входные билеты на экскурсионные объекты
  • Концерт горлового пения
  • Страховка медицинская и от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула, г. Горно-Алтайска, г. Новосибирска и обратно
  • Трансфер до места начала тура и обратно, за исключением группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска
  • Подъем на гору Малая Синюха (фуникулер)
  • Страховка от клеща
Место начала и завершения?
с. Манжерок
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
2. Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
3. Удобная обувь (кроссовки, кеды. Обувь не должна быть новой и тереть) и носки, желательно х/б, 2-3 пары.
4. Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле. (Толстовка или свитер, шапочка, теплые носки, утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки)
5. Удобная верхняя одежда. Брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур), не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
8. 2-3 майки или футболки (или что-то подобное) и/или легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце)
9. Средства личной гигиены.
10. Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
11. Средства фото-видео фиксации окружающего мира гор, с запасом флэшек и зарядным устройством.
12. Для тех, кто выбрал тур с водной экскурсией - возьмите с собой одежду под гидрокостюм (что-то типа тонкого нательного белья или майку и шорты или бриджи) и обувь типа кед, быстросохнущую.

Какие особенности тура?
  • групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска в подарок!
  • проживание в номерах с удобствами;
  • на туре работают 1-2 экскурсовода;
  • внутримаршрутные перевозки осуществляются на комфортном микроавтобусе туристического класса;
  • в стоимость тура включена медицинская страховка и страховка от несчастного случая ОСАО «Росгосстрах».
Входит ли доставка в стоимость тура?

Бесплатно предоставляется групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска до эко-отеля "Таёжник".

Время доставки корректируется в зависимости от времени прибытия самолетов, окончательное время встречи формируется накануне начала тура.

Бесплатно можем забрать из отелей расположенных только между аэропортом Горно-Алтайска и эко-отелем “Таежник”, по дороге из аэропорта.

Доставка из отелей Горно-Алтайска оплачивается дополнительно, по тарифу такси.

Индивидуальный трансфер из/в аэропорт оплачивается дополнительно, по тарифу такси.

Доставка в любой отель после окончания тура - за дополнительную плату, кроме отелей расположенных между эко-отелем “Таёжник” и аэропортом, согласно групповому трансферу в аэропорт.

Доставка из/в аэропорт/железнодорожный вокзал Барнаула осуществляется за дополнительную плату, по тарифу перевозчика (от 1200 руб. /чел с ж/д вокзала и от 1500 руб. /чел с аэропорта Барнаула).

Мы можем заказать места в машинах, но при отсутствии таковых, проезд осуществляется на рейсовых автобусах. Туристы рассчитываются за проезд только и исключительно с водителями, либо приобретают билеты в кассах автовокзалов либо на сайтах онлайн-продажи билетов.

Переезд от Барнаула до “Таёжника” занимает примерно 4-4,5 часа.

Доставка из/в Новосибирск осуществляется на рейсовых автобусах по тарифу перевозчика.

Ежедневно из Новосибирска идет автобус Новосибирск-Чемал, на который можно приобрести билет до с. Манжерок и выйти у памятника Шишкову.

Билеты можно приобрести как в кассах Новосибирского автовокзала, так и в сервисах онлайн-продажи билетов (https://e-traffic.ru/ и т. п.).

Переезд от Новосибирска до “Таёжника” занимает примерно 7 часов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли приехать на своем авто?

Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
30 авг 2023
Алтай - это чудо! Сказка! Восторг!
Д
19 авг 2023
Интересный тур, показывает разнообразие природы Горного Алтая и знакомит с его историей.
И
19 июля 2023
Огромное спасибо организаторам тура за знакомство со сказочным Алтаем. Все было на высшем уровне. И размещение в комфортабельных номерах турбаз «Таежник»,»Кочевник»,«Алтын-Кёль», и питание(особенно хочу отметить завтраки и ужины в «Кочевнике»). И вне всяких похвал обеды в кафе по пути следования маршрута.
Отдельная благодарность гиду Сергею за его интересные рассказы о природе, об истории и обычаях Алтая. Сергей, огромное вам спасибо за ваш профессионализм, заботу и внимание, за оперативное решение всех вопросов. Вы лучший)
И огромное спасибо водителю Александру за аккуратное и бережное вождение. Александр-вы профессионал)
Очень хорошо спланирован тур. Длительные переезды не утомляют. Все сбалансировано.
Алтай прекрасен, невозможно передать в двух словах очарования им, его надо увидеть. Он в моих фотографиях, воспоминаниях и в песнях Добрыни Сатина.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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