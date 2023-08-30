1 день

Встреча в аэропорту, экскурсия в музей Анохина

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска для тех, кто выбрал городом прибытия Горно-Алтайск, по времени прибытия самолета.

Встреча происходит в групповом формате, если не хотите ждать других пассажиров – можем заказать для Вас такси, за доп. плату.

Переезд до отеля.

Знакомство с гидом.

Завтрак в ресторане для тех, кто прибыл до 10:30.

После завтрака для желающих прогулка до памятника В. Я. Шишкову и берега реки Катунь вблизи экоотеля.

Сбор тех, кто прибыл в экоотель после 10:30.

Обед в кафе.

Переезд до Горно-Алтайска, экскурсия в национальный музей имени Анохина, где собраны различные экспозиции, включая экспозицию, посвященную "Принцессе Укока".

После экскурсии – переезд до места размещения.

Ужин.

Свободное время.

Авто: 85 км.