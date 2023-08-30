Во время тура вы не только насладитесь величием Алтайских гор, но и познакомитесь с историей и традициями местного населения.
А еще проедете по знаменитому на весь мир Чуйскому тракту, побываете на другой планете, используя только своё воображение и камеру телефона, покорите водную стихию и каждый день будете наслаждаться чистейшим воздухом Алтая.
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Встреча в аэропорту, экскурсия в музей Анохина
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска для тех, кто выбрал городом прибытия Горно-Алтайск, по времени прибытия самолета.
Встреча происходит в групповом формате, если не хотите ждать других пассажиров – можем заказать для Вас такси, за доп. плату.
Переезд до отеля.
Знакомство с гидом.
Завтрак в ресторане для тех, кто прибыл до 10:30.
После завтрака для желающих прогулка до памятника В. Я. Шишкову и берега реки Катунь вблизи экоотеля.
Сбор тех, кто прибыл в экоотель после 10:30.
Обед в кафе.
Переезд до Горно-Алтайска, экскурсия в национальный музей имени Анохина, где собраны различные экспозиции, включая экспозицию, посвященную "Принцессе Укока".
После экскурсии – переезд до места размещения.
Ужин.
Свободное время.
Авто: 85 км.
Камышлинский водопад, Ботанический сад, гора Малая Синюха, мини-концерт
Завтрак в кафе.
Выезд до с. Барангол.
Предстоит пешая экскурсия по лесной зоне до Камышлинского водопада, высота которого не превышает 18 м.
Для начала путь пойдет по подвесному мосту через реку Катунь и далее 2,5 км по лесной тропке. Водопад является излюбленным местом многих гостей региона.
Наградой после небольшого треккинга станет прогулка на моторной лодке по реке Катунь. .
Переезд до с. Камлак.
Посещение Горно-Алтайского ботанического сада, который расположен в урочище Чистый Луг.
Чистый луг — лесная поляна в окружении соснового леса, которая, по одной из версий, имеет ледниковое происхождение.
Обед в кафе.
После обеда переезд на территорию всесезонного курорта "Манжерок", где на современном подъемнике вы посетите смотровую площадку на горе Малая Синюха (билет оплачивается отдельно).
С площадки открывается вид на долину реки Катунь, с. Манжерок, одноименное озеро, горные хребты.
Переезд в отель.
Ужин в кафе.
После ужина мини-концерт алтайского горлового пения, игра на национальных алтайских инструментах от артиста.
Авто: 80 км.
Пешком: 3 км.
Чуйский тракт
Завтрак в кафе.
Освобождение номеров, выезд на маршрут.
Сегодня наша программа пройдет по Чуйскому тракту – одной из красивейших дорог мира.
Во время поездки гости Алтая посетят наиболее популярные и красивые объекты, расположенные вдоль дороги, что сделает переезд не утомительным.
Первой остановкой на маршруте станет Семинский перевал – самый высокий на всем протяжении Чуйского тракта (1717 м).
После небольшой экскурсии по перевалу, во время которой Вы можете приобрести сувениры, изделия из шерсти и дары природы региона, путешественники отправятся до с. Каракол, неподалёку от которого расположен памятник детям войны «Мальчик и Суслик».
Памятник расположен на небольшой возвышенности, откуда открывается вид на Каракольскую долину.
Обед, в одном из кафе перед подъемом на перевал Чике-Таман.
После обеда отправляемся на вершину перевала.
Экскурсию на обзорную площадку с видом на старый Чуйский тракт.
Вернувшись в автобус продолжаем путь, который лежит к месту слияния рек Чуя и Катунь, здесь можно сделать множество красивых фотокадров.
Следующей остановкой на пути станет урочище Калбак-Таш, где путешественникам предстоит познакомиться с культурой древних людей, посетив скопление наскальных рисунков с экскурсоводом комплекса.
Далее следуем до туркомплекса, где вас ждет ужин и размещение в номерах.
Авто: 320 км.
Алтайский Марс, Красные ворота, «Гейзерное озеро», Мертвое озеро
Завтрак в кафе туркомплекса.
Выезд на экскурсию.
Первой остановкой станет экскурсия на озеро, которое туристы называют «гейзерным», гейзеров там конечно нет, воздух вырывающийся со дна озера из голубой глины создает иллюзию, а глина, поднятая со дна образует причудливые фигуры.
Далее гости региона следуют до с. Чаган-Узун, где пересаживаются в автомобили повышенной проходимости (УАЗ) и отправляются в поездку на марсианские земли Алтая.
Нагулявшись по красной земле и сделав множество ярких фото, группа возвращается к УАЗикам и едет на них к автобусу.
Обед в кафе с. Акташ.
После обеда экскурсия на Красные ворота и у одному из озер Улаганского района – Мертвому.
Красные ворота – это участок Улаганского тракта, который ограничен скалами красного цвета, их оттенки и яркость зависит от погодных условий и времени суток.
Возвращение на туркомплекс.
Ужин.
Чаепитие у костра.
Авто: 230 км.
Пешком: 2 км.
Катунские террасы, урочище Кур-Кечу, Зубровый питомник
Завтрак в кафе.
Освобождение номеров.
Обратный и в то же время насыщенный переезд до отеля.
Посещаем легендарное и живописное место памятник Кольке Снегиреву или "памятник водителям Чуйского тракта".
Колька Снегирев — герой легендарной песни "Есть по Чуйскому тракту дорога", которая появилась на Алтае в 30-е годы прошлого века, когда Чуйский тракт осваивался машинами Советского союза.
Минуем перевал Чике-Таман. Любуемся на остановках Катунскими террасами.
Делаем остановку у памятника Стремени — в урочище Кур-Кечу. Именно в этих местах в курганах были обнаружены стремена, изготовленные из железных пластин.
Обед в кафе.
Посещение Зубрового питомника в с. Камлак — единственного экспериментального хозяйства по разведению зубров в Сибири. Питомник содержится за счет посещений туристов.
Так же на его территории можно увидеть маралов.
Размещение в отеле.
Ужин в кафе.
Авто: 322 км.
Тавдинские пещеры, поездка на пасеку
Завтрак в кафе.
Сегодня ожидается короткий день, чтобы дать гостям возможность взять доп. экскурсии или же просто провести время наедине с собой во второй половине дня.
В первой половине дня группа отправляется в Тавдинские пещеры, где будет проведена экскурсия по тоннелям пещеры, где была обнаружена стоянка древних людей.
Завершающей экскурсией дня станет поездка на пасеку, где гостям Алтая расскажут о жизни маленьких добытчиков вкуснейшего меда. Здесь можно приобрести продукты пчеловодства.
Обед в кафе.
Свободное время.
Во второй половине дня можно дополнительно записаться на рафтинг, конную прогулку и так далее.
Авто: 36 км.
Пешком: 2 км.
Чудеса Телецкого озера, экскурсия на катере
Завтрак в кафе.
Ранний выезд до с. Артыбаш.
Посадка в катер.
Во время этой экскурсии на катере вы увидите своими глазами удивительные чудеса Телецкого озера.
Пять живописных водопадов: Киште (8 м), Корбу (12,8 м), Аю-Кечпес (80 м), Чодор (8 м) и Эстюбэ (8 м).
Обед во время экскурсии в кафе на водопаде Корбу.
Эта программа для тех, кто хочет выйти за рамки классической экскурсии до водопада Корбу, увидеть и узнать как можно больше о Телецком озере и его достопримечательностях.
Во время экскурсии наши экскурсоводы предоставят вам интересную информацию о Телецком озере, сведения о климате, растительном и животном мире прителецкой тайги и, конечно же, прогулка не обойдется без легенд и загадочных историй, которыми окутано Телецкое озеро.
Возвращение в Артыбаш и далее переезд в отель.
Ужин в кафе.
Авто: 380 км.
Катер: 40 км.
Пешком: 1 км.
Отъезд
Завтрак в кафе или ланч-боксы.
Групповой трансфер в аэропорт Горно-Алтайска (по времени вылетов всех участников тура).
Авто: 26 км.
Проживание
Тур предусматривает размещение в благоустроенных номерах категории стандарт на турбазах по пути следования.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории номера:
|Трехместное (только для общей заявки)
|Двухместное
|Одноместное
|87 500
|89 500
|117 000
Возможна замена объектов размещения на равнозначные.
Варианты проживания
Туркомплекс «Таежник»
Экоотель “Таежник” 2* расположен у подножия горы Черепан рядом с Чуйским трактом недалеко от села Манжерок.
Расстояние до поселка Манжерок составляет 5 км. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi. В кемпинге "Туристический комплекс “Таежник” обустроена сауна.
Категория стандарт – в номере двухспальная или две 1,5 спальные кровати, диван, полный санузел с душевой кабиной, набор полотенец, шкаф для одежды, стол и стулья, чайник, фен, мини-холодильник, бесплатный Wi-Fi, телевизор.
Туркомплекс «Кочевник»
Туристический комплекс “Кочевник”, расположенный неподалеку от поселка Чибит на берегу Чуи, идеально сочетает два важных качества: удобные комфортные дома и нетронутая природа Мажойского ущелья. В полной мере отвечает заявленному слову «эко» — экологически чистые дома, да и все постройки размещены для минимального нанесения вреда природе.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трехразовое питание в кафе, начиная от завтрака в день начала тура, заканчивая завтраком в день выезда
- Перевозки, согласно программе тура в автобусе тур. класса
- Групповые трансферы аэропорт - Горно-Алтайск и Горно-Алтайск - аэропорт
- Проживание
- Заброска на внедорожниках
- Катание на моторных лодках
- Аренда катера на группу на Телецком озере
- Сборы и входные билеты на экскурсионные объекты
- Концерт горлового пения
- Страховка медицинская и от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула, г. Горно-Алтайска, г. Новосибирска и обратно
- Трансфер до места начала тура и обратно, за исключением группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска
- Подъем на гору Малая Синюха (фуникулер)
- Страховка от клеща
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
2. Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
3. Удобная обувь (кроссовки, кеды. Обувь не должна быть новой и тереть) и носки, желательно х/б, 2-3 пары.
4. Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле. (Толстовка или свитер, шапочка, теплые носки, утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки)
5. Удобная верхняя одежда. Брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур), не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
8. 2-3 майки или футболки (или что-то подобное) и/или легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце)
9. Средства личной гигиены.
10. Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
11. Средства фото-видео фиксации окружающего мира гор, с запасом флэшек и зарядным устройством.
12. Для тех, кто выбрал тур с водной экскурсией - возьмите с собой одежду под гидрокостюм (что-то типа тонкого нательного белья или майку и шорты или бриджи) и обувь типа кед, быстросохнущую.
Какие особенности тура?
- групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска в подарок!
- проживание в номерах с удобствами;
- на туре работают 1-2 экскурсовода;
- внутримаршрутные перевозки осуществляются на комфортном микроавтобусе туристического класса;
- в стоимость тура включена медицинская страховка и страховка от несчастного случая ОСАО «Росгосстрах».
Входит ли доставка в стоимость тура?
Бесплатно предоставляется групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска до эко-отеля "Таёжник".
Время доставки корректируется в зависимости от времени прибытия самолетов, окончательное время встречи формируется накануне начала тура.
Бесплатно можем забрать из отелей расположенных только между аэропортом Горно-Алтайска и эко-отелем “Таежник”, по дороге из аэропорта.
Доставка из отелей Горно-Алтайска оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
Индивидуальный трансфер из/в аэропорт оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
Доставка в любой отель после окончания тура - за дополнительную плату, кроме отелей расположенных между эко-отелем “Таёжник” и аэропортом, согласно групповому трансферу в аэропорт.
Доставка из/в аэропорт/железнодорожный вокзал Барнаула осуществляется за дополнительную плату, по тарифу перевозчика (от 1200 руб. /чел с ж/д вокзала и от 1500 руб. /чел с аэропорта Барнаула).
Мы можем заказать места в машинах, но при отсутствии таковых, проезд осуществляется на рейсовых автобусах. Туристы рассчитываются за проезд только и исключительно с водителями, либо приобретают билеты в кассах автовокзалов либо на сайтах онлайн-продажи билетов.
Переезд от Барнаула до “Таёжника” занимает примерно 4-4,5 часа.
Доставка из/в Новосибирск осуществляется на рейсовых автобусах по тарифу перевозчика.
Ежедневно из Новосибирска идет автобус Новосибирск-Чемал, на который можно приобрести билет до с. Манжерок и выйти у памятника Шишкову.
Билеты можно приобрести как в кассах Новосибирского автовокзала, так и в сервисах онлайн-продажи билетов (https://e-traffic.ru/ и т. п.).
Переезд от Новосибирска до “Таёжника” занимает примерно 7 часов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отдельная благодарность гиду Сергею за его интересные рассказы о природе, об истории и обычаях Алтая. Сергей, огромное вам спасибо за ваш профессионализм, заботу и внимание, за оперативное решение всех вопросов. Вы лучший)
И огромное спасибо водителю Александру за аккуратное и бережное вождение. Александр-вы профессионал)
Очень хорошо спланирован тур. Длительные переезды не утомляют. Все сбалансировано.
Алтай прекрасен, невозможно передать в двух словах очарования им, его надо увидеть. Он в моих фотографиях, воспоминаниях и в песнях Добрыни Сатина.